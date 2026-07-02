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Володимир Зеленски за масираната руска атака срещу Киев: Ще отговорим
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски за масираната руска атака срещу Киев: Ще отговорим

2 Юли, 2026 21:16 1 730 116

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • киев-
  • олександър сирски

Министерството на отбраната на Руската федерация каза в изявление, че нападението е в отговор на украинските удари, които причиниха недостиг на гориво в страната, отбелязва Асошиейтед прес

Володимир Зеленски за масираната руска атака срещу Киев: Ще отговорим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски се зарече днес страната му да отговори на масираната руска атака срещу столицата Киев през изминалата нощ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Русия нанася удари по цивилни цели само за да принуди Украйна да се откаже от държавността си, да вбие клин между гражданското общество и военните. На това разчитаха през цялата война. Това няма да се случи", каза Зеленски. Той добави, че Украйна "със сигурност" ще отвърне на ударите.

След това, по време на посещение в Дарницки район в Киев, където бяха убити 11 души, Зеленски, цитиран от Укринформ, призова за ускоряване на доставките на средства за противовъздушна отбрана. Украйна не разполага с достатъчно ракети за своите зенитни установки "Пейтриът", подчерта той.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров, от своя страна, призова 40 държави партньори да доставят ракети "Пейтриът" този месец.

Броят на хората, убити при нападението в Киев, междувременно се увеличи до 22. Сто души са били ранени, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

В публикация във Фейсбук на украинската Държавна служба за извънредни ситуации се отбелязва, че при атаката са били нанесени щети във всички райони на Киев.

Сред поразените обекти са 23 учебни заведения, обявиха властите в украинската столица.

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) каза, цитиран от АФП, че е бил унищожен негов склад с хуманитарна помощ, В изявлението, публикувано във Фейсбук, пише още, че са били загубени общо 320 хиляди артикула.

Украинската полиция съобщи, цитирана от Укринформ, че нейни служители са намерили в Оболонски район отломки от руска крилата ракета Х-69 с касетъчна бойна глава.

Това бе най-масираната руска атака срещу Киев от началото на войната преди повече от четири години, каза кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза в изявление, че нападението е в отговор на украинските удари, които причиниха недостиг на гориво в страната, отбелязва Асошиейтед прес.

Лекар е бил убит, а медицинска сестра - ранена, при руски удар по медицинско заведение в южния украински град Херсон, предаде още Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олександър Прокудин.

В съседната Запорожка област, трима души са били ранени при атака срещу административния център град Запорожие, съобщи в Телеграм ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.

Трима човека, включително едно дете, са пострадали при удар по бензиностанция в североизточната Харковска област, предаде още Укринформ, като се позова на ръководителя на регионалната военна администрация Олег Синегубов.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    57 35 Отговор
    цялото рашанско ПВО брани Масквата и Питер

    Коментиран от #8, #13, #22, #24, #25

    21:18 02.07.2026

  • 2 Накратко

    29 18 Отговор
    Ще подпалят още няколко рафинерии със сигурност.

    Коментиран от #91

    21:18 02.07.2026

  • 3 Европеец

    67 69 Отговор
    Е добре бе зелен просяк милионер, ама после пак ще ревете....

    Коментиран от #33

    21:19 02.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да,бе

    62 66 Отговор
    В отговор ще си разширят гробищните паркове..За пореден път.Украинец не е националност,а диагноза за генетични ментални увреждания.Медицината е безсилна,само оная с косата помага...

    21:19 02.07.2026

  • 6 хахаха

    57 60 Отговор
    защо вселенски не застане пред някой ударен завод, може би ще му дадат повече пари, а и как успяват при 99% свалени дронове и ракети да имат такива големи поражения....

    21:20 02.07.2026

  • 7 Пиночет

    63 57 Отговор
    Украйна ще освободи руснаците от Кремълските кръвопийци и отрепки

    Коментиран от #31

    21:20 02.07.2026

  • 8 Европеец

    24 30 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А пък видяхме снощи украинското.....

    Коментиран от #37

    21:21 02.07.2026

  • 9 Разпори ги Зелю!

    27 46 Отговор
    Майко мила кво ги чака орки сега.

    Коментиран от #15, #27

    21:21 02.07.2026

  • 10 Гориил

    33 18 Отговор
    Плъх, разсечен наполовина от копитото на кон, заплашва да впрегне този кон.

    Коментиран от #38

    21:22 02.07.2026

  • 11 Ботоксова глава-пасивен педофил

    21 36 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #29, #35

    21:22 02.07.2026

  • 12 Миризлив ботоксов педофил с токчета

    19 34 Отговор
    Не мърдам от бункера

    Коментиран от #19, #32, #114

    21:23 02.07.2026

  • 13 Пу.Ру.Фили 🖕

    31 15 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Варна ще бъде ударена с Орешник, впредвид, че българите там са малцинство и управата на града работи за украинската КУБ Груп!

    Коментиран от #17

    21:23 02.07.2026

  • 14 Такива атаки по нацистите

    48 19 Отговор
    Трябва да са всеки ден или по няколко на ден за да бъдат неутрализирани а Украйна освободена от нацисткия ботуш

    21:23 02.07.2026

  • 15 хахаха

    28 9 Отговор

    До коментар #9 от "Разпори ги Зелю!":

    ами отговаряй че и те пак да ти отговорят - ето така се върви към справедлив за украина мир

    Коментиран от #49, #76

    21:23 02.07.2026

  • 16 Смешни чудки

    40 10 Отговор
    Да отговарят! И без това столицата е онази, която първа трябва да се разпарчатоса. Но не това е целта на Русия. Но пък защо да не го направят, ако за това има нужда? Защо никой не казва за белоруските автобуси? Защо никой не говори за руските училища? Някак не ми се струва политкоректно, нали? Търсете причините за войната и кой има интерес тя да продължи. И не забравяйте, че вашата сигурност не трябва да бъде са сметка на някоя чужда сигурност.

    Коментиран от #58

    21:23 02.07.2026

  • 17 Ха ха

    15 17 Отговор

    До коментар #13 от "Пу.Ру.Фили 🖕":

    Не думай Ще тряснат къщата на копейкин 😂.

    21:25 02.07.2026

  • 18 аХЪ

    46 16 Отговор
    Тъпо чучело не карайте руснаците да стават жестоки че няма кой да ви спаси .нато мато само сеирА ЩЕ ВИ ГЛЕДАТ

    Коментиран от #30, #79

    21:25 02.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 баба Меца

    12 5 Отговор
    "отговоря" с чужди за него трупове.

    Коментиран от #94

    21:26 02.07.2026

  • 21 Смешник

    44 11 Отговор
    Русия представи списък на военните обекти които е поразила Цивилните жертви и разрушенията на граждански обекти е вследствие на украинската система на Пво която е с изтекъл срок на давност

    Коментиран от #46

    21:26 02.07.2026

  • 22 Ами

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Крим с кво ще го пазят??

    Коментиран от #45

    21:26 02.07.2026

  • 23 Хайо

    30 8 Отговор
    Украинците нали сваляха всичко,за какво е този рев сега ? Ако са свалят всичко,значи това е лъжа .

    Коментиран от #53

    21:27 02.07.2026

  • 24 Смотльо,

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котенце ,а теб кой те брани ?

    21:27 02.07.2026

  • 25 Щъркел

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пак ще повторя :
    На М. в П.

    21:28 02.07.2026

  • 26 хихи

    11 15 Отговор
    пак ще хвърчат розови вати и ушанки във въздуха😂.😂.😂.

    21:28 02.07.2026

  • 27 Смотльо,

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Разпори ги Зелю!":

    Ще те те разпоряаз

    21:28 02.07.2026

  • 28 Когато си започнал война,

    12 19 Отговор
    какво ли значи "в отговор". Рашките сами ли си отговарят.
    Колкото до украинците, никой не се съмнява, че ще отговорят достойно на агресора.

    21:29 02.07.2026

  • 29 Смотльо,

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ботоксова глава-пасивен педофил":

    Педофил ли си ?

    21:29 02.07.2026

  • 30 Споко капчук

    32 17 Отговор

    До коментар #18 от "аХЪ":

    Кво мислиш ,че ще стане ,ако Украйна тресне някой АЕЦ у Русия с фламинго?

    Коментиран от #39, #41, #52

    21:29 02.07.2026

  • 31 ,,Ще...ще..."

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "Пиночет":

    Кога баба ти стане мъжка...!

    Коментиран от #89

    21:30 02.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 уфф

    14 23 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    то пък щото Путин не е просяк. пълзеше на килимчето пред Ким, играеше казачок на аятолаха, пълзеше и пред Тръмп. голям позор, сега пак се моли за помощи и бензин

    21:31 02.07.2026

  • 34 Град София

    11 8 Отговор
    Терористите трябва да ги ударят с 50 мегатона!

    21:31 02.07.2026

  • 35 Не е пасивен педофил

    7 12 Отговор

    До коментар #11 от "Ботоксова глава-пасивен педофил":

    Активно краде деца.

    21:31 02.07.2026

  • 36 Наблюдател

    20 10 Отговор
    Русия дълго търпя издевателствата и тероризма на укронацистите и натовските терористи, но сега бивша Украйна стои почти цялата без ток, а колоните за бензин са километрични навсякъде.

    Що случилась!? Кво стана!? Що така!?

    21:31 02.07.2026

  • 37 Розова Вата

    11 22 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Украйна няма претенций че е Супер сила(хартиен тигър като Русия)
    Украйна има претенции че унищожава Руската армия и Рафинерий

    21:32 02.07.2026

  • 38 хихи

    8 12 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    да впрегнат Лавров, като нямат бензин руснаците ще ползват каручки 😂

    21:32 02.07.2026

  • 39 ,,Ако"...?!

    9 12 Отговор

    До коментар #30 от "Споко капчук":

    Да,ама ,,ако"-то мирише,че и цапа...🤪!

    21:32 02.07.2026

  • 40 Да ти се връща

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Пророк от Таганрок":

    умножено!

    21:33 02.07.2026

  • 41 Историк

    11 21 Отговор

    До коментар #30 от "Споко капчук":

    Ами чисто и просто ще изчезне от картата...и слънце, много слънце!

    Коментиран от #67

    21:33 02.07.2026

  • 42 Гориил

    23 19 Отговор
    След няколко седмици руските корпорации ще възстановят и ремонтират всички нефтопреработвателни заводи. Реки от бензин и дизелово гориво ще започнат да се леят на пазара. Но никога няма да възстановите украинските фабрики, които произвеждат дронове и ракети на НАТО. Руската армия няма да позволи това и, ако е необходимо, ще нанесе хиляди ужасяващи удари.

    21:33 02.07.2026

  • 43 Паразитите

    19 6 Отговор
    Ще бъдат унищожени и ще останат с три области с колкото ги създадох 1922 год . Наркоманчето е ялово .

    Коментиран от #86

    21:33 02.07.2026

  • 44 Бесент

    15 7 Отговор
    Досадно наркозно джудже

    21:33 02.07.2026

  • 45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    не го пазят//евакуация има

    21:34 02.07.2026

  • 46 Може ли издание, брой и дата

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Смешник":

    на фейка ти?

    21:34 02.07.2026

  • 47 Отговаряй

    17 4 Отговор
    Отговаряй, а после , Оле леее , ама те ни бомбардират . Колкото повече , толкова повече .

    Коментиран от #54

    21:34 02.07.2026

  • 48 Ами

    18 6 Отговор
    Някой да каже на наркомана, че координатите на
    бункера му в Карпатите са публикувани в нета.
    Да не му подправят мамалигата с лешници :)

    21:35 02.07.2026

  • 49 Грешиш

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "хахаха":

    Който пръв е атакувал, той трябва да спре. В противен случай другия ще трябва да отговори.

    21:35 02.07.2026

  • 50 Мдаа

    16 7 Отговор
    На бензиностанциите в Украйна вече е разрешено пушенето, защото бензиностанциите вече изгоряха и там вече няма какво да гори....

    21:35 02.07.2026

  • 51 Кротко ненормален зелен наркоман

    11 7 Отговор
    Урко фашистите нещо се оплетоха в лъжи

    21:35 02.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Това е войната. Размяна на удари.

    6 3 Отговор

    До коментар #47 от "Отговаряй":

    Няма друг вариант.

    21:37 02.07.2026

  • 55 "23 учебни заведения"

    11 6 Отговор
    Искрено ме разсмяха. Така ли им викат вече на евроатлантическите сборища?

    21:37 02.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Пац0

    18 7 Отговор
    Таза вечер пак и утре пак докато нацистката хунта разбере, че няма да е на тяхното, а зеленски най-добре да се обеси или да приеме и без това напълно конструктивните искания на Русия.

    Коментиран от #85

    21:39 02.07.2026

  • 58 Причините за всяка война са в

    8 9 Отговор

    До коментар #16 от "Смешни чудки":

    ламтежите на нападателя към чужди държави.
    За агресора е завоевателна, за жертвата е освободителна. Гаче ли не ходил на училище.

    Коментиран от #101

    21:39 02.07.2026

  • 59 Мимч

    16 7 Отговор
    Тоя гущер пак се закани,,ще отговорим,,Ами нали го бяха предупредили,че това е отговор на тяхната терористична атака.Ако наистина пак отговорят с терор сигурно тройно повече ще реват след това на руския отговор и да видим кой повече ще отговаря..

    Коментиран от #78, #102

    21:39 02.07.2026

  • 60 За разлика от Путин , Зеленски не лъже

    8 17 Отговор
    Ще им го върне тъпкано.

    Коментиран от #96

    21:40 02.07.2026

  • 61 Обективни истини

    13 4 Отговор
    Путин въобще не трябваше да се изтегля от околностите на Киев още в началото, докато не се представеше изпълнение на тяхните условия. Довери са на ония, които разиграват Русия с обещания и "договорености" още от преди края на Студената война чак до Минските тарикатлъци - същите ония, които нагнетяват омраза спрямо Русия съизмерима с бесовете на нацистите от ВСВ. Има го и всрианта, че руснаците го направиха защото подцениха американските планове и подготовката на укронацистите, като с групировка с такава численост просто нямаше да успеят да удържат завзетата територия. За това се оттеглиха и оставиха на бавни скорости в Източна Украйна.

    Коментиран от #68, #71

    21:41 02.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Володимир Зеленски - Терорист

    11 5 Отговор
    1.Украинските сили атакуваха градски автобус в Лисичанск (ЛНР), ранявайки 12 души, съобщи президентът на републиката Пасечник.

    Коментиран от #66

    21:42 02.07.2026

  • 64 Вече няма значение

    5 10 Отговор
    През Джулая Путин избяга с яхтата си.

    21:43 02.07.2026

  • 65 читател

    7 2 Отговор
    Да видим първо тая нощ как ще мине .

    Коментиран от #69, #93

    21:45 02.07.2026

  • 66 В отговор на 86-те ранени

    5 7 Отговор

    До коментар #63 от "Володимир Зеленски - Терорист":

    и 12-те убити от путинските терористи в Киев щеше да е добре фейкът ти да е истина

    21:45 02.07.2026

  • 67 Вселенски

    12 8 Отговор

    До коментар #41 от "Историк":

    А знаеш ли колко слънца ще цъфнат в Русия на мястото на АЕЦовете?

    Коментиран от #82

    21:46 02.07.2026

  • 68 1945

    7 4 Отговор

    До коментар #61 от "Обективни истини":

    Тогава беше голям погром за руснаците. Всичките им танкове бяха обагрени.

    21:47 02.07.2026

  • 69 Ти в Киев

    6 1 Отговор

    До коментар #65 от "читател":

    ли си или в Раша, съгледвачо?

    21:47 02.07.2026

  • 70 1945

    6 2 Отговор
    овъглени. Скраб.

    21:48 02.07.2026

  • 71 На кого му пука

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Обективни истини":

    какво трябвало или не трябвало да прави агресорът. Излишно се хабиш.

    21:48 02.07.2026

  • 72 Многоходовото

    5 5 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:49 02.07.2026

  • 73 ,,Ще отговорите",нали...?!

    8 5 Отговор
    Колкото отговорихте на Беларус,за монтираните релейни станции на границата,даващи информация на Русия...!
    Нали Зелко бе дал срок на Лукашенко,да ги маха,щото иначе ги ликвидира...?!
    Обаче след разговор на Лукашенко,с ъс Си,нещо Зелко го хвана амнезията,с какво се бе заканил...!
    Що тъй не си държиш на думата,ве Зели...?!
    Това е несериозно и не мъжкарски...!

    Коментиран от #75

    21:49 02.07.2026

  • 74 Пропагандата винаги цели

    5 8 Отговор
    руския глупак.

    21:49 02.07.2026

  • 75 Всъщност голяма част вече

    4 4 Отговор

    До коментар #73 от ",,Ще отговорите",нали...?!":

    са демонтирани, за да се зарадваш.

    Коментиран от #88

    21:51 02.07.2026

  • 76 Съвсем не е така.Объркан сте в събитията

    5 7 Отговор

    До коментар #15 от "хахаха":

    СВО беше фатална грешка за самата Русия. Самите руските политици вече открито го признават. Русия страшно се прецака и самоунищожи. Напразно загинаха милиони руснаци и се хвърлиха на вятъра трилиони долари от парите на руския народ. И накрая се провали. Щетите за Русия са огромни, руските медии ги сравняват с щетите от ВСВ.

    21:52 02.07.2026

  • 77 Уаууууу

    4 5 Отговор
    Рев на ру. z. К. и. П. Р. А. С. Е. Та

    21:52 02.07.2026

  • 78 Раша е в талаша

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Мимч":

    Ликуй, народе!

    21:53 02.07.2026

  • 79 Механик

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "аХЪ":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    21:53 02.07.2026

  • 80 Роко

    6 5 Отговор
    Давайте украинци, бой на Путин до дупка! И руснаците в България ти изпратиха подарък, което говори" колко много любят вожда: време е Путин да освободи Русия от себе си!

    21:53 02.07.2026

  • 81 Как

    4 6 Отговор
    И Мъдяр се закани да измъди руснаците!

    Коментиран от #84

    21:54 02.07.2026

  • 82 ОК!

    9 4 Отговор

    До коментар #67 от "Вселенски":

    И после тая радиация да не би да е затворена,като в чувал- само за Русия...?!
    Ще плъзне по Украйна и цяла Европа...!
    Ай моля,по-сериозно,с мераците за бомбандиране на всички АЕЦ,в Русия...
    Звучите твърде несериозно и по детски-наивно и безотговорно...

    Коментиран от #106

    21:54 02.07.2026

  • 83 Украйна

    8 4 Отговор
    ще изчезне през 28 година. Още 10 милиона ще избягат.

    Коментиран от #90

    21:55 02.07.2026

  • 84 Кой?!

    5 3 Отговор

    До коментар #81 от "Как":

    Оня унгарският Мадуро,с комсомолската физиономия и комбайнерска прическа ли...🤣😂😆?!

    21:56 02.07.2026

  • 85 Подобни ги пишеш от началото

    5 3 Отговор

    До коментар #57 от "Пац0":

    на руската агресия и все не познаваш. Смени си професията. За ясновидец видимо не ставаш.

    21:56 02.07.2026

  • 86 хихи

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Паразитите":

    Украйна това прави. унищожава руските паразити, които са я нападнали.

    21:57 02.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 И как и откъде разбра...?!

    3 3 Отговор

    До коментар #75 от "Всъщност голяма част вече":

    Ах-да!
    Прочел си го в...,,УкрИнформ"...😆!

    Коментиран от #95

    21:58 02.07.2026

  • 89 хаха 🤣

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от ",,Ще...ще..."":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    21:59 02.07.2026

  • 90 Да, Украйна ще е превзела Русия

    5 4 Отговор

    До коментар #83 от "Украйна":

    дотогава и ще се нарича пак Киевска Рус. А украинците ще избягат от жегите по разни острови, за разлика от Коцето с черния печат, и копейките, които ще продължат да хленчат. Този път за украински евраци.

    22:00 02.07.2026

  • 91 Братя украинци!

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Накратко":

    Бомбардирайте Кремъл и убийте рашиста Путин! Спасете цивилизованият свят от терор!

    Коментиран от #97, #99

    22:00 02.07.2026

  • 92 Мафията ли ще ни закриля

    6 7 Отговор
    Зеленски ли е новият шеф на Европа? От Зеленски ли всички трябва да искат разрешение , да му се покланят и да му целуваме ръка?
    А мафията ни ограбва !

    Коментиран от #98

    22:00 02.07.2026

  • 93 Много ясно как ще мине...

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "читател":

    ...- в Kiif-ското метро...!

    22:01 02.07.2026

  • 94 0001

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "баба Меца":

    баба Меца изобщо не е във форма 😂

    22:01 02.07.2026

  • 95 А ти откъде си го измисли твоето?

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "И как и откъде разбра...?!":

    А, да чуваш гласове в главата.

    22:01 02.07.2026

  • 96 За пилота гошу

    3 5 Отговор

    До коментар #60 от "За разлика от Путин , Зеленски не лъже":

    Не ми е ясно едно руснаците са настроени срещу Путин и го мразят него и политиката му . Дори руснаците в България подкрепят Украйна и сега им изпратиха джипове. ЗАЩО българските русофили подкрепят Путин и не дават дума да се издума против него. Толкова големи идиоти ли живеят в България!

    Коментиран от #104

    22:01 02.07.2026

  • 97 Хи хи

    6 3 Отговор

    До коментар #91 от "Братя украинци!":

    На нас българите урките не са ни братя !! Чамадан, вакзал, Киййййф, фронт !!!

    Коментиран от #100

    22:03 02.07.2026

  • 98 Още не, но ще ти стане

    4 4 Отговор

    До коментар #92 от "Мафията ли ще ни закриля":

    Спри да целуваш Корана и Путиновия зад, пък може да ти прости.

    22:03 02.07.2026

  • 99 Не раздавай акъл!

    7 2 Отговор

    До коментар #91 от "Братя украинци!":

    Ами рипай от дивана- и да бомбандираш Рашата...!
    Щото...- ,, лозето иска мотика,а не молитва...!"...!

    22:03 02.07.2026

  • 100 Копейките не сте българи

    5 4 Отговор

    До коментар #97 от "Хи хи":

    Някой те е преметнал.

    Коментиран от #103

    22:04 02.07.2026

  • 101 Смешни чудки

    6 3 Отговор

    До коментар #58 от "Причините за всяка война са в":

    Не съм и очаквал друг отговор. Неслучайно написах - търсете причините и причинителите. Агресор ли е Америка? Агресор ли е Израел? За Русия е ясно. Поне за теб. Иран? Той агресор ли е? Защото такъв се опитват да го изкарат. Не бъдете повърхностни. Знанията са нищо, ако не се впрегнат по правилния начин. Има много събития преди 24.02.2022 година, които удобно пропускате или просто не знаете. Майдани, Мински споразумения, Духът на Акоридж и т.н. Това е една безкрайна тема за дебат. Но само с подготвени участници. Евроатлантическото подковаване може някъде и да минава номера, но повечето виждат на какво е заприличал този съюз, на който главата на дипломацията е с роднини нацисти. Както и почти цялата клика там. Така че, наш, папагалстването и повтарянето на глюпостите от новинарския тренд не върви. Прозира и много силно мирише на спарени европартенки.

    Коментиран от #107, #109

    22:06 02.07.2026

  • 102 Всъщност реват предимно тукашните

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Мимч":

    копейки, което е странно предвид колосалните успехи на непобедимата руска армия.

    22:09 02.07.2026

  • 103 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #100 от "Копейките не сте българи":

    Чамадан, вакзал, Киййййф !

    Коментиран от #111

    22:10 02.07.2026

  • 104 Няма как да разбереш,

    3 2 Отговор

    До коментар #96 от "За пилота гошу":

    защото путинофилството е много тежка диагноза и разстройство на личността. Страдат не само те, но и хората около тях също са потърпевши.

    22:11 02.07.2026

  • 105 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 1 Отговор
    ЕДНО ВРЕМЕ
    ХИТЛЕР ТАКА БОМБЕШЕ
    ЛОНДОН

    СЕГА И ПУТИН БОМБИ ТАКА
    КИЕВ.

    НО УКРАИНСКИЯ НАРОД
    ПОДОБНО НА ЛОНДОНЧАНИ
    НЯМА ДА СЕ ПРЕДАДЕ.

    ВОЙНАТА НА ПУТИН
    Е ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ.

    22:12 02.07.2026

  • 106 Остави го

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "ОК!":

    Тук безсмъртните са мнозинство и всичките са ядрени спецове

    22:12 02.07.2026

  • 107 Когато поддържаш и обслужваш

    1 2 Отговор

    До коментар #101 от "Смешни чудки":

    ислямистки групировки, които отвличат мирни люде и учат децата си да стрелят с калашници, агресор си.
    Когато се заканваш на сънародниците си с Народен съд, бесене, аутодафе, Белене, чистки на етносите, на обратните или на несъгласните с теб, да, хем си фашист, хем си вътрешен агресор.

    22:13 02.07.2026

  • 108 СЛОНА

    0 1 Отговор
    ЩЕ ДОДЕ РЕД И НА СИЛАТА НА АТОМА!!!
    НЕКА ДА ВИДИМ ТОГАЗ КА ЩЕ ОТГОВОРИТЕ!!!

    22:14 02.07.2026

  • 109 Какво очакваш

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Смешни чудки":

    от безмозъчни и неграмотни джен-зита, които пишат "рафинерий"?

    22:16 02.07.2026

  • 110 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    1 1 Отговор
    Прибрахте ли се на топло в метрото в кииф?

    Коментиран от #115

    22:17 02.07.2026

  • 111 Аз съм си у нас плюс това съм

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Хи хи":

    в ЕС и НАТО. И не се оплаквам. Напуска този, комуто не харесва това. Т.е. копейките, т.е ти.

    22:18 02.07.2026

  • 112 ЗЕЛЕНСКИ ДА СЕ ПРИБЕРЕ

    2 0 Отговор
    Тази вечер да гледа следващата серия.

    22:18 02.07.2026

  • 113 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    1 1 Отговор
    Щял да бяга.

    22:19 02.07.2026

  • 114 ганев

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Миризлив ботоксов педофил с токчета":

    ЕЕ..ГОЛЯМ КЕФ..И УДОВОЛСТВИЕ..МИ ДОСТАВЯ...ДА ОТСВИРКВАМ..ТАКИВА МУШМУЛИ КАТО ТЕБ

    22:20 02.07.2026

  • 115 Я, глас откъм външния кенеф!

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Здрасти, ислямец! Защо не се подмиеш за вечерното темане?
    Окъпи се бре!

    22:20 02.07.2026

  • 116 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    0 0 Отговор
    Ще приключи, когато руската армия освободи Одеса. Тогава британците ще загубят интерес и ще спрат финансирането на тази война.

    22:20 02.07.2026

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