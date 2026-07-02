Володимир Зеленски за масираната руска атака срещу Киев: Ще отговорим

Украинският президент Володимир Зеленски се зарече днес страната му да отговори на масираната руска атака срещу столицата Киев през изминалата нощ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Русия нанася удари по цивилни цели само за да принуди Украйна да се откаже от държавността си, да вбие клин между гражданското общество и военните. На това разчитаха през цялата война. Това няма да се случи", каза Зеленски. Той добави, че Украйна "със сигурност" ще отвърне на ударите.

След това, по време на посещение в Дарницки район в Киев, където бяха убити 11 души, Зеленски, цитиран от Укринформ, призова за ускоряване на доставките на средства за противовъздушна отбрана. Украйна не разполага с достатъчно ракети за своите зенитни установки "Пейтриът", подчерта той.



Украинският министър на отбраната Михайло Федоров, от своя страна, призова 40 държави партньори да доставят ракети "Пейтриът" този месец.

Броят на хората, убити при нападението в Киев, междувременно се увеличи до 22. Сто души са били ранени, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

В публикация във Фейсбук на украинската Държавна служба за извънредни ситуации се отбелязва, че при атаката са били нанесени щети във всички райони на Киев.

Сред поразените обекти са 23 учебни заведения, обявиха властите в украинската столица.

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) каза, цитиран от АФП, че е бил унищожен негов склад с хуманитарна помощ, В изявлението, публикувано във Фейсбук, пише още, че са били загубени общо 320 хиляди артикула.

Украинската полиция съобщи, цитирана от Укринформ, че нейни служители са намерили в Оболонски район отломки от руска крилата ракета Х-69 с касетъчна бойна глава.

Това бе най-масираната руска атака срещу Киев от началото на войната преди повече от четири години, каза кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза в изявление, че нападението е в отговор на украинските удари, които причиниха недостиг на гориво в страната, отбелязва Асошиейтед прес.

Лекар е бил убит, а медицинска сестра - ранена, при руски удар по медицинско заведение в южния украински град Херсон, предаде още Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олександър Прокудин.

В съседната Запорожка област, трима души са били ранени при атака срещу административния център град Запорожие, съобщи в Телеграм ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.

Трима човека, включително едно дете, са пострадали при удар по бензиностанция в североизточната Харковска област, предаде още Укринформ, като се позова на ръководителя на регионалната военна администрация Олег Синегубов.