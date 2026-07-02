Володимир Зеленски за масираната руска атака срещу Киев: Ще отговорим

Украинският президент Володимир Зеленски се зарече днес страната му да отговори на масираната руска атака срещу столицата Киев през изминалата нощ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Русия нанася удари по цивилни цели само за да принуди Украйна да се откаже от държавността си, да вбие клин между гражданското общество и военните. На това разчитаха през цялата война. Това няма да се случи", каза Зеленски. Той добави, че Украйна "със сигурност" ще отвърне на ударите.
След това, по време на посещение в Дарницки район в Киев, където бяха убити 11 души, Зеленски, цитиран от Укринформ, призова за ускоряване на доставките на средства за противовъздушна отбрана. Украйна не разполага с достатъчно ракети за своите зенитни установки "Пейтриът", подчерта той.
Украинският министър на отбраната Михайло Федоров, от своя страна, призова 40 държави партньори да доставят ракети "Пейтриът" този месец.
Броят на хората, убити при нападението в Киев, междувременно се увеличи до 22. Сто души са били ранени, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко.
В публикация във Фейсбук на украинската Държавна служба за извънредни ситуации се отбелязва, че при атаката са били нанесени щети във всички райони на Киев.
Сред поразените обекти са 23 учебни заведения, обявиха властите в украинската столица.
Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) каза, цитиран от АФП, че е бил унищожен негов склад с хуманитарна помощ, В изявлението, публикувано във Фейсбук, пише още, че са били загубени общо 320 хиляди артикула.
Украинската полиция съобщи, цитирана от Укринформ, че нейни служители са намерили в Оболонски район отломки от руска крилата ракета Х-69 с касетъчна бойна глава.
Това бе най-масираната руска атака срещу Киев от началото на войната преди повече от четири години, каза кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си.
Министерството на отбраната на Руската федерация каза в изявление, че нападението е в отговор на украинските удари, които причиниха недостиг на гориво в страната, отбелязва Асошиейтед прес.
Лекар е бил убит, а медицинска сестра - ранена, при руски удар по медицинско заведение в южния украински град Херсон, предаде още Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олександър Прокудин.
В съседната Запорожка област, трима души са били ранени при атака срещу административния център град Запорожие, съобщи в Телеграм ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.
Трима човека, включително едно дете, са пострадали при удар по бензиностанция в североизточната Харковска област, предаде още Укринформ, като се позова на ръководителя на регионалната военна администрация Олег Синегубов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #13, #22, #24, #25
21:18 02.07.2026
2 Накратко
Коментиран от #91
21:18 02.07.2026
3 Европеец
Коментиран от #33
21:19 02.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да,бе
21:19 02.07.2026
6 хахаха
21:20 02.07.2026
7 Пиночет
Коментиран от #31
21:20 02.07.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А пък видяхме снощи украинското.....
Коментиран от #37
21:21 02.07.2026
9 Разпори ги Зелю!
Коментиран от #15, #27
21:21 02.07.2026
10 Гориил
Коментиран от #38
21:22 02.07.2026
11 Ботоксова глава-пасивен педофил
Коментиран от #29, #35
21:22 02.07.2026
12 Миризлив ботоксов педофил с токчета
Коментиран от #19, #32, #114
21:23 02.07.2026
13 Пу.Ру.Фили 🖕
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Варна ще бъде ударена с Орешник, впредвид, че българите там са малцинство и управата на града работи за украинската КУБ Груп!
Коментиран от #17
21:23 02.07.2026
14 Такива атаки по нацистите
21:23 02.07.2026
15 хахаха
До коментар #9 от "Разпори ги Зелю!":ами отговаряй че и те пак да ти отговорят - ето така се върви към справедлив за украина мир
Коментиран от #49, #76
21:23 02.07.2026
16 Смешни чудки
Коментиран от #58
21:23 02.07.2026
17 Ха ха
До коментар #13 от "Пу.Ру.Фили 🖕":Не думай Ще тряснат къщата на копейкин 😂.
21:25 02.07.2026
18 аХЪ
Коментиран от #30, #79
21:25 02.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 баба Меца
Коментиран от #94
21:26 02.07.2026
21 Смешник
Коментиран от #46
21:26 02.07.2026
22 Ами
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Крим с кво ще го пазят??
Коментиран от #45
21:26 02.07.2026
23 Хайо
Коментиран от #53
21:27 02.07.2026
24 Смотльо,
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котенце ,а теб кой те брани ?
21:27 02.07.2026
25 Щъркел
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пак ще повторя :
На М. в П.
21:28 02.07.2026
26 хихи
21:28 02.07.2026
27 Смотльо,
До коментар #9 от "Разпори ги Зелю!":Ще те те разпоряаз
21:28 02.07.2026
28 Когато си започнал война,
Колкото до украинците, никой не се съмнява, че ще отговорят достойно на агресора.
21:29 02.07.2026
29 Смотльо,
До коментар #11 от "Ботоксова глава-пасивен педофил":Педофил ли си ?
21:29 02.07.2026
30 Споко капчук
До коментар #18 от "аХЪ":Кво мислиш ,че ще стане ,ако Украйна тресне някой АЕЦ у Русия с фламинго?
Коментиран от #39, #41, #52
21:29 02.07.2026
31 ,,Ще...ще..."
До коментар #7 от "Пиночет":Кога баба ти стане мъжка...!
Коментиран от #89
21:30 02.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 уфф
До коментар #3 от "Европеец":то пък щото Путин не е просяк. пълзеше на килимчето пред Ким, играеше казачок на аятолаха, пълзеше и пред Тръмп. голям позор, сега пак се моли за помощи и бензин
21:31 02.07.2026
34 Град София
21:31 02.07.2026
35 Не е пасивен педофил
До коментар #11 от "Ботоксова глава-пасивен педофил":Активно краде деца.
21:31 02.07.2026
36 Наблюдател
Що случилась!? Кво стана!? Що така!?
21:31 02.07.2026
37 Розова Вата
До коментар #8 от "Европеец":Украйна няма претенций че е Супер сила(хартиен тигър като Русия)
Украйна има претенции че унищожава Руската армия и Рафинерий
21:32 02.07.2026
38 хихи
До коментар #10 от "Гориил":да впрегнат Лавров, като нямат бензин руснаците ще ползват каручки 😂
21:32 02.07.2026
39 ,,Ако"...?!
До коментар #30 от "Споко капчук":Да,ама ,,ако"-то мирише,че и цапа...🤪!
21:32 02.07.2026
40 Да ти се връща
До коментар #19 от "Пророк от Таганрок":умножено!
21:33 02.07.2026
41 Историк
До коментар #30 от "Споко капчук":Ами чисто и просто ще изчезне от картата...и слънце, много слънце!
Коментиран от #67
21:33 02.07.2026
42 Гориил
21:33 02.07.2026
43 Паразитите
Коментиран от #86
21:33 02.07.2026
44 Бесент
21:33 02.07.2026
45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Ами":не го пазят//евакуация има
21:34 02.07.2026
46 Може ли издание, брой и дата
До коментар #21 от "Смешник":на фейка ти?
21:34 02.07.2026
47 Отговаряй
Коментиран от #54
21:34 02.07.2026
48 Ами
бункера му в Карпатите са публикувани в нета.
Да не му подправят мамалигата с лешници :)
21:35 02.07.2026
49 Грешиш
До коментар #15 от "хахаха":Който пръв е атакувал, той трябва да спре. В противен случай другия ще трябва да отговори.
21:35 02.07.2026
50 Мдаа
21:35 02.07.2026
51 Кротко ненормален зелен наркоман
21:35 02.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Това е войната. Размяна на удари.
До коментар #47 от "Отговаряй":Няма друг вариант.
21:37 02.07.2026
55 "23 учебни заведения"
21:37 02.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Пац0
Коментиран от #85
21:39 02.07.2026
58 Причините за всяка война са в
До коментар #16 от "Смешни чудки":ламтежите на нападателя към чужди държави.
За агресора е завоевателна, за жертвата е освободителна. Гаче ли не ходил на училище.
Коментиран от #101
21:39 02.07.2026
59 Мимч
Коментиран от #78, #102
21:39 02.07.2026
60 За разлика от Путин , Зеленски не лъже
Коментиран от #96
21:40 02.07.2026
61 Обективни истини
Коментиран от #68, #71
21:41 02.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Володимир Зеленски - Терорист
Коментиран от #66
21:42 02.07.2026
64 Вече няма значение
21:43 02.07.2026
65 читател
Коментиран от #69, #93
21:45 02.07.2026
66 В отговор на 86-те ранени
До коментар #63 от "Володимир Зеленски - Терорист":и 12-те убити от путинските терористи в Киев щеше да е добре фейкът ти да е истина
21:45 02.07.2026
67 Вселенски
До коментар #41 от "Историк":А знаеш ли колко слънца ще цъфнат в Русия на мястото на АЕЦовете?
Коментиран от #82
21:46 02.07.2026
68 1945
До коментар #61 от "Обективни истини":Тогава беше голям погром за руснаците. Всичките им танкове бяха обагрени.
21:47 02.07.2026
69 Ти в Киев
До коментар #65 от "читател":ли си или в Раша, съгледвачо?
21:47 02.07.2026
70 1945
21:48 02.07.2026
71 На кого му пука
До коментар #61 от "Обективни истини":какво трябвало или не трябвало да прави агресорът. Излишно се хабиш.
21:48 02.07.2026
72 Многоходовото
21:49 02.07.2026
73 ,,Ще отговорите",нали...?!
Нали Зелко бе дал срок на Лукашенко,да ги маха,щото иначе ги ликвидира...?!
Обаче след разговор на Лукашенко,с ъс Си,нещо Зелко го хвана амнезията,с какво се бе заканил...!
Що тъй не си държиш на думата,ве Зели...?!
Това е несериозно и не мъжкарски...!
Коментиран от #75
21:49 02.07.2026
74 Пропагандата винаги цели
21:49 02.07.2026
75 Всъщност голяма част вече
До коментар #73 от ",,Ще отговорите",нали...?!":са демонтирани, за да се зарадваш.
Коментиран от #88
21:51 02.07.2026
76 Съвсем не е така.Объркан сте в събитията
До коментар #15 от "хахаха":СВО беше фатална грешка за самата Русия. Самите руските политици вече открито го признават. Русия страшно се прецака и самоунищожи. Напразно загинаха милиони руснаци и се хвърлиха на вятъра трилиони долари от парите на руския народ. И накрая се провали. Щетите за Русия са огромни, руските медии ги сравняват с щетите от ВСВ.
21:52 02.07.2026
77 Уаууууу
21:52 02.07.2026
78 Раша е в талаша
До коментар #59 от "Мимч":Ликуй, народе!
21:53 02.07.2026
79 Механик
До коментар #18 от "аХЪ":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
21:53 02.07.2026
80 Роко
21:53 02.07.2026
81 Как
Коментиран от #84
21:54 02.07.2026
82 ОК!
До коментар #67 от "Вселенски":И после тая радиация да не би да е затворена,като в чувал- само за Русия...?!
Ще плъзне по Украйна и цяла Европа...!
Ай моля,по-сериозно,с мераците за бомбандиране на всички АЕЦ,в Русия...
Звучите твърде несериозно и по детски-наивно и безотговорно...
Коментиран от #106
21:54 02.07.2026
83 Украйна
Коментиран от #90
21:55 02.07.2026
84 Кой?!
До коментар #81 от "Как":Оня унгарският Мадуро,с комсомолската физиономия и комбайнерска прическа ли...🤣😂😆?!
21:56 02.07.2026
85 Подобни ги пишеш от началото
До коментар #57 от "Пац0":на руската агресия и все не познаваш. Смени си професията. За ясновидец видимо не ставаш.
21:56 02.07.2026
86 хихи
До коментар #43 от "Паразитите":Украйна това прави. унищожава руските паразити, които са я нападнали.
21:57 02.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 И как и откъде разбра...?!
До коментар #75 от "Всъщност голяма част вече":Ах-да!
Прочел си го в...,,УкрИнформ"...😆!
Коментиран от #95
21:58 02.07.2026
89 хаха 🤣
До коментар #31 от ",,Ще...ще..."":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
21:59 02.07.2026
90 Да, Украйна ще е превзела Русия
До коментар #83 от "Украйна":дотогава и ще се нарича пак Киевска Рус. А украинците ще избягат от жегите по разни острови, за разлика от Коцето с черния печат, и копейките, които ще продължат да хленчат. Този път за украински евраци.
22:00 02.07.2026
91 Братя украинци!
До коментар #2 от "Накратко":Бомбардирайте Кремъл и убийте рашиста Путин! Спасете цивилизованият свят от терор!
Коментиран от #97, #99
22:00 02.07.2026
92 Мафията ли ще ни закриля
А мафията ни ограбва !
Коментиран от #98
22:00 02.07.2026
93 Много ясно как ще мине...
До коментар #65 от "читател":...- в Kiif-ското метро...!
22:01 02.07.2026
94 0001
До коментар #20 от "баба Меца":баба Меца изобщо не е във форма 😂
22:01 02.07.2026
95 А ти откъде си го измисли твоето?
До коментар #88 от "И как и откъде разбра...?!":А, да чуваш гласове в главата.
22:01 02.07.2026
96 За пилота гошу
До коментар #60 от "За разлика от Путин , Зеленски не лъже":Не ми е ясно едно руснаците са настроени срещу Путин и го мразят него и политиката му . Дори руснаците в България подкрепят Украйна и сега им изпратиха джипове. ЗАЩО българските русофили подкрепят Путин и не дават дума да се издума против него. Толкова големи идиоти ли живеят в България!
Коментиран от #104
22:01 02.07.2026
97 Хи хи
До коментар #91 от "Братя украинци!":На нас българите урките не са ни братя !! Чамадан, вакзал, Киййййф, фронт !!!
Коментиран от #100
22:03 02.07.2026
98 Още не, но ще ти стане
До коментар #92 от "Мафията ли ще ни закриля":Спри да целуваш Корана и Путиновия зад, пък може да ти прости.
22:03 02.07.2026
99 Не раздавай акъл!
До коментар #91 от "Братя украинци!":Ами рипай от дивана- и да бомбандираш Рашата...!
Щото...- ,, лозето иска мотика,а не молитва...!"...!
22:03 02.07.2026
100 Копейките не сте българи
До коментар #97 от "Хи хи":Някой те е преметнал.
Коментиран от #103
22:04 02.07.2026
101 Смешни чудки
До коментар #58 от "Причините за всяка война са в":Не съм и очаквал друг отговор. Неслучайно написах - търсете причините и причинителите. Агресор ли е Америка? Агресор ли е Израел? За Русия е ясно. Поне за теб. Иран? Той агресор ли е? Защото такъв се опитват да го изкарат. Не бъдете повърхностни. Знанията са нищо, ако не се впрегнат по правилния начин. Има много събития преди 24.02.2022 година, които удобно пропускате или просто не знаете. Майдани, Мински споразумения, Духът на Акоридж и т.н. Това е една безкрайна тема за дебат. Но само с подготвени участници. Евроатлантическото подковаване може някъде и да минава номера, но повечето виждат на какво е заприличал този съюз, на който главата на дипломацията е с роднини нацисти. Както и почти цялата клика там. Така че, наш, папагалстването и повтарянето на глюпостите от новинарския тренд не върви. Прозира и много силно мирише на спарени европартенки.
Коментиран от #107, #109
22:06 02.07.2026
102 Всъщност реват предимно тукашните
До коментар #59 от "Мимч":копейки, което е странно предвид колосалните успехи на непобедимата руска армия.
22:09 02.07.2026
103 Хи хи
До коментар #100 от "Копейките не сте българи":Чамадан, вакзал, Киййййф !
Коментиран от #111
22:10 02.07.2026
104 Няма как да разбереш,
До коментар #96 от "За пилота гошу":защото путинофилството е много тежка диагноза и разстройство на личността. Страдат не само те, но и хората около тях също са потърпевши.
22:11 02.07.2026
105 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ХИТЛЕР ТАКА БОМБЕШЕ
ЛОНДОН
СЕГА И ПУТИН БОМБИ ТАКА
КИЕВ.
НО УКРАИНСКИЯ НАРОД
ПОДОБНО НА ЛОНДОНЧАНИ
НЯМА ДА СЕ ПРЕДАДЕ.
ВОЙНАТА НА ПУТИН
Е ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ.
22:12 02.07.2026
106 Остави го
До коментар #82 от "ОК!":Тук безсмъртните са мнозинство и всичките са ядрени спецове
22:12 02.07.2026
107 Когато поддържаш и обслужваш
До коментар #101 от "Смешни чудки":ислямистки групировки, които отвличат мирни люде и учат децата си да стрелят с калашници, агресор си.
Когато се заканваш на сънародниците си с Народен съд, бесене, аутодафе, Белене, чистки на етносите, на обратните или на несъгласните с теб, да, хем си фашист, хем си вътрешен агресор.
22:13 02.07.2026
108 СЛОНА
НЕКА ДА ВИДИМ ТОГАЗ КА ЩЕ ОТГОВОРИТЕ!!!
22:14 02.07.2026
109 Какво очакваш
До коментар #101 от "Смешни чудки":от безмозъчни и неграмотни джен-зита, които пишат "рафинерий"?
22:16 02.07.2026
110 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #115
22:17 02.07.2026
111 Аз съм си у нас плюс това съм
До коментар #103 от "Хи хи":в ЕС и НАТО. И не се оплаквам. Напуска този, комуто не харесва това. Т.е. копейките, т.е ти.
22:18 02.07.2026
112 ЗЕЛЕНСКИ ДА СЕ ПРИБЕРЕ
22:18 02.07.2026
113 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
22:19 02.07.2026
114 ганев
До коментар #12 от "Миризлив ботоксов педофил с токчета":ЕЕ..ГОЛЯМ КЕФ..И УДОВОЛСТВИЕ..МИ ДОСТАВЯ...ДА ОТСВИРКВАМ..ТАКИВА МУШМУЛИ КАТО ТЕБ
22:20 02.07.2026
115 Я, глас откъм външния кенеф!
До коментар #110 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Здрасти, ислямец! Защо не се подмиеш за вечерното темане?
Окъпи се бре!
22:20 02.07.2026
116 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
22:20 02.07.2026