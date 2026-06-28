Вучич подава оставка до седмици и свиква избори ОБОБЩЕНИЕ

В разгара на безпрецедентно политическо напрежение сръбският президент Александър Вучич обяви официално, че ще подаде оставка до броени седмици.

Драматичното изявление бе направено в събота вечерта по време на мащабен проправителствен митинг в Белград. Решението му съкращава неговия втори и последен президентски мандат, който по конституция трябваше да изтече в средата на 2027 година.

По думите на Вучич страната ще се насочи към извънредни президентски и предсрочни парламентарни избори. Сръбският лидер подчерта, че възнамерява активно да помогне на своята политическа сила – управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) – да спечели вота. Той вече предложи общата листа да носи името „Обединена Сърбия“. Към този ранен час обаче президентът все още не е назовал конкретни дати за официалното депозиране на оставката си или за разпускането на Скупщината. По закон функциите на временно изпълняващ длъжността държавен глава ще бъдат поети от председателя на парламента.

Натиск от улицата и трагедията в Нови Сад

Решението на Александър Вучич идва след 18 месеца на непрестанни масови антиправителствени протести. Демонстрациите бяха оглавени от радикализираното студентско движение. Недоволството избухна през ноември 2024 г. след срутването на бетонна козирка на жп гарата в Нови Сад, отнело живота на 16 души.

Опозиционните сили и гражданските активисти обвиняват управляващите в:

Системна корупция при изпълнението на големи инфраструктурни обекти.

Пълна липса на прозрачност и контрол в строителния сектор.

Зависимост на съдебната власт от управляващата партия.

Политическата криза вече доведе до падането на правителството на Милош Вучевич през януари 2025 г., но това не успокои общественото недоволство. Преди дни студентите проведоха нови демонстрации в Нови Сад, а за днешния неделен ден (28 юни) е планиран нов мащабен студентски протест в град Кралево. Опозицията вижда в настоящата оставка опит на Вучич да изпревари неизбежния си политически срив.

Нов политически план: Вучич към премиерския пост?

Повечето водещи международни и регионални анализатори са единодушни, че обявеното оттегляне в никакъв случай не означава край на политическата кариера на Вучич. Самият той по-рано през юни намекна пред държавните медии, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател.

В Сърбия президентската институция има предимно представителни функции, докато реалната изпълнителна власт е концентрирана в правителството. Чрез тази рокада Вучич се надява да инсталира свой лоялен съюзник на президентския пост, докато самият той поеме управлението като премиер, запазвайки лостовете на властта.

Между Брюксел и Москва

Политическото сътресение се случва в деликатен геополитически момент. Сърбия остава официален кандидат за членство в Европейския съюз. Брюксел обаче изисква от Белград сериозни реформи в областта на върховенството на закона, решителна борба с организираната престъпност и синхронизиране на външната политика с тази на ЕС. Това включва и налагането на санкции срещу Русия – стъпка, която Вучич умело избягваше до момента, балансирайки между Запада, Москва и Пекин.

Източници: БТА, Reuters, Al Jazeera и Politico Europe.