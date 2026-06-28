Близкият изток: Нов дипломатически ред или нов конфликт?

След подписването на историческото тристранно рамково споразумение във Вашингтон, Близкият изток навлиза в критична фаза на дипломатическо пренареждане.

Фокусът на международната сцена е насочен към изпълнението на договореностите, разформироването на недържавните въоръжени групировки и вътрешнополитическата стабилност на участващите страни.

Аун призова Тръмп за натиск над Израел

В официално изявление на ливанското президентство се посочва, че държавният глава Жозеф Аун е провел ключов телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. По време на него Аун е призовал Вашингтон да окаже категоричен натиск върху Израел, за да гарантира пълното изтегляне на израелските сили от окупираните зони в Южен Ливан. Целта на Бейрут е да улесни безпрепятственото разполагане на редовната ливанска армия до международно признатата граница.

Аун увери, че Ливан изцяло ще поеме своите отговорности по сигурността, но изрази надежда САЩ да се превърнат в гарант срещу евентуални бъдещи нарушения на споразумението от израелска страна. От своя страна Доналд Тръмп е потвърдил подкрепата на САЩ за суверенитета на страната и разширяването на държавния контрол чрез нейните въоръжени сили. Подробности за този разговор и официалните позиции на страните бяха разпространени от БТА.

Нетаняху чертае планове за широко правителство

Паралелно с външния натиск, израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви намерението си да сформира широко национално правителство. Като основни стълбове на бъдещия кабинет той посочи категоричното противопоставяне на създаването на палестинска държава и стремежа за предотвратяване на вътрешна гражданска война. Според Нетаняху обществените нагласи в Израел са се променили коренно, което създава солидна база за национално обединение около тези принципи.

Докато Израел и Ливан правят първите стъпки към прекратяване на десетилетния конфликт, радикалната шиитска групировка "Хизбула" вече отхвърли рамковото споразумение, определяйки го като "удар по суверенитета на Ливан", което засилва опасенията от нови вътрешни сблъсъци в региона.