Черният баланс на жегите: Десетки удавени в Европа в опит да се разхладят

Докато Западна и Централна Европа се задъхват под безпрецедентен топлинен купол, извънредната ситуация роди втора, паралелна трагедия — масови удавяния.

Милиони граждани, търсещи спасение от температури, надхвърлящи 43 градуса по Целзий, щурмуваха открити водни басейни. Липсата на спасители, силното подценяване на опасностите и неподготвеността за плуване в открити води превърнаха реките и езерата на Стария континент в смъртоносен капан.

Хроника на една предизвестена трагедия

Най-драматична е ситуацията във Франция, където националната метеорологична служба Météo-France регистрира най-горещите дни в историята си. Премиерът Себастиан Льокорню съобщи за истински бич от фатални инциденти във водни басейни.

Само за броени дни броят на удавените във френските водоеми скочи драстично. Над 74 са потвърдените смъртни случая от удавяне в рамките на едноседмичната гореща вълна. Голяма част от жертвите са млади хора и тийнейджъри, влизали в канали и нерегламентирани градски зони (като Сена и канала "Сен Мартен").

Към 28 юни 2026 г. черната статистика от настоящата невиждана гореща вълна в Европа надхвърли 380 смъртни случая (включително топлинни удари и инциденти във водата).

Службите за водно спасяване в Европа и България отчитат рязък скок на произшествията, провокиран от т.нар. „топлинен купол“, който заклещи горещ въздух от Сахара и доведе до температурни рекорди от над 41–44°C в редица държави.

Ниже са представени актуалните данни и статистика, групирани по региони, които могат да се използват като разширение (каре с данни) към основния материал.

Актуална черна статистика към 28 юни 2026 г.

Пик на инцидентите: Изминалата седмица донесе най-горещите денонощия в историята на френските измервания, като в Югозападна Франция термометрите отчетоха 44.3°C .

Изминалата седмица донесе най-горещите денонощия в историята на френските измервания, като в Югозападна Франция термометрите отчетоха . Профил на жертвите: Основно тийнейджъри и младежи, скачали в градски канали (вкл. в покрайнините на Париж) и неохраняеми реки.



Германия: Германската асоциация за спасяване на плажа (DLRG) съобщи за интензивни инциденти. Три тела бяха извадени само от река Рейн край Библис, а температурите в страната счупиха историческия рекорд, достигайки 41.3°C в Саарбрюкен.

Германската асоциация за спасяване на плажа (DLRG) съобщи за интензивни инциденти. Три тела бяха извадени само от река Рейн край Библис, а температурите в страната счупиха историческия рекорд, достигайки в Саарбрюкен. Великобритания: Над 10 души са загинали или се водят изчезнали в открити водоеми и язовири от началото на жегите. Страната отчете най-горещия си юни в историята (37.3°C в Съфолк).



Испания: Официалната система за мониторинг на здравето изчисли, че 327 смъртни случая в страната за изминалата седмица са пряко обвързани с екстремните горещини. Голяма част от инцидентите извън градовете са свързани с опити за разхлаждане в бързо пресъхващи вътрешни водоеми.

Защо реките стават смъртоносни при жега?

Специалистите по водно спасяване обясняват, че рискът от инциденти нараства до 5 пъти, когато температурите на въздуха прескочат 25°C. Основните причини за черната статистика са три:

Термошок (Cold water shock): Когато тялото, нагрято от 40-градусовата жега, скочи в студена речна или езерна вода, се задейства принудителен рефлекс за вдишване под вода. Това води до внезапно схващане, сърдечен арест или моментално навлизане на вода в белите дробове.

Невидими течения: Големите европейски реки като Рейн и Рона изглеждат спокойни на повърхността, но крият подводни течения и водовъртежи.

Плуване в неохраняеми зони: Тъй като градските басейни са препълнени, хората масово избират диви водоеми, където няма спасителни екипи, които да реагират в първите критични минути.

Спешни мерки и призиви

Министрите на спорта и вътрешните работи в редица европейски държави излязоха с извънредни обръщения. Властите призовават гражданите да влизат във водата бавно, за да се аклиматизират, изрично да избягват зони със забрана за къпане и никога да не навлизат в дълбоки води под въздействието на алкохол.

Прогнозите сочат, че климатичната криза ще направи тези екстремни "топлинни куполи" новото нормално за Европа, което изисква коренна промяна в градската инфраструктура и културата на водна безопасност.

Ситуацията в България

У нас жегите започнаха да се засилват през последните дни, като НИМХ вече въведе жълт код за опасни горещини за половината страна. С покачването на температурите плажовете и басейните се препълниха, което доведе и до първите фатални инциденти за активния летен сезон:

Инцидент в Приморско (25 юни): 85-годишен чешки турист се удави в басейна на хотелски комплекс само два дни след пристигането си в страната, след като е получил внезапно прилошаване във водата.

85-годишен чешки турист се удави в басейна на хотелски комплекс само два дни след пристигането си в страната, след като е получил внезапно прилошаване във водата. Обща статистика (БЧК): Водноспасителната служба към Българския червен кръст отчита, че благодарение на засиления контрол, през изминалата 2025 г. у нас са спасени над 2400 души, а общият брой на удавянията за годината е удържан под 100. С настъпването на сегашния "топлинен купол" обаче, спасителите предупреждават за огромен риск по неохраняемите зони по поречието на Дунав, вътрешните язовири и неохраняемите плажове на Черноморието.

Източници: BBC, Le Monde и Météo-France.