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Поне до 9 юли! Ормузкият проток ще остане със статут на военна зона

Поне до 9 юли! Ормузкият проток ще остане със статут на военна зона

1 Юли, 2026 11:38 623 1

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След 1 март търговското корабоплаване беше сериозно засегнато, след като Иран затвори протока в отговор на ударите на САЩ и Израел

Поне до 9 юли! Ормузкият проток ще остане със статут на военна зона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ормузкият проток ще остане със статут на военна зона поне до 9 юли въпреки крехкото примирие между САЩ и Иран, съобщиха двете глобални организации за социален диалог между работниците и работодателите в корабоплаването, цитирани от Франс прес, пише БТА.

"Това решение отчита значителния и продължаващ риск за живота на моряците и бързо променящата се ситуация в региона“, се посочва в съвместно изявление на Международната федерация на транспортните работници и Съвместната група за преговори, която представлява работодателите в корабоплаването.

Статутът се отнася за около 15 000 търговски кораба по света, чиито компании са сключили колективни трудови договори. Съгласно тези споразумения моряците, които плават в обявени за военни зони райони, получават двойно възнаграждение и имат право да откажат да отплават, както и да поискат репатриране за сметка на работодателя.

Ормузкият проток беше определен като зона на военни операции на 5 март, четири дни след първите атаки срещу търговски кораби, преминаващи през него.

След 1 март търговското корабоплаване беше сериозно засегнато, след като Иран затвори протока в отговор на ударите на САЩ и Израел. По време на конфликта са загинали най-малко 14 моряци, а над 40 кораба са били атакувани.

За последно атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток имаше миналата седмица.


Иран (Ислямска Република)
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