Разпалване на фронта: Пробив на Русия в Донбас и тежки градски боеве

Ситуацията по фронтовата линия в Източна Украйна се изостри драстично през последното денонощие.
На фона на масираните въздушни удари в тила, руските сили засилиха натиска си в Донецка област и постигнаха тактически напредък, докато украинската армия премина в отбрана, опитвайки се да стабилизира фланговете си, да интегрира новите попълнения от мобилизацията и да внедри наземни роботизирани системи.
Руският пробив: Падането на Ню Йорк и заплахата за Торецк
Най-сериозната промяна на картата на бойните действия е регистрирана в Торецкото направление. Руските щурмови групи успяха да пробият дългогодишната украинска отбранителна линия, удържана още от 2014 г.
- Загубата на Ню Йорк: Военни аналитици потвърдиха, че руското знаме е издигнато в центъра на стратегическото селище Ню Йорк. Украинските части бяха принудени да се изтеглят на север към покрайнините, за да избегнат обкрюжение.
- Целта Торецк: Падането на селището отваря директен път за руската армия към южните подстъпи на град Торецк – ключова логистична крепост на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас.
Отбраната на ВСУ: Покровск и Часов Яр под обсада
Въпреки тежката ситуация, украинската армия оказва ожесточена съпротива в най-критичните точки на сблъсъка.
- Покровско направление: Това остава секторът с най-висока интензивност на атаките. Руските сили се опитват да прекъснат важната магистрала Покровск-Константиновка. Говорителят на украинското оперативно-стратегическо обединение „Хортиця“ съобщи, че само за днес в този район са отбити над 32 пехотни атаки.
- Битката за Часов Яр: Градът, разположен на командна височина, продължава да бъде удържан от украинската пехота. Руските опити за преминаване на канала „Северски Донец – Донбас“ са спрени с помощта на тактически дронове-камикадзе (FPV).
Новата вълна на мобилизация в Украйна: Проблеми и адаптация
Критичният недостиг на жива сила принуди Киев сериозно да ускори процеса по мобилизация през последните месеци. Вливането на новите попълнения на фронта обаче се сблъсква с практически предизвикателства:
- Липса на боен опит: Командири от предната линия съобщават, че много от новопристигналите войници нямат необходимата психологическа подготовка и преминават през ускорени курсове в движение, което повишава риска от тактически грешки в първите им седмици на бойното поле.
- Проблемът с ротацията: Новите сили се използват основно за запълване на дупки в съществуващите бригади, а не за пълна ротация на изтощените части. Това поддържа нивата на бойна умора сред ветераните критично високи.
Технологичният сблъсък: Роботизирани наземни дронове в Часов Яр
В опит да компенсира липсата на жива сила и снаряди, украинската армия залага масово на технологични иновации. Битката за Часов Яр се превърна в полигон за ново поколение бойни средства:
- Логистика без риск: ВСУ внедряват наземни роботизирани платформи (UGV) за доставка на боеприпаси и храна до най-предопределените позиции, както и за евакуация на ранени войници под тежък обстрел.
- Дистанционно миниране и обстрел: На предната линия оперират дистанционно управляеми куполи с картечници и роботи, които поставят мини пред настъпващите руски бронирани колони, намалявайки прекия риск за украинските пехотинци.
Рекорден брой загуби и недостиг на ресурси
Интензивността на боевете през юни доведе до критични нива на загуби в жива сила и бойна техника:
- Човешка цена: Според разузнавателни данни на Обединеното кралство, през последните 10 дни руската армия търпи средно по над 1100 жертви на ден (убити и ранени) заради тактиката на „месни щурмове“.
- Технически загуби: Официалният доклад на Генералния щаб на ВСУ за десетдневието сочи унищожаването на 151 руски танка, 273 бойни бронирани машини и 22 системи за противовъздушна отбрана.
- Кризата в Украйна: Украинските командири по места алармират за крайно изтощение на личния състав. Закъсненията в ротацията на бригадите и недостигът на артилерийски снаряди (в съотношение 1:5 в полза на Русия) остават основните причини за загубата на територии.
Дипломатически последствия: Промяна в позициите
Тактическият напредък на Русия в Донбас идва в ключов политически момент. Според международни анализатори, Москва бърза да окупира колкото се може повече територии преди евентуалното стартиране на мирни преговори в края на годината, за да диктува условията от позицията на силата. От своя страна Киев засилва натиска над западните съюзници за премахване на всички ограничения за удари с далекобойни западни оръжия дълбоко в руската територия, за да спре руската логистика преди тя да е достигнала фронта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стадо
Официалните доклади, които се публикуват, потвърждават кошмар: населението на Украйна е спаднало от 45 милиона преди четири години до 22-25 милиона днес.
Коментиран от #62, #92
22:22 28.06.2026
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3 Ами
Коментиран от #50
22:26 28.06.2026
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6 Абе,
22:27 28.06.2026
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11 Исторически парк
22:29 28.06.2026
12 Тая статия от кога е?
Чак сега ли ви разрешиха да го напишете? Али сте минали на бъгав ИИ който печата стари статии?
А че пробиви има редовно е ясно. И все на запад!
Коментиран от #36, #47
22:29 28.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ивелин Михайлов
До коментар #10 от "Цеко":Двойно повече украинска
22:29 28.06.2026
15 Падна ли Ню Йорк вече
22:30 28.06.2026
16 Ама
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":М.А.Ц.Е.Т.О. проговорило на турски ?! Сигурно не е чист помияр,а има и от турски ван ...
22:30 28.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сельодка
22:31 28.06.2026
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26 Ти чак сега ли разбра
До коментар #21 от "Русия използва реципрочна сила":Че Русия приятели няма... Защото винаги ги изиставя
22:34 28.06.2026
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29 Зъб за зъб око за око
До коментар #20 от "Асена василева":Математиката е така има паритет на фронта и във вътрешността. Жертвите са едно към едно или нещо такова.
22:35 28.06.2026
30 Робърт Бровди, дроновод
22:35 28.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Тома
22:35 28.06.2026
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35 Геновева
До коментар #27 от "az СВО Победа 80":Купила съм си нов пенис колан, обади се!
Коментиран от #78
22:36 28.06.2026
36 Карай бе
До коментар #12 от "Тая статия от кога е?":Това което не са го писали една година и го криеха от нас, сега го пишат наведнъж😂🤣😂🤣Догодина пак ще научиш за руските успехи.
22:37 28.06.2026
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38 Ми тя я печели
До коментар #7 от "Смотльо,":Гледай в Крим какво става !?!
Коментиран от #66
22:37 28.06.2026
39 6135
Утре ще ви дърпат ушите онези от посолството.
22:37 28.06.2026
40 Линда
22:38 28.06.2026
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42 Моля,
До коментар #31 от "Ха-ха-ха":Не се дръжте като неадекватен! Липсата на пари не е оправдание за непосещение на психиатър! Здравната каса работи!
22:38 28.06.2026
43 Падането на Ню Йорк и заплахата за
и повече уважене към Русия
изпуснаха го Ню Йорк урко подмазвачите
22:39 28.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Защо лъжете?
Коментиран от #64
22:39 28.06.2026
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47 Чули са че руснаците напредват яко
До коментар #12 от "Тая статия от кога е?":Пуснали са в Грог търсене на статия с такова задание, а Грог се е заровил в архивите и това е предложил. После с транслейта е оформена статията.
Без дори да проверят датата!
Едва ли е защото, чак сега са им разрешили да признаят толкова стари факти
22:40 28.06.2026
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49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 1945
До коментар #3 от "Ами":28 юни е днес
Коментиран от #82
22:41 28.06.2026
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55 айде нема нужда
До коментар #44 от "Копейки":Иран ви разказаха играта , а Венецуела сега да я строят наново краварите . Нали вече им е щат .
22:43 28.06.2026
56 Руснаците нямат нужда от външен
До коментар #22 от "ко става ве козляци":враг да ги громи. Руснаците сами се унищожават в самоубийствени атаки на фронта. А тези руснаци, които не са на фронта, а в Руси,я се унищожават от руската идеология и система. Тъжно, но факт.
22:44 28.06.2026
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61 ДрайвингПлежър
а то кво евакуация и занулилиране ..
22:46 28.06.2026
62 Европеец
До коментар #1 от "Стадо":Не знам, ама сигурно автора ни взема за стадо...... Покровск, Торецк и Часов яр отдавна са под руски контрол..... Дали автора е преписал отнякъде тая статия или пък води дезинформация не знам.... Но знам ,че вече в БГ територията няма истинска журналистика.... Всичко е пропаганда, дезинформация и манипулация....
Коментиран от #70
22:47 28.06.2026
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64 тебе ти се струва желаното за реалност
До коментар #45 от "Защо лъжете?":Но в живота не е така на практика.
22:48 28.06.2026
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66 И какво става с Крим, бе?
До коментар #38 от "Ми тя я печели":Фронтова линия с дронове не се мести!
По твоята логика, вече половин Украйна е руска, защото заради ПиАр пакостите в Крим, руснаците ги оставиха там без капка бензин, дори без бензиностанции.
Но затова ще прочетеш статия тук, чак другата година!
Коментиран от #76
22:49 28.06.2026
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69 ПРИД урак ,да? )))
До коментар #51 от "ха ха ха ...":Ха-ха-ха
На "македонците" дедите им са БЪЛГАРИ!
Виж последните изследвания на ГЕНОМА на съвременните БЪЛГАРИ и ще разбереш,че сме кръвни наследници на ТРАКИТЕ, не грамотен чорбан
Хахахаха
Повтаряш измислените опорки на Монголо-Татарските роби москаля,.. за това си де БИЛ, Петушок
Ха-ха-ха
22:50 28.06.2026
70 Не му се работи. Преписва по опорки.
До коментар #62 от "Европеец":Дезинформация. Такива неща.
22:51 28.06.2026
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75 Бре бре брееее
22:54 28.06.2026
76 И аз това казвам
До коментар #66 от "И какво става с Крим, бе?":Не виждам проблем. Едно и също казваме.
22:55 28.06.2026
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78 Сеирджия
До коментар #35 от "Геновева":Како, прайш ли резервации ?
Аз за Милен редактора питам 😊
22:55 28.06.2026
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82 Европеец
До коментар #50 от "1945":Така е , днес е 28 юни и почват петровденските горещници, А утре е 29 юни-Петровден-честито на имениците.....
22:58 28.06.2026
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86 Хахахаха
Коментиран от #91
23:00 28.06.2026
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88 варна
23:01 28.06.2026
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91 Майка ти
До коментар #86 от "Хахахаха":Че кое му е лошото бе? Мен ме превземат стотинна пъти на ден на магистралата! Как мислиш съм те изхранила? Но големият пропуск като родител е, че не успях да те изуча!
23:04 28.06.2026
92 Демократ
До коментар #1 от "Стадо":Така е хората бягат от руските из роди
23:04 28.06.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 стига стари дъвки
23:04 28.06.2026
95 Исторически парк
До коментар #65 от "Oня с коня":А ти как влезе тука бе украинска вшко
Коментиран от #108
23:05 28.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Да обобщим
23:05 28.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Мда
23:07 28.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Град Козлодуй
23:08 28.06.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 ....
23:10 28.06.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Истината
Коментиран от #113
23:10 28.06.2026
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113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
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116 Оставка
23:15 28.06.2026
117 Жорко
23:16 28.06.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Болшевишки неволи
18 август 2024 в 19:13
Новини/Свят
Карта на бойните действия в Торецко направление Снимка
Руските нашественици превзеха населения пункт Ню Йорк на Торецко направление, съобщава телеграм каналът Украйна сега, като се позовава на свои източници във ВСУ.
Засега тази информация няма потвърждение нито от официални украински източници, нито от руски военкoри. Още снощи обаче окупаторите бяха завзели центъра на селото с американско име, а украинската армия удържаше само източната и западната част.
23:17 28.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
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125 Източна ромелия
До коментар #122 от "Източна ромелия":Заглавието трябва да е фронта зсе разпадна от укринска страна
Коментиран от #143
23:20 28.06.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Герге ,
23:21 28.06.2026
128 Православие сър
До коментар #113 от "Kakви дискотеки, бе откачен":Православните се самоизбиват украинци и руснаци.невероятен висш православен разум .. честито
Коментиран от #151
23:22 28.06.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Кашик от запаса!
Но!
Стара военна максима :
Не мине ли Кашика-няма превзета територия...!
Така,че и тук-важно е как се развиват действията на самото бойно поле!
23:26 28.06.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Смешник
Коментиран от #142
23:29 28.06.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Гошо тъпото
23:34 28.06.2026
135 ЗАПАДА ИСКА ВОЙНА
23:36 28.06.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 ?????
Лукашенко два дни си говори с Путин и нищо не ни казаха кво що.
След тва излетя за Китай и КНДР.
Кво ли ще е?
23:37 28.06.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Смешник
23:40 28.06.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Който разбрал,разбрал.
23:41 28.06.2026
142 Тцъ...
До коментар #132 от "Смешник":От по миналата... Какво да прави човека като нищо ново няма за казване за Русия на западния ѝ фронт?
23:42 28.06.2026
143 E недей така грубо.
До коментар #125 от "Източна ромелия":Бъди по полткоректен. Като например: Беше им отнета възможността за победа. Сега вече е по-добре.
23:43 28.06.2026
144 Пропагандата
До коментар #138 от "Питащ":винаги се цели в глупака!
23:44 28.06.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 име
Малее, това надминава и лъжите за над 1000 убити на ден. За зелия Май месец са загубили 3 танка, а бандерите 5. Гледайте мако реални данни за загубите от двете страни от HeyHeyHaiden.
23:45 28.06.2026
147 Фарс
23:45 28.06.2026
148 Копейки,
23:46 28.06.2026
149 грУЙО
23:48 28.06.2026
150 Мдаа
Тия живеят направо в друго измерение.
Всеки ден уж побеждават Путин, а пък вечерта се оказва че отново са яли як бой и са загубили нови 100 км².
Мдаа...
23:49 28.06.2026
151 Ти пък нищо не каза :)
До коментар #128 от "Православие сър":Какво значение има дали хората били православни или не. Хората са си хора, без значение каква религията изповядват.
23:50 28.06.2026
152 Войните
23:51 28.06.2026
153 Макробиолог
23:59 28.06.2026