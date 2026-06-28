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Разпалване на фронта: Пробив на Русия в Донбас и тежки градски боеве
  Тема: Украйна

Разпалване на фронта: Пробив на Русия в Донбас и тежки градски боеве

28 Юни, 2026 22:13, обновена 28 Юни, 2026 22:21 3 912 153

  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • бойни действия

Руската армия превзе стратегическото селище Ню Йорк, докато украинските сили удържат позициите си в Часов Яр

Разпалване на фронта: Пробив на Русия в Донбас и тежки градски боеве - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по фронтовата линия в Източна Украйна се изостри драстично през последното денонощие.

На фона на масираните въздушни удари в тила, руските сили засилиха натиска си в Донецка област и постигнаха тактически напредък, докато украинската армия премина в отбрана, опитвайки се да стабилизира фланговете си, да интегрира новите попълнения от мобилизацията и да внедри наземни роботизирани системи.

Още новини от Украйна

Руският пробив: Падането на Ню Йорк и заплахата за Торецк

Най-сериозната промяна на картата на бойните действия е регистрирана в Торецкото направление. Руските щурмови групи успяха да пробият дългогодишната украинска отбранителна линия, удържана още от 2014 г.

  • Загубата на Ню Йорк: Военни аналитици потвърдиха, че руското знаме е издигнато в центъра на стратегическото селище Ню Йорк. Украинските части бяха принудени да се изтеглят на север към покрайнините, за да избегнат обкрюжение.
  • Целта Торецк: Падането на селището отваря директен път за руската армия към южните подстъпи на град Торецк – ключова логистична крепост на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас.

Отбраната на ВСУ: Покровск и Часов Яр под обсада

Въпреки тежката ситуация, украинската армия оказва ожесточена съпротива в най-критичните точки на сблъсъка.

  • Покровско направление: Това остава секторът с най-висока интензивност на атаките. Руските сили се опитват да прекъснат важната магистрала Покровск-Константиновка. Говорителят на украинското оперативно-стратегическо обединение „Хортиця“ съобщи, че само за днес в този район са отбити над 32 пехотни атаки.
  • Битката за Часов Яр: Градът, разположен на командна височина, продължава да бъде удържан от украинската пехота. Руските опити за преминаване на канала „Северски Донец – Донбас“ са спрени с помощта на тактически дронове-камикадзе (FPV).

Новата вълна на мобилизация в Украйна: Проблеми и адаптация

Критичният недостиг на жива сила принуди Киев сериозно да ускори процеса по мобилизация през последните месеци. Вливането на новите попълнения на фронта обаче се сблъсква с практически предизвикателства:

  • Липса на боен опит: Командири от предната линия съобщават, че много от новопристигналите войници нямат необходимата психологическа подготовка и преминават през ускорени курсове в движение, което повишава риска от тактически грешки в първите им седмици на бойното поле.
  • Проблемът с ротацията: Новите сили се използват основно за запълване на дупки в съществуващите бригади, а не за пълна ротация на изтощените части. Това поддържа нивата на бойна умора сред ветераните критично високи.

Технологичният сблъсък: Роботизирани наземни дронове в Часов Яр

В опит да компенсира липсата на жива сила и снаряди, украинската армия залага масово на технологични иновации. Битката за Часов Яр се превърна в полигон за ново поколение бойни средства:

  • Логистика без риск: ВСУ внедряват наземни роботизирани платформи (UGV) за доставка на боеприпаси и храна до най-предопределените позиции, както и за евакуация на ранени войници под тежък обстрел.
  • Дистанционно миниране и обстрел: На предната линия оперират дистанционно управляеми куполи с картечници и роботи, които поставят мини пред настъпващите руски бронирани колони, намалявайки прекия риск за украинските пехотинци.

Рекорден брой загуби и недостиг на ресурси

Интензивността на боевете през юни доведе до критични нива на загуби в жива сила и бойна техника:

  • Човешка цена: Според разузнавателни данни на Обединеното кралство, през последните 10 дни руската армия търпи средно по над 1100 жертви на ден (убити и ранени) заради тактиката на „месни щурмове“.
  • Технически загуби: Официалният доклад на Генералния щаб на ВСУ за десетдневието сочи унищожаването на 151 руски танка, 273 бойни бронирани машини и 22 системи за противовъздушна отбрана.
  • Кризата в Украйна: Украинските командири по места алармират за крайно изтощение на личния състав. Закъсненията в ротацията на бригадите и недостигът на артилерийски снаряди (в съотношение 1:5 в полза на Русия) остават основните причини за загубата на територии.

Дипломатически последствия: Промяна в позициите

Тактическият напредък на Русия в Донбас идва в ключов политически момент. Според международни анализатори, Москва бърза да окупира колкото се може повече територии преди евентуалното стартиране на мирни преговори в края на годината, за да диктува условията от позицията на силата. От своя страна Киев засилва натиска над западните съюзници за премахване на всички ограничения за удари с далекобойни западни оръжия дълбоко в руската територия, за да спре руската логистика преди тя да е достигнала фронта.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стадо

    58 15 Отговор
    Официалните заповеди за евакуация се отнасят главно до граничните райони (близо до Харков и Суми на северния фронт), но има и забележителен отлив от Киев.

    Официалните доклади, които се публикуват, потвърждават кошмар: населението на Украйна е спаднало от 45 милиона преди четири години до 22-25 милиона днес.

    Коментиран от #62, #92

    22:22 28.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами

    57 9 Отговор
    Като препечатвате статии от други медии, поне гледайте датата :)

    Коментиран от #50

    22:26 28.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе,

    43 10 Отговор
    Милене , стига рови в тавата с фалшивото брашно и да четеш дойчезеле и УНИАН...

    22:27 28.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Исторически парк

    35 8 Отговор
    СТИГА СТЕ ПИСАЛИ СТАТИИ С ЧАТГПТ БЕ ТАРИКАТИ!

    22:29 28.06.2026

  • 12 Тая статия от кога е?

    56 11 Отговор
    Торецк, Часив Яр и т.н. от година са руска територия!
    Чак сега ли ви разрешиха да го напишете? Али сте минали на бъгав ИИ който печата стари статии?

    А че пробиви има редовно е ясно. И все на запад!

    Коментиран от #36, #47

    22:29 28.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ивелин Михайлов

    23 7 Отговор

    До коментар #10 от "Цеко":

    Двойно повече украинска

    22:29 28.06.2026

  • 15 Падна ли Ню Йорк вече

    29 6 Отговор
    Тръмп здаде ли се

    22:30 28.06.2026

  • 16 Ама

    22 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    М.А.Ц.Е.Т.О. проговорило на турски ?! Сигурно не е чист помияр,а има и от турски ван ...

    22:30 28.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сельодка

    28 11 Отговор
    Значи, паветниците къде ги гледам да припадат, не е от жегите?

    22:31 28.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ти чак сега ли разбра

    9 27 Отговор

    До коментар #21 от "Русия използва реципрочна сила":

    Че Русия приятели няма... Защото винаги ги изиставя

    22:34 28.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зъб за зъб око за око

    11 10 Отговор

    До коментар #20 от "Асена василева":

    Математиката е така има паритет на фронта и във вътрешността. Жертвите са едно към едно или нещо такова.

    22:35 28.06.2026

  • 30 Робърт Бровди, дроновод

    10 21 Отговор
    До завтра отново ще са украински ☝️

    22:35 28.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тома

    25 5 Отговор
    Напишете какво са превзели укровермахта до сега че от две години нищо не сте написали.

    22:35 28.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Геновева

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 80":

    Купила съм си нов пенис колан, обади се!

    Коментиран от #78

    22:36 28.06.2026

  • 36 Карай бе

    28 4 Отговор

    До коментар #12 от "Тая статия от кога е?":

    Това което не са го писали една година и го криеха от нас, сега го пишат наведнъж😂🤣😂🤣Догодина пак ще научиш за руските успехи.

    22:37 28.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ми тя я печели

    8 14 Отговор

    До коментар #7 от "Смотльо,":

    Гледай в Крим какво става !?!

    Коментиран от #66

    22:37 28.06.2026

  • 39 6135

    20 6 Отговор
    Леле, мале, каква е тази еритична, анти-украинска статия!

    Утре ще ви дърпат ушите онези от посолството.

    22:37 28.06.2026

  • 40 Линда

    6 12 Отговор
    Тва са жалки издихания на плюшеното мече . Нищо ново просто ждем.

    22:38 28.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Моля,

    12 4 Отговор

    До коментар #31 от "Ха-ха-ха":

    Не се дръжте като неадекватен! Липсата на пари не е оправдание за непосещение на психиатър! Здравната каса работи!

    22:38 28.06.2026

  • 43 Падането на Ню Йорк и заплахата за

    10 6 Отговор
    бай дончо да се отдръпне от ес мишоците
    и повече уважене към Русия

    изпуснаха го Ню Йорк урко подмазвачите

    22:39 28.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Защо лъжете?

    9 30 Отговор
    Защо лъжете, долни подлоги на кремълското чудовище и ваксаджии на КГБ - ейските ботуши на този изверг и убиец! Русия е на колене и с ужас чува камбаната! В Крим няма ток, няма вода, храна, бензин, няма абсолютно инщо! Украинските раекти стигат од 2 500 км навътре, дори оттатък Урал и нанасят страховити поражения, които парализират целия живот! Злодеят Путин се е скрил и никой не може да го намери! Ближе си раните, а може и да е пукнал, дай Боже!!

    Коментиран от #64

    22:39 28.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Чули са че руснаците напредват яко

    18 6 Отговор

    До коментар #12 от "Тая статия от кога е?":

    Пуснали са в Грог търсене на статия с такова задание, а Грог се е заровил в архивите и това е предложил. После с транслейта е оформена статията.
    Без дори да проверят датата!
    Едва ли е защото, чак сега са им разрешили да признаят толкова стари факти

    22:40 28.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 1945

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    28 юни е днес

    Коментиран от #82

    22:41 28.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 айде нема нужда

    9 5 Отговор

    До коментар #44 от "Копейки":

    Иран ви разказаха играта , а Венецуела сега да я строят наново краварите . Нали вече им е щат .

    22:43 28.06.2026

  • 56 Руснаците нямат нужда от външен

    9 16 Отговор

    До коментар #22 от "ко става ве козляци":

    враг да ги громи. Руснаците сами се унищожават в самоубийствени атаки на фронта. А тези руснаци, които не са на фронта, а в Руси,я се унищожават от руската идеология и система. Тъжно, но факт.

    22:44 28.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ДрайвингПлежър

    11 5 Отговор
    A... ясно... тая новина DW я публикува като Украйна печели... днеска за 6ти път
    а то кво евакуация и занулилиране ..

    22:46 28.06.2026

  • 62 Европеец

    23 5 Отговор

    До коментар #1 от "Стадо":

    Не знам, ама сигурно автора ни взема за стадо...... Покровск, Торецк и Часов яр отдавна са под руски контрол..... Дали автора е преписал отнякъде тая статия или пък води дезинформация не знам.... Но знам ,че вече в БГ територията няма истинска журналистика.... Всичко е пропаганда, дезинформация и манипулация....

    Коментиран от #70

    22:47 28.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 тебе ти се струва желаното за реалност

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Защо лъжете?":

    Но в живота не е така на практика.

    22:48 28.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 И какво става с Крим, бе?

    8 6 Отговор

    До коментар #38 от "Ми тя я печели":

    Фронтова линия с дронове не се мести!
    По твоята логика, вече половин Украйна е руска, защото заради ПиАр пакостите в Крим, руснаците ги оставиха там без капка бензин, дори без бензиностанции.
    Но затова ще прочетеш статия тук, чак другата година!

    Коментиран от #76

    22:49 28.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ПРИД урак ,да? )))

    8 9 Отговор

    До коментар #51 от "ха ха ха ...":

    Ха-ха-ха
    На "македонците" дедите им са БЪЛГАРИ!
    Виж последните изследвания на ГЕНОМА на съвременните БЪЛГАРИ и ще разбереш,че сме кръвни наследници на ТРАКИТЕ, не грамотен чорбан
    Хахахаха
    Повтаряш измислените опорки на Монголо-Татарските роби москаля,.. за това си де БИЛ, Петушок
    Ха-ха-ха

    22:50 28.06.2026

  • 70 Не му се работи. Преписва по опорки.

    14 3 Отговор

    До коментар #62 от "Европеец":

    Дезинформация. Такива неща.

    22:51 28.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Бре бре брееее

    4 5 Отговор
    А Вашингтон кагда?

    22:54 28.06.2026

  • 76 И аз това казвам

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "И какво става с Крим, бе?":

    Не виждам проблем. Едно и също казваме.

    22:55 28.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Сеирджия

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Геновева":

    Како, прайш ли резервации ?
    Аз за Милен редактора питам 😊

    22:55 28.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "1945":

    Така е , днес е 28 юни и почват петровденските горещници, А утре е 29 юни-Петровден-честито на имениците.....

    22:58 28.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Хахахаха

    6 6 Отговор
    Рашите колко пъти ще превземат Ню Йорк, Покровск и Часов Яр?

    Коментиран от #91

    23:00 28.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 варна

    2 1 Отговор
    няма такава информация

    23:01 28.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Майка ти

    4 2 Отговор

    До коментар #86 от "Хахахаха":

    Че кое му е лошото бе? Мен ме превземат стотинна пъти на ден на магистралата! Как мислиш съм те изхранила? Но големият пропуск като родител е, че не успях да те изуча!

    23:04 28.06.2026

  • 92 Демократ

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Стадо":

    Така е хората бягат от руските из роди

    23:04 28.06.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 стига стари дъвки

    12 4 Отговор
    Украинското селище селище Ню Йорк е превзето от руснаците още през първата половина на август 2024 г., а Торецк през първата половина на февруари 2025 г. Някой май току що се е събудил от дълбок сън, продължил почти две години.

    23:04 28.06.2026

  • 95 Исторически парк

    7 3 Отговор

    До коментар #65 от "Oня с коня":

    А ти как влезе тука бе украинска вшко

    Коментиран от #108

    23:05 28.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Да обобщим

    12 2 Отговор
    Информацията е от миналата година но все тая.

    23:05 28.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Мда

    7 3 Отговор
    Доста про-укр статия. Но това не е важно. Нали оня от Миндя, проф дайнов изпадна в делириум? Според него Русия зауби, а украйна спечели. Лелей...

    23:07 28.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Град Козлодуй

    3 7 Отговор
    Зеленски обеща на Русия 40 дни да ги бие "градушка" и след това ще ги пита искат ли мир?!

    23:08 28.06.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ....

    11 3 Отговор
    Авторе, преписал си "новина" от миналата година. Жалка история.

    23:10 28.06.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Истината

    4 4 Отговор
    Фронта е в интернет,в Киев и Москва дискотеките пълни, украинци и руснаци си ходят по Европа безплатно ,имат статус на бежанци и се връщат по домовете по няколко пъти в годината,реална война няма

    Коментиран от #113

    23:10 28.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Оставка

    4 5 Отговор
    Тия от петата колона русофилите Анатоли и Ганев,драскат пасквили в защита на господаря Русия

    23:15 28.06.2026

  • 117 Жорко

    6 2 Отговор
    Ню Йорк?Леле колко комерсиализирани са тез Укри...

    23:16 28.06.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Болшевишки неволи

    6 4 Отговор
    Русия превзе Ню Йорк

    18 август 2024 в 19:13

    Новини/Свят

    Карта на бойните действия в Торецко направление Снимка

    Руските нашественици превзеха населения пункт Ню Йорк на Торецко направление, съобщава телеграм каналът Украйна сега, като се позовава на свои източници във ВСУ.

    Засега тази информация няма потвърждение нито от официални украински източници, нито от руски военкoри. Още снощи обаче окупаторите бяха завзели центъра на селото с американско име, а украинската армия удържаше само източната и западната част.

    23:17 28.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Източна ромелия

    5 2 Отговор

    До коментар #122 от "Източна ромелия":

    Заглавието трябва да е фронта зсе разпадна от укринска страна

    Коментиран от #143

    23:20 28.06.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Герге ,

    1 0 Отговор
    Усещаш ли вагинална сухота . ТИСАИЗСАЙРЯВОСТАТЪ ?

    23:21 28.06.2026

  • 128 Православие сър

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Kakви дискотеки, бе откачен":

    Православните се самоизбиват украинци и руснаци.невероятен висш православен разум .. честито

    Коментиран от #151

    23:22 28.06.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Кашик от запаса!

    2 2 Отговор
    Удари с дронове,мронове...
    Но!
    Стара военна максима :
    Не мине ли Кашика-няма превзета територия...!
    Така,че и тук-важно е как се развиват действията на самото бойно поле!

    23:26 28.06.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Смешник

    7 2 Отговор
    Това не е ли информация от миналата година В момента Пада Константиновка и Красен Лиман Автора изглежда отявлен русофоб се е предозирал и е загубил връзка с реалността

    Коментиран от #142

    23:29 28.06.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Гошо тъпото

    0 0 Отговор
    Хубаво е да си даваме сметка,че украинците като враг не са подходящата мотивация и искрено се надяваме това да се промени,за да разберете какво ще ви струва желанието за война с нас ...чакаме вече доста време

    23:34 28.06.2026

  • 135 ЗАПАДА ИСКА ВОЙНА

    1 2 Отговор
    КАРАЙ НА РЕД

    23:36 28.06.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Лукашенко два дни си говори с Путин и нищо не ни казаха кво що.
    След тва излетя за Китай и КНДР.
    Кво ли ще е?

    23:37 28.06.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Смешник

    1 1 Отговор
    Ами така е Зеления обикновено си признава боя след една година давност Сакън чичо Дончо да не разбере каква е истината и че няма карти и да му бие шута

    23:40 28.06.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 1 Отговор
    Путин обеща да защити Русия в този труден по период.(???).
    Който разбрал,разбрал.

    23:41 28.06.2026

  • 142 Тцъ...

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Смешник":

    От по миналата... Какво да прави човека като нищо ново няма за казване за Русия на западния ѝ фронт?

    23:42 28.06.2026

  • 143 E недей така грубо.

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Източна ромелия":

    Бъди по полткоректен. Като например: Беше им отнета възможността за победа. Сега вече е по-добре.

    23:43 28.06.2026

  • 144 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #138 от "Питащ":

    винаги се цели в глупака!

    23:44 28.06.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 име

    0 3 Отговор
    Официалният доклад на Генералния щаб на ВСУ за десетдневието сочи унищожаването на 151 руски танка, 273 бойни бронирани машини и 22 системи за противовъздушна отбрана.

    Малее, това надминава и лъжите за над 1000 убити на ден. За зелия Май месец са загубили 3 танка, а бандерите 5. Гледайте мако реални данни за загубите от двете страни от HeyHeyHaiden.

    23:45 28.06.2026

  • 147 Фарс

    2 1 Отговор
    Това бежанците от русия и Украйна дето идват на ята в ЕС се оказаха уникални,с мерцедеси и айфони,и на 2-3 месеца си ходят да наглеждат там имотите си,в Сомалия,Югославия,Сирия ,Ирак там имаше истинско трепане,а сега ходят в Киев на екскурзия политици от ес,войната е за кинти

    23:45 28.06.2026

  • 148 Копейки,

    2 1 Отговор
    И да знаете,че рублите не са пари.

    23:46 28.06.2026

  • 149 грУЙО

    2 1 Отговор
    Що си мислите ,че окраина ще спечели в крайна сметка . Смех и хумор и кеф !

    23:48 28.06.2026

  • 150 Мдаа

    1 1 Отговор
    Оле майко укродебилите още отбранявали Часов яр, Ню Йорк и Торецк, които руснаците освободиха още преди година, ама те сигурно още и Бахмут отбраняват.
    Тия живеят направо в друго измерение.
    Всеки ден уж побеждават Путин, а пък вечерта се оказва че отново са яли як бой и са загубили нови 100 км².

    Мдаа...

    23:49 28.06.2026

  • 151 Ти пък нищо не каза :)

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Православие сър":

    Какво значение има дали хората били православни или не. Хората са си хора, без значение каква религията изповядват.

    23:50 28.06.2026

  • 152 Войните

    1 0 Отговор
    Са еврейската жътва и прибирането на реколтата никога не е спирала...

    23:51 28.06.2026

  • 153 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Тая статия е диагноза за онлайн медийната среда в рая на земята,клуба на богатите ,каймака на утайката.

    23:59 28.06.2026

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