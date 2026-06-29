Сърбия на крак: Бунт в Кралево въпреки хода на Вучич

Напрежението в Сърбия продължава да ескалира, след като хиляди граждани изпълниха централния площад „Трг српских ратника“ в град Кралево.

Протестът се проведе в неделната вечер на емблематичния национален празник Видовден, предадоха местните медии и регионалните кореспонденти на Балканите.

Демонстрацията отбеляза нов пик на недоволството, само ден след като в събота президентът Александър Вучич обяви на митинг в Белград, че ще подаде оставка до няколко седмици и ще насрочи предсрочни избори. Протестиращите в Кралево обаче посрещнаха думите му със силен скептицизъм, определяйки ги като политически тактически ход за печелене на време.

Основен организатор на събитието бе младежкото движение „Студенти в блокада“. Младежи от цялата страна се включиха в акциите, като студенти изминаха десетки километри пеша от Крагуевац и с щафетно бягане от Чачак, за да се съберат в Кралево под мотото „Всичко се вижда на Видовден“. Символ на протеста стана прочутата картина „Косовското момиче“. Организаторите обясниха, че децентрализацията на протеста извън пределите на столицата Белград има за цел да покаже, че гневът срещу корупцията е обхванал цяла Сърбия.

Снимка: Фейсбук/Reuters

По информация на независимата регионална мрежа N1, протестиращите настояват не просто за избори, а за пълна институционална реформа и за реална съдебна отговорност за трагедията на жп гарата в Нови Сад от края на 2024 г., при която срутила се козирка отне живота на 16 души. Изказалите се оратори заявиха пред събралото се множество, че „краят на режима на управляващата Сръбска прогресивна партия наближава“.

Реакцията на властта: Вучич обвини протестиращите в "чуждо влияние"

В извънредно изявление по държавната телевизия RTS късно снощи, президентът Александър Вучич коментира протестната вълна в страната. Той подчерта, че вече е направил максимална отстъпка с обещанието за предсрочен вот и определи продължаващите демонстрации като "опит за дестабилизация на Сърбия от външни фактори". По думите му, уличният натиск цели да отслаби преговорните позиции на Белград по международните въпроси, но увери, че държавните институции няма да позволят ескалация на насилието.

Опозицията се обединява: Търси се единен фронт за изборите

Лидерите на основните проевропейски и десни опозиционни партии в Сърбия проведоха закрита координационна среща веднага след събитията в Кралево. По предварителна информация, опозицията подготвя подписването на общ меморандум. Тяхната стратегия предвижда две основни точки:

Бойкот на вота , ако правителството не изпълни исканията за пълно изчистване на избирателните списъци и осигуряване на равен достъп до националните телевизии.

, ако правителството не изпълни исканията за пълно изчистване на избирателните списъци и осигуряване на равен достъп до националните телевизии. Единна широка коалиция, която да издигне общ кандидат за президент и обща листа за парламента, по подобие на коалицията ДОС от 2000 г.

Планът на студентите: Предстои "Седмица на тотална блокада"

Младежкото движение „Студенти в блокада“ обяви готовност за преминаване към следващата фаза на гражданско неподчинение от днес, понеделник. В разпространения план за настоящата седмица се предвиждат:

Блокади на ключови пътни артерии: Планират се изненадващи двучасови спирания на трафика по магистралата Е-75 (Ниш-Белград-Нови Сад).

Планират се изненадващи двучасови спирания на трафика по магистралата Е-75 (Ниш-Белград-Нови Сад). Окупация на факултети: Студентите в Белградския и Новосадския университет обявиха готовност да блокират ректоратите си, настоявайки за оставките на ръководствата, които според тях заемат пасивна позиция спрямо кризата в страната.