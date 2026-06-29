Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Сърбия на крак: Бунт в Кралево въпреки хода на Вучич

Сърбия на крак: Бунт в Кралево въпреки хода на Вучич

29 Юни, 2026 04:49, обновена 29 Юни, 2026 04:54 527 2

  • сърбия-
  • пропест-
  • вучич-
  • кралево

Хиляди излязоха под наслов „Всичко се вижда на Видовден“ и отхвърлиха обещанията за оставка на президента

Сърбия на крак: Бунт в Кралево въпреки хода на Вучич - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Сърбия продължава да ескалира, след като хиляди граждани изпълниха централния площад „Трг српских ратника“ в град Кралево.

Протестът се проведе в неделната вечер на емблематичния национален празник Видовден, предадоха местните медии и регионалните кореспонденти на Балканите.

Демонстрацията отбеляза нов пик на недоволството, само ден след като в събота президентът Александър Вучич обяви на митинг в Белград, че ще подаде оставка до няколко седмици и ще насрочи предсрочни избори. Протестиращите в Кралево обаче посрещнаха думите му със силен скептицизъм, определяйки ги като политически тактически ход за печелене на време.

Основен организатор на събитието бе младежкото движение „Студенти в блокада“. Младежи от цялата страна се включиха в акциите, като студенти изминаха десетки километри пеша от Крагуевац и с щафетно бягане от Чачак, за да се съберат в Кралево под мотото „Всичко се вижда на Видовден“. Символ на протеста стана прочутата картина „Косовското момиче“. Организаторите обясниха, че децентрализацията на протеста извън пределите на столицата Белград има за цел да покаже, че гневът срещу корупцията е обхванал цяла Сърбия.

Сърбия на крак: Бунт в Кралево въпреки хода на Вучич
Снимка: Фейсбук/Reuters

По информация на независимата регионална мрежа N1, протестиращите настояват не просто за избори, а за пълна институционална реформа и за реална съдебна отговорност за трагедията на жп гарата в Нови Сад от края на 2024 г., при която срутила се козирка отне живота на 16 души. Изказалите се оратори заявиха пред събралото се множество, че „краят на режима на управляващата Сръбска прогресивна партия наближава“.

Реакцията на властта: Вучич обвини протестиращите в "чуждо влияние"

В извънредно изявление по държавната телевизия RTS късно снощи, президентът Александър Вучич коментира протестната вълна в страната. Той подчерта, че вече е направил максимална отстъпка с обещанието за предсрочен вот и определи продължаващите демонстрации като "опит за дестабилизация на Сърбия от външни фактори". По думите му, уличният натиск цели да отслаби преговорните позиции на Белград по международните въпроси, но увери, че държавните институции няма да позволят ескалация на насилието.

Опозицията се обединява: Търси се единен фронт за изборите

Лидерите на основните проевропейски и десни опозиционни партии в Сърбия проведоха закрита координационна среща веднага след събитията в Кралево. По предварителна информация, опозицията подготвя подписването на общ меморандум. Тяхната стратегия предвижда две основни точки:

  • Бойкот на вота, ако правителството не изпълни исканията за пълно изчистване на избирателните списъци и осигуряване на равен достъп до националните телевизии.
  • Единна широка коалиция, която да издигне общ кандидат за президент и обща листа за парламента, по подобие на коалицията ДОС от 2000 г.

Планът на студентите: Предстои "Седмица на тотална блокада"

Младежкото движение „Студенти в блокада“ обяви готовност за преминаване към следващата фаза на гражданско неподчинение от днес, понеделник. В разпространения план за настоящата седмица се предвиждат:

  • Блокади на ключови пътни артерии: Планират се изненадващи двучасови спирания на трафика по магистралата Е-75 (Ниш-Белград-Нови Сад).
  • Окупация на факултети: Студентите в Белградския и Новосадския университет обявиха готовност да блокират ректоратите си, настоявайки за оставките на ръководствата, които според тях заемат пасивна позиция спрямо кризата в страната.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Презвитер Козма

    2 5 Отговор
    Долу Сръбския Мунчо. Айде да повлича крак и на есен идва ред на Зеления чорап.

    04:59 29.06.2026

  • 2 Мислех

    1 0 Отговор
    Че имат повече ум.Малко им са били бомбите,ако е имало.

    05:14 29.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания