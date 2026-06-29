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Ватиканът обвини ЕС в двойни стандарти при войните и санкциите

Ватиканът обвини ЕС в двойни стандарти при войните и санкциите

29 Юни, 2026 07:37, обновена 29 Юни, 2026 06:41 913 8

  • ватикана-
  • санкции-
  • двойни стандарти

Ако дадена страна е съюзник, фактът, че ѝ липсват свобода на изразяване, човешки права или демокрация, се пренебрегва, каза кардинал Виктор Мануел Фернандес

Ватиканът обвини ЕС в двойни стандарти при войните и санкциите - 1
Снимка: bTV
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Висшият доктринален служител на Ватикана обвини Европейския съюз в избирателно прилагане на международното право при реакциите му на въоръжени конфликти, твърдейки, че политическите и икономическите интереси все повече определят позициите на правителствата по въпросите на войната.

Изявленията бяха направени в петък при откриването на закрита среща на папа Лъв XIV с кардинали от цял свят, съобщи европейското издание „Политико“.

Кардинал Виктор Мануел Фернандес, префект на Дикастерията за доктрината на вярата, заяви, че правителствата все повече тълкуват моралните и правните принципи в зависимост от политическото удобство, а не от универсалните стандарти.

„Ако дадена страна е враг, тя се осъжда като недемократична и се санкционира по различни начини; но ако е съюзник, фактът, че ѝ липсват свобода на изразяване, човешки права или демокрация, се пренебрегва“, каза той.

По отношение на ЕС Фернандес посочи, че блокът е наложил санкции на едни страни, докато е предоставял финансова и военна подкрепа на други, без да реагира по подобен начин на „други, дори по-сериозни нашествия с дори по-брутални последици за цели народи“. „Тези противоречия... навеждат на мисълта, че на практика загрижеността се свежда до политическите и икономическите интереси на различните региони на земното кълбо. Вече не съществува реална и стабилна рамка от истина и ценности“, добави той.

Изявленията бяха направени в рамките на извънредно събрание, свикано от папа Лъв XIV, което разглежда това, което той описва като глобална „култура на силата“, подхранваща съвременните войни.

Събранието обмисля и преосмисляне на традиционната католическа доктрина за справедливата война. Кардиналът твърди, че правителствата са разтегнали концепцията за законна самоотбрана отвъд първоначалния ѝ смисъл, като в тази връзка цитира Русия, САЩ и други сили, разчитащи на широки претенции за самоотбрана, за да обосноват военни намеси - от Украйна до Близкия изток.

Той предупреди, че и самата католическа доктрина за справедливата война е била манипулирана, за да легитимира „най-несправедливите войни“, и призова тя да се тълкува „в най-стриктния смисъл“, като отхвърли концепцията за превантивна война.

Според резюме на Ватикана, публикувано след дискусиите, много от кардиналите подкрепят излизането отвъд традиционната доктрина за справедливата война.


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правилно

    19 1 Отговор
    Къде беше "демократичният" съюз, когато сащ и британия унищожиха военно Ирак с помоща на една лъжа? Нещо санкции? Милиарди за Ирак да се освобождава? А за Палестина? Санкции на Израел и милиарди за палестинците на се освободят? А сащ нападна Иран и пак ЕС + Британия нищо! Къде са "помощите" за Иран, а???
    Точно за това никой вече нищо не ви вярва. Значи само Русия "била агресор"? Я си кажете директно, кво само Русия ви пречи????

    06:47 29.06.2026

  • 2 Наблюдател

    7 1 Отговор
    Уж Лъв, но общи приказки а не конкретно да посочи с пръст и да назове имена, държави и политици.

    Коментиран от #4

    06:47 29.06.2026

  • 3 име

    17 1 Отговор
    Ватикана да го каже в очите на нацистите, властващи в ЕССР. Щом ФАЩ убиват деца в Иран, няма проблем за тях, щом ционистите гонят християни и поругават християнски символи, няма проблем за тях, щом киевската хунта унищожава украинската православна църква, няма проблем за тях. Важното е милиардите за златни тоалетни да вървят.

    06:49 29.06.2026

  • 4 Минаващ

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Посочването с пръст на ЕС за двойните им стандарти е достатъчно, не е нужно да ги изрежда поименно.

    06:52 29.06.2026

  • 5 Хмм

    4 1 Отговор
    в статията си проличава, че отчето следва същата линия, нашите са добри и в състояние на отбрана когато избиват момичета в общежитие и пътници във влак или автобус, между другото Ватиканът е подкрепял Хитлер

    06:59 29.06.2026

  • 6 гост

    2 0 Отговор
    А добро утро тоя кардинал откри топлата вода ура ура

    07:22 29.06.2026

  • 7 никаквиците кая и урсула ще го оправят

    0 0 Отговор
    ей сега вещицата урсула ще оплюе папата

    07:22 29.06.2026

  • 8 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    0 0 Отговор
    Че англосаксите са двуличници и измамници.

    07:27 29.06.2026