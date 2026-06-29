Набих Бери отхвърли рамковото споразумение с Израел

Тристранното рамково споразумение, подписано във Вашингтон с посредничеството на САЩ за прекратяване на конфликта между Ливан и Израел, няма да бъде прието.

Това заяви председателят на ливанския парламент Набих Бери, който е ключов съюзник на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, предаде AFP.

Бери определи споразумението като „диктат“, който отразява единствено военните интереси на Тел Авив и напълно пренебрегва суверенитета на Ливан.

Какво предвижда сделката?

Документът цели официалното прекратяване на състоянието на война чрез няколко ключови стъпки:

Изтегляне на Израел : Поетапно извеждане на израелските сили от окупираните „пилотни зони“ в Южен Ливан.

: Поетапно извеждане на израелските сили от окупираните „пилотни зони“ в Южен Ливан. Разоръжаване на „Хизбула“ : Пълно предаване на оръжията на недържавните фракции и поемане на контрола над сигурността единствено от официалната ливанска армия.

: Пълно предаване на оръжията на недържавните фракции и поемане на контрола над сигурността единствено от официалната ливанска армия. Финансова помощ: Ангажимент от страна на САЩ за $100 млн. хуманитарна помощ и $30 млн. за укрепване на държавните сили на Бейрут.

Причините за отказа

Според Набих Бери и ръководството на „Хизбула“, условията в този си вид са „нищожни“ и представляват капитулация. Мощният шиитски блок в страната критикува президента Жозеф Аун и премиера Науаф Салам, че са договорили текста тайно, без национален консенсус.

Освен това представители на „Хизбула“ предупредиха, че всеки опит за насилствено разоръжаване на групировката под външен натиск крие сериозен риск от тласкането на Ливан към нова кървава гражданска война.

Напрежение на терена

Дипломатическият отказ идва на фона на продължаващи израелски въздушни удари в Южен Ливан, насочени срещу инфраструктура на „Хизбула“. Паралелно с това споразумението е обвързано и с по-широките геополитически преговори между САЩ, Израел и Иран, което допълнително усложнява бързото намиране на мирно решение.