Мълния рани няколко души в увеселителен парк в Южна Швеция

Няколко души са пострадали, след като мълния удари дърво на територията на увеселителния парк „Тоселила Сомарланд“ в Южна Швеция на 28 юни. По информация на управата на парка и местните власти, един от ранените е в тежко състояние, предава Фокус.

От парка съобщиха, че над района се е разразила силна буря, придружена от множество мълнии. В публикация във Facebook ръководството на комплекса посочи, че вследствие на атмосферните условия има пострадали посетители.

Първоначално беше съобщено, че няма тежко ранени, но впоследствие регионалните здравни власти в Сконе потвърдиха, че 45-годишна жена е приета в болница със сериозни наранявания. Още двама души са транспортирани с линейки до лечебни заведения, а двама възрастни и пет деца са потърсили медицинска помощ самостоятелно. Според здравните власти всички останали пострадали са с леки оплаквания.

Обществената телевизия SVT съобщи, че ръководството на увеселителния парк е предприело превантивни мерки още преди бурята, като е евакуирало посетителите от атракционите и басейните на водния парк. Въпреки това мълния е ударила дърво на територията на комплекса, а група хора, преминаващи наблизо, е била ранена от падащи клони и отломки.

Междувременно Шведският метеорологичен и хидрологичен институт издаде предупреждения за опасно време в големи части на Южна Швеция заради гръмотевични бури и проливни валежи, които обхванаха региона.