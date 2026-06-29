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Как Русия тероризира с дронове цивилните в Украйна
  Тема: Украйна

Как Русия тероризира с дронове цивилните в Украйна

29 Юни, 2026 15:32 949 49

  • украйна-
  • запорожие-
  • дронове-
  • русия-
  • война-
  • молния

Русия тероризира цивилното население в Украйна с най-различни методи. Един от тях е особено коварен: пилоти на дронове преследват отделни хора

Как Русия тероризира с дронове цивилните в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Запорожие, където преди пълномащабната руска инвазия живееха над 700 000 души, се намира в югоизточната част на Украйна, непосредствено на брега на река Днепър. След началото на пълномащабната си атака срещу страната през февруари 2022 руската армия бързо напредна от юг до непосредствено пред града, но след това настъпи застой. От над четири години тук фронтовата линия е почти непроменена. И все пак от няколко седмици насам терорът срещу цивилното население на Запорожие се засилва значително, пише в репортаж германската обществена телевизия АРД.

Целенасочени обстрели срещу цивилни

"Сега се появиха и тези FPV дронове, които поразяват целите си точно и умишлено", казва 53-годишната Инна Краснич, която е дошла на терапевтична сесия в центъра на града. В нейния квартал все още няма такива дронове, но в южните райони се появяват ежедневно.

FPV означава First Person View – евтини, малки дронове, които се управляват директно от пилот. На екрана си той вижда точно това, което вижда и камерата на дрона.

В Украйна смятат, че руските пилоти на безпилотни летателни апарати (FPV) целенасочено преследват цивилни граждани. Снимките от Запорожие и околностите му през последните три до четири седмици потвърждават това. Разрушени автобусни спирки, маршрутни таксита, павилиони – и отново и отново черни чували с трупове.

Снимки, които Украйна познава и от друг град – от Херсон, още по-на юг, който Русия тероризира от години с FPV дронове. Там постоянно се извършват надапения над пешеходци и велосипедисти. В Украйна дори вече се е наложил циничен термин за това - "сафари с хора".

Очаква ли същата съдба и много по-големия град Запорожие? "Опитваме се да предотвратим това. Но е възможно", казва 34-годишният Андрий пред екипа на АРД. Той е командир на подразделение за борба с дроновете, което трябва да защитава част от въздушното пространство над Запорожие в радиус от десет километра.

В бункера на отряда, разположен в края на изходна магистрала, Андрий наблюдава с напрежение монитора. Там се е появила червена стрелка – тя символизира приближаващ се вражески дрон. В Херсон руските пилоти на дронове лесно успяват да достигнат града. Там река Днепър образува фронтовата линия, а до руските позиции има само няколко километра. За FPV-атаки срещу град Запорожие, разположен на юг на около 20 километра от фронта, батерията на малките дронове всъщност не е достатъчна.

FPV и дроновете-майки

"Но врагът сега използва дрона "Молния" като дрон-майка", казва Андрий. "Молния", които са по-големи дронове, пренасят по два до три FPV-дрона в градската зона и усилват интернет сигнала, чрез който пилотите управляват малките дронове.

Андрий сочи към монитора. Това там вероятно лети FPV дрон, казва той. "Виждаме го по радарното сечение", обяснява войникът, който преди четири години се е записал доброволец. Преди това Андрий е бил полицай в Мариупол – града на Азовско море, който Русия държи под окупация от повече от четири години.

Сега Андрий решава как да се противодейства на нахлуващи дронове. Срещу дроновете с голям обсег от типа "Шахед" неговата единица използва новоразработени дронове-прехващачи. Срещу FPV-дронове пък използват собствени FPV-дронове. При дрона, който току-що се е приближил, това не е необходимо. Андрий успява да го неутрализира чрез смутители. Те го правят неуправляем.

53-годишната Инна Краснич вече е приключила с терапията си в центъра на града. Целта на сесиите е да се облекчи стресът, без да се обсъждат конкретните проблеми. Краснич разказва пред екипа на АРД, че вечерта ще запали свещ у дома, което ще я успокои. Защото именно привечер атаките с дронове обикновено се засилват и понякога продължават цяла нощ.

Флориан Келерман (ARD)


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    52 4 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    Коментиран от #15

    15:34 29.06.2026

  • 2 Виждащ

    48 1 Отговор
    Когато пропагандната машина DW напише нещо, значи точно противоположното е вярно.

    15:36 29.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тошо

    31 1 Отговор
    Тия от дойче зеле не ги ли закриха, кой им подхвърля пари за да пишат олигофренизми?

    15:38 29.06.2026

  • 5 Браво на Русия,

    23 1 Отговор
    но трябва повече. Трябва балистика по Киев, а Лвов да бъде заличен от географията. Смър на мовоезичните

    15:38 29.06.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    32 1 Отговор
    DW пак приписва действията на Киев на противниците им- руснаците!

    Метод, древен като света!

    Крадецът да вика: "Дръжте крадеца!"

    15:39 29.06.2026

  • 7 азз

    25 1 Отговор
    Б-си наглото зеле.....укрите целенасочено убиха толкова цивилни жители без да им мигне окото,НО пак руснаците били лоши....

    15:39 29.06.2026

  • 8 Ма наф

    22 1 Отговор
    Слаба ракия са руснаците.
    Виж другите ко праят. С една бомба убиват 100 деца. Никой не може да ги стиг не.

    15:40 29.06.2026

  • 9 Оня

    22 1 Отговор
    Виждаш дойче нещо си и не четеш!

    15:40 29.06.2026

  • 10 Мишел

    18 1 Отговор
    Вчера руската армия е ударила по Украйна със 171 броя ФАБ и 55 ракети. С 4 ракети е ударен завод за сглобяване на Фламинго.

    15:41 29.06.2026

  • 11 Цък

    24 2 Отговор
    Защо ревете, когато бандеровци убиват цивилни си траете и вътрешно се радвате. Сега защо ревете, още малко и мечката няма да меже да я спре дори и Путин.

    Коментиран от #19

    15:42 29.06.2026

  • 12 хихи

    21 1 Отговор
    Предполагам ДойчеЗеле
    Наистина ДойчеЗеле.
    Вярвам наобратното
    и
    чета само коментарите...

    15:45 29.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Исторически парк

    18 1 Отговор
    Как Украйна тероризира с дронове цивилните в Русия

    15:46 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ивелин Михайлов

    16 1 Отговор
    Украйна бие по цивилни рафинерии и цивилните служители изгарят живи, ама Русия териризира работещите във фабриките за ракети и дронове 🤬😡😠💀

    15:47 29.06.2026

  • 17 Военен

    15 1 Отговор
    Крайно време е Русия да почне да тероризира Берлин като през 45та

    15:47 29.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 русия е джудже

    2 13 Отговор

    До коментар #11 от "Цък":

    Колко малко?? Три дни ли?? Какви мечки,какви пет лева бе пич.Русия е такава военна мижитурка и джудже,че и България да я хване тая твоя "руска" мечка ще ги бие като маче у дирек.

    15:48 29.06.2026

  • 20 Някой

    13 2 Отговор
    Чуждата агентура Дойче Пропаганда тероризира българският народ със статии за промиване на мозъци. Но не знам кой им вярва?

    15:48 29.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Е те на такова нещо

    1 9 Отговор
    нашите "братушки" не са способни. Руснаци да убиват руснаци.
    Или пък са способни? Или пък не са "братушки"?

    15:49 29.06.2026

  • 24 Артилерист

    15 1 Отговор
    Абсолютни лъжи и пропаганда. С такива методи си служи киевската хунта и понеже многократно е изобличавана, тя сега се опитва да припише същата вина и на Русия. При поредното й разобличаване преди години за обстрели по мирни руски хора Зеленски цинично заяви, че го правели, цитирам, "за да усетели и руснаците вкуса на войната"...

    15:50 29.06.2026

  • 25 Програмист

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "България и българите мразят русия":

    България и българите мразят украйна и украинските мафиоти,които ни тероризират и българите даряваме всеки месец пари за славната руска армия!

    Коментиран от #32

    15:50 29.06.2026

  • 26 Софиянец

    15 1 Отговор
    По заглавията ще ги познаете! Реално дойче зеле прави самопризнания от името на бандеровците за техните военни престъпления!

    15:51 29.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 име

    11 1 Отговор
    Руснаците не си губят времето с тероризиране на цивилни. Ако беше така, нямаше да са унищожили всички бензиностанции на изток от Днепър, заедно с паркингите за тирове и тировете по тях, които бандерите използват за да изтрелват дронове със среден обсег. Нямаше да са нопреднали толкова, че бандерите да се евакурат от селцата преди Павлоград, от Славянск-Краматорск, от Суми, от Белий Колодяз. Това не се постига с тероризиране нацивилни и доказателство са бандерите, които освен тероризъм друго не могат да извършат, затова фронта се движи на запад.

    15:53 29.06.2026

  • 30 Българин

    3 7 Отговор
    Когато на 24 февруари 2022 година Путин обяви започването на СВО с единствена цел избиването на всички украинци и унищожаването на напотребната им псевдо държава, укрите много се смяха. Сега не става ясно, дали още им е смешно!!!

    Коментиран от #35

    15:54 29.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 България и българите мразят русия

    2 11 Отговор

    До коментар #25 от "Програмист":

    Кои сте тези национални предатели дето "дарявате" всеки месец пари за терористичната държава русия? ДАНС ще намери местоположението на малобройната ви шайка предатели в спяща клетка!

    15:54 29.06.2026

  • 33 Фани

    11 0 Отговор
    Както винаги ,всичко наопаки,дойчзеленчук,все пак!

    Коментиран от #46

    15:55 29.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да живее България US

    2 11 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Минаха над 4 години от тридневната война.На рашистките мерzaвци май вече не им е толкова смешно?! Рашастан е буквално смазан по всички параграфи от Украйна.Ама то има една приказката.Който сее ветрове, ще жъне бури.Оказа се,че Рашастан е един дребосък във военната сфера и е под нивото дори на Украйна.Жалко за вас рашистките предателски отpenки,че отново сте от грешната страна.

    Коментиран от #48

    15:58 29.06.2026

  • 36 Бай онзи

    11 2 Отговор
    Като обърнете написаното точно на 180 градуса,тогава това отговаря на истината.!!!!

    15:58 29.06.2026

  • 37 9ти септември

    6 2 Отговор
    Аве дойчовци не виждате ли че никой не ви вярва освен няколко идиота

    Коментиран от #39

    15:59 29.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ха ха ха

    2 7 Отговор

    До коментар #37 от "9ти септември":

    Викаш друго си е РИА новости и ТАСС ХА ХА ХА ХАХА

    16:00 29.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Опровержение

    8 0 Отговор
    Много яко лъжете и най вече плиткоумно ако беше така както вие казвате Русия щеше да изтрие Украйна от лицето на земята а не да се занимава да прави СВО.

    16:02 29.06.2026

  • 42 фактите

    2 9 Отговор
    Съвсем нормално.Докато Украйна прави специални операции срещу фашистите и терористите от Русия,то руските фашаги от безсилие воюват главно срещу цивилното население на Украйна.Русия започва да губи по всички фронтове и не й остава друго освен да удря от безсилие цивилното население.

    16:02 29.06.2026

  • 43 Гаврош

    8 1 Отговор
    Нищо не се е променило, само Господаря е друг. DW са като едно време "Свободна Европа" - пропагандисти - агитатори.

    16:03 29.06.2026

  • 44 охохохо

    7 0 Отговор
    А краинските др0ньове,да не би да тероризират птичките и вятърни мелници?Айде по-сериозно,моля.Мерси!

    16:05 29.06.2026

  • 45 Никой

    0 1 Отговор
    Русия спешно иска да закупи от Казахстан 50 000 х. тона бензин АИ 92 само за Москва . Забранява се износ на дизел . Търсят са варианти за закупуване готово гориво от Близкия Изток тъй като нямат вече нефтопреработвателни ресурси . На бензиностанцията май и останаха малко ракети и скоро приключват .

    16:22 29.06.2026

  • 46 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Фани":

    Поредна статия на Дойче веле с твърдения за точно обратното на това което се случва!?Не разбирам защо още носят това име -това си е Фьолкишер Беобахтер /Voelkischer Beobachter/откъдето и го погледнеш!?

    16:26 29.06.2026

  • 47 Някой

    1 0 Отговор
    Еха! Да казваш на черното бяло е патент на DW!
    Руснаците удрят предимно по военни и промишлени цели. Цивлни цели няма - ако искаха, щяха да ударят килимна бомбарфировка в стил САЩ. Но украинците са по същество руснаци. Както македонците са българи, ама не го признават.
    А на обратния полюс - нагледахме се на уцелени от украински дронове автомобили, автобуси и пътнически влакове на руска територия. Това вече си е тероризиране на цивилното население, при това - умишлено.

    16:28 29.06.2026

  • 48 Да живее Бъргария

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Да живее България US":

    Колко ти е дневния надник? При добра оферта не се отказвам!

    16:31 29.06.2026

  • 49 ШЕКСПИР

    0 0 Отговор
    Нали Зелеко Клоуна с дронове ще победи Русия ,но като го бият с ракети реве !!!

    16:37 29.06.2026

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