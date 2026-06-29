Как Русия тероризира с дронове цивилните в Украйна

Запорожие, където преди пълномащабната руска инвазия живееха над 700 000 души, се намира в югоизточната част на Украйна, непосредствено на брега на река Днепър. След началото на пълномащабната си атака срещу страната през февруари 2022 руската армия бързо напредна от юг до непосредствено пред града, но след това настъпи застой. От над четири години тук фронтовата линия е почти непроменена. И все пак от няколко седмици насам терорът срещу цивилното население на Запорожие се засилва значително, пише в репортаж германската обществена телевизия АРД.

Целенасочени обстрели срещу цивилни

"Сега се появиха и тези FPV дронове, които поразяват целите си точно и умишлено", казва 53-годишната Инна Краснич, която е дошла на терапевтична сесия в центъра на града. В нейния квартал все още няма такива дронове, но в южните райони се появяват ежедневно.

FPV означава First Person View – евтини, малки дронове, които се управляват директно от пилот. На екрана си той вижда точно това, което вижда и камерата на дрона.

В Украйна смятат, че руските пилоти на безпилотни летателни апарати (FPV) целенасочено преследват цивилни граждани. Снимките от Запорожие и околностите му през последните три до четири седмици потвърждават това. Разрушени автобусни спирки, маршрутни таксита, павилиони – и отново и отново черни чували с трупове.

Снимки, които Украйна познава и от друг град – от Херсон, още по-на юг, който Русия тероризира от години с FPV дронове. Там постоянно се извършват надапения над пешеходци и велосипедисти. В Украйна дори вече се е наложил циничен термин за това - "сафари с хора".

Очаква ли същата съдба и много по-големия град Запорожие? "Опитваме се да предотвратим това. Но е възможно", казва 34-годишният Андрий пред екипа на АРД. Той е командир на подразделение за борба с дроновете, което трябва да защитава част от въздушното пространство над Запорожие в радиус от десет километра.

В бункера на отряда, разположен в края на изходна магистрала, Андрий наблюдава с напрежение монитора. Там се е появила червена стрелка – тя символизира приближаващ се вражески дрон. В Херсон руските пилоти на дронове лесно успяват да достигнат града. Там река Днепър образува фронтовата линия, а до руските позиции има само няколко километра. За FPV-атаки срещу град Запорожие, разположен на юг на около 20 километра от фронта, батерията на малките дронове всъщност не е достатъчна.

FPV и дроновете-майки

"Но врагът сега използва дрона "Молния" като дрон-майка", казва Андрий. "Молния", които са по-големи дронове, пренасят по два до три FPV-дрона в градската зона и усилват интернет сигнала, чрез който пилотите управляват малките дронове.

Андрий сочи към монитора. Това там вероятно лети FPV дрон, казва той. "Виждаме го по радарното сечение", обяснява войникът, който преди четири години се е записал доброволец. Преди това Андрий е бил полицай в Мариупол – града на Азовско море, който Русия държи под окупация от повече от четири години.

Сега Андрий решава как да се противодейства на нахлуващи дронове. Срещу дроновете с голям обсег от типа "Шахед" неговата единица използва новоразработени дронове-прехващачи. Срещу FPV-дронове пък използват собствени FPV-дронове. При дрона, който току-що се е приближил, това не е необходимо. Андрий успява да го неутрализира чрез смутители. Те го правят неуправляем.

53-годишната Инна Краснич вече е приключила с терапията си в центъра на града. Целта на сесиите е да се облекчи стресът, без да се обсъждат конкретните проблеми. Краснич разказва пред екипа на АРД, че вечерта ще запали свещ у дома, което ще я успокои. Защото именно привечер атаките с дронове обикновено се засилват и понякога продължават цяла нощ.

Флориан Келерман (ARD)