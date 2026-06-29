Как Русия тероризира с дронове цивилните в Украйна

Запорожие, където преди пълномащабната руска инвазия живееха над 700 000 души, се намира в югоизточната част на Украйна, непосредствено на брега на река Днепър. След началото на пълномащабната си атака срещу страната през февруари 2022 руската армия бързо напредна от юг до непосредствено пред града, но след това настъпи застой. От над четири години тук фронтовата линия е почти непроменена. И все пак от няколко седмици насам терорът срещу цивилното население на Запорожие се засилва значително, пише в репортаж германската обществена телевизия АРД.
Целенасочени обстрели срещу цивилни
"Сега се появиха и тези FPV дронове, които поразяват целите си точно и умишлено", казва 53-годишната Инна Краснич, която е дошла на терапевтична сесия в центъра на града. В нейния квартал все още няма такива дронове, но в южните райони се появяват ежедневно.
FPV означава First Person View – евтини, малки дронове, които се управляват директно от пилот. На екрана си той вижда точно това, което вижда и камерата на дрона.
В Украйна смятат, че руските пилоти на безпилотни летателни апарати (FPV) целенасочено преследват цивилни граждани. Снимките от Запорожие и околностите му през последните три до четири седмици потвърждават това. Разрушени автобусни спирки, маршрутни таксита, павилиони – и отново и отново черни чували с трупове.
Снимки, които Украйна познава и от друг град – от Херсон, още по-на юг, който Русия тероризира от години с FPV дронове. Там постоянно се извършват надапения над пешеходци и велосипедисти. В Украйна дори вече се е наложил циничен термин за това - "сафари с хора".
Очаква ли същата съдба и много по-големия град Запорожие? "Опитваме се да предотвратим това. Но е възможно", казва 34-годишният Андрий пред екипа на АРД. Той е командир на подразделение за борба с дроновете, което трябва да защитава част от въздушното пространство над Запорожие в радиус от десет километра.
В бункера на отряда, разположен в края на изходна магистрала, Андрий наблюдава с напрежение монитора. Там се е появила червена стрелка – тя символизира приближаващ се вражески дрон. В Херсон руските пилоти на дронове лесно успяват да достигнат града. Там река Днепър образува фронтовата линия, а до руските позиции има само няколко километра. За FPV-атаки срещу град Запорожие, разположен на юг на около 20 километра от фронта, батерията на малките дронове всъщност не е достатъчна.
FPV и дроновете-майки
"Но врагът сега използва дрона "Молния" като дрон-майка", казва Андрий. "Молния", които са по-големи дронове, пренасят по два до три FPV-дрона в градската зона и усилват интернет сигнала, чрез който пилотите управляват малките дронове.
Андрий сочи към монитора. Това там вероятно лети FPV дрон, казва той. "Виждаме го по радарното сечение", обяснява войникът, който преди четири години се е записал доброволец. Преди това Андрий е бил полицай в Мариупол – града на Азовско море, който Русия държи под окупация от повече от четири години.
Сега Андрий решава как да се противодейства на нахлуващи дронове. Срещу дроновете с голям обсег от типа "Шахед" неговата единица използва новоразработени дронове-прехващачи. Срещу FPV-дронове пък използват собствени FPV-дронове. При дрона, който току-що се е приближил, това не е необходимо. Андрий успява да го неутрализира чрез смутители. Те го правят неуправляем.
53-годишната Инна Краснич вече е приключила с терапията си в центъра на града. Целта на сесиите е да се облекчи стресът, без да се обсъждат конкретните проблеми. Краснич разказва пред екипа на АРД, че вечерта ще запали свещ у дома, което ще я успокои. Защото именно привечер атаките с дронове обикновено се засилват и понякога продължават цяла нощ.
Флориан Келерман (ARD)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Коментиран от #15
15:34 29.06.2026
2 Виждащ
15:36 29.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тошо
15:38 29.06.2026
5 Браво на Русия,
15:38 29.06.2026
6 az СВО Победа 81
Метод, древен като света!
Крадецът да вика: "Дръжте крадеца!"
15:39 29.06.2026
7 азз
15:39 29.06.2026
8 Ма наф
Виж другите ко праят. С една бомба убиват 100 деца. Никой не може да ги стиг не.
15:40 29.06.2026
9 Оня
15:40 29.06.2026
10 Мишел
15:41 29.06.2026
11 Цък
Коментиран от #19
15:42 29.06.2026
12 хихи
Наистина ДойчеЗеле.
Вярвам наобратното
и
чета само коментарите...
15:45 29.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Исторически парк
15:46 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ивелин Михайлов
15:47 29.06.2026
17 Военен
15:47 29.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 русия е джудже
До коментар #11 от "Цък":Колко малко?? Три дни ли?? Какви мечки,какви пет лева бе пич.Русия е такава военна мижитурка и джудже,че и България да я хване тая твоя "руска" мечка ще ги бие като маче у дирек.
15:48 29.06.2026
20 Някой
15:48 29.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Е те на такова нещо
Или пък са способни? Или пък не са "братушки"?
15:49 29.06.2026
24 Артилерист
15:50 29.06.2026
25 Програмист
До коментар #15 от "България и българите мразят русия":България и българите мразят украйна и украинските мафиоти,които ни тероризират и българите даряваме всеки месец пари за славната руска армия!
Коментиран от #32
15:50 29.06.2026
26 Софиянец
15:51 29.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 име
15:53 29.06.2026
30 Българин
Коментиран от #35
15:54 29.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 България и българите мразят русия
До коментар #25 от "Програмист":Кои сте тези национални предатели дето "дарявате" всеки месец пари за терористичната държава русия? ДАНС ще намери местоположението на малобройната ви шайка предатели в спяща клетка!
15:54 29.06.2026
33 Фани
Коментиран от #46
15:55 29.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Да живее България US
До коментар #30 от "Българин":Минаха над 4 години от тридневната война.На рашистките мерzaвци май вече не им е толкова смешно?! Рашастан е буквално смазан по всички параграфи от Украйна.Ама то има една приказката.Който сее ветрове, ще жъне бури.Оказа се,че Рашастан е един дребосък във военната сфера и е под нивото дори на Украйна.Жалко за вас рашистките предателски отpenки,че отново сте от грешната страна.
Коментиран от #48
15:58 29.06.2026
36 Бай онзи
15:58 29.06.2026
37 9ти септември
Коментиран от #39
15:59 29.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ха ха ха
До коментар #37 от "9ти септември":Викаш друго си е РИА новости и ТАСС ХА ХА ХА ХАХА
16:00 29.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Опровержение
16:02 29.06.2026
42 фактите
16:02 29.06.2026
43 Гаврош
16:03 29.06.2026
44 охохохо
16:05 29.06.2026
45 Никой
16:22 29.06.2026
46 не може да бъде
До коментар #33 от "Фани":Поредна статия на Дойче веле с твърдения за точно обратното на това което се случва!?Не разбирам защо още носят това име -това си е Фьолкишер Беобахтер /Voelkischer Beobachter/откъдето и го погледнеш!?
16:26 29.06.2026
47 Някой
Руснаците удрят предимно по военни и промишлени цели. Цивлни цели няма - ако искаха, щяха да ударят килимна бомбарфировка в стил САЩ. Но украинците са по същество руснаци. Както македонците са българи, ама не го признават.
А на обратния полюс - нагледахме се на уцелени от украински дронове автомобили, автобуси и пътнически влакове на руска територия. Това вече си е тероризиране на цивилното население, при това - умишлено.
16:28 29.06.2026
48 Да живее Бъргария
До коментар #35 от "Да живее България US":Колко ти е дневния надник? При добра оферта не се отказвам!
16:31 29.06.2026
49 ШЕКСПИР
16:37 29.06.2026