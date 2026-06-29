Новини
Свят »
Ватикан »
Ватикана критикува ЕС за избирателно прилагане на международното право

Ватикана критикува ЕС за избирателно прилагане на международното право

29 Юни, 2026 10:36, обновена 29 Юни, 2026 10:36 546 5

  • ватикан-
  • ес-
  • международно право

Кардинал Виктор Мануел Фернандес обвини Европейския съюз и други държави в двойни стандарти при санкции, войни и тълкуване на принципа за „справедлива война“

Ватикана критикува ЕС за избирателно прилагане на международното право - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на ватиканската Конгрегация по вероучението кардинал Виктор Мануел Фернандес е отправил критики към Европейския съюз за това, че прилага международното право избирателно при различни конфликти, съобщава „Политико“, предава News.bg.

По време на закрита конференция на кардинали, свикана от папа Лъв XIV и посветена на войната и глобалните конфликти, Фернандес е заявил, че държавите често използват морални и правни принципи според политическата целесъобразност, а не по универсални стандарти.

Той е посочил, че в зависимост от политическите отношения дадени държави биват санкционирани, докато при други нарушения на права и свободи се пренебрегват сходни действия.

В изказването си кардиналът е обвинил Европейския съюз в непоследователност, като е дал пример със случаи, в които срещу една държава се налагат санкции, а на друга се предоставя финансова и военна подкрепа, въпреки сходен характер на конфликти.

Фернандес е засегнал и по-широкия дебат за тълкуването на принципа за „справедлива война“, като е предупредил, че той все по-често се използва за оправдаване на военни действия, включително превантивни интервенции.

По думите му това води до размиване на границите на легитимната самоотбрана и подкопава международните норми.

В дискусиите е станало ясно, че част от участниците във Ватикана подкрепят преразглеждане на традиционната доктрина за „справедлива война“, предвид променения характер на съвременните конфликти.

Папа Лъв XIV е заявил, че темата ще бъде разгледана допълнително с богословска и пастирска задълбоченост, като е дал знак, че дебатът във Ватикана тепърва продължава.

В рамките на дискусиите е било засегнато и напрежението между позициите на Ватикана и части от американското политическо и религиозно ръководство по въпросите на военната етика.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    14 0 Отговор
    Урсулите веднага да наложат санкции на Папата и целият му клир

    10:38 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Лейтенант Дан е пацифист.

    10:39 29.06.2026

  • 3 Хм.....

    13 0 Отговор
    Когато Ватикана реши, може много добродетелно да го вкара........ на Урсулианците!

    Коментиран от #5

    10:42 29.06.2026

  • 4 Някой

    11 0 Отговор
    До къде стигахме? Ватикана, известна с тайните си и едностранчивото си поведение през вековете, да казва истината в очите на ЕС. На къде отива този свят???

    10:52 29.06.2026

  • 5 Прави са

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хм.....":

    От Ватикана, точно така си е. Може би трябваше да го кажат малко по раничко и още по настоятелно. Но така или иначе никой реално не взима мнението им предвид.

    10:57 29.06.2026