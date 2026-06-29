Ватикана критикува ЕС за избирателно прилагане на международното право

Ръководителят на ватиканската Конгрегация по вероучението кардинал Виктор Мануел Фернандес е отправил критики към Европейския съюз за това, че прилага международното право избирателно при различни конфликти, съобщава „Политико“, предава News.bg.

По време на закрита конференция на кардинали, свикана от папа Лъв XIV и посветена на войната и глобалните конфликти, Фернандес е заявил, че държавите често използват морални и правни принципи според политическата целесъобразност, а не по универсални стандарти.

Той е посочил, че в зависимост от политическите отношения дадени държави биват санкционирани, докато при други нарушения на права и свободи се пренебрегват сходни действия.

В изказването си кардиналът е обвинил Европейския съюз в непоследователност, като е дал пример със случаи, в които срещу една държава се налагат санкции, а на друга се предоставя финансова и военна подкрепа, въпреки сходен характер на конфликти.

Фернандес е засегнал и по-широкия дебат за тълкуването на принципа за „справедлива война“, като е предупредил, че той все по-често се използва за оправдаване на военни действия, включително превантивни интервенции.

По думите му това води до размиване на границите на легитимната самоотбрана и подкопава международните норми.

В дискусиите е станало ясно, че част от участниците във Ватикана подкрепят преразглеждане на традиционната доктрина за „справедлива война“, предвид променения характер на съвременните конфликти.

Папа Лъв XIV е заявил, че темата ще бъде разгледана допълнително с богословска и пастирска задълбоченост, като е дал знак, че дебатът във Ватикана тепърва продължава.

В рамките на дискусиите е било засегнато и напрежението между позициите на Ватикана и части от американското политическо и религиозно ръководство по въпросите на военната етика.