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Националната банка на Румъния: Рисковете за икономиката остават високи

Националната банка на Румъния: Рисковете за икономиката остават високи

7 Юли, 2026 08:36 470 10

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  • инфлация

Във вътрешен план Румъния продължава да поддържа най-големите нива на фискален дефицит в ЕС

Националната банка на Румъния: Рисковете за икономиката остават високи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рисковете за финансовата стабилност на Румъния остават високи в контекста на вътрешните икономически дисбаланси, геополитическите конфликти и несигурността в глобалната икономика. Това се посочва в доклад на Националната банка на Румъния, цитиран от местните медии, предаде БТА.

„Конфликтът в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток вече оказват влияние върху цените на енергоносителите, инфлацията и икономическия растеж, като евентуалното им засилване ще затегне допълнително финансовите условия“, е отбелязано в документа.

Във вътрешен план Румъния продължава да поддържа най-големите нива на фискален дефицит и дефицит по текущата сметка в Европейския съюз. Бюджетният дефицит за 2025 г. достигна 7,9 процента от БВП, а прогнозите на Европейската комисия за 2026 г. предвиждат свиване до 6,2 на сто.

Според цитирания източник икономическият растеж на северната ни съседка се е забавил до едва 0,7 процента през 2025 г. (спрямо 0,9 на сто година по-рано) вследствие на фискалните мерки и намалената покупателна способност на населението.

От ключово значение за инвестициите остават усвояването на европейските фондове и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, където обаче се отчитат закъснения при някои компоненти. До момента страната е получила 10,72 милиарда евро (под формата на грантове и заеми), като остава да бъдат усвоени още около 10,7 милиарда евро.

При компаниите ситуацията също се влошава. Делът на лошите кредити в корпоративния сектор е нараснал до 5,5 процента към март 2026 г. (увеличение с 1,2 процентни пункта за една година). Най-засегнати са малките и средните предприятия и секторът на търговските имоти.

Румъния продължава да заема последното място по ниво на финансово посредничество, като делът на неправителствения кредит към брутния вътрешен продукт (БВП) е едва 22 процента при средно равнище от 66 на сто за ЕС и под нивата в Полша, Чехия, България и Унгария.

Като дългосрочни структурни проблеми пред икономиката докладът отчита застаряването на населението, недостига на квалифицирана работна ръка и климатичните промени. Румъния води в класацията на ЕС по брой младежи, които нито учат, нито работят (19,2 процента).


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    6 0 Отговор
    В завода в село Вишнево близо до Киев имаше снаряди U-238 APFSDS, подкалибрени снаряди със сърцевина от обеднен уран. На жителите беше забранено да излизат навън или да отварят прозорци. Евакуацията е в ход. Повече от 1500 души ще бъдат евакуирани.

    Коментиран от #4

    08:39 07.07.2026

  • 2 скоро ви пращат в клуба

    6 0 Отговор
    на вечните длъжници

    Коментиран от #8

    08:39 07.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 радиацията

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    е скочила десетки пъти на нашите мисирки мълчат

    Коментиран от #5

    08:40 07.07.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "радиацията":

    Не очаквай да напишат нещо подобно. Баба урсулита не дава

    08:43 07.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    7 0 Отговор
    Румънците могат да се цепнат от яд. За българската икономика няма никакви рискове. Нямаш икономика-нямаш и рискове за нея.
    Хахаха!

    08:50 07.07.2026

  • 8 санкциите

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "скоро ви пращат в клуба":

    действат:))

    08:56 07.07.2026

  • 9 млад еврас

    2 0 Отговор
    Еврастите са го измислили, нямаш икономика нямаш рискове, първо си помислих, че искат да ликвидират икономиките и селското стопанство на малките държави за тотален контрол над тях, но сега виждам, че и те не искат рискове и ликвидират и собствените си, та вече и на мен не ми е ясно кво точно целят, явно искат да превърнат европа в скъп и голям курорт и европейците да обслужват богатите туристи и мигрантите, при толкова много курорти по света не мисля, че ще им се получи.

    09:16 07.07.2026

  • 10 .....

    1 0 Отговор
    По света вече от клуба на богатите им викат клуба на тежките некадърници, навсякъде им се подиграват, ако ги поканят някъде по някакви форуми е само да си правят гaврa с тях.

    09:20 07.07.2026

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