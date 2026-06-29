Новини
Свят »
Франция »
Рекордна гореща вълна обхвана Европа, има жертви и сериозни щети

Рекордна гореща вълна обхвана Европа, има жертви и сериозни щети

29 Юни, 2026 12:03 1 197 28

  • франция-
  • рекордна гореща вълна-
  • европа-
  • сериозни щети-
  • гореща вълна

Температури до 40 градуса, около 1000 допълнителни смъртни случая във Франция и натиск върху енергетиката и транспорта

Рекордна гореща вълна обхвана Европа, има жертви и сериозни щети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Температури в части от Европа достигнаха около 40 градуса по Целзий, докато рекордна гореща вълна продължава да предизвиква човешки жертви, транспортни затруднения, проблеми в енергетиката и щети за селското стопанство, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Френската агенция за обществено здраве е регистрирала около 1000 смъртни случая над обичайното ниво по време на горещата вълна, започнала на 20 юни. Повечето жертви са възрастни хора, а властите очакват броят да бъде прецизиран след обработка на данни от болници, домове за възрастни и частни жилища.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус съобщи, че около 150 милиона души в момента са изложени на екстремни горещини, като предупреди, че подобни явления все по-често стават ежегодни заради климатичните промени.

Според научни анализи настоящата гореща вълна би била „практически невъзможна“ без влиянието на човешката дейност върху климата, като екстремните нощни температури са значително по-вероятни в сравнение с преди две десетилетия.

Жегите засегнаха редица държави, включително Австрия, Чехия, Германия и Полша. В Германия са ограничени железопътни услуги, а в Лайпциг е спряно трамвайното движение заради технически проблеми, свързани с високите температури.

В енергийния сектор Унгария намали мощността на атомната електроцентрала „Пакш“ заради високата температура на водата в река Дунав, използвана за охлаждане на реакторите.

В Италия ниското ниво на река По поражда риск от навлизане на морска вода навътре по течението, което застрашава земеделието и екосистемите в делтата. Междувременно италианските спасителни служби издирват съпруга на министъра по въпросите на семейството и равните възможности, който е изчезнал след плуване в езерото Вико край Рим.

Метеоролозите прогнозират постепенно захлаждане в части от Западна Европа, докато горещата вълна се измества към Централна Европа и Балканите. Във Франция температурите вече започват да спадат, но бурите са оставили десетки хиляди домакинства без електрозахранване.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 0 Отговор
    Заради зелените политики на Урсула Европа се затопля два пъти по бързо и скоро ще е необитаема

    12:06 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    22 1 Отговор
    Ганчо съвсем ще прегрее като му натресат и цифровото евро.

    12:06 29.06.2026

  • 3 Ммм дааа

    8 0 Отговор
    Еее...ше се умрига с пот на челото, няма как! Натам отива работата...

    12:07 29.06.2026

  • 4 ОборЗадръстени

    13 1 Отговор
    Когато си в отбора на задръстените е нормално да ти искат "такса рекет" от силовия ни застраховател ... но Има Една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ? Не купувайте от такива търговци и доставчици на услуги.

    12:07 29.06.2026

  • 5 и децата знаят

    1 15 Отговор
    путлер не е "многоходов" а бав н0 р3виващ

    12:07 29.06.2026

  • 6 Потресаващо!

    5 1 Отговор
    Ясно каза, че много хора ще умрат от горещина, и това няма да е нещо, което сте виждали. А вчера в Турция е станало земетресението, което каза да се чака след Венецуела, в Турция, до морето, на място със "С", и точно така е станало!

    Коментиран от #13

    12:10 29.06.2026

  • 7 Хахах

    1 1 Отговор
    Те минаха вече бе талибани

    12:10 29.06.2026

  • 8 Хаха

    10 1 Отговор
    Лятото ви е горещо,зимата ще ви е студено няма угодия.

    12:15 29.06.2026

  • 9 Някой си

    2 1 Отговор
    20 градуса в момента в Германия - NRW

    12:17 29.06.2026

  • 10 Цuганcka Паплач

    10 1 Отговор
    Повечето от измрялите са местни.Команчите внос от Тунис , Мароко и Близкия изток държат на температури

    12:17 29.06.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    По- малко французи?Ами това е една добра новина за франкофобите 😁

    12:20 29.06.2026

  • 12 Коко

    9 1 Отговор
    Изнежени франсета.Всичко лошо идва от запад.Най вече робството на което сега му викат демокрация.

    12:20 29.06.2026

  • 13 Една

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Потресаващо!":

    Да, наистина си спомням за Турция!

    12:23 29.06.2026

  • 14 Механик

    11 1 Отговор
    Нищо не прочетох за Путин и Русия? как може така?
    На всяко облъчено пони му е добре известно, че всички тия горещини идат от Русия по заповед на Путин.
    Дайте да спрентем един мощен прайд и да наложим "новия пакет"!

    12:24 29.06.2026

  • 15 УдоМача

    6 2 Отговор
    Преди на това му се викаше просто... лято. А температурните цикли са си естествен процес, и са както по-бързи с ниска амплитуда, така и с висока, които са просто по-бавни. Не случайно на Гренландия името ѝ реално е Green land.

    12:30 29.06.2026

  • 16 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Мечтата на един ефикасен мениджър: никакви запаси, стриктно пазарно базирани поръчки. Ще преживеят зимата и това, което е скъпо... но ще осигурят молекули на демокрация, прозрачност (не) и стриктно пазарно базирано ценообразуване. Точно това, за което Европа се бори от 20 години

    12:33 29.06.2026

  • 17 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Всичко започна с отказа на Европа от руски газ по тръбопроводите. Първо „доброволно“, после принудително, с експлозии по тръбопроводите. Но Европа забравя това. Нито пък помни, че газът „на 70“ им се е струвал скъп. Сега дори „на 300“ смятат за евтин

    12:34 29.06.2026

  • 18 Цuгaнuте на сапун

    3 2 Отговор
    Ами лятго е жега.Нормално е.

    12:39 29.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    На това му се казва лято!

    Европейците много се изнежиха и сега си плащат за простотията! 🤣🤣🤣

    12:43 29.06.2026

  • 21 Боко

    3 0 Отговор
    Путин е виновен 🤪 баба урси каза🥳👍👌

    12:44 29.06.2026

  • 22 ДаБе

    4 0 Отговор
    Рекордния студ никога не го отчитаме пропагандно, до миналата седмица в София беше студено дори през деня, а вечер 10 градуса

    12:44 29.06.2026

  • 23 Някой

    1 0 Отговор
    По немска телевизия твърдяха, че всъщност чистият въздух води до затопляне, че другият отразява топлина.
    Най-голямата смъртност е зимата. Свиване на кръвоносни съдове и инфаркти. По статистика от НСИ зимата в България умират някъде 20% повече от лятото - може и още повече.

    12:51 29.06.2026

  • 24 Ало -Ало!

    0 0 Отговор
    Интересно ми е как смятат тези допълнителни 1000 случая на умрели, план ли имат колко трябва да умрат, че дези са бонус?

    Коментиран от #28

    13:01 29.06.2026

  • 25 Пурко

    0 0 Отговор
    В БеГе-то очаквайте от същото. Унищожиха земеделска земя, за да наслагат солари навсякъде. Изсякоха горите, сложиха ги по ливади, планински склонове и къде ли не - земята почерня от тях. Лятото като се нагреят от слънцето около тях не се диша - температура като в сауна. Природата унищожиха за тая пуста човешка алчност. За справка подбалканския път Мъглиж - Ветрен.

    13:06 29.06.2026

  • 26 Алекс

    1 0 Отговор
    Дано във всички неприятелски на Русия страни през цялото лято температурите да са 50-60 градусови. Нацизма и сатанизма трябва да бъдат изпепелени, затова майката Природа заедно с майка Русия точно това правят.

    13:07 29.06.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Нека Европа мине през пречистващия огън!

    Нали така предците им са обяснявали смисъла на кладите из цялата западната част на континента... 🤣🤣🤣

    13:10 29.06.2026

  • 28 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ало -Ало!":

    Ми мноо просто, миналата година са умрели 1000 човека за некъв период, тая година за същия период са умрели 2000 човека.

    13:12 29.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания