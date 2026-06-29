Рекордна гореща вълна обхвана Европа, има жертви и сериозни щети

Температури в части от Европа достигнаха около 40 градуса по Целзий, докато рекордна гореща вълна продължава да предизвиква човешки жертви, транспортни затруднения, проблеми в енергетиката и щети за селското стопанство, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Френската агенция за обществено здраве е регистрирала около 1000 смъртни случая над обичайното ниво по време на горещата вълна, започнала на 20 юни. Повечето жертви са възрастни хора, а властите очакват броят да бъде прецизиран след обработка на данни от болници, домове за възрастни и частни жилища.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус съобщи, че около 150 милиона души в момента са изложени на екстремни горещини, като предупреди, че подобни явления все по-често стават ежегодни заради климатичните промени.

Според научни анализи настоящата гореща вълна би била „практически невъзможна“ без влиянието на човешката дейност върху климата, като екстремните нощни температури са значително по-вероятни в сравнение с преди две десетилетия.

Жегите засегнаха редица държави, включително Австрия, Чехия, Германия и Полша. В Германия са ограничени железопътни услуги, а в Лайпциг е спряно трамвайното движение заради технически проблеми, свързани с високите температури.

В енергийния сектор Унгария намали мощността на атомната електроцентрала „Пакш“ заради високата температура на водата в река Дунав, използвана за охлаждане на реакторите.

В Италия ниското ниво на река По поражда риск от навлизане на морска вода навътре по течението, което застрашава земеделието и екосистемите в делтата. Междувременно италианските спасителни служби издирват съпруга на министъра по въпросите на семейството и равните възможности, който е изчезнал след плуване в езерото Вико край Рим.

Метеоролозите прогнозират постепенно захлаждане в части от Западна Европа, докато горещата вълна се измества към Централна Европа и Балканите. Във Франция температурите вече започват да спадат, но бурите са оставили десетки хиляди домакинства без електрозахранване.