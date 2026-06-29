Рекордна гореща вълна обхвана Европа, има жертви и сериозни щети

Температури в части от Европа достигнаха около 40 градуса по Целзий, докато рекордна гореща вълна продължава да предизвиква човешки жертви, транспортни затруднения, проблеми в енергетиката и щети за селското стопанство, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Френската агенция за обществено здраве е регистрирала около 1000 смъртни случая над обичайното ниво по време на горещата вълна, започнала на 20 юни. Повечето жертви са възрастни хора, а властите очакват броят да бъде прецизиран след обработка на данни от болници, домове за възрастни и частни жилища.
Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус съобщи, че около 150 милиона души в момента са изложени на екстремни горещини, като предупреди, че подобни явления все по-често стават ежегодни заради климатичните промени.
Според научни анализи настоящата гореща вълна би била „практически невъзможна“ без влиянието на човешката дейност върху климата, като екстремните нощни температури са значително по-вероятни в сравнение с преди две десетилетия.
Жегите засегнаха редица държави, включително Австрия, Чехия, Германия и Полша. В Германия са ограничени железопътни услуги, а в Лайпциг е спряно трамвайното движение заради технически проблеми, свързани с високите температури.
В енергийния сектор Унгария намали мощността на атомната електроцентрала „Пакш“ заради високата температура на водата в река Дунав, използвана за охлаждане на реакторите.
В Италия ниското ниво на река По поражда риск от навлизане на морска вода навътре по течението, което застрашава земеделието и екосистемите в делтата. Междувременно италианските спасителни служби издирват съпруга на министъра по въпросите на семейството и равните възможности, който е изчезнал след плуване в езерото Вико край Рим.
Метеоролозите прогнозират постепенно захлаждане в части от Западна Европа, докато горещата вълна се измества към Централна Европа и Балканите. Във Франция температурите вече започват да спадат, но бурите са оставили десетки хиляди домакинства без електрозахранване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:06 29.06.2026
2 честен ционист
12:06 29.06.2026
3 Ммм дааа
12:07 29.06.2026
4 ОборЗадръстени
12:07 29.06.2026
5 и децата знаят
12:07 29.06.2026
6 Потресаващо!
Коментиран от #13
12:10 29.06.2026
7 Хахах
12:10 29.06.2026
8 Хаха
12:15 29.06.2026
9 Някой си
12:17 29.06.2026
10 Цuганcka Паплач
12:17 29.06.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:20 29.06.2026
12 Коко
12:20 29.06.2026
13 Една
До коментар #6 от "Потресаващо!":Да, наистина си спомням за Турция!
12:23 29.06.2026
14 Механик
На всяко облъчено пони му е добре известно, че всички тия горещини идат от Русия по заповед на Путин.
Дайте да спрентем един мощен прайд и да наложим "новия пакет"!
12:24 29.06.2026
15 УдоМача
12:30 29.06.2026
16 И Киев е Руски
12:33 29.06.2026
17 И Киев е Руски
12:34 29.06.2026
18 Цuгaнuте на сапун
12:39 29.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 az СВО Победа 81
Европейците много се изнежиха и сега си плащат за простотията! 🤣🤣🤣
12:43 29.06.2026
21 Боко
12:44 29.06.2026
22 ДаБе
12:44 29.06.2026
23 Някой
Най-голямата смъртност е зимата. Свиване на кръвоносни съдове и инфаркти. По статистика от НСИ зимата в България умират някъде 20% повече от лятото - може и още повече.
12:51 29.06.2026
24 Ало -Ало!
Коментиран от #28
13:01 29.06.2026
25 Пурко
13:06 29.06.2026
26 Алекс
13:07 29.06.2026
27 az СВО Победа 81
Нали така предците им са обяснявали смисъла на кладите из цялата западната част на континента... 🤣🤣🤣
13:10 29.06.2026
28 Хи хи
До коментар #24 от "Ало -Ало!":Ми мноо просто, миналата година са умрели 1000 човека за некъв период, тая година за същия период са умрели 2000 човека.
13:12 29.06.2026