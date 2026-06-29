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Катар ще освободи 6 милиарда долара ирански активи според Техеран

Катар ще освободи 6 милиарда долара ирански активи според Техеран

29 Юни, 2026 13:24 743 5

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Президентът Масуд Пезешкиан съобщи за частично размразяване на средства на фона на напрежение около Ормузкия проток и преговори със САЩ

Катар ще освободи 6 милиарда долара ирански активи според Техеран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Катар ще освободи 6 милиарда долара замразени ирански активи, заяви президентът на Иран Масуд Пезешкиан, цитиран от Асошиейтед прес, предава News.bg.

По думите му мярката е част от временно споразумение и има за цел да стабилизира икономическата ситуация в Иран. Пезешкиан не е дал подробности относно механизма на трансфера или конкретните условия.

Според изявлението му общо 12 милиарда долара ирански средства, държани в Катар, са били предмет на договорености, като половината от тях вече ще бъдат освободени.

Съобщението идва на фона на засилено напрежение в региона на Персийския залив и дискусии около сигурността на морските маршрути, включително Ормузкия проток - ключова точка за световните доставки на петрол и природен газ.

Проливът е стратегически воден път, през който преминава значителна част от глобалния енергиен трафик, въпреки че се намира в териториални води на Иран и Оман.

В по-широк контекст в региона се наблюдават дипломатически усилия за възобновяване на преговори между САЩ и Иран, като посредници в процеса са посочвани Катар и други регионални държави.

Техеран определя договореността като положителна стъпка, докато официални потвърждения от останалите участващи страни все още се очакват.


Катар
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗЛАТО

    3 1 Отговор
    МИНАВАЙТЕ НА ЗЛАТО И СРЕБРО ЗА ДА НЯМА МАНИПУЛАЦИИ !!!

    13:25 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмплин

    2 0 Отговор
    - Неееее, отидоха ми изказваниятаааа!

    13:35 29.06.2026

  • 4 Цар Дарий

    5 0 Отговор
    След края на тази война Катар, Дубай, Кувейт, Бахрейн ще бъдат персийски провинции.

    13:36 29.06.2026

  • 5 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Та да направят още ракети и дронове и да атакуват съседните държави. Никакви пари на тези терористи.

    14:24 29.06.2026