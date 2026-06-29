Катар ще освободи 6 милиарда долара ирански активи според Техеран

Катар ще освободи 6 милиарда долара замразени ирански активи, заяви президентът на Иран Масуд Пезешкиан, цитиран от Асошиейтед прес, предава News.bg.

По думите му мярката е част от временно споразумение и има за цел да стабилизира икономическата ситуация в Иран. Пезешкиан не е дал подробности относно механизма на трансфера или конкретните условия.

Според изявлението му общо 12 милиарда долара ирански средства, държани в Катар, са били предмет на договорености, като половината от тях вече ще бъдат освободени.

Съобщението идва на фона на засилено напрежение в региона на Персийския залив и дискусии около сигурността на морските маршрути, включително Ормузкия проток - ключова точка за световните доставки на петрол и природен газ.

Проливът е стратегически воден път, през който преминава значителна част от глобалния енергиен трафик, въпреки че се намира в териториални води на Иран и Оман.

В по-широк контекст в региона се наблюдават дипломатически усилия за възобновяване на преговори между САЩ и Иран, като посредници в процеса са посочвани Катар и други регионални държави.

Техеран определя договореността като положителна стъпка, докато официални потвърждения от останалите участващи страни все още се очакват.