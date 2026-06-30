САЩ: Тръмп може да уволнява регулатори, но не и шефа на ФЕД

Върховният съд на САЩ взе историческо решение, разделено на две коренно различни направления, с което радикално промени баланса на властите в полза на Белия дом, но постави категорична граница пред опита на президента Доналд Тръмп да контролира американската централна банка.

Двете съдебни решения, обявени паралелно от председателя на съда Джон Робъртс, носят огромни последици за американската държавна администрация и икономика.

Краят на независимите агенции (Делото Тръмп срещу Слотър)

С мнозинство от 6 на 3 гласа (консервативното крило срещу либералните съдии) Върховният съд постанови, че президентът има правото да уволнява по свое усмотрение (at will) ръководителите на независимите регулаторни агенции.

Отмяна на 90-годишен прецедент: Съдът напълно отхвърли ключовото решение от 1935 г. по делото Humphrey’s Executor, което защитаваше членовете на независимите комисии от политически уволнения без основателна причина.

Казусът: Случаят тръгна от уволнението на Ребека Слотър, член на Федералната търговска комисия (FTC), която беше освободена от Тръмп по имейл през март 2025 г. просто защото възгледите ѝ били „несъвместими с приоритетите на администрацията“.

Мотив на съда: Главният съдия Робъртс аргументира решението с т.нар. „теория за единната изпълнителна власт“: тъй като тези чиновници упражняват изпълнителна власт, те трябва да се отчитат пряко на президента.

Засегнати органи: Това решение прави изключително уязвими за политически чистки институции като FTC, Националния съвет по трудови отношения, Комисията за безопасност на потребителските продукти и други федерални регулатори.

Защитата на Федералния резерв (Делото Тръмп срещу Кук)

В паралелно, но коренно различно решение, прието с крехко мнозинство от 5 на 4 гласа, Върховният съд блокира незабавното отстраняване на гуверньора Лиса Кук от Управителния съвет на Федералния резерв (Фед).

Ключовият съюз: Председателят на съда Джон Робъртс и съдия Брет Кавано (номиниран от самия Тръмп) се присъединиха към тримата либерални съдии, за да защитят независимостта на централната банка.

Предистория на конфликта: Тръмп уволни Лиса Кук (първата чернокожа жена в борда на Фед) през август 2025 г., обвинявайки я в ипотечна измама извън държавната ѝ функция — обвинения, които тя категорично отрича. Според критиците обаче истинската цел е била политически натиск върху Фед за по-бързо намаляване на лихвените проценти.

Защо съдът защити Фед: Законът за Федералния резерв от 1913 г. изрично изисква членовете на борда да се уволняват единствено „по основателна причина“ (for cause). Съдът реши, че администрацията на Тръмп не е спазила процедурните изисквания и че нито един президент не може да уволнява гуверньори на Фед „без причина“.

Къде е уловката? Решението е взето по „строго процедурна основа“. Случаят се връща за преразглеждане в по-долните съдилища, където ще се доказва дали обвиненията срещу Кук реално представляват „законно основание“. До приключване на съдебната битка тя остава на поста си.

Какви са последствията?

Бизнесът и финансовите пазари на Уолстрийт реагираха с облекчение на решението за Фед. Независимостта на централната банка се счита за абсолютен стълб за стабилността на американския долар и пазара на държавни облигации. Ако Тръмп беше получил правото да сменя ръководството на Фед по свое усмотрение, това щеше да породи огромни опасения от неконтролируема инфлация и политизиране на лихвените проценти.

В същото време обаче останалата част от федералната бюрокрация в САЩ преминава под безпрецедентен и пряк контрол на Белия дом.