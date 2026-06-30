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Огнен ад в Австралия: Камиони се взривиха на магистрала

Огнен ад в Австралия: Камиони се взривиха на магистрала

30 Юни, 2026 04:49, обновена 30 Юни, 2026 04:54 363 1

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Сблъсък на цистерна с бутан и пет камиона затвори ключова пътна артерия в Нов Южен Уелс, има ранени и изчезнали

Огнен ад в Австралия: Камиони се взривиха на магистрала - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Верижна катастрофа предизвика огромни експлозии и блокира изцяло магистрала Hume Highway в района на Breadalbane, Нов Южен Уелс, съобщиха от NSW State Emergency Service

Инцидентът е станал рано тази сутрин местно време (късно вечерта на 29 юни българско време), след като два камиона се сблъскват и се врязват в крайпътен паркинг, където са били спрели още пет тежкотоварни автомобила.

Единият от камионите е превозвал осем тона бутилки с газ бутан, а другите – алкохол и промишлена смола. Това е довело до серия от мощни взривове и незабавното разрастване на огромен пожар. Пожарникарите описват ситуацията като изключително опасна.

Последици и жертви:

  • Трима шофьори са хоспитализирани с тежки наранявания.
  • Един човек се води за безследно изчезнал в огъня.
  • Властите наложиха 300-метрова забранена зона около мястото на инцидента поради риск от токсични изпарения.
  • Магистралата остава напълно затворена в двете посоки, като се очаква разчистването да отнеме целия ден.


Австралия
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