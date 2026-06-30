Огнен ад в Австралия: Камиони се взривиха на магистрала

Верижна катастрофа предизвика огромни експлозии и блокира изцяло магистрала Hume Highway в района на Breadalbane, Нов Южен Уелс, съобщиха от NSW State Emergency Service

Инцидентът е станал рано тази сутрин местно време (късно вечерта на 29 юни българско време), след като два камиона се сблъскват и се врязват в крайпътен паркинг, където са били спрели още пет тежкотоварни автомобила.

Единият от камионите е превозвал осем тона бутилки с газ бутан, а другите – алкохол и промишлена смола. Това е довело до серия от мощни взривове и незабавното разрастване на огромен пожар. Пожарникарите описват ситуацията като изключително опасна.

Последици и жертви:

Трима шофьори са хоспитализирани с тежки наранявания.

Един човек се води за безследно изчезнал в огъня.

Властите наложиха 300-метрова забранена зона около мястото на инцидента поради риск от токсични изпарения.

Магистралата остава напълно затворена в двете посоки, като се очаква разчистването да отнеме целия ден.