Няколко страни от ОПЕК+ планират да увеличат производството си на петрол умерено следващия месец, след като цените на горивата паднаха до нива, невиждани отпреди войната на САЩ и Израел с Иран, съобщава АП.

Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници обявиха в неделя, че седем страни ще увеличат производството на петрол с общо 188 000 барела на ден през август. Това беше петият пореден месец, в който ОПЕК+ се съгласи да увеличи производството на петрол.

Участващите страни са Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

"Страните ще продължат да наблюдават и оценяват пазарните условия и в непрекъснатите си усилия за подкрепа на пазарната стабилност те потвърдиха важността на възприемането на предпазлив подход", се казва в изявление на групата производители на петрол.

През последния месец пазарният оптимизъм доведе до срив на цените на суровия петрол преди и след като САЩ и Иран постигнаха междинно споразумение за прекратяване на конфликта помежду си. Като част от по-широк меморандум за разбирателство, Иран се съгласи да позволи на корабите да преминават безпрепятствено през Ормузкия проток, а САЩ се съгласиха да прекратят блокадата на иранските пристанища.

Оттогава все повече търговски кораби преминават през пролива, който преди войната е бил канал за приблизително една пета от световния петрол. Но корабният трафик остава под нивата отпреди войната и напрежението по водния път продължава. Съвместното военно командване на Иран предупреди съвсем наскоро, в четвъртък, че всички петролни танкери, преминаващи през пролива, трябва да използват одобрените маршрути.

Цените на петрола продължават да спадат, докато преговарящите за Иран и САЩ се опитват да постигнат окончателно мирно споразумение. Суровият петрол Brent, международният бенчмарк, се продаваше за под 72 долара за барел малко след откриването на търговията със стоки в неделя вечерта. Това е близо до цената, преди САЩ и Израел да започнат удари срещу Иран в края на февруари - и далеч под покачващите се цени, които през март се покачиха до близо 120 долара за барел.

Войната създаде енергийна криза в голяма част от света. Тъй като повечето кораби бяха блокирани в Ормузкия проток, ограничените увеличения на производството, обещани от ОПЕК+ през предходните месеци, не можаха да противодействат на въздействието върху световните доставки на петрол.

В началото на войната много големи производители на петрол в Близкия изток трябваше да намалят производството, защото суровият им петрол нямаше къде да отиде. S&P Global Energy заяви в неотдавнашна оценка, че не очаква производството на петрол в Персийския залив да се възстанови напълно поне до първото тримесечие на 2027 г.

Енергийни експерти многократно предупреждават, че цените на горивата и потребителските стоки вероятно ще останат високи дълго след края на конфликта.