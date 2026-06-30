Несигурност около преговорите между САЩ и Иран на фона на напрежение в Персийския залив

Очакваните разговори на високо равнище между Съединените щати и Иран в Катар са засенчени от неяснотата дали изобщо ще се състоят преки дипломатически контакти. Това поставя под въпрос перспективите за трайно прекратяване на конфликта и възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Преговорите се провеждат на фона на размяна на удари през уикенда, която е разклатила временното споразумение от 17 юни. Документът предвижда 60-дневен срок за договаряне на постоянно примирие след ескалацията, започнала с удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари, както и уреждане на въпросите около иранската ядрена програма.

Белият дом съобщава, че специалните пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще проведат срещи в Доха. Иран, от своя страна, изпраща техническа делегация, но отрича да са планирани директни преговори с американската страна.

Иранският говорител на външното министерство Есмаил Багаей заявява, че „през следващите дни няма да има никакви преговори на каквото и да е ниво“ със САЩ. По думите на ирански представител разговорите ще се ограничат до технически въпроси, свързани с Ормузкия проток и намаляване на напрежението.

Напрежението в региона продължава да се отразява на световната търговия с петрол и газ, като трафикът през стратегическия проток остава силно ограничен. Съединените щати и Иран взаимно се обвиняват за атаки срещу търговски кораби и военни обекти, включително удари и ответни действия в района на Персийския залив.

На този фон цените на петрола продължават да се понижават след последната деескалация, но остават чувствителни към развитието на дипломатическите усилия. Анализатори предупреждават, че липсата на напредък в преговорите може да задълбочи нестабилността в региона и да засегне глобалните енергийни пазари.