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Удар по надеждите на „Райнметал“: Германия се отказва от плановете си за строеж на фрегати от типа Ф126

Удар по надеждите на „Райнметал“: Германия се отказва от плановете си за строеж на фрегати от типа Ф126

24 Юни, 2026 08:22 751 5

  • райнметал-
  • германия-
  • фрегата-
  • кораби-
  • борис писториус

„Райнметал“ беше близо да подпише договор за поемане на програмата за фрегатите Ф126 от нидерландския корабостроител „Дамен“

Удар по надеждите на „Райнметал“: Германия се отказва от плановете си за строеж на фрегати от типа Ф126 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия планира да се откаже от изоставащ с изпълнението на сроковете проект на стойност няколко милиарда евро за строеж на фрегати от типа Ф126, съобщи в. „Файненшъл Таймс“, предаде БТА.

Това може да се окаже удар по надеждите на „Райнметал“ (Rheinmetall) да си осигури големия договор, посочва Ройтерс.

Министърът на отбраната Борис Писториус и други официални представители са информирали официални представители от германската промишленост и депутати за намерението си да се откажат от плановете за строеж на шест фрегати от типа Ф126, пише вестникът.

Страната възнамерява вместо това да закупи осем по-малки фрегати от типа МЕКО А-200 от конкурентния производител на военни кораби Те Ка Ем Ес (TKMS).

Германското министерство на отбраната и „Райнметал“ към момента не са отговорили на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

„Райнметал“ беше на път да подпише договор за поемане на програмата за фрегатите Ф126 от нидерландския корабостроител „Дамен“ (Damen) през второто тримесечие, заяви миналия месец главният изпълнителен директор на германския отбранителен гигант Армин Папергер. Фрегатите Ф126 са способни да поразяват цели над и под водата.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    дано поне залепят две-три нови гумени лодки за наще военни че ние друго нямаме от как сме във нато

    Коментиран от #3

    08:30 24.06.2026

  • 3 Нова ера

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Големите мастодонти на флота отстъпват място на съдове тип комар. Който има големи кораби се чуди в кой залив да ги скрие. Безполезна, скъпа за обслужване, неефективна техника.

    08:49 24.06.2026

  • 4 Трябва да се пестят пари

    1 0 Отговор
    зеленски и нацитата му!
    Относно конкурентната Те Ка Ем Ес:
    By January 2009, it had become one of the biggest private shipbuilding companies in Pakistan.

    08:50 24.06.2026

  • 5 Бисмарк

    0 0 Отговор
    Ще имат малки и меки фрегати значи.

    08:53 24.06.2026

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