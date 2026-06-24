Удар по надеждите на „Райнметал“: Германия се отказва от плановете си за строеж на фрегати от типа Ф126

Германия планира да се откаже от изоставащ с изпълнението на сроковете проект на стойност няколко милиарда евро за строеж на фрегати от типа Ф126, съобщи в. „Файненшъл Таймс“, предаде БТА.

Това може да се окаже удар по надеждите на „Райнметал“ (Rheinmetall) да си осигури големия договор, посочва Ройтерс.

Министърът на отбраната Борис Писториус и други официални представители са информирали официални представители от германската промишленост и депутати за намерението си да се откажат от плановете за строеж на шест фрегати от типа Ф126, пише вестникът.

Страната възнамерява вместо това да закупи осем по-малки фрегати от типа МЕКО А-200 от конкурентния производител на военни кораби Те Ка Ем Ес (TKMS).

Германското министерство на отбраната и „Райнметал“ към момента не са отговорили на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

„Райнметал“ беше на път да подпише договор за поемане на програмата за фрегатите Ф126 от нидерландския корабостроител „Дамен“ (Damen) през второто тримесечие, заяви миналия месец главният изпълнителен директор на германския отбранителен гигант Армин Папергер. Фрегатите Ф126 са способни да поразяват цели над и под водата.