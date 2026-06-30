Папа Лъв XIV назначи за първи път жена начело на ватиканска служба

Папа Лъв XIV назначи за първи път жена на висок ръководен пост във Ватикана от началото на своя понтификат, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Сестра Алесандра Смерили беше повишена в ръководител на ватиканската служба, отговаряща за миграцията, околната среда и цялостното човешко развитие.

Икономист по професия, Смерили досега заемаше поста заместник-ръководител на ведомството. Тя ще наследи канадския кардинал Майкъл Черни, който се оттегля след навършване на 80-годишна възраст.

С назначението папа Лъв XIV продължава политиката на своя предшественик папа Франциск, който последователно увеличаваше участието на жените в управлението на институциите на Светия престол в отговор на призивите за по-голямото им участие във вземането на решения.

Едновременно с това папата назначи кардинал Фабио Баджо за пропрефект на същата дикастерия. Двойната структура на ръководство отразява практиката в някои ватикански ведомства, където определени функции изискват начело да стои ръкоположен свещеник и кардинал.

На Баджо беше възложено и ръководството на ватиканския екологичен образователен център „Борго Лаудато си“ в град Кастел Гандолфо, близо до Рим.

Въпреки разширяването на присъствието на жени на ръководни административни позиции, Католическата църква продължава да допуска до свещенически сан единствено мъже. Темата за ролята на жените остава една от най-дискутираните в съвременната Католическа църква, тъй като именно те имат водещ принос в дейността на католическите училища, болници и енории по света.