И Италия се опълчи на санкциите срещу руския патриарх

Италия се присъедини към България, изразявайки притеснения относно плановете за налагане на санкции срещу руския патриарх Кирил, съобщиха трима дипломати от ЕС, запознати с въпроса, информира "Политико".
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас предложи да бъде наложена забрана за издаване на виза на патриарх Кирил в рамките на 21-вия пакет санкции срещу Русия. Кирил е близък съюзник на руския президент Владимир Путин и неведнъж публично е подкрепял и оправдавал руската война в Украйна.
Предложението обаче среща възражения от страна на България, където православното население е значително, както и "резерви" от страна на Рим - дипломатически термин, който означава наличие на нерешени опасения, без това да представлява вето.
Според един от дипломатите резервите на Италия произтичат от позицията на Ватикана и са свързани с притеснения относно санкционирането на духовния водач на християнско вероизповедание.
Дипломатите от ЕС обсъждат и предложение за запазване на тавана на цената на руския петрол, който в момента е определен на 44 долара за барел. Предложението на екипа на Калас е да бъде отложен предстоящият преглед на този таван, насрочен за средата на юли. Ако не бъде предприето действие, ограничението автоматично ще бъде повишено.
Гърция, Малта и Кипър - държави със значителен морски транспортен сектор, който обслужва и руски кораби - са възразили срещу отлагането на прегледа на ценовия таван, съобщават същите дипломати. По-рано Гърция и Малта се противопоставиха и на предложение за забрана за предоставяне на морски услуги на руски кораби, което доведе до временното му оттегляне.
Друга спорна тема е предложението за забрана бивши руски военнослужещи да влизат на територията на Европейския съюз. Франция и Италия са изразили резерви по този въпрос.
21-вият пакет санкции, представен от Кая Калас на 9 юни, е насочен срещу руския военно-промишлен и финансов сектор, които подпомагат войната срещу Украйна. Комбинацията от санкциите и украинските удари с далечен обсег по руската петролна инфраструктура вече оказва сериозен натиск върху руската икономика, като 2/3 от 83-те руски региона съобщават за проблеми с доставките на горива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Михаил Камбуров депутат
Радев каза, че:
- иска да строим АЕЦ „Белене“;
- ще блокира новите санкции на ЕС срещу Путин;
- връщаме руския нефт в „Лукойл Нефтохим“;
- започваме разработването на учебници по „добродетели“, които да влязат в училище в часовете по религия и добродетели.
Сантиметър по сантиметър ни превръщат в новата Унгария. Онази от времето на Орбан, която се превърна в троянски кон на Путин и доведе унгарците до такова обедняване, че БЪЛГАРИЯ ГИ ЗАДМИНА!
Днес, от парламентарната трибуна, Радев заяви следното:
1. „Лукойл Нефтохим“ – Бургас можел да работи само с нефт тип Urals, защото другите видове нефт запушвали тръбите на рафинерията.
Нищо че вече години наред „Нефтохим“ НЕ работи с нефт тип Urals, а с Brent.
Нефтът тип Urals е руски нефт.
Характеризира се с:
• по-високо съдържание на сяра (около 1,2%–1,3%);
• счита се за по-труден за преработка и изисква по-сложни инсталации;
• традиционно се търгува с отстъпка (дисконт) спрямо европейския бенчмарк Brent.
На човешки език:
Казват ни, че трябва да върнем нискокачествения и труден за преработка руски нефт Urals, защото Brent, който използват в цяла Европа, запушвал тръбите на нашия „Нефтохим“.
2. На Радев беше зададен въпрос относно позицията на България по новия пакет санкции срещу Русия.
Той отговори, че ТВЪРДО НЯМА да подкрепим новия пакет европейски санкции.
3. Отново започваме да говорим за строежа на АЕЦ „Белене“.
Попитаха Радев за старите руски р
Коментиран от #20, #28, #30
15:44 03.07.2026
2 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #24
15:44 03.07.2026
3 ЗИЛ 117
15:44 03.07.2026
4 Муньо знае какви циркове на "опълчил се"
15:44 03.07.2026
5 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #11
15:45 03.07.2026
6 ЗИЛ 117
15:45 03.07.2026
7 Михаил Камбарев депутат
Попитаха Радев за старите руски реактори, които България беше готова да продаде на Украйна.
Той отговори, че бил предложил на Зеленски вместо това да се построи АЕЦ „Белене“.
4. „Възраждане“ задава въпрос към Радев: какво правим с часовете по вероучение и добродетели в училище?
Радев им отговаря, че учебниците по вероучение са готови.
В момента се изготвят учебниците по „добродетели“.
През 2027 г. се очаква да са готови.
---
ДОСЕГА имаше усещането, че старият модел просто има нова опаковка.
ОТСЕГА вече има силното усещане, че сантиметър по сантиметър България се отдалечава от европейската линия и се приближава към Москва.
Обичам пропагандни учебници под заглавие „добродетели“, с които да промиваме умовете на децата.
---
НЕ ВЯРВАТЕ?
Мислите, че се шегувам?
В коментар ще оставя линк към заседанието на парламента от 03.07.
Първа точка е парламентарен контрол.
Вземете си пуканки.
И кърпичка.
Тъжно е.
Коментиран от #17, #18
15:45 03.07.2026
8 Сила
Гундяев се занимава с контрабанда на цигари и алкохол и пране на пари !!!
15:45 03.07.2026
9 Някой
Неговите хора арестуваха свещеници.
Неговите хора разменяха с Русия украински свещеници за украински войници. Украинци за украинци.
15:47 03.07.2026
10 хехе
15:47 03.07.2026
11 Сила
До коментар #5 от "ЗИЛ 117":Хапчетатааааа , хапчетатааааа ....!!!
И седи дома на сенка , стига дрема на пейката пред блока да те пече слънцето !!!
Коментиран от #41
15:47 03.07.2026
12 Даа
15:48 03.07.2026
13 Ами
Първа награда печели екскурзия в окраина :)
Коментиран от #16
15:48 03.07.2026
14 русия е ислям
15:50 03.07.2026
15 Може да е
Коментиран от #19
15:52 03.07.2026
16 рашистки колапс
До коментар #13 от "Ами":На вас рашистките майце продажници и екзкурзии да ви черпят до Рашастан ,няма и да посмеете да стъпите в обора за който милеете :)) Как пък един русонаведен меpzaвец от вас не отиде в руския обор никой не знае :))
Коментиран от #21, #22, #29
15:52 03.07.2026
17 Атина Палада
До коментар #7 от "Михаил Камбарев депутат":Искаш да кажеш,че България се отдалечава от европейската линия за смяна на пола,като премахва учебниците на лгтб ли?
Коментиран от #27
15:53 03.07.2026
18 Ами
До коментар #7 от "Михаил Камбарев депутат":Познавам един дето отпушва тръби и налива мозък на такива като теб.
Не знам дали ще ти налее мозък, но съм сигурен че ще ти отпуши тръбата :)
Коментиран от #26
15:54 03.07.2026
19 Атина Палада
До коментар #15 от "Може да е":А папат лъв от ЦРУ е много близък до християнството ха ха ха
15:54 03.07.2026
20 Казанлъшкия
До коментар #1 от "Михаил Камбуров депутат":Нещо сериозно си се объркал- Радев заяви ,че блоковете на Белене ще ги дадем на Украйна , а те щели да ни помагат да правим дронове. Радев се прави с проруски, а решенията са му всъщност каквото каже Урсула и Украйна.
15:55 03.07.2026
21 абе боклук
До коментар #16 от "рашистки колапс":как па един бандеровец като теб не отиде в окопите в окрайнината за да се бие с руснаците.
15:55 03.07.2026
22 Не подценявай копейките
До коментар #16 от "рашистки колапс":Че са прости,прости са.Но чак толкова прости да отидат в блатото наречено русия не са.
Коментиран от #37
15:55 03.07.2026
23 ха ха ха
Ех заглавийца сладки
15:56 03.07.2026
24 Стига
До коментар #2 от "ЗИЛ 117":писа една и съща глупотевина под всяка статия. Руzzия на Путлер Е фашизма. Европа се излекува от него, но Блатария не е още. Та ако има такава война ще е гражданска- в Русламабат. Само че няма да е в Европа.
15:56 03.07.2026
25 Атина Палада
15:58 03.07.2026
26 УжасТ
До коментар #18 от "Ами":Плашиш ПеПераст със салам ?! Наивно !
Коментиран от #31
15:59 03.07.2026
27 Иска да каже
До коментар #17 от "Атина Палада":че си бо клук
15:59 03.07.2026
28 Ей, факти..
До коментар #1 от "Михаил Камбуров депутат":Такива коментори ще ви вземат хляба...
16:00 03.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Оня
До коментар #1 от "Михаил Камбуров депутат":Не те знам какъв депутат си ,ама май си от тези с отпадналата необходимост! Сега бавно прочети какво ти пиша че разбираш трудно! Бързо при личния за направление ама не за зъболекар , той ще ти каже човека!
16:00 03.07.2026
31 Ами
До коментар #26 от "УжасТ":Не го плаша. Вербувам го :)
16:02 03.07.2026
32 Бонасера,
16:05 03.07.2026
33 ООрана държава
16:07 03.07.2026
34 Оня
16:08 03.07.2026
35 кой е писал в тази статия че
16:08 03.07.2026
36 От горе ми се казва
16:13 03.07.2026
37 Въпросче
До коментар #22 от "Не подценявай копейките":Ти що се върна от блатото наречено Турция ?.
16:17 03.07.2026
38 Звездоброец
16:17 03.07.2026
39 ГУНДЯЕВ
НА КГБ ЛИ ?
16:26 03.07.2026
40 Никой
16:36 03.07.2026
41 А ти,
До коментар #11 от "Сила":каква "сила" си добил от евроатлантическите демократически хапчета под формата само на "изгодни" заеми. Осъзнаваш ли какво значи 6 пъти по-голямо демократическо задлъжняване на държавата от края на ръководството на Т. Живков? На пръв поглед 60млрд не са чак толкова много, но ТЕ СА 6 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ 10 МЛРД, за които новите демократи бесняха и бяха готови да обесят ТЖ, че загробил страната с "непосилни дългове". Какво да се прави с тези, които докараха дълга до 60 млрд?
Коментиран от #44
16:42 03.07.2026
42 Всички евро-атлантичета могат
16:48 03.07.2026
43 Никой
16:52 03.07.2026
44 Сила
До коментар #41 от "А ти,":Как не те домързя да изпишеш толкова ненужни глупости ....!!!?
16:54 03.07.2026