И Италия се опълчи на санкциите срещу руския патриарх

Италия се присъедини към България, изразявайки притеснения относно плановете за налагане на санкции срещу руския патриарх Кирил, съобщиха трима дипломати от ЕС, запознати с въпроса, информира "Политико".

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас предложи да бъде наложена забрана за издаване на виза на патриарх Кирил в рамките на 21-вия пакет санкции срещу Русия. Кирил е близък съюзник на руския президент Владимир Путин и неведнъж публично е подкрепял и оправдавал руската война в Украйна.

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Предложението обаче среща възражения от страна на България, където православното население е значително, както и "резерви" от страна на Рим - дипломатически термин, който означава наличие на нерешени опасения, без това да представлява вето.

Според един от дипломатите резервите на Италия произтичат от позицията на Ватикана и са свързани с притеснения относно санкционирането на духовния водач на християнско вероизповедание.

Дипломатите от ЕС обсъждат и предложение за запазване на тавана на цената на руския петрол, който в момента е определен на 44 долара за барел. Предложението на екипа на Калас е да бъде отложен предстоящият преглед на този таван, насрочен за средата на юли. Ако не бъде предприето действие, ограничението автоматично ще бъде повишено.

Гърция, Малта и Кипър - държави със значителен морски транспортен сектор, който обслужва и руски кораби - са възразили срещу отлагането на прегледа на ценовия таван, съобщават същите дипломати. По-рано Гърция и Малта се противопоставиха и на предложение за забрана за предоставяне на морски услуги на руски кораби, което доведе до временното му оттегляне.

Друга спорна тема е предложението за забрана бивши руски военнослужещи да влизат на територията на Европейския съюз. Франция и Италия са изразили резерви по този въпрос.

21-вият пакет санкции, представен от Кая Калас на 9 юни, е насочен срещу руския военно-промишлен и финансов сектор, които подпомагат войната срещу Украйна. Комбинацията от санкциите и украинските удари с далечен обсег по руската петролна инфраструктура вече оказва сериозен натиск върху руската икономика, като 2/3 от 83-те руски региона съобщават за проблеми с доставките на горива.