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И Италия се опълчи на санкциите срещу руския патриарх
  Тема: Украйна

И Италия се опълчи на санкциите срещу руския патриарх

3 Юли, 2026 15:42 1 811 44

  • русия-
  • украйна-
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  • кгб-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ватикан

Резервите на Рим произтичат от позицията на Ватикана и са свързани с притеснения относно санкционирането на духовния водач на християнско вероизповедание

И Италия се опълчи на санкциите срещу руския патриарх - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Италия се присъедини към България, изразявайки притеснения относно плановете за налагане на санкции срещу руския патриарх Кирил, съобщиха трима дипломати от ЕС, запознати с въпроса, информира "Политико".

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас предложи да бъде наложена забрана за издаване на виза на патриарх Кирил в рамките на 21-вия пакет санкции срещу Русия. Кирил е близък съюзник на руския президент Владимир Путин и неведнъж публично е подкрепял и оправдавал руската война в Украйна.

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Предложението обаче среща възражения от страна на България, където православното население е значително, както и "резерви" от страна на Рим - дипломатически термин, който означава наличие на нерешени опасения, без това да представлява вето.

Според един от дипломатите резервите на Италия произтичат от позицията на Ватикана и са свързани с притеснения относно санкционирането на духовния водач на християнско вероизповедание.

Дипломатите от ЕС обсъждат и предложение за запазване на тавана на цената на руския петрол, който в момента е определен на 44 долара за барел. Предложението на екипа на Калас е да бъде отложен предстоящият преглед на този таван, насрочен за средата на юли. Ако не бъде предприето действие, ограничението автоматично ще бъде повишено.

Гърция, Малта и Кипър - държави със значителен морски транспортен сектор, който обслужва и руски кораби - са възразили срещу отлагането на прегледа на ценовия таван, съобщават същите дипломати. По-рано Гърция и Малта се противопоставиха и на предложение за забрана за предоставяне на морски услуги на руски кораби, което доведе до временното му оттегляне.

Друга спорна тема е предложението за забрана бивши руски военнослужещи да влизат на територията на Европейския съюз. Франция и Италия са изразили резерви по този въпрос.

21-вият пакет санкции, представен от Кая Калас на 9 юни, е насочен срещу руския военно-промишлен и финансов сектор, които подпомагат войната срещу Украйна. Комбинацията от санкциите и украинските удари с далечен обсег по руската петролна инфраструктура вече оказва сериозен натиск върху руската икономика, като 2/3 от 83-те руски региона съобщават за проблеми с доставките на горива.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Михаил Камбуров депутат

    7 80 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е НОВАТА УНГАРИЯ
    Радев каза, че:
    - иска да строим АЕЦ „Белене“;
    - ще блокира новите санкции на ЕС срещу Путин;
    - връщаме руския нефт в „Лукойл Нефтохим“;
    - започваме разработването на учебници по „добродетели“, които да влязат в училище в часовете по религия и добродетели.

    Сантиметър по сантиметър ни превръщат в новата Унгария. Онази от времето на Орбан, която се превърна в троянски кон на Путин и доведе унгарците до такова обедняване, че БЪЛГАРИЯ ГИ ЗАДМИНА!

    Днес, от парламентарната трибуна, Радев заяви следното:

    1. „Лукойл Нефтохим“ – Бургас можел да работи само с нефт тип Urals, защото другите видове нефт запушвали тръбите на рафинерията.
    Нищо че вече години наред „Нефтохим“ НЕ работи с нефт тип Urals, а с Brent.

    Нефтът тип Urals е руски нефт.

    Характеризира се с:
    • по-високо съдържание на сяра (около 1,2%–1,3%);
    • счита се за по-труден за преработка и изисква по-сложни инсталации;
    • традиционно се търгува с отстъпка (дисконт) спрямо европейския бенчмарк Brent.

    На човешки език:
    Казват ни, че трябва да върнем нискокачествения и труден за преработка руски нефт Urals, защото Brent, който използват в цяла Европа, запушвал тръбите на нашия „Нефтохим“.

    2. На Радев беше зададен въпрос относно позицията на България по новия пакет санкции срещу Русия.
    Той отговори, че ТВЪРДО НЯМА да подкрепим новия пакет европейски санкции.

    3. Отново започваме да говорим за строежа на АЕЦ „Белене“.
    Попитаха Радев за старите руски р

    Коментиран от #20, #28, #30

    15:44 03.07.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    42 9 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #24

    15:44 03.07.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    40 7 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    15:44 03.07.2026

  • 4 Муньо знае какви циркове на "опълчил се"

    44 29 Отговор
    да изиграе за пред малките си муньовчета, а то всъщност голямата работа са кака му Мелони и май словаците.

    15:44 03.07.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    26 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #11

    15:45 03.07.2026

  • 6 ЗИЛ 117

    32 7 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:45 03.07.2026

  • 7 Михаил Камбарев депутат

    5 50 Отговор
    3. Отново започваме да говорим за строежа на АЕЦ „Белене“.
    Попитаха Радев за старите руски реактори, които България беше готова да продаде на Украйна.
    Той отговори, че бил предложил на Зеленски вместо това да се построи АЕЦ „Белене“.

    4. „Възраждане“ задава въпрос към Радев: какво правим с часовете по вероучение и добродетели в училище?

    Радев им отговаря, че учебниците по вероучение са готови.
    В момента се изготвят учебниците по „добродетели“.
    През 2027 г. се очаква да са готови.

    ---

    ДОСЕГА имаше усещането, че старият модел просто има нова опаковка.

    ОТСЕГА вече има силното усещане, че сантиметър по сантиметър България се отдалечава от европейската линия и се приближава към Москва.

    Обичам пропагандни учебници под заглавие „добродетели“, с които да промиваме умовете на децата.

    ---

    НЕ ВЯРВАТЕ?
    Мислите, че се шегувам?

    В коментар ще оставя линк към заседанието на парламента от 03.07.
    Първа точка е парламентарен контрол.
    Вземете си пуканки.
    И кърпичка.
    Тъжно е.

    Коментиран от #17, #18

    15:45 03.07.2026

  • 8 Сила

    6 44 Отговор
    Е мафията навсякъде по света се подкрепя , нормално !!!
    Гундяев се занимава с контрабанда на цигари и алкохол и пране на пари !!!

    15:45 03.07.2026

  • 9 Някой

    34 4 Отговор
    Зеленски забрани православната църква на Украйна.
    Неговите хора арестуваха свещеници.
    Неговите хора разменяха с Русия украински свещеници за украински войници. Украинци за украинци.

    15:47 03.07.2026

  • 10 хехе

    45 3 Отговор
    Сега остава жълтопаветниците да обявят и Мелони за копейка.

    15:47 03.07.2026

  • 11 Сила

    5 36 Отговор

    До коментар #5 от "ЗИЛ 117":

    Хапчетатааааа , хапчетатааааа ....!!!
    И седи дома на сенка , стига дрема на пейката пред блока да те пече слънцето !!!

    Коментиран от #41

    15:47 03.07.2026

  • 12 Даа

    38 35 Отговор
    Още колко държави ще последват България! Когато има един смел държавник с гръбнак, се осмеляват все повече други! Адмирации за смелата позиция на българския премиер, няма да бъде сам !!!!

    15:48 03.07.2026

  • 13 Ами

    37 6 Отговор
    Чакам някой да ми обясни, че Мелони е путиниска, копейка и там каквото ви дойде на ум.
    Първа награда печели екскурзия в окраина :)

    Коментиран от #16

    15:48 03.07.2026

  • 14 русия е ислям

    6 42 Отговор
    Руските шпиони и агенти се крият зад религията.Доста жалко.Русия е една антихристиянска държава,която е и защитник на исляма.

    15:50 03.07.2026

  • 15 Може да е

    5 29 Отговор
    водач, ама по-скоро е ду.. ач.сатониска Гудняев е много далеч от християнството.

    Коментиран от #19

    15:52 03.07.2026

  • 16 рашистки колапс

    6 31 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    На вас рашистките майце продажници и екзкурзии да ви черпят до Рашастан ,няма и да посмеете да стъпите в обора за който милеете :)) Как пък един русонаведен меpzaвец от вас не отиде в руския обор никой не знае :))

    Коментиран от #21, #22, #29

    15:52 03.07.2026

  • 17 Атина Палада

    22 15 Отговор

    До коментар #7 от "Михаил Камбарев депутат":

    Искаш да кажеш,че България се отдалечава от европейската линия за смяна на пола,като премахва учебниците на лгтб ли?

    Коментиран от #27

    15:53 03.07.2026

  • 18 Ами

    20 5 Отговор

    До коментар #7 от "Михаил Камбарев депутат":

    Познавам един дето отпушва тръби и налива мозък на такива като теб.
    Не знам дали ще ти налее мозък, но съм сигурен че ще ти отпуши тръбата :)

    Коментиран от #26

    15:54 03.07.2026

  • 19 Атина Палада

    9 15 Отговор

    До коментар #15 от "Може да е":

    А папат лъв от ЦРУ е много близък до християнството ха ха ха

    15:54 03.07.2026

  • 20 Казанлъшкия

    21 14 Отговор

    До коментар #1 от "Михаил Камбуров депутат":

    Нещо сериозно си се объркал- Радев заяви ,че блоковете на Белене ще ги дадем на Украйна , а те щели да ни помагат да правим дронове. Радев се прави с проруски, а решенията са му всъщност каквото каже Урсула и Украйна.

    15:55 03.07.2026

  • 21 абе боклук

    21 4 Отговор

    До коментар #16 от "рашистки колапс":

    как па един бандеровец като теб не отиде в окопите в окрайнината за да се бие с руснаците.

    15:55 03.07.2026

  • 22 Не подценявай копейките

    5 23 Отговор

    До коментар #16 от "рашистки колапс":

    Че са прости,прости са.Но чак толкова прости да отидат в блатото наречено русия не са.

    Коментиран от #37

    15:55 03.07.2026

  • 23 ха ха ха

    8 4 Отговор
    ОПЪЛЧИ СЕ, изявявайки притеснение.
    Ех заглавийца сладки

    15:56 03.07.2026

  • 24 Стига

    6 18 Отговор

    До коментар #2 от "ЗИЛ 117":

    писа една и съща глупотевина под всяка статия. Руzzия на Путлер Е фашизма. Европа се излекува от него, но Блатария не е още. Та ако има такава война ще е гражданска- в Русламабат. Само че няма да е в Европа.

    15:56 03.07.2026

  • 25 Атина Палада

    5 15 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    15:58 03.07.2026

  • 26 УжасТ

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Плашиш ПеПераст със салам ?! Наивно !

    Коментиран от #31

    15:59 03.07.2026

  • 27 Иска да каже

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    че си бо клук

    15:59 03.07.2026

  • 28 Ей, факти..

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Михаил Камбуров депутат":

    Такива коментори ще ви вземат хляба...

    16:00 03.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Оня

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Михаил Камбуров депутат":

    Не те знам какъв депутат си ,ама май си от тези с отпадналата необходимост! Сега бавно прочети какво ти пиша че разбираш трудно! Бързо при личния за направление ама не за зъболекар , той ще ти каже човека!

    16:00 03.07.2026

  • 31 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "УжасТ":

    Не го плаша. Вербувам го :)

    16:02 03.07.2026

  • 32 Бонасера,

    5 11 Отговор
    Големи радевисти тиа.

    16:05 03.07.2026

  • 33 ООрана държава

    2 12 Отговор
    Италянетата са слугинаж, нямат смелост

    16:07 03.07.2026

  • 34 Оня

    8 2 Отговор
    Абе аз да питам знае ли някой колко е таксата за на вечер в киевското метро? Не е задължително да има златна тоалетна ! Щото разправят се зельо много вдигнал мизата........

    16:08 03.07.2026

  • 35 кой е писал в тази статия че

    4 7 Отговор
    православното население е ЗНАЧИТЕЛНО

    16:08 03.07.2026

  • 36 От горе ми се казва

    4 6 Отговор
    Украинците ще го санкционират.

    16:13 03.07.2026

  • 37 Въпросче

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Не подценявай копейките":

    Ти що се върна от блатото наречено Турция ?.

    16:17 03.07.2026

  • 38 Звездоброец

    5 3 Отговор
    Истинският християнин мрази войната,а не я "благославя",както "показват делата" !

    16:17 03.07.2026

  • 39 ГУНДЯЕВ

    3 6 Отговор
    КАКЪВ ПАТРИАРХ Е ?

    НА КГБ ЛИ ?

    16:26 03.07.2026

  • 40 Никой

    4 2 Отговор
    България е светска държава по КОНСТИТУЦИЯ при която институциите са напълно отделени от религията Тя ( държавата ) гарантира свобода на вероизповеданието на всички граждани, НО НЕ НАЛАГА РЕГИЛИОЗНИ ДОГМИ В УПРАВЛЕНИЕТО ЗАКОНИТЕ и ОБРАЗОВАНИЕТО . разбрахте ли ОБРАЗОВАНИЕТО . Така ,че болшевиките искат погазват КОНСТИТУЦИЯТА с вкарване на часове по религия в училище . Болшевиките изведнъж започнаха да защитават православието само ,че бягат като дявола от тамяна да спазват 10 БОЖИ ЗАПОВЕДИ . Така ,че си оставате атеисти .

    16:36 03.07.2026

  • 41 А ти,

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    каква "сила" си добил от евроатлантическите демократически хапчета под формата само на "изгодни" заеми. Осъзнаваш ли какво значи 6 пъти по-голямо демократическо задлъжняване на държавата от края на ръководството на Т. Живков? На пръв поглед 60млрд не са чак толкова много, но ТЕ СА 6 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ 10 МЛРД, за които новите демократи бесняха и бяха готови да обесят ТЖ, че загробил страната с "непосилни дългове". Какво да се прави с тези, които докараха дълга до 60 млрд?

    Коментиран от #44

    16:42 03.07.2026

  • 42 Всички евро-атлантичета могат

    1 1 Отговор
    дружно да се думкат като чакали

    16:48 03.07.2026

  • 43 Никой

    0 0 Отговор
    В Русия вече върви горчив хумор по Телеграм , че докато заредиш и минеш няколко километровата опашка пак трябва да се наредиш защото горивото е свършило . Радев иска да ви закара там , Защото горивото от къде идва ? Срещата с " Литаско " за какво мислите е , Руснаците не могат да гарантират редовни доставки за " Лукойл ". За балъците, искали да ни съдят за 3 милиарда . Въртят ни отново далавера болшевиките български .

    16:52 03.07.2026

  • 44 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "А ти,":

    Как не те домързя да изпишеш толкова ненужни глупости ....!!!?

    16:54 03.07.2026

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