Кой е украинският олигарх, който стана мишена на атентат в Монако

Вадим Ермолаев, който беше ранен вчера, при бомбен атентат в Монако, е заможен бизнесмен от Днепър, Украйна. В момента той е под санкции от Киев заради бизнес дейността си в анексирания от Русия полуостров Крим, предаде БТА, цитирайки АФП.

Петдесет и осем годишният Ермолаев е получил кипърско гражданство през след 2010 г. и живее в Монако поне от 2021 г. Състоянието си е натрупал в Днепър (бившия Днепропетровск) – голям индустриален и университетски град в Украйна, като се е развил успешно в строителния сектор.

Днес Днепър се намира на около 100 километра от фронтовата линия. Градът има ключово значение за отбраната срещу руската инвазия, започнала през февруари 2022 г.

Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР през 1991 г. Той започва с изграждането на търговски и жилищни сгради и постепенно се превръща в един от основните инвеститори в недвижими имоти в Днепър. Неговият консорциум "Алеф" (Alef) произвежда също строителни материали, включително бетон, и има дейност и в агрохранителния сектор.

През 2021 г. украинското издание на списание "Форбс" (Forbes) оценява състоянието му на 220 млн. долара и го поставя на 45-о място сред най-богатите хора в Украйна.

Баща на четири деца и един от финансовите поддръжници на голямата еврейска общност в Днепър, Ермолаев заявява пред украинското бюро на "Форбс", че се е отказал от украинското си гражданство през 2017 г. в полза на кипърско.

Въпреки това подчертава, че продължава да работи в Украйна и да я посещава редовно, включително след 2022 г. "Защо ли? Искам международна закрила. Украинската съдебна система, меко казано, не е идеална, а данъчното облагане не е обективно", казва той пред медията, обяснявайки избора си на кипърски паспорт. "Обичам нашата Украйна. След войната възнамерявам да развивам бизнеса си в Украйна", допълва олигархът.

След 2010 г. получаването на кипърско гражданство беше разпространена практика сред богатите руснаци и украинци, които търсеха по-голяма правна сигурност или искаха да прехвърлят капитала си в чужбина.

Според няколко медийни публикации личният му самолет е бил унищожен при руски удар по летището в Днепър.

През декември 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски наложи срещу Ермолаев санкции за срок от десет години. Киев го обвинява, че продължава да търгува с вино и спиртни напитки в Крим, анексиран от Москва през 2014 г., и по този начин плаща данъци на руската държава по време на войната срещу Украйна.

В Днепър местен бизнесмен го описа като "амбициозен предприемач, започнал от нулата", който е променил облика на града чрез многоборйни строителни проекти. Същевременно бизнесменът, пожелал анонимност, отбелязва, че Ермолаев има и спорна репутация. "Имаше много врагове, до степен, че през годините можехме да съберем редица хора, готови да го застрелят", казва той пред АФП.

Самият Ермолаев отхвърля обвиненията. В интервю за украинска новинарска агенция през 2024 г. той заявява: "Не притежавам и не управлявам никакъв бизнес в Крим. Това е юридически и концептуално невъзможно". Той също така твърди, че е допринесъл с 83 млн. гривни, или около 1,6 млн. евро, за украинските военни усилия.

През 2022 г., няколко месеца след началото на руската инвазия, Ермолаев беше забелязан в Монако да слиза от "Бентли", присъединявайки се към това, което украинската преса иронично нарече "Батальона от Монако" – група олигарси и бизнесмени, напуснали страната след началото на войната и установили се по бреговете на Средиземно море.