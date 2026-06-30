Кой е украинският олигарх, който стана мишена на атентат в Монако

Вадим Ермолаев, който беше ранен вчера, при бомбен атентат в Монако, е заможен бизнесмен от Днепър, Украйна. В момента той е под санкции от Киев заради бизнес дейността си в анексирания от Русия полуостров Крим, предаде БТА, цитирайки АФП.
Петдесет и осем годишният Ермолаев е получил кипърско гражданство през след 2010 г. и живее в Монако поне от 2021 г. Състоянието си е натрупал в Днепър (бившия Днепропетровск) – голям индустриален и университетски град в Украйна, като се е развил успешно в строителния сектор.
Днес Днепър се намира на около 100 километра от фронтовата линия. Градът има ключово значение за отбраната срещу руската инвазия, започнала през февруари 2022 г.
Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР през 1991 г. Той започва с изграждането на търговски и жилищни сгради и постепенно се превръща в един от основните инвеститори в недвижими имоти в Днепър. Неговият консорциум "Алеф" (Alef) произвежда също строителни материали, включително бетон, и има дейност и в агрохранителния сектор.
През 2021 г. украинското издание на списание "Форбс" (Forbes) оценява състоянието му на 220 млн. долара и го поставя на 45-о място сред най-богатите хора в Украйна.
Баща на четири деца и един от финансовите поддръжници на голямата еврейска общност в Днепър, Ермолаев заявява пред украинското бюро на "Форбс", че се е отказал от украинското си гражданство през 2017 г. в полза на кипърско.
Въпреки това подчертава, че продължава да работи в Украйна и да я посещава редовно, включително след 2022 г. "Защо ли? Искам международна закрила. Украинската съдебна система, меко казано, не е идеална, а данъчното облагане не е обективно", казва той пред медията, обяснявайки избора си на кипърски паспорт. "Обичам нашата Украйна. След войната възнамерявам да развивам бизнеса си в Украйна", допълва олигархът.
След 2010 г. получаването на кипърско гражданство беше разпространена практика сред богатите руснаци и украинци, които търсеха по-голяма правна сигурност или искаха да прехвърлят капитала си в чужбина.
Според няколко медийни публикации личният му самолет е бил унищожен при руски удар по летището в Днепър.
През декември 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски наложи срещу Ермолаев санкции за срок от десет години. Киев го обвинява, че продължава да търгува с вино и спиртни напитки в Крим, анексиран от Москва през 2014 г., и по този начин плаща данъци на руската държава по време на войната срещу Украйна.
В Днепър местен бизнесмен го описа като "амбициозен предприемач, започнал от нулата", който е променил облика на града чрез многоборйни строителни проекти. Същевременно бизнесменът, пожелал анонимност, отбелязва, че Ермолаев има и спорна репутация. "Имаше много врагове, до степен, че през годините можехме да съберем редица хора, готови да го застрелят", казва той пред АФП.
Самият Ермолаев отхвърля обвиненията. В интервю за украинска новинарска агенция през 2024 г. той заявява: "Не притежавам и не управлявам никакъв бизнес в Крим. Това е юридически и концептуално невъзможно". Той също така твърди, че е допринесъл с 83 млн. гривни, или около 1,6 млн. евро, за украинските военни усилия.
През 2022 г., няколко месеца след началото на руската инвазия, Ермолаев беше забелязан в Монако да слиза от "Бентли", присъединявайки се към това, което украинската преса иронично нарече "Батальона от Монако" – група олигарси и бизнесмени, напуснали страната след началото на войната и установили се по бреговете на Средиземно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мария Атанасова
Тази нощ във входа на небостъргача в който живее украинският милиардер Вадим Ермолаев в Монако избухна мощна бомба. По стълбите са немерени 3-ма тежко ранени, между които дете останало без крака, следствие на взрива.
Ермолаев според FORBES е 23-ти по богатство украинец. Забогатял е в производството на вино. Родом от Диепропетровск, той и считан за дезертьор от властите в Киев. Тепърва започва. Има още ранени.
22:19 30.06.2026
2 хаха
Всичките украински "олигарси" са сАвеЦки тип.
22:19 30.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #11, #18, #21
22:20 30.06.2026
4 ПО МОЛБА НА ДР УСА НИЯКОМИК
22:21 30.06.2026
5 укронюз
22:21 30.06.2026
6 ВИДЕО
Коментиран от #20
22:22 30.06.2026
7 Пич
Отказал е да купи златен кенеф на Зелю?!
Коментиран от #10, #26
22:22 30.06.2026
8 Дреме ми кой е
22:22 30.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ол1гофрен,
До коментар #7 от "Пич":Прочети ми "творческият път".
Коментиран от #13, #23
22:24 30.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хаха
" Ето кой е арестуваният българин за подкупа от 100 000 евро за Службата по хазарта в Румъния
Фирми на Даниел Русанов от Русе дължат 600 000 лв.на НАП"
Ама усещате ли какво е общото между двете картинки бе заблатени блятници ватирани?
ХАХАХА
22:29 30.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 На кой
22:30 30.06.2026
15 Руснак
22:30 30.06.2026
16 Ол1гофрен,
До коментар #11 от "хаха":Източник?
22:31 30.06.2026
17 Последния Софиянец
22:32 30.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дзак
22:32 30.06.2026
20 ВИДЕО-2
До коментар #6 от "ВИДЕО":Руснаците продължават да бият Укрите на фронта!
22:32 30.06.2026
21 1945
До коментар #3 от "Последния Софиянец":като е приятел на Русия хак да му е.
Коментиран от #29
22:33 30.06.2026
22 Пич
Коментиран от #27
22:34 30.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ол1гофрен,
До коментар #18 от "хаха":Източник?
22:35 30.06.2026
25 Атина Палада
22:36 30.06.2026
26 някой
До коментар #7 от "Пич":абе хич не е до смех тепърва ще има чистка на путинофили по света и у нас.
Коментиран от #30, #32
22:36 30.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 мармот
Коментиран от #33
22:37 30.06.2026
29 Механик
До коментар #21 от "1945":Абе, не го знам какъв приятел на Русия е като е давал пари на украина и заявява, че я обича и след войната ще с е върне и ще прави бизнес там. Там а не в Русия. Сфащаш ли разликата?? М?
Коментиран от #34
22:41 30.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Подлога на тинята
22:42 30.06.2026
32 Путинофил
До коментар #26 от "някой":Верно бре...!? Ко чано ми е сире нясал, яла да го изчистиш!
Вак уум праиш,ей, палавник!
22:42 30.06.2026
33 Така е
До коментар #28 от "мармот":Щом не се отчита на клоуна.
22:42 30.06.2026
34 Ами като не знаеш що пишеш?
До коментар #29 от "Механик":Сфащаш ли?М?
22:43 30.06.2026
35 Значи
Коментиран от #36
22:44 30.06.2026
36 Последния Софиянец
До коментар #35 от "Значи":Продажните копейки ще пълните сандъците, такава ви е орисията.
Коментиран от #38
22:48 30.06.2026
37 Гробар
22:50 30.06.2026
38 Укролаф
До коментар #36 от "Последния Софиянец":Ще,ще,ще
Коментиран от #40, #41
22:51 30.06.2026
39 Всяка вечер 8, 4 милиарди хора по света
22:55 30.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ицо
До коментар #38 от "Укролаф":Утре сутринта ставаш рано да обереш краставиците!
Коментиран от #43
22:59 30.06.2026
42 хахаха
До коментар #40 от "Гробар":Хахаха. Марш при Бандера.
23:01 30.06.2026
43 КойчоПора
До коментар #41 от "Ицо":И ела бе момеНекъпана, ела при бати. Краставичар ще видиш.
23:03 30.06.2026
44 УКРАИНЦИТЕ ДУМНАХА
Коментиран от #45, #46
23:05 30.06.2026
45 Гробар
До коментар #44 от "УКРАИНЦИТЕ ДУМНАХА":И кладбищата са пълни с вата и копейки
23:09 30.06.2026
46 РУСНАЦИТЕ ДУМНАХА И
До коментар #44 от "УКРАИНЦИТЕ ДУМНАХА":УНИЩОЖИХА ВОЕННО-МОРСКАТА БАЗА НА САЩ В ОЧАКОВ.
Коментиран от #47
23:09 30.06.2026
47 Последния Софиянец
До коментар #46 от "РУСНАЦИТЕ ДУМНАХА И":Думнали ся само калния ти ауспух, сопейка промушена
23:12 30.06.2026