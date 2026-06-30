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Кой е украинският олигарх, който стана мишена на атентат в Монако

Кой е украинският олигарх, който стана мишена на атентат в Монако

30 Юни, 2026 22:17 1 768 47

  • монако-
  • вадим ермолаев-
  • олигарх-
  • украйна-
  • франция-
  • атентат

Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР

Кой е украинският олигарх, който стана мишена на атентат в Монако - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вадим Ермолаев, който беше ранен вчера, при бомбен атентат в Монако, е заможен бизнесмен от Днепър, Украйна. В момента той е под санкции от Киев заради бизнес дейността си в анексирания от Русия полуостров Крим, предаде БТА, цитирайки АФП.

Петдесет и осем годишният Ермолаев е получил кипърско гражданство през след 2010 г. и живее в Монако поне от 2021 г. Състоянието си е натрупал в Днепър (бившия Днепропетровск) – голям индустриален и университетски град в Украйна, като се е развил успешно в строителния сектор.

Днес Днепър се намира на около 100 километра от фронтовата линия. Градът има ключово значение за отбраната срещу руската инвазия, започнала през февруари 2022 г.

Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР през 1991 г. Той започва с изграждането на търговски и жилищни сгради и постепенно се превръща в един от основните инвеститори в недвижими имоти в Днепър. Неговият консорциум "Алеф" (Alef) произвежда също строителни материали, включително бетон, и има дейност и в агрохранителния сектор.

През 2021 г. украинското издание на списание "Форбс" (Forbes) оценява състоянието му на 220 млн. долара и го поставя на 45-о място сред най-богатите хора в Украйна.

Баща на четири деца и един от финансовите поддръжници на голямата еврейска общност в Днепър, Ермолаев заявява пред украинското бюро на "Форбс", че се е отказал от украинското си гражданство през 2017 г. в полза на кипърско.

Въпреки това подчертава, че продължава да работи в Украйна и да я посещава редовно, включително след 2022 г. "Защо ли? Искам международна закрила. Украинската съдебна система, меко казано, не е идеална, а данъчното облагане не е обективно", казва той пред медията, обяснявайки избора си на кипърски паспорт. "Обичам нашата Украйна. След войната възнамерявам да развивам бизнеса си в Украйна", допълва олигархът.

След 2010 г. получаването на кипърско гражданство беше разпространена практика сред богатите руснаци и украинци, които търсеха по-голяма правна сигурност или искаха да прехвърлят капитала си в чужбина.

Според няколко медийни публикации личният му самолет е бил унищожен при руски удар по летището в Днепър.

През декември 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски наложи срещу Ермолаев санкции за срок от десет години. Киев го обвинява, че продължава да търгува с вино и спиртни напитки в Крим, анексиран от Москва през 2014 г., и по този начин плаща данъци на руската държава по време на войната срещу Украйна.

В Днепър местен бизнесмен го описа като "амбициозен предприемач, започнал от нулата", който е променил облика на града чрез многоборйни строителни проекти. Същевременно бизнесменът, пожелал анонимност, отбелязва, че Ермолаев има и спорна репутация. "Имаше много врагове, до степен, че през годините можехме да съберем редица хора, готови да го застрелят", казва той пред АФП.

Самият Ермолаев отхвърля обвиненията. В интервю за украинска новинарска агенция през 2024 г. той заявява: "Не притежавам и не управлявам никакъв бизнес в Крим. Това е юридически и концептуално невъзможно". Той също така твърди, че е допринесъл с 83 млн. гривни, или около 1,6 млн. евро, за украинските военни усилия.

През 2022 г., няколко месеца след началото на руската инвазия, Ермолаев беше забелязан в Монако да слиза от "Бентли", присъединявайки се към това, което украинската преса иронично нарече "Батальона от Монако" – група олигарси и бизнесмени, напуснали страната след началото на войната и установили се по бреговете на Средиземно море.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мария Атанасова

    18 8 Отговор
    ВОЙНАТА СЕ ПРЕМЕСТИ В МОНАКО!
    Тази нощ във входа на небостъргача в който живее украинският милиардер Вадим Ермолаев в Монако избухна мощна бомба. По стълбите са немерени 3-ма тежко ранени, между които дете останало без крака, следствие на взрива.

    Ермолаев според FORBES е 23-ти по богатство украинец. Забогатял е в производството на вино. Родом от Диепропетровск, той и считан за дезертьор от властите в Киев. Тепърва започва. Има още ранени.

    22:19 30.06.2026

  • 2 хаха

    9 19 Отговор
    И кой го вълнува? Като е "олигарх" да ходи където му е мястото.
    Всичките украински "олигарси" са сАвеЦки тип.

    22:19 30.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    26 9 Отговор
    Първи атентат в историята на княжеството.Хак им е като приемат укри

    Коментиран от #9, #11, #18, #21

    22:20 30.06.2026

  • 4 ПО МОЛБА НА ДР УСА НИЯКОМИК

    20 7 Отговор
    НЕМА ДА ХВАНАТ ИЗВЪРШИТЕЛЯ......А НА БАС

    22:21 30.06.2026

  • 5 укронюз

    22 8 Отговор
    Който и да е не се е отчел на зеления фюрер и те така

    22:21 30.06.2026

  • 6 ВИДЕО

    10 26 Отговор
    Руснаците продължават да се бият за гориво.

    Коментиран от #20

    22:22 30.06.2026

  • 7 Пич

    29 7 Отговор
    Смех...!!! Укрофашистите избиват собствените си олигарси!!!
    Отказал е да купи златен кенеф на Зелю?!

    Коментиран от #10, #26

    22:22 30.06.2026

  • 8 Дреме ми кой е

    26 7 Отговор
    Ясно е че не се е отчел на наркоманскиий

    22:22 30.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ол1гофрен,

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Прочети ми "творческият път".

    Коментиран от #13, #23

    22:24 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаха

    8 14 Отговор
    "8 задържани в София за измами с евросредства, сред тях и държавен служител"

    " Ето кой е арестуваният българин за подкупа от 100 000 евро за Службата по хазарта в Румъния
    Фирми на Даниел Русанов от Русе дължат 600 000 лв.на НАП"

    Ама усещате ли какво е общото между двете картинки бе заблатени блятници ватирани?
    ХАХАХА

    22:29 30.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 На кой

    6 20 Отговор
    Му пука за руското Ппсее

    22:30 30.06.2026

  • 15 Руснак

    4 19 Отговор
    Няма край нашата Ммизерия ,няма

    22:30 30.06.2026

  • 16 Ол1гофрен,

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    Източник?

    22:31 30.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    4 13 Отговор
    Блатен колаборант, такава е съдбата на продажната копейка

    22:32 30.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дзак

    7 5 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    22:32 30.06.2026

  • 20 ВИДЕО-2

    17 8 Отговор

    До коментар #6 от "ВИДЕО":

    Руснаците продължават да бият Укрите на фронта!

    22:32 30.06.2026

  • 21 1945

    7 14 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    като е приятел на Русия хак да му е.

    Коментиран от #29

    22:33 30.06.2026

  • 22 Пич

    6 17 Отговор
    До крак ще бъдат изтребени самагонените клошари, куупейките им тоже.

    Коментиран от #27

    22:34 30.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ол1гофрен,

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "хаха":

    Източник?

    22:35 30.06.2026

  • 25 Атина Палада

    6 13 Отговор
    Продажните рашподлоги пълнят чувалите

    22:36 30.06.2026

  • 26 някой

    6 13 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    абе хич не е до смех тепърва ще има чистка на путинофили по света и у нас.

    Коментиран от #30, #32

    22:36 30.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 мармот

    8 7 Отговор
    Подкараха ги по списък от сайта Миротворец

    Коментиран от #33

    22:37 30.06.2026

  • 29 Механик

    13 4 Отговор

    До коментар #21 от "1945":

    Абе, не го знам какъв приятел на Русия е като е давал пари на украина и заявява, че я обича и след войната ще с е върне и ще прави бизнес там. Там а не в Русия. Сфащаш ли разликата?? М?

    Коментиран от #34

    22:41 30.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Подлога на тинята

    3 13 Отговор
    Една блатна подлога по-малко.Браво на украинците!

    22:42 30.06.2026

  • 32 Путинофил

    7 5 Отговор

    До коментар #26 от "някой":

    Верно бре...!? Ко чано ми е сире нясал, яла да го изчистиш!
    Вак уум праиш,ей, палавник!

    22:42 30.06.2026

  • 33 Така е

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "мармот":

    Щом не се отчита на клоуна.

    22:42 30.06.2026

  • 34 Ами като не знаеш що пишеш?

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Сфащаш ли?М?

    22:43 30.06.2026

  • 35 Значи

    9 3 Отговор
    от информацията разбираме, че украинския евреин олигарх не се интересува от войната, а само парите

    Коментиран от #36

    22:44 30.06.2026

  • 36 Последния Софиянец

    3 9 Отговор

    До коментар #35 от "Значи":

    Продажните копейки ще пълните сандъците, такава ви е орисията.

    Коментиран от #38

    22:48 30.06.2026

  • 37 Гробар

    7 1 Отговор
    Дори укронацистите започнаха да ликвидират червените олигарси, които присвоиха държавни активи след насилствения демонтаж на соца. А нашите комунета демократи кога ще получат куршум в тила заедно с дечицата си? Тези, които окрадоха валутните резерви и източиха БНБ?

    22:50 30.06.2026

  • 38 Укролаф

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Последния Софиянец":

    Ще,ще,ще

    Коментиран от #40, #41

    22:51 30.06.2026

  • 39 Всяка вечер 8, 4 милиарди хора по света

    3 5 Отговор
    Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.

    22:55 30.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ицо

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Укролаф":

    Утре сутринта ставаш рано да обереш краставиците!

    Коментиран от #43

    22:59 30.06.2026

  • 42 хахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Гробар":

    Хахаха. Марш при Бандера.

    23:01 30.06.2026

  • 43 КойчоПора

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ицо":

    И ела бе момеНекъпана, ела при бати. Краставичар ще видиш.

    23:03 30.06.2026

  • 44 УКРАИНЦИТЕ ДУМНАХА

    1 4 Отговор
    ДУБНА

    Коментиран от #45, #46

    23:05 30.06.2026

  • 45 Гробар

    0 4 Отговор

    До коментар #44 от "УКРАИНЦИТЕ ДУМНАХА":

    И кладбищата са пълни с вата и копейки

    23:09 30.06.2026

  • 46 РУСНАЦИТЕ ДУМНАХА И

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "УКРАИНЦИТЕ ДУМНАХА":

    УНИЩОЖИХА ВОЕННО-МОРСКАТА БАЗА НА САЩ В ОЧАКОВ.

    Коментиран от #47

    23:09 30.06.2026

  • 47 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "РУСНАЦИТЕ ДУМНАХА И":

    Думнали ся само калния ти ауспух, сопейка промушена

    23:12 30.06.2026

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