Бензиностанции в Украйна са били поразени при руски въздушни удари

Пет бензиностанции в украинската Днепропетровска област са били поразени при руски въздушни удари тази нощ, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предаде БТА.
В резултат на това възникнаха няколко пожара, написа в своя Телеграм канал ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа. Той добави, че една жена е била убита, а трима души са ранени.
Предишната нощ беше съобщено за нападения срещу бензиностанции в североизточната Сумска област. Според украинското специализирано издание „Нафторинок“ 140 подобни атаки са регистрирани от април.
Смята се, че те са отговор на нарастващата криза с горивата в Русия – първоначално на окупирания Кримски полуостров, но след това - и в други области, отбелязва ДПА.
Недостигът на гориво в Русия се дължи на украинските удари срещу петролни рафинерии и маршрути за доставка. По тази причина Русия – основен износител на петрол – води разговори за евентуален внос на гориво, посочва Кремъл.
Междувременно украинските сили атакуваха руския град Пенза тази сутрин. Градът се намира на югоизток от руската столица Москва и на около 550 километра от Украйна.
Регионалната администрация потвърди атаката, но не коментира щетите.
В социалните мрежи очевидци споделиха снимки и видеоклипове, на които се вижда дим, издигащ се от едно или повече предприятия от отбранителната индустрия. Като възможни цели бяха посочени завод за лагери и електромеханичен институт, който разработва навигационни системи за самолети и ракети.
Украинският президент Володимир Зеленски в публикация в Екс потвърди атаката срещу предприятие от отбранителната индустрия в Пенза, което по думите му разработва и произвежда части за ракети.
Той съобщи също за удар по рафинерията в град Уфа - столицата на руската Република Башкортостан, разположена в Урал на около 1300 километра от Украйна.
Русия води пълномащабна война срещу Украйна вече повече от четири години, посочва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скоро и
Коментиран от #28
11:23 01.07.2026
2 Сети се Мара, да се по....
Коментиран от #8
11:26 01.07.2026
3 Хамсал
Коментиран от #23
11:27 01.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
когато Дарт Вейдър казва на
Люк Скайуокър:"Аз съм твоят баща"❓
Коментиран от #7, #14
11:27 01.07.2026
5 Марче, пиши ...
Коментиран от #11
11:28 01.07.2026
6 Трол
11:29 01.07.2026
7 Путин е
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":баща на зеления, който е извън контрол и трябва да бъде наказан...
Коментиран от #31
11:30 01.07.2026
8 А къде е ""вежливия лост"
До коментар #2 от "Сети се Мара, да се по....":който снощи се беше разпенил като му съобщихме тази новина?
11:32 01.07.2026
9 Езвенете
11:32 01.07.2026
10 az СВО Победа 81
1. В подконтролната на режима в Киев територия от бивша Украйна има около 1000 бензиностанции.
2. За два месеца са унищожени около 150 броя от тях. Работи се планомерно, като с предимство се унищожават онези, които са в териториите, където се водят активни бойни действия. Целта е да се изолират тези територии и да се скове възможността на ВСУ да маневрира.
3. Ако темпът на работа се запази към края на август Киев ще се лиши от близо 1/3 от възможностите за съхранение, разпространение и доставка на горива на територията, която контролира.
Коментиран от #26, #27
11:33 01.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Марче, пиши ...":Ама янките казват, че "их там нет" 🤔
Май вече наистина их там нет❗
11:33 01.07.2026
12 Нямат край
11:36 01.07.2026
13 Колкото и ниско да Падне Путин
Русия е Пътник
И Руският народ чака Освобождението си
11:36 01.07.2026
14 В евангелието пише че
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ще дойдат времена когат ще застанат един против друг син срещу баща и дъщеря срещу майка
11:36 01.07.2026
15 Каква
Коментиран от #21, #22
11:37 01.07.2026
16 КОЛЬО ПАРЪМА
11:37 01.07.2026
17 хаха 🤣
11:37 01.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Неможачи
Кой колкото си може.
Коментиран от #24
11:39 01.07.2026
20 Като няма рафинерии има
Като няма хляб яжте пасти
11:39 01.07.2026
21 Хахаха
До коментар #15 от "Каква":Ройтерс: Без рафинерията в Кременчуг, Украйна премина на дизел от руски петрол
Ответните удари на руската армия по рафинерията в Кременчуг доведоха до остър недостиг на гориво, а украинските търговци увеличиха покупките си на дизелово гориво през Румъния и Турция.
„Загубата на украински рафинерии това лято принуди търговците да компенсират загубите с внос, купувайки дизел дори от Индия, която внася голяма част от суровия си петрол от Русия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински анализатор.
„През юни нефтената рафинерия в Кременчук, (която) пое десетки крилати и балистични ракети, беше окончателно унищожена“, написа Сергий Куюн от украинската консултантска компания А-95 във Facebook Хахаха
11:40 01.07.2026
22 Руснаците са глупави
До коментар #15 от "Каква":и не могат да действат адекватно. Това е като да ти взривят апартамента, а ти в отговор да им счупиш пощенската кутия :)))
11:40 01.07.2026
23 Антирашист 1016
До коментар #3 от "Хамсал":Не помниш а драскаш" една тьотка ми каза че някой и казал "
Коментиран от #39
11:41 01.07.2026
24 хахаха
До коментар #19 от "Неможачи":Ройтерс: Без рафинерията в Кременчуг, Украйна премина на дизел от руски петрол
Ответните удари на руската армия по рафинерията в Кременчуг доведоха до остър недостиг на гориво, а украинските търговци увеличиха покупките си на дизелово гориво през Румъния и Турция.
„Загубата на украински рафинерии това лято принуди търговците да компенсират загубите с внос, купувайки дизел дори от Индия, която внася голяма част от суровия си петрол от Русия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински анализатор.
„През юни нефтената рафинерия в Кременчук, (която) пое десетки крилати и балистични ракети, беше окончателно унищожена“, написа Сергий Куюн от украинската консултантска компания А-95 във Facebook
Коментиран от #33
11:41 01.07.2026
25 Това е тероризъм!
11:41 01.07.2026
26 А В КРИМ?
До коментар #10 от "az СВО Победа 81":ГДЕ БЕЗИН В КРИМ?
ХА ХА ХА
А УКРАЙНА НИКОГА НЯМА ДА ОСТАНЕ БЕЗ ГОРИВА.
Коментиран от #30
11:42 01.07.2026
27 Бравос 😂
До коментар #10 от "az СВО Победа 81":А сега се завий и лягай да си доспиш.
11:44 01.07.2026
28 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Скоро и":Не можем, бавн0 ра 3 ваща копейка. Спрос ни забрани.
11:45 01.07.2026
29 Трагични Неща
11:45 01.07.2026
30 Общо взето
До коментар #26 от "А В КРИМ?":В Крим ще има бензин и водичка когато и последните ватенки се изнесат.
11:45 01.07.2026
31 Антирашист 1016
До коментар #7 от "Путин е":Бащата верно е извън контрол но не е сама той,до него всичките са извън контрол .
11:46 01.07.2026
32 ха ха
11:49 01.07.2026
33 Ти пък нищо не каза :)
До коментар #24 от "хахаха":Новина от май 2024 г. :)
Коментиран от #34
11:51 01.07.2026
34 Хахаха
До коментар #33 от "Ти пък нищо не каза :)":Киев призна, че не е в състояние да причини сериозни щети на руските рафинерии
Атаките срещу руски петролни рафинерии няма да засегнат руската икономика и няма да намалят боеспособността на руските въоръжени сили.
Това заяви военният анализатор, бившият председател на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна полковник Владислав Селезньов в коментар на РБК-Украйна, предава кореспондентът на PolitNavigator.
Коментиран от #36, #41, #43
11:53 01.07.2026
35 Забележка
Коментиран от #38
11:55 01.07.2026
36 Ти съвсем изпадна в амок:)
До коментар #34 от "Хахаха":Несъществуваща новина. :)
Твърдението, че Киев признава пълна неспособност, противоречи на реалните събития и обстановка.. Всъщност украинските удари с дронове в дълбокия руски тил достигнаха рекорден обхват (над 1500 км) и деактивираха над една пета от руския рафинериен капацитет. Това принуди самия руски президент Владимир Путин да признае за сериозен дефицит на горива и хаос на вътрешния пазар.
Коментиран от #37
11:57 01.07.2026
37 Чети световни новини
До коментар #36 от "Ти съвсем изпадна в амок:)":представят ти ги безплатно.
Коментиран от #40
11:58 01.07.2026
38 ами
До коментар #35 от "Забележка":ха ха ха - и на 40тия ден украина ще победи, а русия ще капитулира и ще започне да плаща репарации на нато - мечтите са безплатни
12:01 01.07.2026
39 Хамсал
До коментар #23 от "Антирашист 1016":Украинския енергиен експертДмитрий Лоушкин заявява, че в Украйна работят общо 6000 бензиностанции. В Харкс няма вече работещи такива. Не мога да намеря статията с другия град, в който кмета казва, че не е останала работеща бензиностанци, но не съм и длъжен да помня всичко, че и да ти давам всичко смляно до течно състояние и ти само да...преглъщаш!
12:02 01.07.2026
40 Не съществува такава новина
До коментар #37 от "Чети световни новини":Няма къде да се прочете, защото ти си я измислила :)
12:09 01.07.2026
41 ха ха ха
До коментар #34 от "Хахаха":мечтаеш ли? Киев призна... кой бе... статуята на Киев? Име... нещо? Чистачка на улицата призна... ? кой? Къде? Измишльотини. Киев признал.
12:13 01.07.2026
42 az СВО Победа 81
1. В РФ се работи активно за да се противодейства на масираното използване на БПЛА за нанасяне на удари по руска територия.
2. Първите сериозни резултати в тази посока ще бъдат почувствани още през настоящия месец юли.
3. От април месец активно се внедрява използването на ИИ в средствата за ПВО (особенно в малкото ПВО, предназначено за борба с БПЛА), създава се единна информационна среда за по-голяма информационна осведоменост за атакуващите БПЛА на противника.
4. Чувствителен резултат от всички мерки ще бъде достигнат след четири месеца.
12:16 01.07.2026
43 Вселенски
До коментар #34 от "Хахаха":На светлинни години си от истината. Дефицитът на горива в Русия тепърва ще се увеличава и това ще взриви цените на всичко. През септември политат и украински балистики... Раша отива при крайцера.
12:24 01.07.2026
44 Смешник
Коментиран от #46
12:31 01.07.2026
45 Браво
12:41 01.07.2026
46 Джони
До коментар #44 от "Смешник":Сигурно и стотиците клипове в нета с километричнни колони по бензиностанциите в оркостан са укрраинска пропаганда. Вият като сибирски вълци руснаците след многочасови престои и бензина НЕТ.
12:45 01.07.2026