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Бензиностанции в Украйна са били поразени при руски въздушни удари
  Тема: Украйна

Бензиностанции в Украйна са били поразени при руски въздушни удари

1 Юли, 2026 11:22 1 428 46

  • украйна-
  • гориво-
  • бензин-
  • русия-
  • война-
  • днепропетровска област

Недостигът на гориво в Русия се дължи на украинските удари срещу петролни рафинерии и маршрути за доставка

Бензиностанции в Украйна са били поразени при руски въздушни удари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пет бензиностанции в украинската Днепропетровска област са били поразени при руски въздушни удари тази нощ, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предаде БТА.

В резултат на това възникнаха няколко пожара, написа в своя Телеграм канал ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа. Той добави, че една жена е била убита, а трима души са ранени.

Предишната нощ беше съобщено за нападения срещу бензиностанции в североизточната Сумска област. Според украинското специализирано издание „Нафторинок“ 140 подобни атаки са регистрирани от април.

Смята се, че те са отговор на нарастващата криза с горивата в Русия – първоначално на окупирания Кримски полуостров, но след това - и в други области, отбелязва ДПА.

Недостигът на гориво в Русия се дължи на украинските удари срещу петролни рафинерии и маршрути за доставка. По тази причина Русия – основен износител на петрол – води разговори за евентуален внос на гориво, посочва Кремъл.

Междувременно украинските сили атакуваха руския град Пенза тази сутрин. Градът се намира на югоизток от руската столица Москва и на около 550 километра от Украйна.

Регионалната администрация потвърди атаката, но не коментира щетите.

В социалните мрежи очевидци споделиха снимки и видеоклипове, на които се вижда дим, издигащ се от едно или повече предприятия от отбранителната индустрия. Като възможни цели бяха посочени завод за лагери и електромеханичен институт, който разработва навигационни системи за самолети и ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски в публикация в Екс потвърди атаката срещу предприятие от отбранителната индустрия в Пенза, което по думите му разработва и произвежда части за ракети.

Той съобщи също за удар по рафинерията в град Уфа - столицата на руската Република Башкортостан, разположена в Урал на около 1300 километра от Украйна.

Русия води пълномащабна война срещу Украйна вече повече от четири години, посочва ДПА.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро и

    8 21 Отговор
    Думата ще замине...

    Коментиран от #28

    11:23 01.07.2026

  • 2 Сети се Мара, да се по....

    44 10 Отговор
    Руснаците преди дни удариха 150 бензиностанции. В статия от днес във факти само споменаха за удари по бензиностанции и складове с гориво. Какво изобщо става в 404. След като превзеха Курск са решили стратегически да отстъпят Сумска област.

    Коментиран от #8

    11:26 01.07.2026

  • 3 Хамсал

    34 8 Отговор
    В Харковска област, в един град не си спомням името му, кмета заявил, че не е останала читава бензиностанция! Това информейшън от миналата седмица.

    Коментиран от #23

    11:27 01.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 9 Отговор
    Помните ли "Империята отвръща на удара"
    когато Дарт Вейдър казва на
    Люк Скайуокър:"Аз съм твоят баща"❓

    Коментиран от #7, #14

    11:27 01.07.2026

  • 5 Марче, пиши ...

    32 9 Отговор
    Руснаците думнаха и унищожиха военно-морската база на САЩ в Очаков

    Коментиран от #11

    11:28 01.07.2026

  • 6 Трол

    22 6 Отговор
    Ще трябва да събираме пари за мобилни цистерни за гориво.

    11:29 01.07.2026

  • 7 Путин е

    13 7 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    баща на зеления, който е извън контрол и трябва да бъде наказан...

    Коментиран от #31

    11:30 01.07.2026

  • 8 А къде е ""вежливия лост"

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сети се Мара, да се по....":

    който снощи се беше разпенил като му съобщихме тази новина?

    11:32 01.07.2026

  • 9 Езвенете

    15 8 Отговор
    Ся, аз като по недоучил, начи Украйнътъ ни пичели войнътъ, ъ пичели идин гулям поЗДРАВ?

    11:32 01.07.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    21 8 Отговор
    Накратко:

    1. В подконтролната на режима в Киев територия от бивша Украйна има около 1000 бензиностанции.

    2. За два месеца са унищожени около 150 броя от тях. Работи се планомерно, като с предимство се унищожават онези, които са в териториите, където се водят активни бойни действия. Целта е да се изолират тези територии и да се скове възможността на ВСУ да маневрира.

    3. Ако темпът на работа се запази към края на август Киев ще се лиши от близо 1/3 от възможностите за съхранение, разпространение и доставка на горива на територията, която контролира.

    Коментиран от #26, #27

    11:33 01.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 7 Отговор

    До коментар #5 от "Марче, пиши ...":

    Ама янките казват, че "их там нет" 🤔
    Май вече наистина их там нет❗

    11:33 01.07.2026

  • 12 Нямат край

    10 16 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    11:36 01.07.2026

  • 13 Колкото и ниско да Падне Путин

    10 21 Отговор
    Това няма да му помогне
    Русия е Пътник
    И Руският народ чака Освобождението си

    11:36 01.07.2026

  • 14 В евангелието пише че

    3 14 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ще дойдат времена когат ще застанат един против друг син срещу баща и дъщеря срещу майка

    11:36 01.07.2026

  • 15 Каква

    12 8 Отговор
    реципрочност само.... уважаеми читатели. Едните лумкат рафинерии, другите... бензиностанции.

    Коментиран от #21, #22

    11:37 01.07.2026

  • 16 КОЛЬО ПАРЪМА

    9 8 Отговор
    Много хубава новина браво

    11:37 01.07.2026

  • 17 хаха 🤣

    13 9 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и бензиностанции, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    11:37 01.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Неможачи

    8 12 Отговор
    Едните удрят рафинерии и НПЗ та,другите бензиностанции.
    Кой колкото си може.

    Коментиран от #24

    11:39 01.07.2026

  • 20 Като няма рафинерии има

    6 4 Отговор
    Електромобили
    Като няма хляб яжте пасти

    11:39 01.07.2026

  • 21 Хахаха

    14 6 Отговор

    До коментар #15 от "Каква":

    Ройтерс: Без рафинерията в Кременчуг, Украйна премина на дизел от руски петрол
    Ответните удари на руската армия по рафинерията в Кременчуг доведоха до остър недостиг на гориво, а украинските търговци увеличиха покупките си на дизелово гориво през Румъния и Турция.
    „Загубата на украински рафинерии това лято принуди търговците да компенсират загубите с внос, купувайки дизел дори от Индия, която внася голяма част от суровия си петрол от Русия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински анализатор.
    „През юни нефтената рафинерия в Кременчук, (която) пое десетки крилати и балистични ракети, беше окончателно унищожена“, написа Сергий Куюн от украинската консултантска компания А-95 във Facebook Хахаха

    11:40 01.07.2026

  • 22 Руснаците са глупави

    10 12 Отговор

    До коментар #15 от "Каква":

    и не могат да действат адекватно. Това е като да ти взривят апартамента, а ти в отговор да им счупиш пощенската кутия :)))

    11:40 01.07.2026

  • 23 Антирашист 1016

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Хамсал":

    Не помниш а драскаш" една тьотка ми каза че някой и казал "

    Коментиран от #39

    11:41 01.07.2026

  • 24 хахаха

    15 7 Отговор

    До коментар #19 от "Неможачи":

    Ройтерс: Без рафинерията в Кременчуг, Украйна премина на дизел от руски петрол
    Ответните удари на руската армия по рафинерията в Кременчуг доведоха до остър недостиг на гориво, а украинските търговци увеличиха покупките си на дизелово гориво през Румъния и Турция.
    „Загубата на украински рафинерии това лято принуди търговците да компенсират загубите с внос, купувайки дизел дори от Индия, която внася голяма част от суровия си петрол от Русия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински анализатор.
    „През юни нефтената рафинерия в Кременчук, (която) пое десетки крилати и балистични ракети, беше окончателно унищожена“, написа Сергий Куюн от украинската консултантска компания А-95 във Facebook

    Коментиран от #33

    11:41 01.07.2026

  • 25 Това е тероризъм!

    6 12 Отговор
    Чист руски тероризъм и фашизъм!!!

    11:41 01.07.2026

  • 26 А В КРИМ?

    9 12 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 81":

    ГДЕ БЕЗИН В КРИМ?
    ХА ХА ХА
    А УКРАЙНА НИКОГА НЯМА ДА ОСТАНЕ БЕЗ ГОРИВА.

    Коментиран от #30

    11:42 01.07.2026

  • 27 Бравос 😂

    9 7 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 81":

    А сега се завий и лягай да си доспиш.

    11:44 01.07.2026

  • 28 Путин многоходовия

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Скоро и":

    Не можем, бавн0 ра 3 ваща копейка. Спрос ни забрани.

    11:45 01.07.2026

  • 29 Трагични Неща

    7 15 Отговор
    стават от едни болни РУСКИ мозъци... Убитите, няма кой да върне, но ТЕ ще си получат заслуженото, така или иначе. Великите ни "братушки".... с кръвожадният им Несменяем .Геостратег

    11:45 01.07.2026

  • 30 Общо взето

    9 14 Отговор

    До коментар #26 от "А В КРИМ?":

    В Крим ще има бензин и водичка когато и последните ватенки се изнесат.

    11:45 01.07.2026

  • 31 Антирашист 1016

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "Путин е":

    Бащата верно е извън контрол но не е сама той,до него всичките са извън контрол .

    11:46 01.07.2026

  • 32 ха ха

    6 8 Отговор
    Мишкари. Оня му взривява рафинерии, а той бензиностанция.

    11:49 01.07.2026

  • 33 Ти пък нищо не каза :)

    6 9 Отговор

    До коментар #24 от "хахаха":

    Новина от май 2024 г. :)

    Коментиран от #34

    11:51 01.07.2026

  • 34 Хахаха

    12 24 Отговор

    До коментар #33 от "Ти пък нищо не каза :)":

    Киев призна, че не е в състояние да причини сериозни щети на руските рафинерии

    Атаките срещу руски петролни рафинерии няма да засегнат руската икономика и няма да намалят боеспособността на руските въоръжени сили.

    Това заяви военният анализатор, бившият председател на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна полковник Владислав Селезньов в коментар на РБК-Украйна, предава кореспондентът на PolitNavigator.

    Коментиран от #36, #41, #43

    11:53 01.07.2026

  • 35 Забележка

    22 14 Отговор
    Тепърва ще идва още по-лошото за агресора. Цената и дефицита на горивата в блатната империя ще ускори главоломно инфлацията, а в ударените рафинерии болшинството части са западни и под санкции, заради което ще отнеме месеци време да се намерят. Естествено през това време ВСУ ще нанесе нови и вероятно още по-тежки удари . Краят на войната и Раша е съвсем близо.

    Коментиран от #38

    11:55 01.07.2026

  • 36 Ти съвсем изпадна в амок:)

    12 13 Отговор

    До коментар #34 от "Хахаха":

    Несъществуваща новина. :)

    Твърдението, че Киев признава пълна неспособност, противоречи на реалните събития и обстановка.. Всъщност украинските удари с дронове в дълбокия руски тил достигнаха рекорден обхват (над 1500 км) и деактивираха над една пета от руския рафинериен капацитет. Това принуди самия руски президент Владимир Путин да признае за сериозен дефицит на горива и хаос на вътрешния пазар.

    Коментиран от #37

    11:57 01.07.2026

  • 37 Чети световни новини

    10 5 Отговор

    До коментар #36 от "Ти съвсем изпадна в амок:)":

    представят ти ги безплатно.

    Коментиран от #40

    11:58 01.07.2026

  • 38 ами

    10 7 Отговор

    До коментар #35 от "Забележка":

    ха ха ха - и на 40тия ден украина ще победи, а русия ще капитулира и ще започне да плаща репарации на нато - мечтите са безплатни

    12:01 01.07.2026

  • 39 Хамсал

    9 6 Отговор

    До коментар #23 от "Антирашист 1016":

    Украинския енергиен експертДмитрий Лоушкин заявява, че в Украйна работят общо 6000 бензиностанции. В Харкс няма вече работещи такива. Не мога да намеря статията с другия град, в който кмета казва, че не е останала работеща бензиностанци, но не съм и длъжен да помня всичко, че и да ти давам всичко смляно до течно състояние и ти само да...преглъщаш!

    12:02 01.07.2026

  • 40 Не съществува такава новина

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Чети световни новини":

    Няма къде да се прочете, защото ти си я измислила :)

    12:09 01.07.2026

  • 41 ха ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "Хахаха":

    мечтаеш ли? Киев призна... кой бе... статуята на Киев? Име... нещо? Чистачка на улицата призна... ? кой? Къде? Измишльотини. Киев признал.

    12:13 01.07.2026

  • 42 az СВО Победа 81

    4 4 Отговор
    Накратко:

    1. В РФ се работи активно за да се противодейства на масираното използване на БПЛА за нанасяне на удари по руска територия.

    2. Първите сериозни резултати в тази посока ще бъдат почувствани още през настоящия месец юли.

    3. От април месец активно се внедрява използването на ИИ в средствата за ПВО (особенно в малкото ПВО, предназначено за борба с БПЛА), създава се единна информационна среда за по-голяма информационна осведоменост за атакуващите БПЛА на противника.

    4. Чувствителен резултат от всички мерки ще бъде достигнат след четири месеца.

    12:16 01.07.2026

  • 43 Вселенски

    10 6 Отговор

    До коментар #34 от "Хахаха":

    На светлинни години си от истината. Дефицитът на горива в Русия тепърва ще се увеличава и това ще взриви цените на всичко. През септември политат и украински балистики... Раша отива при крайцера.

    12:24 01.07.2026

  • 44 Смешник

    4 2 Отговор
    Само заглавието е истина в ноя публикация Другото е основно укронациска пропаганда

    Коментиран от #46

    12:31 01.07.2026

  • 45 Браво

    2 0 Отговор
    Нацистите трябва да се изтеглят от Украйна

    12:41 01.07.2026

  • 46 Джони

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Смешник":

    Сигурно и стотиците клипове в нета с километричнни колони по бензиностанциите в оркостан са укрраинска пропаганда. Вият като сибирски вълци руснаците след многочасови престои и бензина НЕТ.

    12:45 01.07.2026

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