Украинските служби стоят зад атаката срещу украинския олигарх в Монако? Взривът е бил само „предупреждение”

Украинските служби може да стоят зад атентата в Монако срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев, предаде френският в. Le Figaro, позовавайки се на свои източници от разследването.
Украинската служба за сигурност (СБУ) е отправила по-скоро „предупреждение” към него, вместо да се опитва да го убие наистина, посочва изданието.
Разследващите проучват няколко възможни маршрута за бягство, като основната теория предполага, че беглецът е избягал към Италия. Служителите на реда отказаха коментар дали заподозреният е действал по заповед или е получил помощ по време на бягството си, отбелязвайки, че самоличността му не е окончателно установена.
Вадим Ермолаев пострада от взрив в понеделник вечерта в жилищна сграда в Монако.
Ермолаев е един от най-богатите украинци, основател на корпорацията Alef, занимаваща се със селско стопанство, строителство, недвижими имоти, транспорт, както и производство на вино и луксозни алкохолни напитки. През 2019 той се отказва от украинското си гражданство, а от 2023 година е под украински санкции заради бизнеса си на анексирания от руснаците полуостров Крим.
Петдесет и осем годишният Ермолаев е получил кипърско гражданство през след 2010 г. и живее в Монако поне от 2021 г. Състоянието си е натрупал в Днепър (бившия Днепропетровск) – голям индустриален и университетски град в Украйна, като се е развил успешно в строителния сектор.
Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР през 1991 г., посочва AFP.
През декември 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски наложи срещу Ермолаев санкции за срок от десет години. Киев го обвинява, че продължава да търгува с вино и спиртни напитки в Крим, анексиран от Москва през 2014 г., и по този начин плаща данъци на руската държава по време на войната срещу Украйна.
Според предварителните данни на следствието, в понеделник вечерта неизвестен мъж е оставил във фоайето на сградата, обитавана от Ермолаев и семейството му, раница с взривно устройство, след което се укрил. Бомбата избухнала при влизането на семейството в сградата.
Властите в Монако все още не са съобщили официално самоличността на никой от пострадалите, но заявиха, че те са били семейство и изглежда са станали умишлена цел на нападението.
Медиите съобщиха, че сред пострадалите е украинският строителен олигарх Вадим Ермолаев. Той заяви, че се е отказал от украинското си гражданство преди близо десетилетие и че е бил обект на украински санкции през 2023 г. заради връзки с Русия. Ранени са също жена и дете.
В изявлението си прокуратурата нарече взрива опит за убийство и заяви, че властите в съседна Франция оказват помощ в разследването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мурсула лайняянен
Коментиран от #40, #45
09:34 02.07.2026
2 сакън
Коментиран от #21
09:34 02.07.2026
3 Питам
Коментиран от #7, #64
09:35 02.07.2026
4 Или пък
Джуджето последната година рекетира всички които забогатяха, крадейки руският народ, с негово позволение.
Коментиран от #12, #60
09:35 02.07.2026
5 Сатаната Z
Коментиран от #13
09:35 02.07.2026
6 Овчар
Коментиран от #99
09:35 02.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЗЕЛЕНСКИ ДЕМОКРАТ
09:36 02.07.2026
9 факуса
09:36 02.07.2026
10 чудесно
09:36 02.07.2026
11 И КВА СТАНА ТЯ...........
09:36 02.07.2026
12 Баба Алино
До коментар #4 от "Или пък":Българска следа е.Строи градове у после олеле.
09:36 02.07.2026
13 Глупости
До коментар #5 от "Сатаната Z":най много една измачкана деккларациийка как осъждат това деяние и не се бъркат в "мафиотски разчисвания на сметки.
09:36 02.07.2026
14 АБВ
09:37 02.07.2026
15 ЩЕ НАЛАГАМЕ ЛИ САНКЦИИ
09:37 02.07.2026
16 Коста
Коментиран от #25, #101
09:37 02.07.2026
17 Пич
09:37 02.07.2026
18 Режима в Украйна е терористичен
09:38 02.07.2026
19 НОВА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #43
09:38 02.07.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Малкото укро..... отроче на укропосРаничката у нас у би свой съгражданин във Виена ❗
09:40 02.07.2026
21 Антирашист 1020
До коментар #2 от "сакън":Пусин си има Навални ,
Скрипал,Немцов и скачащите през прозорците
Коментиран от #39, #54
09:41 02.07.2026
22 Ами,кой друг?
09:41 02.07.2026
23 Тошо
09:42 02.07.2026
24 То беше ясно
09:43 02.07.2026
25 Така е
До коментар #16 от "Коста":И българските мутри ще трябва да се пенсионират.
09:43 02.07.2026
26 1111
09:44 02.07.2026
27 КОГАТО
С ГОДИНИ
В КРИМ ПОД ЗАКРИЛАТА НА РУСИЯ
СЕГА Е НОРМАЛНО
КРЕМЪЛ ДА ИСКА
ДА СЕ ПЛАЩА
ЗА ВОЙНАТА НА ПУТИН.
ХУБАВИТЕ ВРЕМЕНА ЩЕ
ПРИКЛЮЧАТ ЗА ВСИЧКИ
КОИТО НЕ ИСКАТ ДА ПЛАШАТ .
ПУТИН ИМ ПРАЩА КАРТИЧКИ.
Коментиран от #32
09:44 02.07.2026
28 88888
Коментиран от #44
09:45 02.07.2026
29 Демек чист тероризъм
Това е безграничен цинизъм и лицемерие
09:45 02.07.2026
30 ти да видиш
09:46 02.07.2026
31 АБВ
Коментиран от #49
09:47 02.07.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "КОГАТО":Чукча не читател, той не чете.
Чукча-писател, той само пише❗
09:47 02.07.2026
33 Българин
09:48 02.07.2026
34 Пилотът Гошу
Коментиран от #58
09:48 02.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тома
Коментиран от #52
09:49 02.07.2026
37 Смех
09:49 02.07.2026
38 55555
Коментиран от #47, #68
09:50 02.07.2026
39 ухльоф
До коментар #21 от "Антирашист 1020":"Пусин си има Навални ,
Скрипал,Немцов и скачащите през прозорците", за Путин знаем, той нали е лошия! Ама що така укри и техни куратори действат по същия начин ама са демократи и добри?
Коментиран от #48
09:51 02.07.2026
40 55555
До коментар #1 от "мурсула лайняянен":Когато изтребваш мафията не е тероризъм а Богоугодно дело.!!!!!!
Коментиран от #103
09:51 02.07.2026
41 азз
09:52 02.07.2026
42 Искам да предупредят яхтата на Путин,
09:53 02.07.2026
43 🖕🖕🖕🖕🖕
До коментар #19 от "НОВА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ":🖕🖕🖕🖕🖕🖕
09:54 02.07.2026
44 55555
До коментар #28 от "88888":Иска ли ти се ,руски бот?!!!!
09:55 02.07.2026
45 обичаш го ти
До коментар #1 от "мурсула лайняянен":ол@йнянен
09:56 02.07.2026
46 А кога ще предупредят Костя Копейкин?
Само им подсказвам. Не държа. Той сам се дъни без чужда помощ
09:56 02.07.2026
47 хи ихи их
До коментар #38 от "55555":Е така де така! Запорожката е руско чудо, но АН 225 Мрия е рожба на украинския интелект! Чернобил е украинска, но взривилите я са руски инженери! Русия ни заробила, но на Шипка са ни освобождавали само украинци и филипинци...или пък бяха финландци! Та те така те...едни атлантически ценности примесени с ЛГБТ.
Коментиран от #51, #53, #56
09:56 02.07.2026
48 Ми харесаха путинските методи
До коментар #39 от "ухльоф":Приемат челен опит, защо не.
09:57 02.07.2026
49 55555
До коментар #31 от "АБВ":Внимавай като трошиш в служба на Русия,защото Украинското разузнаване не спи и може да влезеш в пантеона на геройски загиналите човек..по..бни.!!!!
Коментиран от #61, #100
09:59 02.07.2026
50 Шопаров
09:59 02.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 55555
До коментар #47 от "хи ихи их":Виж как ги знаеш работите ама не ти отърват.!!!
10:01 02.07.2026
54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "Антирашист 1020":ПО ПЕЙКО, пишеш без да знаеш, нормално за теА ПО ПЕЙКИТЕ❗
Имаш ли представа какво е Новичок и как действа❓
А имаш ли представа, че създателят му отдавна е в ШАШт и британците имат формулата и образци от самото в-во❓
10:02 02.07.2026
55 Хохо Бохо
10:03 02.07.2026
56 Поздравления
До коментар #47 от "хи ихи их":Наистина падението на ценностите запад звучи така саркастично! Да се смее ли да плаче ли човек!
Коментиран от #63
10:03 02.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Аз съм учуден
До коментар #34 от "Пилотът Гошу":кой ти плаща нета, маргинал. Митрофанова свърши денгите
10:03 02.07.2026
59 ВВП
10:04 02.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Така е
До коментар #49 от "55555":Терористите в Украйна трябва да се унищожат. Браво на Русия!
Коментиран от #72, #86
10:04 02.07.2026
62 Тероризмът
10:05 02.07.2026
63 Когато пишеш т.пи коментари, не разбирам
До коментар #56 от "Поздравления":защо после се самопоздравяваш. Раздвоение на личността?
Коментиран от #71
10:05 02.07.2026
64 И то къде е терористичният акт...?!
До коментар #3 от "Питам":В Монако,където се слави ,като едно от най-най-спокойните и сигурни места на света...!
Коментиран от #65, #104
10:05 02.07.2026
65 Рашките некадърници
До коментар #64 от "И то къде е терористичният акт...?!":могат само да завиждат.
10:06 02.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Яна
10:08 02.07.2026
68 Механик
До коментар #38 от "55555":Тъй, тъй! Невзоров и той руснак, а? И той работи за Путин ли?
За това строи и продава жилища на укри, а украинската посланичка се обажда на ДАНС да им дърпа ушите защо са тръгнали да разследват Невзоров и им нарежда за закрият делото. Което те и правят послушно.
Явно украинската посланичка и тя е путинка, м?
Слънчасал си, Стоянчооо! Не ти носи слънцето и хормоналната терапия.
10:08 02.07.2026
69 ВВП
10:08 02.07.2026
70 Червеноармеец
Коментиран от #76, #77
10:08 02.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Я, тя унищожи ли ги вече?
До коментар #61 от "Така е":Или ти се е сторило. Лоша поличба е да се ръкопляска предварително. Не знам сега, като ги урочаса, ти ще си виновен за провала им.
Коментиран от #75
10:09 02.07.2026
73 Коментирай статията тролей глупав
До коментар #66 от "Рядък дебил":Украйна е терористична държава и прави тероризъм в Европа.
10:11 02.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Така е
До коментар #72 от "Я, тя унищожи ли ги вече?":Русия унищожава тероризма в Украйна. Браво на Русия! Само глупак се радва на тероризъм и троли ден и нощ срещу Русия.
10:12 02.07.2026
76 Ами ако е късно и вече няма смисъл
До коментар #70 от "Червеноармеец":от болежки? Жалко, няма да си жив да коментираш.
Коментиран от #89
10:12 02.07.2026
77 Я па тоя!
До коментар #70 от "Червеноармеец":Не завиждай. Аз ще се оправя, ти не.
Коментиран от #90
10:13 02.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 ДрайвингПлежър
10:17 02.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Защото човека
До коментар #74 от "Казах ти,.че имаш раздвоение":заслужава да бъде поздравен, за сарказма му.
Поздравления
Наистина падението на ценностите на запад звучи така саркастично! Да се смее ли да плаче ли човек!
Коментиран от #91
10:18 02.07.2026
85 Определено
Коментиран от #88
10:18 02.07.2026
86 Много бързаш
До коментар #61 от "Така е":Виж как Путин я кара яваш-яваш. По три пъти се връща да превзема едно и също село.
Пък и ще чакаш ред. Руските терористи са с предимство. Те почнаха още преди войната. Тва новичок, тва отровни чадъри, тва бг военни заводи... Укрите са лаици, сравнени с тях.
Коментиран от #87
10:20 02.07.2026
87 Така е
До коментар #86 от "Много бързаш":Терористите в Украйна трябва да се унищожат. Браво на Русия!
10:21 02.07.2026
88 Кво ти пука
До коментар #85 от "Определено":Костя и Радев да му мислят.
10:21 02.07.2026
89 Червеноармеец
До коментар #76 от "Ами ако е късно и вече няма смисъл":Не си Господ за да знаеш или да определяш кой ще е жив и кой - не. Обличай натовската униформа и бегом на фронта!
10:22 02.07.2026
90 Червеноармеец
До коментар #77 от "Я па тоя!":Дали?!
10:23 02.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Папуц
та това новина ли е?
на всички е ясно, че Украйна съвсем умишлено бе превърната в държава -терорист, само защото е источно-православна, и е на границата с Русия.
това се попдготвя от тридесет години - промиване на мозуци, нзсаждане на омраза , яка пропаганда, подплатена със солидно финансиране от МИ-6, ЦРУ и МОСАТ.
само че, сега тези "правилни терористи" , след взривяването на северни те потоци, вече работят на терен в самата Европа.
разбира се евро-дебилите пак ще обвиняват Русия, както я обвиняват за всичко - дори в това , че си обстрелова собствената атомна централа в Запорожие.
разбира се, ще мълчат-както Австрия мълчи, за убиецът на свой сънародник, който всъшност е синът на танцьорката на пиолон, която е инсталиерана за посланик в България.
същата , която пази КУБ, и дава ше заповеди на нашето Вуншно министерство
ХАК да им са укро-терористите, на Обидинена Европа.
Коментиран от #96
10:24 02.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Много станаха ...!
Украинските служби стоят зад атаката срещу украинския олигарх...!
Няма да се учудя,ако те стоят и зад аферата-,,Баба-Алино"...
10:33 02.07.2026
95 Пламен
10:33 02.07.2026
96 Какво още трябва да се случи...?!
До коментар #92 от "Папуц":За да се събуди Европа,че спонсорира една терористична държава,орязвайки грубо социалните разходи за собствеите си граждани...!
10:37 02.07.2026
97 стоян георгиев
10:38 02.07.2026
98 Исторически парк
10:38 02.07.2026
99 Истинската
До коментар #6 от "Овчар":причина на 200%!!!
10:42 02.07.2026
100 Не така
До коментар #49 от "55555":Заври си украинското разузнаване, знаеш къде.
10:44 02.07.2026
101 Аоо
До коментар #16 от "Коста":В Баба Алино представителите на българската държава(които са взели огромни подкупи, а някои са си купили там и жилища почти без пари) са къде къде по-виновни от украинеца.
10:46 02.07.2026
102 Теслатъ
10:48 02.07.2026
103 ФАКТ
До коментар #40 от "55555":мафия е ма йка ти на шосето
10:48 02.07.2026
104 Жожи
До коментар #64 от "И то къде е терористичният акт...?!":Нека и тия бок луци в Монако, които разрушават чужди държави, помиришат барут.
10:49 02.07.2026