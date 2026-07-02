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Украинските служби стоят зад атаката срещу украинския олигарх в Монако? Взривът е бил само „предупреждение”
  Тема: Украйна

Украинските служби стоят зад атаката срещу украинския олигарх в Монако? Взривът е бил само „предупреждение”

2 Юли, 2026 09:31 2 177 104

  • монако-
  • вадим ермолаев-
  • олигарх-
  • украйна-
  • русия-
  • сбу

Срещу олигарха има наложени санкции заради бизнес с Русия, атаката в Монако може да е била само „предупреждение” към него

Украинските служби стоят зад атаката срещу украинския олигарх в Монако? Взривът е бил само „предупреждение” - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските служби може да стоят зад атентата в Монако срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев, предаде френският в. Le Figaro, позовавайки се на свои източници от разследването.

Украинската служба за сигурност (СБУ) е отправила по-скоро „предупреждение” към него, вместо да се опитва да го убие наистина, посочва изданието.

Още новини от Украйна

Разследващите проучват няколко възможни маршрута за бягство, като основната теория предполага, че беглецът е избягал към Италия. Служителите на реда отказаха коментар дали заподозреният е действал по заповед или е получил помощ по време на бягството си, отбелязвайки, че самоличността му не е окончателно установена.

Вадим Ермолаев пострада от взрив в понеделник вечерта в жилищна сграда в Монако.

Ермолаев е един от най-богатите украинци, основател на корпорацията Alef, занимаваща се със селско стопанство, строителство, недвижими имоти, транспорт, както и производство на вино и луксозни алкохолни напитки. През 2019 той се отказва от украинското си гражданство, а от 2023 година е под украински санкции заради бизнеса си на анексирания от руснаците полуостров Крим.

Петдесет и осем годишният Ермолаев е получил кипърско гражданство през след 2010 г. и живее в Монако поне от 2021 г. Състоянието си е натрупал в Днепър (бившия Днепропетровск) – голям индустриален и университетски град в Украйна, като се е развил успешно в строителния сектор.

Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР през 1991 г., посочва AFP.

През декември 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски наложи срещу Ермолаев санкции за срок от десет години. Киев го обвинява, че продължава да търгува с вино и спиртни напитки в Крим, анексиран от Москва през 2014 г., и по този начин плаща данъци на руската държава по време на войната срещу Украйна.

Според предварителните данни на следствието, в понеделник вечерта неизвестен мъж е оставил във фоайето на сградата, обитавана от Ермолаев и семейството му, раница с взривно устройство, след което се укрил. Бомбата избухнала при влизането на семейството в сградата.

Властите в Монако все още не са съобщили официално самоличността на никой от пострадалите, но заявиха, че те са били семейство и изглежда са станали умишлена цел на нападението.

Медиите съобщиха, че сред пострадалите е украинският строителен олигарх Вадим Ермолаев. Той заяви, че се е отказал от украинското си гражданство преди близо десетилетие и че е бил обект на украински санкции през 2023 г. заради връзки с Русия. Ранени са също жена и дете.

В изявлението си прокуратурата нарече взрива опит за убийство и заяви, че властите в съседна Франция оказват помощ в разследването.


Монако
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мурсула лайняянен

    65 7 Отговор
    обичам терористи

    Коментиран от #40, #45

    09:34 02.07.2026

  • 2 сакън

    67 4 Отговор
    не пишете такива работи, Путин е виновен!

    Коментиран от #21

    09:34 02.07.2026

  • 3 Питам

    90 7 Отговор
    Сега ще имат ли урсулите и хамериканците доблестта да обявят Украйна за терористична държава?

    Коментиран от #7, #64

    09:35 02.07.2026

  • 4 Или пък

    6 59 Отговор
    да е отказал на Путин пари за оръжие.
    Джуджето последната година рекетира всички които забогатяха, крадейки руският народ, с негово позволение.

    Коментиран от #12, #60

    09:35 02.07.2026

  • 5 Сатаната Z

    69 4 Отговор
    Интересно сплашване.На едната жена са и ампутирали 2 крака и 1 ръка оти паралията е щял да говори пред европейската комисия за корупцията в Бандеростан

    Коментиран от #13

    09:35 02.07.2026

  • 6 Овчар

    73 4 Отговор
    Човека просто е казал че на зеления сопол няма да дава пари , затова е всичко.

    Коментиран от #99

    09:35 02.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЗЕЛЕНСКИ ДЕМОКРАТ

    71 3 Отговор
    Знае как да си събира рекета. Готов член на Евросъюза.

    09:36 02.07.2026

  • 9 факуса

    49 3 Отговор
    ха ха и е платен от урсула,почнаха с нейните камъни да удрят европа

    09:36 02.07.2026

  • 10 чудесно

    75 3 Отговор
    Мислех си, че това е работа на украинската мафия, а то било дело на украинската държава. Пита се - тетористична ли е държава, която организира терористичен акт в европейска държава, като така поставя в непосредствена опасност на живота на неограничен брой невинни хора. Въпросът е реторичен, проблемът е, че ние финансираме тероризъм.

    09:36 02.07.2026

  • 11 И КВА СТАНА ТЯ...........

    42 2 Отговор
    ......РАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ , ПА И ХАПЕ.......!

    09:36 02.07.2026

  • 12 Баба Алино

    22 4 Отговор

    До коментар #4 от "Или пък":

    Българска следа е.Строи градове у после олеле.

    09:36 02.07.2026

  • 13 Глупости

    35 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сатаната Z":

    най много една измачкана деккларациийка как осъждат това деяние и не се бъркат в "мафиотски разчисвания на сметки.

    09:36 02.07.2026

  • 14 АБВ

    45 2 Отговор
    Украйна е доказана терористична държава и трябва да бъде унищожена като такава.

    09:37 02.07.2026

  • 15 ЩЕ НАЛАГАМЕ ЛИ САНКЦИИ

    39 2 Отговор
    На окраината?

    09:37 02.07.2026

  • 16 Коста

    45 3 Отговор
    Приемете Окраина в ЕС! Баба Алено ще ви се стори като детска игра на пясъка...

    Коментиран от #25, #101

    09:37 02.07.2026

  • 17 Пич

    29 3 Отговор
    Ее....... нали ви го казах още същият ден!!! Кви служби имат тези, ако чак сега загреват...?!

    09:37 02.07.2026

  • 18 Режима в Украйна е терористичен

    35 3 Отговор
    А Европа спонсор на тероризъм. Заслужава си атентатите на нейна територия и те ще стават повече!

    09:38 02.07.2026

  • 19 НОВА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ

    3 21 Отговор
    Слава!

    Коментиран от #43

    09:38 02.07.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 3 Отговор
    Те така правят укр...ите❗
    Малкото укро..... отроче на укропосРаничката у нас у би свой съгражданин във Виена ❗

    09:40 02.07.2026

  • 21 Антирашист 1020

    3 25 Отговор

    До коментар #2 от "сакън":

    Пусин си има Навални ,
    Скрипал,Немцов и скачащите през прозорците

    Коментиран от #39, #54

    09:41 02.07.2026

  • 22 Ами,кой друг?

    32 3 Отговор
    Украйна се затвърди,като терористична държава номер едно.

    09:41 02.07.2026

  • 23 Тошо

    27 2 Отговор
    Украинските служби- терорист №1 в света.Това им е признато защото бомбят цивилни, газопроводи, нефтопроводи, кораби и не бих се учудил и в открият Космос да заложат адски машини."Професионалисти" един път.

    09:42 02.07.2026

  • 24 То беше ясно

    22 3 Отговор
    и на врабчетата, че зад атентата стоят укаинските служби.

    09:43 02.07.2026

  • 25 Така е

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Коста":

    И българските мутри ще трябва да се пенсионират.

    09:43 02.07.2026

  • 26 1111

    18 3 Отговор
    Те са терористи.Какво да очакваме.Не трябва да подкрепяме укротерористи.

    09:44 02.07.2026

  • 27 КОГАТО

    2 18 Отговор
    ПРАВИШ ПАЧКИ
    С ГОДИНИ
    В КРИМ ПОД ЗАКРИЛАТА НА РУСИЯ

    СЕГА Е НОРМАЛНО
    КРЕМЪЛ ДА ИСКА
    ДА СЕ ПЛАЩА
    ЗА ВОЙНАТА НА ПУТИН.

    ХУБАВИТЕ ВРЕМЕНА ЩЕ
    ПРИКЛЮЧАТ ЗА ВСИЧКИ
    КОИТО НЕ ИСКАТ ДА ПЛАШАТ .

    ПУТИН ИМ ПРАЩА КАРТИЧКИ.

    Коментиран от #32

    09:44 02.07.2026

  • 28 88888

    25 2 Отговор
    Украйна трябва да бъде обявена за терористична държава.

    Коментиран от #44

    09:45 02.07.2026

  • 29 Демек чист тероризъм

    33 2 Отговор
    И всички евро пудели се правят на разсеяни
    Това е безграничен цинизъм и лицемерие

    09:45 02.07.2026

  • 30 ти да видиш

    22 2 Отговор
    Бандитите на зеленияпор!

    09:46 02.07.2026

  • 31 АБВ

    21 1 Отговор
    „Бандеровците са безумни маниаци, или с други думи, озверели животни. Но именно такива са ни нужни в дадения временен период, за да унищожим непокорните славяни. А след това те самите трябва да бъдат унищожени, защото мястото на зверовете не е сред хората.“ – Гьобелс

    Коментиран от #49

    09:47 02.07.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "КОГАТО":

    Чукча не читател, той не чете.
    Чукча-писател, той само пише❗

    09:47 02.07.2026

  • 33 Българин

    21 2 Отговор
    До кога Европа ще подкрепя тероризма? Време е за унищижение на терористичната държава.

    09:48 02.07.2026

  • 34 Пилотът Гошу

    14 2 Отговор
    Има ли учудени? Те си действат като терористи във всичко... Не ги интересува нищо... Че и некадърни...

    Коментиран от #58

    09:48 02.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тома

    16 3 Отговор
    След войната украинските терористи ще се преместят в Европа и ще стане тя една.

    Коментиран от #52

    09:49 02.07.2026

  • 37 Смех

    12 3 Отговор
    Украински ИзраХел ще бъде Европейската касапница за непослушните и неподчиняващите се…чифутЪт Зеленски има пълната политическа и финансова подкрепа да налага ,пребива и убива непокорните

    09:49 02.07.2026

  • 38 55555

    4 11 Отговор
    Невзоров и корпорацията Куб са същите рускоговорящи Украинци които обслужват руската мафия,но Украинските служби си знаят работата и дългата ръка на закона ще ги настигне.

    Коментиран от #47, #68

    09:50 02.07.2026

  • 39 ухльоф

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Антирашист 1020":

    "Пусин си има Навални ,
    Скрипал,Немцов и скачащите през прозорците", за Путин знаем, той нали е лошия! Ама що така укри и техни куратори действат по същия начин ама са демократи и добри?

    Коментиран от #48

    09:51 02.07.2026

  • 40 55555

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "мурсула лайняянен":

    Когато изтребваш мафията не е тероризъм а Богоугодно дело.!!!!!!

    Коментиран от #103

    09:51 02.07.2026

  • 41 азз

    7 3 Отговор
    укри терористи ваша милост...с терористи не се преговаря - бой по канчето,докато спре да шава....

    09:52 02.07.2026

  • 42 Искам да предупредят яхтата на Путин,

    4 5 Отговор
    с която бяга от страната си.

    09:53 02.07.2026

  • 43 🖕🖕🖕🖕🖕

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "НОВА ПОБЕДА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    🖕🖕🖕🖕🖕🖕

    09:54 02.07.2026

  • 44 55555

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "88888":

    Иска ли ти се ,руски бот?!!!!

    09:55 02.07.2026

  • 45 обичаш го ти

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "мурсула лайняянен":

    ол@йнянен

    09:56 02.07.2026

  • 46 А кога ще предупредят Костя Копейкин?

    2 12 Отговор
    И той е в черния списък, пък не му отпускат охрана, когато посещава фашистки сборища из Европа.
    Само им подсказвам. Не държа. Той сам се дъни без чужда помощ

    09:56 02.07.2026

  • 47 хи ихи их

    15 4 Отговор

    До коментар #38 от "55555":

    Е така де така! Запорожката е руско чудо, но АН 225 Мрия е рожба на украинския интелект! Чернобил е украинска, но взривилите я са руски инженери! Русия ни заробила, но на Шипка са ни освобождавали само украинци и филипинци...или пък бяха финландци! Та те така те...едни атлантически ценности примесени с ЛГБТ.

    Коментиран от #51, #53, #56

    09:56 02.07.2026

  • 48 Ми харесаха путинските методи

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "ухльоф":

    Приемат челен опит, защо не.

    09:57 02.07.2026

  • 49 55555

    3 11 Отговор

    До коментар #31 от "АБВ":

    Внимавай като трошиш в служба на Русия,защото Украинското разузнаване не спи и може да влезеш в пантеона на геройски загиналите човек..по..бни.!!!!

    Коментиран от #61, #100

    09:59 02.07.2026

  • 50 Шопаров

    6 1 Отговор
    Аааа, щом е само за сплашване, няма проблем.

    09:59 02.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 55555

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "хи ихи их":

    Виж как ги знаеш работите ама не ти отърват.!!!

    10:01 02.07.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Антирашист 1020":

    ПО ПЕЙКО, пишеш без да знаеш, нормално за теА ПО ПЕЙКИТЕ❗
    Имаш ли представа какво е Новичок и как действа❓
    А имаш ли представа, че създателят му отдавна е в ШАШт и британците имат формулата и образци от самото в-во❓

    10:02 02.07.2026

  • 55 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    Да питам салодебилите с укофлагчетата, подкрепяте ли тероризма е сърцето на Европа?

    10:03 02.07.2026

  • 56 Поздравления

    12 1 Отговор

    До коментар #47 от "хи ихи их":

    Наистина падението на ценностите запад звучи така саркастично! Да се смее ли да плаче ли човек!

    Коментиран от #63

    10:03 02.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Аз съм учуден

    1 9 Отговор

    До коментар #34 от "Пилотът Гошу":

    кой ти плаща нета, маргинал. Митрофанова свърши денгите

    10:03 02.07.2026

  • 59 ВВП

    3 1 Отговор
    Малко са го сплашили ,Но проблем..Другия път ,пак..

    10:04 02.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Така е

    9 1 Отговор

    До коментар #49 от "55555":

    Терористите в Украйна трябва да се унищожат. Браво на Русия!

    Коментиран от #72, #86

    10:04 02.07.2026

  • 62 Тероризмът

    8 1 Отговор
    Украинския специалитет със помощта на запада

    10:05 02.07.2026

  • 63 Когато пишеш т.пи коментари, не разбирам

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Поздравления":

    защо после се самопоздравяваш. Раздвоение на личността?

    Коментиран от #71

    10:05 02.07.2026

  • 64 И то къде е терористичният акт...?!

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Питам":

    В Монако,където се слави ,като едно от най-най-спокойните и сигурни места на света...!

    Коментиран от #65, #104

    10:05 02.07.2026

  • 65 Рашките некадърници

    2 5 Отговор

    До коментар #64 от "И то къде е терористичният акт...?!":

    могат само да завиждат.

    10:06 02.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Яна

    9 1 Отговор
    Предупреждение....жената е с ампутирани ръце. Украински уроди и терористи дано руснаците ги избият до крак!

    10:08 02.07.2026

  • 68 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "55555":

    Тъй, тъй! Невзоров и той руснак, а? И той работи за Путин ли?
    За това строи и продава жилища на укри, а украинската посланичка се обажда на ДАНС да им дърпа ушите защо са тръгнали да разследват Невзоров и им нарежда за закрият делото. Което те и правят послушно.
    Явно украинската посланичка и тя е путинка, м?
    Слънчасал си, Стоянчооо! Не ти носи слънцето и хормоналната терапия.

    10:08 02.07.2026

  • 69 ВВП

    7 2 Отговор
    Преди 50 год ,плашех ,,врага ,,с малко амоннева селитра ,и сачми ..Днес ги ,,сплашват ,с 50 кила взрив и пирони ..Има промяна .

    10:08 02.07.2026

  • 70 Червеноармеец

    15 1 Отговор
    ЕС подкрепя терористи и спонсорира тероризма. Путин е прав! Рано или късно ще го осъзнаете, но по дебелия начин. И много ще боли!

    Коментиран от #76, #77

    10:08 02.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Я, тя унищожи ли ги вече?

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Така е":

    Или ти се е сторило. Лоша поличба е да се ръкопляска предварително. Не знам сега, като ги урочаса, ти ще си виновен за провала им.

    Коментиран от #75

    10:09 02.07.2026

  • 73 Коментирай статията тролей глупав

    10 2 Отговор

    До коментар #66 от "Рядък дебил":

    Украйна е терористична държава и прави тероризъм в Европа.

    10:11 02.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Така е

    13 1 Отговор

    До коментар #72 от "Я, тя унищожи ли ги вече?":

    Русия унищожава тероризма в Украйна. Браво на Русия! Само глупак се радва на тероризъм и троли ден и нощ срещу Русия.

    10:12 02.07.2026

  • 76 Ами ако е късно и вече няма смисъл

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Червеноармеец":

    от болежки? Жалко, няма да си жив да коментираш.

    Коментиран от #89

    10:12 02.07.2026

  • 77 Я па тоя!

    0 3 Отговор

    До коментар #70 от "Червеноармеец":

    Не завиждай. Аз ще се оправя, ти не.

    Коментиран от #90

    10:13 02.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Това е поредното доказателство, че Украйна е една терористична държава и че тая свинщина ще завлече европа в помията и ще я удави в мръсотията си!

    10:17 02.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Защото човека

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "Казах ти,.че имаш раздвоение":

    заслужава да бъде поздравен, за сарказма му.

    Поздравления
    Наистина падението на ценностите на запад звучи така саркастично! Да се смее ли да плаче ли човек!

    Коментиран от #91

    10:18 02.07.2026

  • 85 Определено

    2 3 Отговор
    Украинският Мосад и израелският Мосад не забравят и не прощават.

    Коментиран от #88

    10:18 02.07.2026

  • 86 Много бързаш

    1 6 Отговор

    До коментар #61 от "Така е":

    Виж как Путин я кара яваш-яваш. По три пъти се връща да превзема едно и също село.
    Пък и ще чакаш ред. Руските терористи са с предимство. Те почнаха още преди войната. Тва новичок, тва отровни чадъри, тва бг военни заводи... Укрите са лаици, сравнени с тях.

    Коментиран от #87

    10:20 02.07.2026

  • 87 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "Много бързаш":

    Терористите в Украйна трябва да се унищожат. Браво на Русия!

    10:21 02.07.2026

  • 88 Кво ти пука

    1 4 Отговор

    До коментар #85 от "Определено":

    Костя и Радев да му мислят.

    10:21 02.07.2026

  • 89 Червеноармеец

    8 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ами ако е късно и вече няма смисъл":

    Не си Господ за да знаеш или да определяш кой ще е жив и кой - не. Обличай натовската униформа и бегом на фронта!

    10:22 02.07.2026

  • 90 Червеноармеец

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Я па тоя!":

    Дали?!

    10:23 02.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Папуц

    11 0 Отговор
    Ха добро утро,свате!
    та това новина ли е?
    на всички е ясно, че Украйна съвсем умишлено бе превърната в държава -терорист, само защото е источно-православна, и е на границата с Русия.
    това се попдготвя от тридесет години - промиване на мозуци, нзсаждане на омраза , яка пропаганда, подплатена със солидно финансиране от МИ-6, ЦРУ и МОСАТ.
    само че, сега тези "правилни терористи" , след взривяването на северни те потоци, вече работят на терен в самата Европа.
    разбира се евро-дебилите пак ще обвиняват Русия, както я обвиняват за всичко - дори в това , че си обстрелова собствената атомна централа в Запорожие.
    разбира се, ще мълчат-както Австрия мълчи, за убиецът на свой сънародник, който всъшност е синът на танцьорката на пиолон, която е инсталиерана за посланик в България.
    същата , която пази КУБ, и дава ше заповеди на нашето Вуншно министерство
    ХАК да им са укро-терористите, на Обидинена Европа.

    Коментиран от #96

    10:24 02.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Много станаха ...!

    4 0 Отговор
    Украинските служби стоят зад атаката срещу ,,Северен поток"...!
    Украинските служби стоят зад атаката срещу украинския олигарх...!
    Няма да се учудя,ако те стоят и зад аферата-,,Баба-Алино"...

    10:33 02.07.2026

  • 95 Пламен

    0 0 Отговор
    Трябва да ги викнем да прочистят и тук

    10:33 02.07.2026

  • 96 Какво още трябва да се случи...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "Папуц":

    За да се събуди Европа,че спонсорира една терористична държава,орязвайки грубо социалните разходи за собствеите си граждани...!

    10:37 02.07.2026

  • 97 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Псевдо държава, фалшива история, измислен език, клоун евреин президент, фашистко управление, нацисти национални герои, терористична държавна дейност - слава украйне, а?

    10:38 02.07.2026

  • 98 Исторически парк

    2 0 Отговор
    УКРАЙНА Е ТЕРОРИСТИЧНА ДЪРЖАВА!

    10:38 02.07.2026

  • 99 Истинската

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    причина на 200%!!!

    10:42 02.07.2026

  • 100 Не така

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "55555":

    Заври си украинското разузнаване, знаеш къде.

    10:44 02.07.2026

  • 101 Аоо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Коста":

    В Баба Алино представителите на българската държава(които са взели огромни подкупи, а някои са си купили там и жилища почти без пари) са къде къде по-виновни от украинеца.

    10:46 02.07.2026

  • 102 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Ако укро спец службите се занимават с подобни "предупреждения" това се нарича: А) Държавен Тероризъм Б) Призовка от Данъчните В) Мафия. -)))))

    10:48 02.07.2026

  • 103 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "55555":

    мафия е ма йка ти на шосето

    10:48 02.07.2026

  • 104 Жожи

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "И то къде е терористичният акт...?!":

    Нека и тия бок луци в Монако, които разрушават чужди държави, помиришат барут.

    10:49 02.07.2026