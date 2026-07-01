САЩ: Обрат в имиграционната политика на Тръмп

Върховният съд на САЩ нанесе тежко и неочаквано политическо поражение на администрацията на Доналд Тръмп, като отхвърли опита му да прекрати автоматичното даване на американско гражданство на деца, родени на територията на страната от родители чужденци. Решението на магистратите беше взето с мнозинство от 6 на 3 гласа. То се основава на стриктното и историческо тълкуване на 14-ата поправка на Конституцията на САЩ. Текстът в нея изрично гарантира, че всяко лице, родено в САЩ, автоматично става техен гражданин.

Консервативното мнозинство в съда, трима от чиито членове бяха назначени лично от Тръмп по време на първия му мандат, отказа да подкрепи спорната изпълнителна заповед. Това решение предизвика незабавни и остри политически реакции в Белия дом. Главният идеолог на имиграционната политика на президента, Стивън Милър, публично разкритикува магистратите. Той определи съдебното решение като „едно от най-разрушителните за националния суверенитет в историята на САЩ“. Самият Доналд Тръмп използва своите социални мрежи, за да изрази дълбокото си разочарование от позицията на съда.

В рамките на същия съдебен ден съдът взе и друго емблематично решение, този път в полза на консервативната програма на републиканците. Магистратите узакониха забраните за участие на трансджендър атлети в женски училищни и колежански спортове. Това решение дава зелена светлина на десетки щати да прилагат строги спортни рестрикции на местно ниво. Паралелно с тези новини, официални финансови разкрития в Сената показаха, че през първата година от новия си мандат Тръмп е декларирал лични приходи за над 1 милиард долара. Тези средства са генерирани основно от инвестиции в криптовалути, сделки с недвижими имоти и продажба на брандиран мърчандайз.

Източници: BBC News и SCOTUSblog