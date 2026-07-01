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Зеленски е обсъдил възможни президентски избори през 2026 г. със Залужни
  Тема: Украйна

Зеленски е обсъдил възможни президентски избори през 2026 г. със Залужни

1 Юли, 2026 15:52, обновена 1 Юли, 2026 15:50 595 26

  • володимир зеленски-
  • президентски избори-
  • залужни

Според „Украинская правда“ на закрита среща в Киев бившият главнокомандващ е заявил, че ще се кандидатира, ако бъдат насрочени избори

Зеленски е обсъдил възможни президентски избори през 2026 г. със Залужни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел закрита среща в Киев, на която е била обсъдена възможността за провеждане на президентски избори през есента на 2026 г., съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на свои източници, предава News.bg.

Според публикацията за срещата от Лондон е бил извикан бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна и настоящ посланик във Великобритания Валерий Залужни. Официалният повод е бил обсъждане на политическата обстановка във Великобритания след оставката на Киър Стармър.

По данни на изданието в срещата са участвали още началникът на военното разузнаване Кирило Буданов, заместник-ръководителят на президентската канцелария Олег Татаров, лидерът на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия, министърът на отбраната Михаил Федоров и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Източниците на „Украинская правда“ твърдят, че представители на президентския екип са се опитали да убедят Залужни да не участва в евентуални президентски избори с аргумента, че подобна надпревара може да задълбочи общественото разделение и да създаде рискове за страната.

Според публикацията Зеленски директно е попитал Залужни дали би се кандидатирал, ако изборите бъдат насрочени за есента на 2026 г., а бившият главнокомандващ е отговорил утвърдително.

Изданието твърди още, че по време на срещата са били представени резултати от социологическо проучване, според което Зеленски получава подкрепа от 34% от анкетираните, Залужни - 28%, а Буданов - 12%.

Информацията на „Украинская правда“ се основава на анонимни източници и към момента не е официално потвърдена от украинските власти. Освен това, съгласно действащото украинско законодателство, провеждането на национални избори не е възможно, докато в страната е в сила военно положение.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо 🌈🌈🌈

    5 5 Отговор
    Гюров президент,Зеленски вицепрезидент.

    Коментиран от #9

    15:54 01.07.2026

  • 2 И направо да празнува победата си на

    4 4 Отговор
    Червеният площад

    15:57 01.07.2026

  • 3 Английските му господари ще го принудят

    5 5 Отговор
    или ще го❌

    15:58 01.07.2026

  • 4 Радев

    7 2 Отговор
    Днес в Парламента удължи договорът за военна помощ на Украйна

    Във въпросния пакт България се ангажира да продължи военната си подкрепа за Зеленски, включително чрез производство на оръжия и боеприпаси. Договорена е и продажбата на Украйна на реакторите от АЕЦ "Белене".

    15:59 01.07.2026

  • 5 Радев

    2 6 Отговор
    Предава интересите на България с удължаване на този договор

    Днес!

    16:00 01.07.2026

  • 6 Георги

    3 2 Отговор
    е то щом е дошъл от Лондон - няма да има разлика

    16:04 01.07.2026

  • 7 Буданов или Залужни

    4 3 Отговор
    са много добри кандидатури, също колкото и на Зеленски. Който преценят украинците.

    16:04 01.07.2026

  • 8 Значи в област Лвов ще има избори.

    4 3 Отговор
    Ако не си я вземат поляците, обаче.

    16:04 01.07.2026

  • 9 Георги

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    а тагаренко?

    Коментиран от #15, #26

    16:05 01.07.2026

  • 10 Настъпва зеления

    3 3 Отговор
    И аз за шест цяло и шест милиарда долара ще настъпвам а момчетата ми в окопите ще отстъпват. Но при тази сума какво ме интересуват момчетата от село.

    16:06 01.07.2026

  • 11 Сталин

    6 2 Отговор
    Абе факти стига ни занимавахте с тоя пропаднал наркоман един милион пъти на ден, всеки ден

    16:07 01.07.2026

  • 12 Къде го търсите Зелко...?!

    2 1 Отговор
    Той прекрасно осъзнава,че Залужни ще му грабне избирателите и до последно ще се държи,като удавник за сламка ,че... -
    ,,...провеждането на национални избори не е възможно, докато в страната е в сила военно положение."
    Въпреки,че отдавна е с...,,изтекъл срок на годност"...!

    16:08 01.07.2026

  • 13 Кремълска Лумпениада

    2 3 Отговор
    Копейки, пак греда! 🍿
    Гледам в коментарите масово се празнува, че в Киев щели да сменят Зеленски. Руските проксита у нас вече си отварят шампанското и чакат „техния човек“ да дойде и да развее белия флаг. Само че пак не сте разбрали баланса на силите в Украйна! Програмата на потенциалните кандидати за изборите през 2026 г. изобщо няма да ви хареса. Ето как стоят нещата в действителност:

    Валерий Залужни (Либералът): Ако се кандидатира, той ще заложи на класическия либерален модел – пълна интеграция в НАТО, свободни пазари и... „либерално“ засипване на руските окопи с високотехнологични западни снаряди. Мечтата му е свободна Украйна, в която руската армия е либерализирана до състояние на прах.
    Кирило Буданов (Демократът): Неговата демократична програма е много ясна – пълно равенство, право на глас за всеки и... демократично изпращане на дронове директно до Москва и Уфа за „наблюдение на изборния процес“. За него демокрацията означава правото на всеки украинец да види руска рафинерия да гори в реално време.
    Роберт "Мадяр" Бровди (Консерваторът): Защитникът на традиционните ценности. Неговата консервативна програма включва стриктно спазване на традициите, а именно – традиционното прогонване на окупатори от суверенна територия и консервиране на руските танкове в депа за скрап. Никакви иновации, само изпитани във времето методи с Хаймарс!

    Така че, русофашистите, продължавайте да се надявате на „смяна на властта“. Който и да дойде, единственото, ко

    16:09 01.07.2026

  • 14 Сталин

    3 2 Отговор
    Но трябва да признаем, че наркомана унищожи втарая за няма и 4 години, а бункерното беше тръгнал за два дня Киев да граби!

    16:09 01.07.2026

  • 15 Ееее...

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    ...ама много станаха...?!

    Коментиран от #17

    16:11 01.07.2026

  • 16 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    И двамата имат чудовищен принос за унищожението на блатната федерация, Браво на Героите!

    Коментиран от #18

    16:12 01.07.2026

  • 17 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ееее...":

    ами много заслужили има

    16:12 01.07.2026

  • 18 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    ама тя блатната унищожена ли е? Явно съм пропуснал тая новина. Нищо де, те другата седмица пак ще я унищожат и тогава ще гледам да го прочета.

    Коментиран от #20

    16:13 01.07.2026

  • 19 Георги

    1 3 Отговор
    Важното е, че ще се млати блатна вата, няма значение кой ще е президент.

    Коментиран от #23

    16:14 01.07.2026

  • 20 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    Глуповатите наведени копейки винаги разбирате последни, то и онова в бункера си мисли,.че побеждава и има бензин и ток в блатото.

    16:16 01.07.2026

  • 21 Хе хе...

    1 0 Отговор
    Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Та както върви накрая тия двамата ще останат единствените жители на 4о4 и ще си се избират един друг.
    Найс, а?

    16:16 01.07.2026

  • 22 Има си хас

    1 0 Отговор
    Обсъдил е как ще осигури на другарчето от Лондон изборите срещу пластични операции и нова самоличност.

    16:17 01.07.2026

  • 23 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Георги":

    още по-важно е, че ще я "млатят" други, а не ние!

    16:17 01.07.2026

  • 24 Кирпича

    1 1 Отговор
    Ботоксовия председател на ЛГБТ при бай Ставри , Зеленски президент на Украйна и Русия .

    16:18 01.07.2026

  • 25 Мишел

    0 1 Отговор
    България ще произвежда дронове съвместно с Украйна. България ще произвежда дронове съвместно с Украйна. Производството на безпилотни летателни апарати ще се осъществи по програмата на Европейския съюз SAFE - европейският инструмент за превъоръжаване. Предвижда се използване на иновативни технологии, тестовете им и специално сътрудничество в областта на защита срещу атаки с дронове. Това споразумение ни дава възможност да се възползваме от украинския опит, а за Украйна има възможност да развива производство далеч от войната.

    16:20 01.07.2026

  • 26 Тагаренко вече

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    е на източния фронт. Лично води урското стадо със сабя в ръка.

    16:20 01.07.2026

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