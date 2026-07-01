Зеленски е обсъдил възможни президентски избори през 2026 г. със Залужни

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел закрита среща в Киев, на която е била обсъдена възможността за провеждане на президентски избори през есента на 2026 г., съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на свои източници, предава News.bg.

Според публикацията за срещата от Лондон е бил извикан бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна и настоящ посланик във Великобритания Валерий Залужни. Официалният повод е бил обсъждане на политическата обстановка във Великобритания след оставката на Киър Стармър.

По данни на изданието в срещата са участвали още началникът на военното разузнаване Кирило Буданов, заместник-ръководителят на президентската канцелария Олег Татаров, лидерът на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия, министърът на отбраната Михаил Федоров и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Източниците на „Украинская правда“ твърдят, че представители на президентския екип са се опитали да убедят Залужни да не участва в евентуални президентски избори с аргумента, че подобна надпревара може да задълбочи общественото разделение и да създаде рискове за страната.

Според публикацията Зеленски директно е попитал Залужни дали би се кандидатирал, ако изборите бъдат насрочени за есента на 2026 г., а бившият главнокомандващ е отговорил утвърдително.

Изданието твърди още, че по време на срещата са били представени резултати от социологическо проучване, според което Зеленски получава подкрепа от 34% от анкетираните, Залужни - 28%, а Буданов - 12%.

Информацията на „Украинская правда“ се основава на анонимни източници и към момента не е официално потвърдена от украинските власти. Освен това, съгласно действащото украинско законодателство, провеждането на национални избори не е възможно, докато в страната е в сила военно положение.