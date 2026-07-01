Зеленски е обсъдил възможни президентски избори през 2026 г. със Залужни

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел закрита среща в Киев, на която е била обсъдена възможността за провеждане на президентски избори през есента на 2026 г., съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на свои източници, предава News.bg.
Според публикацията за срещата от Лондон е бил извикан бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна и настоящ посланик във Великобритания Валерий Залужни. Официалният повод е бил обсъждане на политическата обстановка във Великобритания след оставката на Киър Стармър.
По данни на изданието в срещата са участвали още началникът на военното разузнаване Кирило Буданов, заместник-ръководителят на президентската канцелария Олег Татаров, лидерът на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия, министърът на отбраната Михаил Федоров и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.
Източниците на „Украинская правда“ твърдят, че представители на президентския екип са се опитали да убедят Залужни да не участва в евентуални президентски избори с аргумента, че подобна надпревара може да задълбочи общественото разделение и да създаде рискове за страната.
Според публикацията Зеленски директно е попитал Залужни дали би се кандидатирал, ако изборите бъдат насрочени за есента на 2026 г., а бившият главнокомандващ е отговорил утвърдително.
Изданието твърди още, че по време на срещата са били представени резултати от социологическо проучване, според което Зеленски получава подкрепа от 34% от анкетираните, Залужни - 28%, а Буданов - 12%.
Информацията на „Украинская правда“ се основава на анонимни източници и към момента не е официално потвърдена от украинските власти. Освен това, съгласно действащото украинско законодателство, провеждането на национални избори не е възможно, докато в страната е в сила военно положение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кокорчо 🌈🌈🌈
Коментиран от #9
15:54 01.07.2026
2 И направо да празнува победата си на
15:57 01.07.2026
3 Английските му господари ще го принудят
15:58 01.07.2026
4 Радев
Във въпросния пакт България се ангажира да продължи военната си подкрепа за Зеленски, включително чрез производство на оръжия и боеприпаси. Договорена е и продажбата на Украйна на реакторите от АЕЦ "Белене".
15:59 01.07.2026
5 Радев
Днес!
16:00 01.07.2026
6 Георги
16:04 01.07.2026
7 Буданов или Залужни
16:04 01.07.2026
8 Значи в област Лвов ще има избори.
16:04 01.07.2026
9 Георги
До коментар #1 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":а тагаренко?
Коментиран от #15, #26
16:05 01.07.2026
10 Настъпва зеления
16:06 01.07.2026
11 Сталин
16:07 01.07.2026
12 Къде го търсите Зелко...?!
,,...провеждането на национални избори не е възможно, докато в страната е в сила военно положение."
Въпреки,че отдавна е с...,,изтекъл срок на годност"...!
16:08 01.07.2026
13 Кремълска Лумпениада
Гледам в коментарите масово се празнува, че в Киев щели да сменят Зеленски. Руските проксита у нас вече си отварят шампанското и чакат „техния човек“ да дойде и да развее белия флаг. Само че пак не сте разбрали баланса на силите в Украйна! Програмата на потенциалните кандидати за изборите през 2026 г. изобщо няма да ви хареса. Ето как стоят нещата в действителност:
Валерий Залужни (Либералът): Ако се кандидатира, той ще заложи на класическия либерален модел – пълна интеграция в НАТО, свободни пазари и... „либерално“ засипване на руските окопи с високотехнологични западни снаряди. Мечтата му е свободна Украйна, в която руската армия е либерализирана до състояние на прах.
Кирило Буданов (Демократът): Неговата демократична програма е много ясна – пълно равенство, право на глас за всеки и... демократично изпращане на дронове директно до Москва и Уфа за „наблюдение на изборния процес“. За него демокрацията означава правото на всеки украинец да види руска рафинерия да гори в реално време.
Роберт "Мадяр" Бровди (Консерваторът): Защитникът на традиционните ценности. Неговата консервативна програма включва стриктно спазване на традициите, а именно – традиционното прогонване на окупатори от суверенна територия и консервиране на руските танкове в депа за скрап. Никакви иновации, само изпитани във времето методи с Хаймарс!
Така че, русофашистите, продължавайте да се надявате на „смяна на властта“. Който и да дойде, единственото, ко
16:09 01.07.2026
14 Сталин
16:09 01.07.2026
15 Ееее...
До коментар #9 от "Георги":...ама много станаха...?!
Коментиран от #17
16:11 01.07.2026
16 Последния Софиянец
Коментиран от #18
16:12 01.07.2026
17 Георги
До коментар #15 от "Ееее...":ами много заслужили има
16:12 01.07.2026
18 Георги
До коментар #16 от "Последния Софиянец":ама тя блатната унищожена ли е? Явно съм пропуснал тая новина. Нищо де, те другата седмица пак ще я унищожат и тогава ще гледам да го прочета.
Коментиран от #20
16:13 01.07.2026
19 Георги
Коментиран от #23
16:14 01.07.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Георги":Глуповатите наведени копейки винаги разбирате последни, то и онова в бункера си мисли,.че побеждава и има бензин и ток в блатото.
16:16 01.07.2026
21 Хе хе...
Найс, а?
16:16 01.07.2026
22 Има си хас
16:17 01.07.2026
23 Георги
До коментар #19 от "Георги":още по-важно е, че ще я "млатят" други, а не ние!
16:17 01.07.2026
24 Кирпича
16:18 01.07.2026
25 Мишел
16:20 01.07.2026
26 Тагаренко вече
До коментар #9 от "Георги":е на източния фронт. Лично води урското стадо със сабя в ръка.
16:20 01.07.2026