Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
Френските „Зелени“ внасят вот на недоверие срещу правителството заради реакцията при горещата вълна

Френските „Зелени“ внасят вот на недоверие срещу правителството заради реакцията при горещата вълна

1 Юли, 2026 16:56 608 5

  • франция-
  • зелени-
  • вот на недоверие-
  • гореща вълна

Опозицията обвинява кабинета на Себастиен Льокорню в недостатъчна подготовка за екстремните жеги, а правителството определя инициативата като политическа маневра

Френските „Зелени“ внасят вот на недоверие срещу правителството заради реакцията при горещата вълна - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Депутати от френската партия „Зелени“ обявиха, че ще внесат вот на недоверие срещу правителството на премиера Себастиен Льокорню заради реакцията му по време на тежката гореща вълна в края на юни, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

Според партията кабинетът не е бил достатъчно подготвен както за вече преминалите екстремни жеги, така и за очакваното ново повишение на температурите през следващите дни.

Лидерът на парламентарната група на „Зелените“ Сириел Шателен заяви, че вотът ще бъде внесен в знак на протест срещу „липсата на готовност не само за горещата вълна, която току-що преживяхме, но и за тази, която предстои“.

Говорителят на правителството Мод Брежон определи инициативата като политически ход.

„Разбира се, вотът ще бъде внесен. Това е политическа маневра“, заяви тя след заседание на кабинета. По думите ѝ, докато правителството се справя с последиците от горещините, опозицията използва ситуацията, за да засили политическия натиск.

Според анализатори вотът има малки шансове да бъде приет без подкрепата на други опозиционни партии, включително крайнодесния Национален сбор или социалистите. Досега социалистите не са подкрепяли нито един вот на недоверие срещу кабинета на Льокорню.

Макар температурите вече да са се понижили от рекордните стойности, в голяма част от Франция те остават около 30 градуса. Националната метеорологична служба предупреждава, че през почивните дни се очаква нова гореща вълна.

В понеделник премиерът Себастиен Льокорню съобщи, че националният план за здравна реакция при извънредни ситуации ORSAN остава на най-високото ниво заради риска от нови екстремни температури.

По данни на френската агенция за обществено здраве от началото на горещата вълна на 20 юни в страната са регистрирани най-малко 1000 извънредни смъртни случая, свързани с високите температури. Властите предупреждават, че окончателният брой на жертвите вероятно ще бъде по-висок.

По време на парламентарния контрол Сириел Шателен заяви, че правителството носи част от отговорността за смъртните случаи, свързани с жегите. Премиерът Льокорню отхвърли като „скандални“ и „недостойни“ твърденията на някои депутати от „Зелените“, че жертвите са достигнали 10 000 души.

Екстремните горещини през това лято засегнаха голяма част от Европа, включително България. Случаят във Франция показва, че климатичните явления все по-често се превръщат и в политически въпрос, като правителствата са подложени на обществен и парламентарен натиск заради готовността си да реагират при подобни кризи.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Да благодарят на Урсула с нейните зелени политики.Европа се затопля два пъти по бързо заради соларните полета с площ колкото Франция и Германия взети заедно.

    17:05 01.07.2026

  • 2 Правителството е виновно

    9 0 Отговор
    Изберете зелените и веднага ще изстудят климата на планетата Земя.

    17:11 01.07.2026

  • 3 млад еврас

    4 2 Отговор
    След евраското спасение нещата само се влошиха, еврасти върнете ни откраднатите пари.

    17:18 01.07.2026

  • 4 Някой

    3 1 Отговор
    По немска телевизия твърдяха, че чистият въздух причинява повишаване на температурата. Докато частици в него отразявали. По-голамята топлина е заслуга на "зелените". И да не забравят, че растенията също трябва да "дишат" (въглероден двуокис), за да освобождават кислород и да има какво да ядем.

    17:27 01.07.2026

  • 5 Това е последната

    2 1 Отговор
    причина да се иска вот на недоверие. Милиарди евро потънаха в кацата без дъно Украйна, а европейците и в частност зелените мълчат като, сещате се.

    17:46 01.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания