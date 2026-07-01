Френските „Зелени“ внасят вот на недоверие срещу правителството заради реакцията при горещата вълна

Депутати от френската партия „Зелени“ обявиха, че ще внесат вот на недоверие срещу правителството на премиера Себастиен Льокорню заради реакцията му по време на тежката гореща вълна в края на юни, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

Според партията кабинетът не е бил достатъчно подготвен както за вече преминалите екстремни жеги, така и за очакваното ново повишение на температурите през следващите дни.

Лидерът на парламентарната група на „Зелените“ Сириел Шателен заяви, че вотът ще бъде внесен в знак на протест срещу „липсата на готовност не само за горещата вълна, която току-що преживяхме, но и за тази, която предстои“.

Говорителят на правителството Мод Брежон определи инициативата като политически ход.

„Разбира се, вотът ще бъде внесен. Това е политическа маневра“, заяви тя след заседание на кабинета. По думите ѝ, докато правителството се справя с последиците от горещините, опозицията използва ситуацията, за да засили политическия натиск.

Според анализатори вотът има малки шансове да бъде приет без подкрепата на други опозиционни партии, включително крайнодесния Национален сбор или социалистите. Досега социалистите не са подкрепяли нито един вот на недоверие срещу кабинета на Льокорню.

Макар температурите вече да са се понижили от рекордните стойности, в голяма част от Франция те остават около 30 градуса. Националната метеорологична служба предупреждава, че през почивните дни се очаква нова гореща вълна.

В понеделник премиерът Себастиен Льокорню съобщи, че националният план за здравна реакция при извънредни ситуации ORSAN остава на най-високото ниво заради риска от нови екстремни температури.

По данни на френската агенция за обществено здраве от началото на горещата вълна на 20 юни в страната са регистрирани най-малко 1000 извънредни смъртни случая, свързани с високите температури. Властите предупреждават, че окончателният брой на жертвите вероятно ще бъде по-висок.

По време на парламентарния контрол Сириел Шателен заяви, че правителството носи част от отговорността за смъртните случаи, свързани с жегите. Премиерът Льокорню отхвърли като „скандални“ и „недостойни“ твърденията на някои депутати от „Зелените“, че жертвите са достигнали 10 000 души.

Екстремните горещини през това лято засегнаха голяма част от Европа, включително България. Случаят във Франция показва, че климатичните явления все по-често се превръщат и в политически въпрос, като правителствата са подложени на обществен и парламентарен натиск заради готовността си да реагират при подобни кризи.