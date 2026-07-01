Венецуелски полицаи арестувани за грабеж след разрушителните земетресения

Четирима венецуелски полицаи са арестувани за грабеж в район, силно пострадал след двойно земетресение във Венецуела, при което са загинали най-малко 2000 души, а хиляди хора все още са в неизвестност, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.
Според Министерството на правосъдието на страната, инцидентът е станал обществено известен, след като видеозаписи от задържането на служителите са се разпространили в социалните мрежи.
На кадрите се виждат полицаи, които държат вещи, извадени от разрушени домове, включително малка касичка с доларови банкноти. Местни жители реагират гневно и ги заставят да върнат откраднатото.
В отделни видеа се вижда как един от служителите предава оръжието си и сваля униформата си, а други полицаи са заснети като участници в грабежите.
Властите съобщават, че четиримата са уволнени и предадени на съдебните органи.
След бедствието в засегнатите райони са регистрирани множество случаи на мародерство, на фона на трудната обстановка и продължаващите спасителни операции, като властите са засилили присъствието на силите за сигурност за овладяване на ситуацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хе,хе...!
18:56 01.07.2026
2 Наблюдател
Банкянски пожарникар арестуван след грабеж на държава със съучастници.
18:57 01.07.2026
3 Венецуелски полицаи арестувани за грабеж
че са свободни да си харчат заработеното и са и в парла ментата
19:05 01.07.2026
4 тиа да не со
19:23 01.07.2026
5 Да,ама не
19:28 01.07.2026