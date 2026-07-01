Венецуелски полицаи арестувани за грабеж след разрушителните земетресения

Четирима венецуелски полицаи са арестувани за грабеж в район, силно пострадал след двойно земетресение във Венецуела, при което са загинали най-малко 2000 души, а хиляди хора все още са в неизвестност, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Според Министерството на правосъдието на страната, инцидентът е станал обществено известен, след като видеозаписи от задържането на служителите са се разпространили в социалните мрежи.

На кадрите се виждат полицаи, които държат вещи, извадени от разрушени домове, включително малка касичка с доларови банкноти. Местни жители реагират гневно и ги заставят да върнат откраднатото.

В отделни видеа се вижда как един от служителите предава оръжието си и сваля униформата си, а други полицаи са заснети като участници в грабежите.

Властите съобщават, че четиримата са уволнени и предадени на съдебните органи.

След бедствието в засегнатите райони са регистрирани множество случаи на мародерство, на фона на трудната обстановка и продължаващите спасителни операции, като властите са засилили присъствието на силите за сигурност за овладяване на ситуацията.