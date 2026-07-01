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Венецуелски полицаи арестувани за грабеж след разрушителните земетресения

Венецуелски полицаи арестувани за грабеж след разрушителните земетресения

1 Юли, 2026 18:53, обновена 1 Юли, 2026 18:51 542 5

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  • грабеж-
  • земетресение

Четирима служители на реда са задържани и уволнени, след като са били заснети да присвояват вещи от разрушени домове в пострадал район с хиляди жертви и изчезнали хора.

Венецуелски полицаи арестувани за грабеж след разрушителните земетресения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четирима венецуелски полицаи са арестувани за грабеж в район, силно пострадал след двойно земетресение във Венецуела, при което са загинали най-малко 2000 души, а хиляди хора все още са в неизвестност, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Според Министерството на правосъдието на страната, инцидентът е станал обществено известен, след като видеозаписи от задържането на служителите са се разпространили в социалните мрежи.

На кадрите се виждат полицаи, които държат вещи, извадени от разрушени домове, включително малка касичка с доларови банкноти. Местни жители реагират гневно и ги заставят да върнат откраднатото.

В отделни видеа се вижда как един от служителите предава оръжието си и сваля униформата си, а други полицаи са заснети като участници в грабежите.

Властите съобщават, че четиримата са уволнени и предадени на съдебните органи.

След бедствието в засегнатите райони са регистрирани множество случаи на мародерство, на фона на трудната обстановка и продължаващите спасителни операции, като властите са засилили присъствието на силите за сигурност за овладяване на ситуацията.


Венецуела
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  • 2 Наблюдател

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  • 3 Венецуелски полицаи арестувани за грабеж

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    по важното е че чекмеджарите и извършилите кражби за които радев говори отскоро
    че са свободни да си харчат заработеното и са и в парла ментата

    19:05 01.07.2026

  • 4 тиа да не со

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  • 5 Да,ама не

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    Тези за пари предадоха и призидента си.

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