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САЩ изтеглиха бомбардировачите B-52 от Великобритания

САЩ изтеглиха бомбардировачите B-52 от Великобритания

2 Юли, 2026 06:13, обновена 2 Юли, 2026 06:16 930 2

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След приключване на мисиите срещу Иран, шест стратегически самолета напуснаха авиобазата Фърфорд в две вълни

САЩ изтеглиха бомбардировачите B-52 от Великобритания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военновъздушните сили на САЩ (USAF) официално започнаха изтеглянето на своите тежки стратегически бомбардировачи B-52 Stratofortress от британската кралска авиобаза Фърфорд (RAF Fairford). По данни на местни авиационни наблюдатели, общо шест самолета са излетели от базата в Югозападна Англия, разделени на две групи от по три машини. Първата вълна е напуснала пистата около 10:15 ч. местно време, последвана от втората вълна в 14:20 ч.

Решението за ретроградиране на авиационните активи идва в момент на интензивни, но деликатни дипломатически преговори между Вашингтон и Техеран за трайно мирно споразумение. Самолетите B-52 бяха разположени в Обединеното кралство през март тази година с одобрението на премиера Киър Стармър в рамките на мащабната въздушна кампания Operation Epic Fury. От тази предна позиция те извършваха интензивни полети и нанасяха удари с крилати ракети с голям обсег JASSM и сателитно водени бомби по военни обекти и ракетна инфраструктура в Иран.

Въпреки че временното примирие се спазва без масирани бомбардировки от началото на април, американското командване предприема планово връщане на тежката авиация по постоянните им бази в САЩ (като авиобазата Майнот в Северна Дакота) с цел намаляване на логистичния натиск и износването на екипажите. Експертите отбелязват, че изтеглянето няма да попречи на Белия дом да разпореди нови стратегически удари директно от американска територия при евентуално ескалиране на ситуацията в Близкия изток.

Източник: TWZ, Iran International


САЩ
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    1 1 Отговор
    От Виетнам се представиха добре над Иран.

    06:50 02.07.2026

  • 2 Сталин

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    А може и да се изнасят, да не стане кабуум в Англия както се зъбят на Русия.

    07:46 02.07.2026