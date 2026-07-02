САЩ настояват за промени в търговското споразумение с Канада и Мексико

Правителството на САЩ няма да подкрепи автоматичното удължаване в сегашния му вид на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада (УСМКА), с което започва десетгодишният период до изтичането му през 2036 година. Това заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му администрацията във Вашингтон настоява за промени в договора, които да върнат повече производствени работни места в Съединените щати и да намалят търговския дефицит на страната. Според американската позиция настоящото споразумение трябва да бъде актуализирано така, че да осигури по-големи ползи за американската икономика.

Въпреки решението, УСМКА остава в сила до 2036 година и ще бъде подлагано на ежегоден преглед. Ако трите държави постигнат съгласие по предложените промени, договорът може да бъде удължен с още 16 години.

Следващият кръг от преговорите между САЩ и Мексико е насрочен за седмицата, започваща на 20 юли, като се очаква тогава да бъдат обсъдени конкретните предложения на Вашингтон.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че решението на САЩ не представлява краен срок за споразумението и подчерта, че сътрудничеството между трите държави ще продължи. От своя страна канадският министър на международната търговия Доминик Леблан отбеляза, че договорът остава в сила до 2036 година и че Отава ще продължи да търси решения на търговските спорове със САЩ, включително по въпросите за митата върху стоманата, алуминия, автомобилите и дървения материал.

През последните месеци администрацията на президента Доналд Тръмп наложи 25-процентни мита върху автомобилите, произведени в Канада и Мексико, както и 50-процентни мита върху металите. В рамките на текущите преговори Вашингтон настоява автомобилите, произведени в Северна Америка, да съдържат поне 50% компоненти, произведени в САЩ.

УСМКА влезе в сила през 2020 година по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, заменяйки Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА). При подписването му Тръмп го определи като „най-доброто споразумение, което някога сме сключвали“.

Само преди месец Канада и Мексико предложиха договорът да бъде удължен с още 16 години. Въпреки това президентът Тръмп продължава да поставя под съмнение ползите от него за американската икономика и нееднократно е заявявал, че САЩ могат да се оттеглят от споразумението. Той многократно е твърдял, че американската икономика не се нуждае от голяма част от канадското производство, а по време на Световния икономически форум в Давос заяви, че „Канада живее благодарение на САЩ“.

Макар България да не е страна по УСМКА, развитието на търговските отношения между САЩ, Канада и Мексико има значение за световната икономика и международните вериги за доставки.