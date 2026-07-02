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Най-малко осем души загинаха при масирана руска атака срещу Киев
  Тема: Украйна

Най-малко осем души загинаха при масирана руска атака срещу Киев

2 Юли, 2026 08:41 1 317 60

  • украйна-
  • киев-
  • руска атака-
  • загинаха

При нощния удар с ракети и дронове са ранени 56 души, сред които две деца. Москва заявява, че е атакувала военни и енергийни обекти като ответен удар.

Най-малко осем души загинаха при масирана руска атака срещу Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при масираната нощна руска атака с ракети и безпилотни летателни апарати срещу украинската столица Киев достигна осем души. Това съобщиха Укринформ и Ройтерс, позовавайки се на информация, публикувана в „Телеграм“ от ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, предава БТА.

По последни данни при нападението са ранени 56 души, включително две деца. Спасителните екипи продължават да работят на местата на ударите, като не се изключва броят на пострадалите да нарасне.

Според Ткаченко руските сили отново са нанесли удари по жилищни квартали на украинската столица, което е довело до жертви сред цивилното население. Той заяви, че Киев е понесъл сериозни разрушения, а ситуацията остава динамична заради продължаващите спасителни и аварийни дейности.

Местните власти съобщават за значителни материални щети по жилищни сгради и инфраструктура в различни части на града. Екипите на службите за извънредни ситуации продължават разчистването на отломките и издирването на евентуално затрупани хора.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи в „Телеграм“, че е извършило масирана атака срещу Киев и други райони на Украйна с помощта на дронове и високоточни далекобойни оръжия, изстреляни от въздуха, сушата и морето.

Според Москва цел на ударите са били военни и енергийни обекти в района на Киев, както и военни летища в няколко украински области, сред които Полтавска и Днепропетровска. Руското военно ведомство определя операцията като ответен удар след украинска атака срещу гражданска инфраструктура на руска територия.

Независима проверка на твърденията на двете страни към момента не е възможна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе хе...

    35 5 Отговор
    Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    Коментиран от #11, #17, #25

    08:44 02.07.2026

  • 2 Без име

    28 3 Отговор
    Тази информация проверена ли е от независими източници?

    08:44 02.07.2026

  • 3 Като гледам, пробват търпението на

    10 55 Отговор
    Зеленски.
    Аз пък искам той наистина да си изтърве нервите и да цели граждански обекти по Путинов пример.

    Коментиран от #21, #22, #37

    08:44 02.07.2026

  • 4 мдааа

    6 47 Отговор
    Киев е пълен с военни заводи. Всички блокове от третия етаж нагоре е такъв. 4 години високоточните безаналогови ракети не могат да ги унищожат. Много бе... Страшно много заводи...

    Коментиран от #30

    08:45 02.07.2026

  • 5 Путинският геноцид

    9 38 Отговор
    върви по план.

    08:45 02.07.2026

  • 6 реалистъ

    9 46 Отговор
    Русия е отчаяна и тероризира мирното население. Нима не разбра, че Украйна и украинците няма да се предадат?

    08:46 02.07.2026

  • 7 Толкова си могат

    6 37 Отговор
    По кагебейски.

    08:46 02.07.2026

  • 8 2222

    7 41 Отговор
    Русия се превърна от износител на петрол и горива във вносител на горива. Преди високите цени на нефта работиха за Русия, а сега пробиват и без това пробития бюджет.

    08:47 02.07.2026

  • 9 Мдаа...

    49 3 Отговор
    Хубу де, схванахме намека. И нощес пво то на 4о4 е пуцало сватбарската.
    Айде сега да ни кажете какво потрошиха лошите руснаци? Сладкарница пълна с брадати учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция? Склад за църковна утвар? Завод за производство на плюшени играчки?

    08:48 02.07.2026

  • 10 Путин слабакът

    9 38 Отговор
    бори мирни граждани.
    Какъв герой, кво нещо!

    08:48 02.07.2026

  • 11 И какво ти допринесе това?

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Хе хе...":

    Стана ли по-добър, умен или богат?
    Започна ли поне да се къпеш?

    08:50 02.07.2026

  • 12 жабокът комик Кърмит-зелионся

    41 4 Отговор
    "Санкциите" на зеления комичен парцал доведоха логично и до полетите на стратегическите Ту-бомбардировачи, хем му се каза 200 пъти да седне на масата на мира и да вдига белия байряк, а той не се спря на обикаля насам-натам. Така и капитулацията на Киев ще го завари някъде по чужбината, където лесно ще се спаси от украинската народна любов. Не дърпайте руската мечка за опашката, защото ще ви прегази - еми, ето, че започва да го прави. Сега ще настане обичайния вой на урсулянките..и нашите подлоги.

    08:50 02.07.2026

  • 13 Пич

    37 2 Отговор
    Само ме объркват такива статии! Все едно съм на панахида - в 40 статии укрофашистите осъществяват контранаступи, превземат Москва, не пребиват хора за мобилизация, и.......бааам, 41-та статия, в която на укрофашистите им отпорват кожите...
    На какво да вярва човек?!

    08:51 02.07.2026

  • 14 Швейк

    7 17 Отговор
    Всяка прилика с действтелни терористични атаки е напълно случайна

    08:51 02.07.2026

  • 15 Боко

    37 2 Отговор
    А защо ли след бомбене на зеления лепилар срещу ученически общежития, автобуси,леки автомобили , къщи… споменаването е бегло и “по непотвърдена информация” ⁉️
    РазПродажни мисирки🤮

    Коментиран от #27

    08:51 02.07.2026

  • 16 Когато педофилът Путин не може да

    5 31 Отговор
    открадне децата, той ги убива.

    08:52 02.07.2026

  • 17 Те ще се оправят,

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Хе хе...":

    ти не.

    08:53 02.07.2026

  • 18 Истината:

    29 3 Отговор
    Спипаха нафиркана украинка с 2,06 промила зад волана в Слънчев бряг,
    колата ѝ била и без Гражданска отговорност!

    Коментиран от #24

    08:54 02.07.2026

  • 19 Хе хе...

    20 3 Отговор
    И съвсем ей така, между другото, да напомня на рoзAвитe понита, че обмена на тела на загинали военни вече години наред е 1000÷25/40 в полза на руснаците.
    Нищо не намеквам, да знаете...

    08:54 02.07.2026

  • 20 СВОтчик

    5 20 Отговор
    Ударихме три жилищни блока и два гаража, пАбедата е близо!

    08:55 02.07.2026

  • 21 точно там е проблема

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "Като гледам, пробват търпението на":

    Гражданските жертви след украински атаки са много и всеки ден.
    Това не спира от 2014.

    Коментиран от #26

    08:57 02.07.2026

  • 22 Аууу...

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Като гледам, пробват търпението на":

    ...,само колко революционно звучиш?!
    Направо си изваден скелет на комсомолец от гардероба...🤗!

    Коментиран от #48

    08:57 02.07.2026

  • 23 Това доказва,

    6 24 Отговор
    че Путин е на ръба на отчаянието.
    Трябва да отчита някаква дейност пред зомбираните си избиратели и я кара по линията на най-малкото съпротивление.
    Срина имиджа на Русия и Кремъл, жертва младежите си за грандоманските си комплекси и обеднява страната си.
    Явно наистина има ментални проблеми.

    Коментиран от #59

    08:57 02.07.2026

  • 24 Зеленски

    17 2 Отговор

    До коментар #18 от "Истината:":

    Това е Срам за българската полиция, която не изпълнява заповедите на Урсула,
    а е Спипала нафиркана украинка с 2,06 промила зад волана в Слънчев бряг,
    колата ѝ била и без Гражданска отговорност!

    08:58 02.07.2026

  • 25 до Ана

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хе хе...":

    Абе не е никак найс...за жалост. Ти би ли стояла ако падат бомби около твоя дом или могат насила да те завлекат да се биеш?

    08:59 02.07.2026

  • 26 Лесен отговор:

    3 10 Отговор

    До коментар #21 от "точно там е проблема":

    Защото яко си ги измисляш.
    Знаем те, че обичаш да послъгваш.
    Но не ти се караме. Това не се лекува.
    Справка: копейските правителство на Радев.

    Коментиран от #32

    09:00 02.07.2026

  • 27 Защото си измисляш

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Боко":

    Това е.

    09:01 02.07.2026

  • 28 Хуманитарна помощ

    3 17 Отговор
    СВРЪХДЪРЖАВА НА СУБСИДИИ: Русия закъса за гориво, Казахстан ѝ праща спешна хуманитарна помощ от 50 000 тона бензин
    Кремъл официално премина от ’ще превземем Киев за три дни‘ към ’моля ви, сипете за петдесетачка, че закъсахме на околовръстното‘. Великата ядрена суперсила Русия, която доскоро плашеше света със своите енергийни оръжия, се оказа в ролята на закъсал шофьор, чакащ милостиня.
    Поради хроничен недостиг и системни ’пропуски‘ в рафинериите, Москва официално прие хуманитарна помощ от 50 000 тона бензин от съседен Казахстан. Според експерти, гледката на най-големия износител на петрол да проси гориво от съседите си е върхът на геополитическата комедия за века. Световните анализатори все още спорят кое е по-голямо – руското его или дефицитът по бензиностанциите им.

    Коментиран от #34

    09:01 02.07.2026

  • 29 Кочо

    0 10 Отговор
    Довечера отговора.

    09:01 02.07.2026

  • 30 ех, че си заблуден

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "мдааа":

    Това са огромни предприятия от съветско време, със здрав бетон, където всеки един цех може да бъде оборудван за военни цели.
    Става въпрос за предприятия с територия колкото малък град в България и с 20-30 хиляди работника. Такива мошности у нас не е имало никога, освен може би Кремиковци.

    Коментиран от #60

    09:02 02.07.2026

  • 31 Да БОМБЯТ

    3 17 Отговор
    Мирното население
    Е последния ход
    На Кремълските Терористи.
    Ще има веднага отговор от Украйна.
    Със сигурност.

    09:04 02.07.2026

  • 32 опа на

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "Лесен отговор:":

    В кой форум си, следиш ли логиката на коментарите, къв Радев те гони?

    09:05 02.07.2026

  • 33 ВВП

    10 2 Отговор
    Как е гръмнал само..Склад с дрончета ..Клесовете вътре са се изпържили...Ахаха .Киев център .Смрад

    09:07 02.07.2026

  • 34 50 Тона бензин

    1 10 Отговор

    До коментар #28 от "Хуманитарна помощ":

    Само за Крим няма да стигнат .

    Я Масква има над 4 Милиона Автомобила
    Без Камиони и Тежко товарни

    Зимата наближава.
    Тогава ще започне големия Проблем.

    09:07 02.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бог да прости!

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Като гледам, пробват търпението на":

    Бог да упокой душите на загиналите и руси и украинци!

    09:08 02.07.2026

  • 38 ВВП

    14 1 Отговор
    Добре че Сталин им направи метро ..Да има къде да спят окраинските боклуци..

    09:10 02.07.2026

  • 39 Бай Пунди Говнокомандващия

    2 11 Отговор
    Гениалният шахматен план на Кремъл продължава с пълна сила! След като ’втората армия в света‘ успя да докара нещата дотам, че най-голямата петролна държава да проси бензин от Казахстан, сега Москва измисли нов тактически шедьовър.
    Понеже 50 000 тона от съседите стигат точно за 11 часа, великите стратези решиха да внасят бензин с танкери чак от Индия. Планът е абсолютно безупречен: огромни, бавни и пълни догоре с експлозивно гориво кораби трябва да преплуват половината свят, докато в Черно море ги дебнат украински морски дронове. Това не е просто внос, това е логистично камикадзе!
    Докато целият свят гледа това геополитическо шоу с пуканки в ръка, в Русия вече се подготвят за следващия ход на коня – вероятно доставка на дизел с камили през пустинята, защото там поне дроновете нямат обхват.

    09:10 02.07.2026

  • 40 ВВП

    5 3 Отговор
    Заравнявай тоя грозен болшевишки град..!

    09:11 02.07.2026

  • 41 ВВП

    7 1 Отговор
    Кризата с бензина е като кризата с ракетите ..Ахаха .Има бензин в изобилие .Радвайте се окропи!!.

    09:13 02.07.2026

  • 42 До всички Бг Копеи да си знаят

    13 8 Отговор
    Изследване, публикувано в сряда, установи, че Русия е дала 1,4 милиона убити или ранени войници от началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г.
    Около 450 000 души са били убити — четири пъти повече от всички бойни жертви на САЩ от Втората световна война насам, взети заедно.
    Терториалният контрол на Русия в Украйна се е свил през пролетта на 2026 г.“, се посочва в изследването. „Руските сили са загубили повече позиции, отколкото са превзели както през април, така經 през май — нетна загуба от приблизително 400 квадратни километра и първите им месечни нетни загуби от август 2024 г. насам. Това е поредният знак за военните затруднения на Русия.

    09:14 02.07.2026

  • 43 дядото

    9 10 Отговор
    като четеш нашите факти излиза,че руските военни,за разлика от украинските, освен жилищни сгради друго не могат да нацелят

    09:15 02.07.2026

  • 44 Вселенски

    12 10 Отговор
    Рашистите имат още 1 месец време да тероризират градовете в Украйна . След това блатната империя ще бъде унищожена.

    09:16 02.07.2026

  • 45 Евроатлантик

    12 10 Отговор
    Руските окупационни сили са с 39 290 жертви само през юни - най-високият месечен брой от март 2025 г. Неуспешната им тактика за изпращане на пехота в атаки самостоятелно или по двойки (инфилтрация) означава, че ранените войници рутинно биват изоставяни на бойното поле, за да умрат.
    Тези загуби само ще се увеличават .

    09:18 02.07.2026

  • 46 ВВП

    7 11 Отговор
    Зелю фашиста и режима щяха да разменят курска област за Крим..Ахаха .Ликвидираха 80000 окропа .Сега какво следва .??.Заравнява е на грозния болшевишки град Киев..

    Коментиран от #50

    09:18 02.07.2026

  • 47 Нещо май не е забавно вече

    7 10 Отговор
    да се бомбардира Москва, а?

    09:18 02.07.2026

  • 48 Ама те всичките са такива

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Аууу...":

    Или бивши комсомолци-подмазвачи или синове/дъщери на най-гнусната прослойка от червената номенклатура, която е винаги със силните на деня.
    Малко ли са ти примерите - Ивайло Мирчев, синче на партиен секретар и доносник на ДС, Тагарев завършил съветска военна академия и подобни?
    Те затова нищо смислено не могат да кажат - или някакви примитивни обиди като "кoпeйка", "мypзилка" или някакви заучени клишета.

    09:20 02.07.2026

  • 49 ВВП

    6 3 Отговор
    Няма по тъпа раса от окропитека .Утопист ,мечтател ,реваншист ,опортюнист.Зъл боклук .Затова всички ги бутат към пропастта ..Най вече сащ и ЕССР..

    09:21 02.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Баце,

    2 1 Отговор
    Не че нещо, ама относно обединяването и забогатяването страните. Банка ubs (ако не се лъжа) преди дни публикува изследване по темата. Много интересно и поучително четиво, но не е за розАви понита. Предизвиква им остри пристъпи на когнитивен дисонанс, така че ти недей да го четеш.

    09:22 02.07.2026

  • 52 ВВП

    7 0 Отговор
    Окропитеците даже си трепят хората ,и в Монако..Кой нормален ще иде да живее в тая кочина..!!?Никой..! За хахлята ,тази война е като манна небесна ...Избягаха от клозета .

    09:26 02.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Антирашист 1019

    0 5 Отговор

    До коментар #35 от "Бандера фашистите":

    Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките дэржави !

    Коментиран от #56, #58

    09:27 02.07.2026

  • 55 Заплаха за убийство

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "доктор":

    Се наказва по чл. 144, ал. 3 НК с ефективен затвор до 6 години.
    Вие, фашизираните русофобни алкoxолици съвсем се разгащихте. Най-лошото е, че ако те издиря и поискам да те тикнат в затвора, твоите адвокати ще пледират, че си нeвменяем.
    Стой, кротувай си там за да не настъпиш мотиката.

    09:29 02.07.2026

  • 56 По никакви критерии

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Антирашист 1019":

    Ти си просто един неграмотен русофобен дементен дъртак, който работи с клишета.

    09:30 02.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Антирашист 1019":

    Да, на "почти висички", а Украина отговаря на АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ, + още много допълнителни критерии да е една изключително ФАШИСТКА страна.

    09:33 02.07.2026

  • 59 Баце,

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Това доказва,":

    Не че нещо, ама относно обединяването и забогатяването страните. Банка ubs (ако не се лъжа) преди дни публикува изследване по темата. Много интересно и поучително четиво, но не е за розАви понита. Предизвиква им остри пристъпи на когнитивен дисонанс, така че ти недей да го четеш.

    09:37 02.07.2026

  • 60 мдааа

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "ех, че си заблуден":

    Кой ли е заблудения. До сега не сме видели нито едно попадение предавано ОТ РУСКА МЕДИЯ ДОРИ, А СТОТИЦИ КАК УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ ПОРАЗЯВАТ РАФИНЕРИИ.
    ЗАЩО ЛИ?!

    10:06 02.07.2026

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