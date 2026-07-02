Най-малко осем души загинаха при масирана руска атака срещу Киев

Броят на загиналите при масираната нощна руска атака с ракети и безпилотни летателни апарати срещу украинската столица Киев достигна осем души. Това съобщиха Укринформ и Ройтерс, позовавайки се на информация, публикувана в „Телеграм“ от ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, предава БТА.

По последни данни при нападението са ранени 56 души, включително две деца. Спасителните екипи продължават да работят на местата на ударите, като не се изключва броят на пострадалите да нарасне.

Според Ткаченко руските сили отново са нанесли удари по жилищни квартали на украинската столица, което е довело до жертви сред цивилното население. Той заяви, че Киев е понесъл сериозни разрушения, а ситуацията остава динамична заради продължаващите спасителни и аварийни дейности.

Местните власти съобщават за значителни материални щети по жилищни сгради и инфраструктура в различни части на града. Екипите на службите за извънредни ситуации продължават разчистването на отломките и издирването на евентуално затрупани хора.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи в „Телеграм“, че е извършило масирана атака срещу Киев и други райони на Украйна с помощта на дронове и високоточни далекобойни оръжия, изстреляни от въздуха, сушата и морето.

Според Москва цел на ударите са били военни и енергийни обекти в района на Киев, както и военни летища в няколко украински области, сред които Полтавска и Днепропетровска. Руското военно ведомство определя операцията като ответен удар след украинска атака срещу гражданска инфраструктура на руска територия.

Независима проверка на твърденията на двете страни към момента не е възможна.