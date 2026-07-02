Най-малко осем души загинаха при масирана руска атака срещу Киев

Броят на загиналите при масираната нощна руска атака с ракети и безпилотни летателни апарати срещу украинската столица Киев достигна осем души. Това съобщиха Укринформ и Ройтерс, позовавайки се на информация, публикувана в „Телеграм“ от ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, предава БТА.
По последни данни при нападението са ранени 56 души, включително две деца. Спасителните екипи продължават да работят на местата на ударите, като не се изключва броят на пострадалите да нарасне.
Според Ткаченко руските сили отново са нанесли удари по жилищни квартали на украинската столица, което е довело до жертви сред цивилното население. Той заяви, че Киев е понесъл сериозни разрушения, а ситуацията остава динамична заради продължаващите спасителни и аварийни дейности.
Местните власти съобщават за значителни материални щети по жилищни сгради и инфраструктура в различни части на града. Екипите на службите за извънредни ситуации продължават разчистването на отломките и издирването на евентуално затрупани хора.
От своя страна руското министерство на отбраната съобщи в „Телеграм“, че е извършило масирана атака срещу Киев и други райони на Украйна с помощта на дронове и високоточни далекобойни оръжия, изстреляни от въздуха, сушата и морето.
Според Москва цел на ударите са били военни и енергийни обекти в района на Киев, както и военни летища в няколко украински области, сред които Полтавска и Днепропетровска. Руското военно ведомство определя операцията като ответен удар след украинска атака срещу гражданска инфраструктура на руска територия.
Независима проверка на твърденията на двете страни към момента не е възможна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хе хе...
Найс, а?
Коментиран от #11, #17, #25
08:44 02.07.2026
2 Без име
08:44 02.07.2026
3 Като гледам, пробват търпението на
Аз пък искам той наистина да си изтърве нервите и да цели граждански обекти по Путинов пример.
Коментиран от #21, #22, #37
08:44 02.07.2026
4 мдааа
Коментиран от #30
08:45 02.07.2026
5 Путинският геноцид
08:45 02.07.2026
6 реалистъ
08:46 02.07.2026
7 Толкова си могат
08:46 02.07.2026
8 2222
08:47 02.07.2026
9 Мдаа...
Айде сега да ни кажете какво потрошиха лошите руснаци? Сладкарница пълна с брадати учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция? Склад за църковна утвар? Завод за производство на плюшени играчки?
08:48 02.07.2026
10 Путин слабакът
Какъв герой, кво нещо!
08:48 02.07.2026
11 И какво ти допринесе това?
До коментар #1 от "Хе хе...":Стана ли по-добър, умен или богат?
Започна ли поне да се къпеш?
08:50 02.07.2026
12 жабокът комик Кърмит-зелионся
08:50 02.07.2026
13 Пич
На какво да вярва човек?!
08:51 02.07.2026
14 Швейк
08:51 02.07.2026
15 Боко
РазПродажни мисирки🤮
Коментиран от #27
08:51 02.07.2026
16 Когато педофилът Путин не може да
08:52 02.07.2026
17 Те ще се оправят,
До коментар #1 от "Хе хе...":ти не.
08:53 02.07.2026
18 Истината:
колата ѝ била и без Гражданска отговорност!
Коментиран от #24
08:54 02.07.2026
19 Хе хе...
Нищо не намеквам, да знаете...
08:54 02.07.2026
20 СВОтчик
08:55 02.07.2026
21 точно там е проблема
До коментар #3 от "Като гледам, пробват търпението на":Гражданските жертви след украински атаки са много и всеки ден.
Това не спира от 2014.
Коментиран от #26
08:57 02.07.2026
22 Аууу...
До коментар #3 от "Като гледам, пробват търпението на":...,само колко революционно звучиш?!
Направо си изваден скелет на комсомолец от гардероба...🤗!
Коментиран от #48
08:57 02.07.2026
23 Това доказва,
Трябва да отчита някаква дейност пред зомбираните си избиратели и я кара по линията на най-малкото съпротивление.
Срина имиджа на Русия и Кремъл, жертва младежите си за грандоманските си комплекси и обеднява страната си.
Явно наистина има ментални проблеми.
Коментиран от #59
08:57 02.07.2026
24 Зеленски
До коментар #18 от "Истината:":Това е Срам за българската полиция, която не изпълнява заповедите на Урсула,
а е Спипала нафиркана украинка с 2,06 промила зад волана в Слънчев бряг,
колата ѝ била и без Гражданска отговорност!
08:58 02.07.2026
25 до Ана
До коментар #1 от "Хе хе...":Абе не е никак найс...за жалост. Ти би ли стояла ако падат бомби около твоя дом или могат насила да те завлекат да се биеш?
08:59 02.07.2026
26 Лесен отговор:
До коментар #21 от "точно там е проблема":Защото яко си ги измисляш.
Знаем те, че обичаш да послъгваш.
Но не ти се караме. Това не се лекува.
Справка: копейските правителство на Радев.
Коментиран от #32
09:00 02.07.2026
27 Защото си измисляш
До коментар #15 от "Боко":Това е.
09:01 02.07.2026
28 Хуманитарна помощ
Кремъл официално премина от ’ще превземем Киев за три дни‘ към ’моля ви, сипете за петдесетачка, че закъсахме на околовръстното‘. Великата ядрена суперсила Русия, която доскоро плашеше света със своите енергийни оръжия, се оказа в ролята на закъсал шофьор, чакащ милостиня.
Поради хроничен недостиг и системни ’пропуски‘ в рафинериите, Москва официално прие хуманитарна помощ от 50 000 тона бензин от съседен Казахстан. Според експерти, гледката на най-големия износител на петрол да проси гориво от съседите си е върхът на геополитическата комедия за века. Световните анализатори все още спорят кое е по-голямо – руското его или дефицитът по бензиностанциите им.
Коментиран от #34
09:01 02.07.2026
29 Кочо
09:01 02.07.2026
30 ех, че си заблуден
До коментар #4 от "мдааа":Това са огромни предприятия от съветско време, със здрав бетон, където всеки един цех може да бъде оборудван за военни цели.
Става въпрос за предприятия с територия колкото малък град в България и с 20-30 хиляди работника. Такива мошности у нас не е имало никога, освен може би Кремиковци.
Коментиран от #60
09:02 02.07.2026
31 Да БОМБЯТ
Е последния ход
На Кремълските Терористи.
Ще има веднага отговор от Украйна.
Със сигурност.
09:04 02.07.2026
32 опа на
До коментар #26 от "Лесен отговор:":В кой форум си, следиш ли логиката на коментарите, къв Радев те гони?
09:05 02.07.2026
33 ВВП
09:07 02.07.2026
34 50 Тона бензин
До коментар #28 от "Хуманитарна помощ":Само за Крим няма да стигнат .
Я Масква има над 4 Милиона Автомобила
Без Камиони и Тежко товарни
Зимата наближава.
Тогава ще започне големия Проблем.
09:07 02.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бог да прости!
До коментар #3 от "Като гледам, пробват търпението на":Бог да упокой душите на загиналите и руси и украинци!
09:08 02.07.2026
38 ВВП
09:10 02.07.2026
39 Бай Пунди Говнокомандващия
Понеже 50 000 тона от съседите стигат точно за 11 часа, великите стратези решиха да внасят бензин с танкери чак от Индия. Планът е абсолютно безупречен: огромни, бавни и пълни догоре с експлозивно гориво кораби трябва да преплуват половината свят, докато в Черно море ги дебнат украински морски дронове. Това не е просто внос, това е логистично камикадзе!
Докато целият свят гледа това геополитическо шоу с пуканки в ръка, в Русия вече се подготвят за следващия ход на коня – вероятно доставка на дизел с камили през пустинята, защото там поне дроновете нямат обхват.
09:10 02.07.2026
40 ВВП
09:11 02.07.2026
41 ВВП
09:13 02.07.2026
42 До всички Бг Копеи да си знаят
Около 450 000 души са били убити — четири пъти повече от всички бойни жертви на САЩ от Втората световна война насам, взети заедно.
Терториалният контрол на Русия в Украйна се е свил през пролетта на 2026 г.“, се посочва в изследването. „Руските сили са загубили повече позиции, отколкото са превзели както през април, така經 през май — нетна загуба от приблизително 400 квадратни километра и първите им месечни нетни загуби от август 2024 г. насам. Това е поредният знак за военните затруднения на Русия.
09:14 02.07.2026
43 дядото
09:15 02.07.2026
44 Вселенски
09:16 02.07.2026
45 Евроатлантик
Тези загуби само ще се увеличават .
09:18 02.07.2026
46 ВВП
Коментиран от #50
09:18 02.07.2026
47 Нещо май не е забавно вече
09:18 02.07.2026
48 Ама те всичките са такива
До коментар #22 от "Аууу...":Или бивши комсомолци-подмазвачи или синове/дъщери на най-гнусната прослойка от червената номенклатура, която е винаги със силните на деня.
Малко ли са ти примерите - Ивайло Мирчев, синче на партиен секретар и доносник на ДС, Тагарев завършил съветска военна академия и подобни?
Те затова нищо смислено не могат да кажат - или някакви примитивни обиди като "кoпeйка", "мypзилка" или някакви заучени клишета.
09:20 02.07.2026
49 ВВП
09:21 02.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Баце,
09:22 02.07.2026
52 ВВП
09:26 02.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Антирашист 1019
До коментар #35 от "Бандера фашистите":Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките дэржави !
Коментиран от #56, #58
09:27 02.07.2026
55 Заплаха за убийство
До коментар #50 от "доктор":Се наказва по чл. 144, ал. 3 НК с ефективен затвор до 6 години.
Вие, фашизираните русофобни алкoxолици съвсем се разгащихте. Най-лошото е, че ако те издиря и поискам да те тикнат в затвора, твоите адвокати ще пледират, че си нeвменяем.
Стой, кротувай си там за да не настъпиш мотиката.
09:29 02.07.2026
56 По никакви критерии
До коментар #54 от "Антирашист 1019":Ти си просто един неграмотен русофобен дементен дъртак, който работи с клишета.
09:30 02.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Механик
До коментар #54 от "Антирашист 1019":Да, на "почти висички", а Украина отговаря на АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ, + още много допълнителни критерии да е една изключително ФАШИСТКА страна.
09:33 02.07.2026
59 Баце,
До коментар #23 от "Това доказва,":Не че нещо, ама относно обединяването и забогатяването страните. Банка ubs (ако не се лъжа) преди дни публикува изследване по темата. Много интересно и поучително четиво, но не е за розАви понита. Предизвиква им остри пристъпи на когнитивен дисонанс, така че ти недей да го четеш.
09:37 02.07.2026
60 мдааа
До коментар #30 от "ех, че си заблуден":Кой ли е заблудения. До сега не сме видели нито едно попадение предавано ОТ РУСКА МЕДИЯ ДОРИ, А СТОТИЦИ КАК УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ ПОРАЗЯВАТ РАФИНЕРИИ.
ЗАЩО ЛИ?!
10:06 02.07.2026