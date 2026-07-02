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Марин льо Пен може да се откаже от президентската надпревара заради съдебното дело

Марин льо Пен може да се откаже от президентската надпревара заради съдебното дело

2 Юли, 2026 13:25, обновена 2 Юли, 2026 13:28 716 6

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  • надпревара-
  • съдебно дело

Лидерката на „Националния сбор“ заяви, че няма да се кандидатира за президент на Франция, ако съдът ѝ наложи електронна гривна след обжалването на присъдата по делото за злоупотреба с евросредства

Марин льо Пен може да се откаже от президентската надпревара заради съдебното дело - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен заяви, че няма да участва в президентските избори във Франция догодина, ако Апелативният съд в Париж постанови тя да носи електронна гривна във връзка с делото срещу нея за злоупотреба със средства на Европейския парламент. Това предаде Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.

Съдебното решение се очаква по-късно този месец и може да се окаже определящо за политическото бъдеще на 57-годишната лидерка на „Националния сбор“.

Льо Пен обжалва присъдата от март 2025 г., с която тя и други представители на партията бяха признати за виновни в злоупотреба с европейски средства. Според обвинението между 2004 и 2016 г. средства от Европейския парламент са били използвани неправомерно за наемането на партийни сътрудници.

Ако апелативният съд потвърди присъдата, Марин льо Пен може да получи забрана да заема изборни длъжности или да бъде задължена да носи електронна проследяваща гривна.

Лидерката на „Националния сбор“ заяви, че възнамерява да се кандидатира за президент само ако има възможност свободно да води предизборната си кампания.

„Електронната гривна би била пречка. Не мога да завися от съда, който решава дали да отида на митинг или на пазар“, коментира тя.

Льо Пен категорично отхвърля обвиненията, че е участвала в схема за неправомерно отклоняване на средства от Европейския съюз.

Тя е сред основните политически фигури, сочени като възможен наследник на президента Еманюел Макрон. Ако не получи право да участва в президентската надпревара, за кандидат на „Националния сбор“ най-вероятно ще бъде издигнат председателят на партията Жордан Бардела.

Междувременно Франция вече насрочи датите за следващите парламентарни избори. Първият тур ще се проведе на 18 април 2027 г., а вторият на 2 май 2027 г.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Политкоректен

    7 1 Отговор
    То нали това беше целта на активното мероприятие?

    Коментиран от #2

    13:48 02.07.2026

  • 2 Соваж бейби

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Политкоректен":

    С Марин работата е почти ясна ,проблема е че и Жордан Бардела е обект на няколко съдебни
    разследвания от няколко дни говорят с недомлъвки .Дано не успеят и него да прецакат!

    13:54 02.07.2026

  • 3 Хммм

    5 1 Отговор
    Фашистчетата във Франция искат да я обвинят несправедливо за да закопаят Франция!

    Коментиран от #4

    14:21 02.07.2026

  • 4 защо?

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хммм":

    Родшилдчето макарончо ги докара до благоденствие и силно присъствие на тъмнокожи безделници?

    14:55 02.07.2026

  • 5 Марин Льо Пен

    3 0 Отговор
    може да стане президент на Франция. Франция е велика държава и го заслужава. Ни никога наследник на настоящото чучело.

    Коментиран от #6

    14:56 02.07.2026

  • 6 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Марин Льо Пен":

    И аз я искам ,страхувам се че няма да я оставят за съжаление!Готвят капан и на Жордан дано не успеят ,понеже за сега са водещи с най много процент .Ще направят всичко възможно да ги елиминират,за нещастие и Земур е в десета глуха .

    15:45 02.07.2026

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