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ЕС отпуска нови 18 млн. евро на Армения и облекчава достъпа на арменски стоки до европейския пазар

ЕС отпуска нови 18 млн. евро на Армения и облекчава достъпа на арменски стоки до европейския пазар

2 Юли, 2026 14:52 591 19

  • армения-
  • европейски съюз

Брюксел засилва подкрепата си за Ереван на фона на търговския натиск от Русия и обещава по-лесен достъп за арменския износ до пазара на Европейския съюз

ЕС отпуска нови 18 млн. евро на Армения и облекчава достъпа на арменски стоки до европейския пазар - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз обяви нов пакет икономическа подкрепа за Армения на стойност 18 милиона евро и същевременно облекчи част от правилата за износ на арменски стоки към европейския пазар. Решението идва на фона на засиления търговски натиск от страна на Русия, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Москва наложи мащабни търговски ограничения срещу Армения непосредствено преди парламентарните избори през юни, спечелени от управляващата партия „Граждански договор“ с 49,8% от гласовете. Русия обвини Запада в намеса в изборния процес, а заедно с арменската опозиция постави под съмнение начина на провеждане на вота.

Наложените ограничения засегнаха редица ключови експортни стоки на Армения, включително пресни плодове и зеленчуци, цветя, риба и алкохолни напитки. Това създаде сериозни затруднения за икономиката на страната, която все още е силно зависима от руския пазар.

По време на посещението си в Ереван председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен увери арменския премиер Никол Пашинян, че Европейският съюз ще засили подкрепата си и ще помогне арменските стоки да достигат по-бързо до европейските пазари.

„Знам, че Армения все още е подложена на сериозен икономически натиск от Русия. Но бъдете сигурни – когато натискът върху нашите партньори се засилва, Европейският съюз засилва своята подкрепа. Можете да разчитате на нас“, заяви Фон дер Лайен.

Тя обяви още, че ЕС ще премахне митата за близо 80% от арменския износ към Съюза. Очаква се мярката значително да улесни достъпа на арменските производители до европейския пазар с близо 450 милиона потребители.

Обявените 18 милиона евро са част от по-широк пакет на стойност 52 милиона евро, който Европейският съюз подготви за Армения в началото на юни.

По време на визитата си в Азербайджан ден по-рано Урсула фон дер Лайен съобщи също, че Брюксел ще предостави безвъзмездно финансиране от 200 милиона евро за развитие на транспортната, енергийната и цифровата свързаност в Южен Кавказ. Инициативата е насочена към насърчаване на мирния процес между Армения и Азербайджан след десетилетия конфликт.

Въпреки че Армения остава член на ръководения от Русия Евразийски икономически съюз, страната постепенно задълбочава отношенията си с Европейския съюз. По данни на арменското правителство Русия е формирала около 35% от външната търговия на страната през миналата година, докато делът на ЕС е бил 11%.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виждащ

    26 3 Отговор
    Всички източно европейски държави, ще стават курбан, за интересите на реваншисти, фашисти и сатанисти от Европа.

    Коментиран от #3, #6

    14:55 02.07.2026

  • 2 Наблюдател

    29 2 Отговор
    На шараните първо им хвърлят въдицата с обещанията и подхранката, но не им казват на какъв тиган ще ги готвят после.

    14:57 02.07.2026

  • 3 ти ше станеш

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Виждащ":

    оште таси вечер

    14:57 02.07.2026

  • 4 САТАНИТЕ ПУУУСКААТ СИРЕНЦЕ

    17 3 Отговор
    В КАПАНАААА ПУУУСКААТ ПОСЛЕ ША ИМ СКРАПИРАТ СИИИИИЧКО И НАТУ ША ГИ ПАЗИ ГЕРМАНЦИТЕ ША ГИ ХРАНЯТ И ФРАНЧУЗИТЕ ША ИМ ПУСКАТ ВОДАТА.....КЪТ ТУКА БЕ

    14:57 02.07.2026

  • 5 Емигрант

    18 1 Отговор
    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си, точно както Ганьо Лапнишарански.

    14:59 02.07.2026

  • 6 В Армения домати на пазара 30 цента кг.

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Виждащ":

    на дребно. Прясно видео в Ютуб преди 2 дни .А да видим по колко ще се появят в обетования ЕС.

    15:06 02.07.2026

  • 7 000

    6 0 Отговор
    Как сте бг папуаси, хубавко ли ви е?

    15:09 02.07.2026

  • 8 Арменските стоки

    15 0 Отговор
    стават само за руския пазар, но и там вече не ги искат.

    15:12 02.07.2026

  • 9 с 18 милиона евро

    14 1 Отговор
    Армения ще цъфне и ще върже хахахахахахах Тези буквално им дават жълти стотинки

    Коментиран от #13

    15:13 02.07.2026

  • 10 Тома

    10 1 Отговор
    В началото е така дава се а после влиза на пента хореса. Нека знаят арменчетата.

    15:16 02.07.2026

  • 11 Абе,

    4 1 Отговор
    колкото и да "дава" фонлайнар, не може да им изкупува 90 процента от всичко, както прави РФ...

    15:22 02.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Виждащ

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "с 18 милиона евро":

    Тези 18 милиона ще ги приберат хора обслужващи чужди интереси в Армения.
    Народа както навсякъде, ще го хранят с въздух под налягане и с таратор без мляко.

    15:24 02.07.2026

  • 14 Хихи

    5 0 Отговор
    Пашанян започна да задноближе ЕС и загуби нагорни Карабах, сега като се отдели от Русия, Турция, чрез Азербайджан ще дръпне и половин Армения...

    15:25 02.07.2026

  • 15 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    18 милиона ???!
    Ами, че то туй са само "комисионните" на урсусУла за да им обещае
    "облекчаване достъпа на арменски стоки до европейския пазар"

    15:33 02.07.2026

  • 16 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Урсулка раздава парички като чели са си нейни. Преди месец пак им даде 50м , за да ги убеди да гласуват правилно

    15:34 02.07.2026

  • 17 Радио Ереван

    4 0 Отговор
    Айдееееееееее.........
    И нас ни включиха в менюто
    ..........
    Хи хи хи

    15:35 02.07.2026

  • 18 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Пашинян продаде Армения на турците.
    На Фон Лайян през кривите крака, минава куче с кокъл

    15:49 02.07.2026

  • 19 Иван 1

    2 0 Отговор
    По пътя на украинците вървят и арменците.

    15:54 02.07.2026