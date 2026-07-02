ЕС отпуска нови 18 млн. евро на Армения и облекчава достъпа на арменски стоки до европейския пазар

Европейският съюз обяви нов пакет икономическа подкрепа за Армения на стойност 18 милиона евро и същевременно облекчи част от правилата за износ на арменски стоки към европейския пазар. Решението идва на фона на засиления търговски натиск от страна на Русия, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Москва наложи мащабни търговски ограничения срещу Армения непосредствено преди парламентарните избори през юни, спечелени от управляващата партия „Граждански договор“ с 49,8% от гласовете. Русия обвини Запада в намеса в изборния процес, а заедно с арменската опозиция постави под съмнение начина на провеждане на вота.

Наложените ограничения засегнаха редица ключови експортни стоки на Армения, включително пресни плодове и зеленчуци, цветя, риба и алкохолни напитки. Това създаде сериозни затруднения за икономиката на страната, която все още е силно зависима от руския пазар.

По време на посещението си в Ереван председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен увери арменския премиер Никол Пашинян, че Европейският съюз ще засили подкрепата си и ще помогне арменските стоки да достигат по-бързо до европейските пазари.

„Знам, че Армения все още е подложена на сериозен икономически натиск от Русия. Но бъдете сигурни – когато натискът върху нашите партньори се засилва, Европейският съюз засилва своята подкрепа. Можете да разчитате на нас“, заяви Фон дер Лайен.

Тя обяви още, че ЕС ще премахне митата за близо 80% от арменския износ към Съюза. Очаква се мярката значително да улесни достъпа на арменските производители до европейския пазар с близо 450 милиона потребители.

Обявените 18 милиона евро са част от по-широк пакет на стойност 52 милиона евро, който Европейският съюз подготви за Армения в началото на юни.

По време на визитата си в Азербайджан ден по-рано Урсула фон дер Лайен съобщи също, че Брюксел ще предостави безвъзмездно финансиране от 200 милиона евро за развитие на транспортната, енергийната и цифровата свързаност в Южен Кавказ. Инициативата е насочена към насърчаване на мирния процес между Армения и Азербайджан след десетилетия конфликт.

Въпреки че Армения остава член на ръководения от Русия Евразийски икономически съюз, страната постепенно задълбочава отношенията си с Европейския съюз. По данни на арменското правителство Русия е формирала около 35% от външната търговия на страната през миналата година, докато делът на ЕС е бил 11%.