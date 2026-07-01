Киев иска 6,6 млрд. евро от ЕС, за да улови момента на фронта

Украйна е поискала от държавите членки на Европейския съюз да насочат 6,6 млрд. евро от Европейския фонд за мир за военна помощ, за да се възползва от "прозореца на възможностите" на бойното поле, съобщи "Ройтерс".
Според писмо на украинския министър на отбраната Михаил Федоров, с което агенцията се е запознала, общите отбранителни потребности на страната през тази година възлизат на около 136 млрд. евро, като украинският бюджет може да осигури приблизително 53 млрд. евро.
В документа се посочва, че през тази година Украйна трябва да получи около 28,3 млрд. евро за отбранителни цели по линия на европейски заем в размер на 90 млрд. евро. Дори с тези средства и със собственото финансиране на Киев обаче остават "значителни" незадоволени потребности за отбрана.
По думите на Федоров средствата от Европейския фонд за мир могат да се превърнат в "един от най-значимите европейски приноси към отбранителните усилия на Украйна през тази година", но само ако бъдат насочени там, където могат да имат "най-голям военен ефект".
По-рано, на 17 юни, Федоров съобщи, че Киев е поискал и допълнителни 20 млрд. долара военно финансиране от Контактната група за отбраната на Украйна, известна като формата "Рамщайн", в допълнение към вече обещаните 40 млрд. долара помощ.
Европейският фонд за мир е извънбюджетен инструмент на ЕС, чрез който съюзът финансира военна помощ за партньорски държави, включително доставки на въоръжение и оборудване за Украйна. През последните години фондът се превърна в един от основните механизми за подкрепа на Киев от страна на Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Божидар Димитров
12:44 01.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #44
12:44 01.07.2026
3 Евалла
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Само не разбрах къде е смешното. Я опитай отново.
12:45 01.07.2026
4 Втора армия в Света
Коментиран от #53, #67, #80
12:45 01.07.2026
5 Ще улови
Коментиран от #27
12:45 01.07.2026
6 Фейк - либераст
12:45 01.07.2026
7 Хаха
12:46 01.07.2026
8 Божо
Коментиран от #34, #35
12:46 01.07.2026
9 И Киев е Руски
12:46 01.07.2026
10 Сатана Z
12:47 01.07.2026
11 Сталин
Коментиран от #17
12:47 01.07.2026
12 И Киев е Руски
Коментиран от #32
12:48 01.07.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:48 01.07.2026
14 И аз искам 6 милиарда
ЕС да помага, после Путин ще ги връща 😂😂😂😂
Коментиран от #46
12:48 01.07.2026
15 Наблюдател
- Дайте пари за още златни туалетни, че ний ги изс..... много големи.
Коментиран от #26
12:49 01.07.2026
16 Терористичен лагер Баба Алино
12:49 01.07.2026
17 Зеленский
До коментар #11 от "Сталин":Бате, още снощи върнах 70 000 000 000 € на кака Урси и компания, а останалите 20 000 000 000 едвам стигнаха за труженички и безло на празненството по случай новия транш и тая сутрин пак съм на червено!
12:50 01.07.2026
18 Булдог
12:51 01.07.2026
19 Няма никакво
12:51 01.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Някой
12:54 01.07.2026
22 прозореца
12:54 01.07.2026
23 нннн
Който иска да лови момента на Киев, да дава. Аз не давам. Демокрация.
Абе, какви са тия ,,извънбюджетни средства" на ЕС? От заплатите на Европейската комисия ли? Или пак мои и твои, наши пари?
12:54 01.07.2026
24 ШЕКСПИР
12:54 01.07.2026
25 хихи
Коментиран от #39
12:55 01.07.2026
26 Моряка
До коментар #15 от "Наблюдател":Брилянтен коментар.
12:55 01.07.2026
27 Ха-ха
До коментар #5 от "Ще улови":Така е. Русийката винаги накрая хваща средния. Това е аксиома.!
12:56 01.07.2026
28 Окраинците ви лъжат
А прозорецът на източния фронт гледа само на запад. На мен ми омръзна да им плащам златните тоалетни .....а на вас.
12:56 01.07.2026
29 Запознат
12:59 01.07.2026
30 Ха-ха
13:00 01.07.2026
31 Емил
"Европейският фонд за мир е извънбюджетен инструмент на ЕС, чрез който съюзът финансира военна помощ за партньорски държави, включително доставки на въоръжение и оборудване за Украйна"
Смешно - Фонд за мир, който спонсорира война- брюкселските вакханки са изтрещяли сериозно!!!
Коментиран от #55
13:02 01.07.2026
32 Моряка
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Прав си.От Британия идват всичи злини в последните поне 500 години.Путин би я унищожил само с 2 Посейдона.Останалите шушумиги ще си подвият опашките.Очаквам скоро да го "пенсионират" и следващия да си свърши работата.
13:04 01.07.2026
33 Тома
13:04 01.07.2026
34 Истината
До коментар #8 от "Божо":През 1954 г. един пияница даде Крим - една руска територия, заедно с руското ѝ население, на една измислена държава, на една "Македония". Руската Македония - това е Украйна. Хайде да си говорим истината...
Коментиран от #61
13:05 01.07.2026
35 Напомням
До коментар #8 от "Божо":Припомняме, че през 1954 г. - когато на власт е съветският ръководител Никита Хрушчов - Кримският полуостров е предаден в състава на Украинската ССР.
13:06 01.07.2026
36 Чекист
Коментиран от #43
13:11 01.07.2026
37 az СВО Победа 81
1. Краят наближава, режимът в Киев се стреми да открадне колкото може ппвече....
2. Италия блокира дългосрочната помощ за Украйна, докато Германия съкращава европейския бюджет.
Страните от НАТО обсъждат дългосрочната военна помощ за Украйна преди срещата на върха. Съюзниците вече са се споразумели за 70 милиарда евро чрез заем от ЕС и доброволни вноски за 2026 г., но подобна подкрепа за 2027 г. остава неуредена поради позицията на Италия, съобщава Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ситуацията ескалира след спирането на американската помощ от администрацията на Тръмп - сега Европа и Канада са принудени да поемат 98% от финансовите разходи, според германския външен министър Йохан Вадефул. Германия, заедно с балтийските и скандинавските страни, настоява за фиксирани двугодишни ангажименти, за да направи разпределението на финансирането прозрачно и да демонстрира ангажимента на Москва за дългосрочна подкрепа за Киев. Предложението на Естония да се отделят 0,25% от БВП за военни нужди обаче срещна съпротива от Франция, Италия и Испания.
Същевременно Берлин настоява за намаляване на предложения бюджет на ЕС за 2028–2034 г. от 2 трилиона евро на 1,55 трилиона евро, съобщава Ройтерс. Германия смята това за непосилно – годишният ѝ принос като най-голям донор на съюза може да нарасне до над 50 милиарда евро.
13:12 01.07.2026
38 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #48
13:13 01.07.2026
39 хехе
До коментар #25 от "хихи":Зелко не пита русофил ли си,или русофоб ли си...,важното е да смуче,като кърлеж...!
Така,че ,,Драги ми Смехурко" и ти си в кюпа...!
Честито...🤣😂😆👍!
13:13 01.07.2026
40 газьььь
13:15 01.07.2026
41 Българин
13:15 01.07.2026
42 ЕЛьОНА ЗЕЛьОНА
13:15 01.07.2026
43 хаха🤣
До коментар #36 от "Чекист":какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за хващане 🤣
13:15 01.07.2026
44 Моряка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Чудесна тактика.Даже ако има повече пари,може да прерастне и операция.А пари ще има.Радев уж е против помощите,а пък случайно забравя да извади България от групата на желаещите.Мисли,че съвсем сме хамсалаци.
13:16 01.07.2026
45 Артилерист
13:16 01.07.2026
46 Не Путин
До коментар #14 от "И аз искам 6 милиарда":а руския народ ще плаща сметката :)
Коментиран от #54
13:16 01.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Моряка
До коментар #38 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Ще даваме,разбира се.Нали сме дупедавци.
13:18 01.07.2026
49 Чудя се...?!
13:19 01.07.2026
50 Гаврош
13:19 01.07.2026
51 Перо
13:19 01.07.2026
52 Ха ХаХа
Западни двуличници
Коментиран от #60
13:21 01.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ще плаща руският народ сметката
До коментар #46 от "Не Путин":На Най......
13:23 01.07.2026
55 Няма друг вариант за постигане на
До коментар #31 от "Емил":дълготраен мир в региона, освен подпомагане на военното производство на Украйна. Ако имаше друга възможност за мир, щеше да се използва, но просто няма такава.
Коментиран от #56
13:23 01.07.2026
56 Няма друга възможност
До коментар #55 от "Няма друг вариант за постигане на":Освен пълна капитулация на фашистка Крайна
Коментиран от #66
13:25 01.07.2026
57 Крадлива хунта
Е, колко златни тоалетни искат да имат? Ненаситни фашисти.
13:25 01.07.2026
58 Българи!
В същото време, в което сами се натикахме, един фашизиран наркоман, и подобните му от ЕС, всяча ки се стамят да задоволят ненаситния глад на нациста Зеленски, осоебрявайки му всяко желание, за да продължава да излага смърт момчетата на Украйна.
А ние не реагираме!
Всички досега управници, ни предаваха по един иди друг начин: изнесохме си оръжието; нямаме нито флота, нито армия, нито държавна и правосъдна защита! От пищни къщи и богатства, до мизерията на част от сънародниците ни. Хоантутим « бежанци», които методично ни превземат територията, и всички слепи къртици!
Сега, най активните гробокопачи на България, съскат и плюят срещу новото правителство!
Ами от кал, никой не е построил златен дворец.
Станахме квартал/ гето на Украйна и зеленото нагло човече, чрез военолюбците от Запада ни се катери по главите!
От там идват бедите и от нас самите!
Да се събудим!
Коментиран от #73
13:26 01.07.2026
59 Нов
Не спряха да просят нищо де тои дяда Путин ви разказва играта
13:26 01.07.2026
60 Реалист
До коментар #52 от "Ха ХаХа":Ми той още Джордж Оруел ти го е казал: "Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила."
13:26 01.07.2026
61 наблюдател
До коментар #34 от "Истината":до 34 говорете си я тая истина ама между путинофилите - ние останалите говорим че руска нация няма и руска република няма а са московци
Коментиран от #63, #69
13:27 01.07.2026
62 Г€Н€РАЛ Д€$И
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
13:28 01.07.2026
63 Казал
До коментар #61 от "наблюдател":Укропомакът
13:29 01.07.2026
64 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!:))
Коментиран от #65
13:29 01.07.2026
65 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
До коментар #64 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
13:30 01.07.2026
66 Много е късно вече за капитулация.
До коментар #56 от "Няма друга възможност":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
Коментиран от #70, #75, #78
13:31 01.07.2026
67 АБВ
До коментар #4 от "Втора армия в Света":"Тоя пари са жълти стотинки за Европа, а са в състояние да поставя държавата от третия свят, с лидер В.В.П. , на колене!!!"
Жълти стотинки/центове, ама ЕС сложи на вноса от Китай по 3 евро на всеки вид артикул, в т.ч. и на тези струващи едва няколко цента, за да финансира войната в Украйна.
Жалка и смешна работа !
13:34 01.07.2026
68 Иван
13:35 01.07.2026
69 Малоумник
До коментар #61 от "наблюдател":И тримата ли така говорите?
13:35 01.07.2026
70 ей мухльо
До коментар #66 от "Много е късно вече за капитулация.":👃👃👃👃👃🌽🌽🌽🌽🌽💀💀💀💀💀
13:36 01.07.2026
71 Дзак
13:39 01.07.2026
72 още, още трябва
13:40 01.07.2026
73 Забележете!
До коментар #58 от "Българи!":След като от ЕС отпуснаха от нашите пари “ заем”, който никой няма да върне в размер на 90 млрд €, СЕГА изискат още 6,6 млрд, за да УЛОВЯТ момента на фронта?
Да уловят, шарани като мас, защото акулите ме си бъркат в джоба!
А мен ще ме уловят за къделята!
13:40 01.07.2026
74 Защото
13:44 01.07.2026
75 Така
До коментар #66 от "Много е късно вече за капитулация.":си мислиш от страх !
13:44 01.07.2026
76 ХиХи
13:45 01.07.2026
77 Иван
13:49 01.07.2026
78 ВЪЙ, ВЪЙ
До коментар #66 от "Много е късно вече за капитулация.":АМА ВЕРНО ЛИ Е КЪСНО...........А НА БАС ЧЕ НЕ Е....???!!!
13:49 01.07.2026
79 Евробалъците
13:54 01.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Матрьошка
14:40 01.07.2026