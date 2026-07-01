Киев иска 6,6 млрд. евро от ЕС, за да улови момента на фронта

Украйна е поискала от държавите членки на Европейския съюз да насочат 6,6 млрд. евро от Европейския фонд за мир за военна помощ, за да се възползва от "прозореца на възможностите" на бойното поле, съобщи "Ройтерс".

Според писмо на украинския министър на отбраната Михаил Федоров, с което агенцията се е запознала, общите отбранителни потребности на страната през тази година възлизат на около 136 млрд. евро, като украинският бюджет може да осигури приблизително 53 млрд. евро.

В документа се посочва, че през тази година Украйна трябва да получи около 28,3 млрд. евро за отбранителни цели по линия на европейски заем в размер на 90 млрд. евро. Дори с тези средства и със собственото финансиране на Киев обаче остават "значителни" незадоволени потребности за отбрана.

По думите на Федоров средствата от Европейския фонд за мир могат да се превърнат в "един от най-значимите европейски приноси към отбранителните усилия на Украйна през тази година", но само ако бъдат насочени там, където могат да имат "най-голям военен ефект".

По-рано, на 17 юни, Федоров съобщи, че Киев е поискал и допълнителни 20 млрд. долара военно финансиране от Контактната група за отбраната на Украйна, известна като формата "Рамщайн", в допълнение към вече обещаните 40 млрд. долара помощ.

Европейският фонд за мир е извънбюджетен инструмент на ЕС, чрез който съюзът финансира военна помощ за партньорски държави, включително доставки на въоръжение и оборудване за Украйна. През последните години фондът се превърна в един от основните механизми за подкрепа на Киев от страна на Европейския съюз.