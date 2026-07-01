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Киев иска 6,6 млрд. евро от ЕС, за да улови момента на фронта
  Тема: Украйна

Киев иска 6,6 млрд. евро от ЕС, за да улови момента на фронта

1 Юли, 2026 12:42 2 033 81

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • ракети-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Европейският фонд за мир е извънбюджетен инструмент на ЕС, чрез който съюзът финансира военна помощ за партньорски държави, включително доставки на въоръжение и оборудване за Украйна

Киев иска 6,6 млрд. евро от ЕС, за да улови момента на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украйна е поискала от държавите членки на Европейския съюз да насочат 6,6 млрд. евро от Европейския фонд за мир за военна помощ, за да се възползва от "прозореца на възможностите" на бойното поле, съобщи "Ройтерс".

Според писмо на украинския министър на отбраната Михаил Федоров, с което агенцията се е запознала, общите отбранителни потребности на страната през тази година възлизат на около 136 млрд. евро, като украинският бюджет може да осигури приблизително 53 млрд. евро.

В документа се посочва, че през тази година Украйна трябва да получи около 28,3 млрд. евро за отбранителни цели по линия на европейски заем в размер на 90 млрд. евро. Дори с тези средства и със собственото финансиране на Киев обаче остават "значителни" незадоволени потребности за отбрана.

По думите на Федоров средствата от Европейския фонд за мир могат да се превърнат в "един от най-значимите европейски приноси към отбранителните усилия на Украйна през тази година", но само ако бъдат насочени там, където могат да имат "най-голям военен ефект".

По-рано, на 17 юни, Федоров съобщи, че Киев е поискал и допълнителни 20 млрд. долара военно финансиране от Контактната група за отбраната на Украйна, известна като формата "Рамщайн", в допълнение към вече обещаните 40 млрд. долара помощ.

Европейският фонд за мир е извънбюджетен инструмент на ЕС, чрез който съюзът финансира военна помощ за партньорски държави, включително доставки на въоръжение и оборудване за Украйна. През последните години фондът се превърна в един от основните механизми за подкрепа на Киев от страна на Европейския съюз.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Божидар Димитров

    97 11 Отговор
    Украинската граница е измислена граница - каквито са границите на Македония. Когато политическият елит произвежда такива държави-ментета и менте-нации, които никога не са съществували, редно е в един момент това да се поправи...

    12:44 01.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    82 31 Отговор
    Ще замерват руснаците с пачки евро и докато ония го събират ще ги пленят.хи хи хи

    Коментиран от #3, #44

    12:44 01.07.2026

  • 3 Евалла

    26 40 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Само не разбрах къде е смешното. Я опитай отново.

    12:45 01.07.2026

  • 4 Втора армия в Света

    12 83 Отговор
    Тоя пари са жълти стотинки за Европа, а са в състояние да поставя държавата от третия свят, с лидер В.В.П. , на колене!!!

    Коментиран от #53, #67, #80

    12:45 01.07.2026

  • 5 Ще улови

    68 7 Отговор
    от трите най-дългия

    Коментиран от #27

    12:45 01.07.2026

  • 6 Фейк - либераст

    88 7 Отговор
    Когато проговорил зеления клоун първата му дама не била "мама", а била "ДАЙ" ! И като му дадат парите отиват в околностите на Варна, Лондон, Маями и т.н.

    12:45 01.07.2026

  • 7 Хаха

    78 6 Отговор
    Още пари за перачницата на Зеления баба Алино.

    12:46 01.07.2026

  • 8 Божо

    82 9 Отговор
    ПРЕЗ 1954 г. един пияница даде Крим - руска територия, заедно с руското ѝ население, на една измислена държава, на една "Македония". Руската Македония - това е Украйна...

    Коментиран от #34, #35

    12:46 01.07.2026

  • 9 И Киев е Руски

    63 5 Отговор
    Актьор, издигнат до върха на властта в една напълно корумпирана страна от местен олигарх, изиграл позорна роля за американския елит, вече е нещо като негодник, а този е и нахален кретен без капка срам или уважение. Срамно е да пуснеш такъв човек някъде извън кухненския коридор, а това само би съсипало аурата ти. В Европа, напротив, се отнасят с най-голямо уважение; врана може да забележи врана отдалеч

    12:46 01.07.2026

  • 10 Сатана Z

    57 7 Отговор
    Европейския фонд за мир е класически оксиморон.

    12:47 01.07.2026

  • 11 Сталин

    67 5 Отговор
    Чакай малко нали вчера дадохме 90 милиарда на зеления наркоман

    Коментиран от #17

    12:47 01.07.2026

  • 12 И Киев е Руски

    36 6 Отговор
    За да унищожи гребеновидния Салорих, който е пет пъти по-малък от Русия по население и десет пъти по-малък по БВП, руската армия не се нуждае от ядрени удари. Първо, би било достатъчно да се бомбардира Салориховската Рурско-Днепропетровска индустриална агломерация с десетки хиляди съществуващи ФАБ (250 до 3000 кг) и едновременно с това да се извадят от строя всичките седем моста през Днепър близо до Днепропетровск. Това веднага би сринало фронта в Донбас, Запорожка и Херсонска област и би отворило пътя към Николаев и Одеса. Не е нужно да си Клаузевиц или Барух Спиноза, за да разбереш тази баналност. Второ, обичащите ура съветски патриоти, традиционно „никога не са завършвали гимназия", сякаш не знаят, че 70% от населението на Руската федерация и 100% от населението на Република Беларус живеят в Европа. Следователно руските ядрени удари, ако са възможни в Европа, биха били само срещу бившата Великобритания: тя е далеч и наистина страна, която не би било жалко

    Коментиран от #32

    12:48 01.07.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 6 Отговор
    с тия пари , дет се пръскат по Украина-един нов Ленин ще излезе много по-евтино! укрите са измекяри , квито са и руснаците и ние бг-тата на 3то място в света! вече са задвижени сили , и в Украина и в РФ , които имат интерес ,,войната,, да продължи

    12:48 01.07.2026

  • 14 И аз искам 6 милиарда

    39 4 Отговор
    Да уловя момента на морето с едни рускини 😂😂😂😂😂
    ЕС да помага, после Путин ще ги връща 😂😂😂😂

    Коментиран от #46

    12:48 01.07.2026

  • 15 Наблюдател

    51 4 Отговор
    От Киев:
    - Дайте пари за още златни туалетни, че ний ги изс..... много големи.

    Коментиран от #26

    12:49 01.07.2026

  • 16 Терористичен лагер Баба Алино

    35 4 Отговор
    Дайте да дадем!

    12:49 01.07.2026

  • 17 Зеленский

    38 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Бате, още снощи върнах 70 000 000 000 € на кака Урси и компания, а останалите 20 000 000 000 едвам стигнаха за труженички и безло на празненството по случай новия транш и тая сутрин пак съм на червено!

    12:50 01.07.2026

  • 18 Булдог

    36 4 Отговор
    Ами ние да дръпнем още един заем и ето ги парите!

    12:51 01.07.2026

  • 19 Няма никакво

    30 4 Отговор
    значение дали фонда е бюджетен или извънбюджетен. Може да го кръстите и извънземен, ако искате.

    12:51 01.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Някой

    38 5 Отговор
    Ама Киев е уловил много добре момента на фронта - бият го като шкембе в дувар. Не го слушайте Зельо какви ви ги разправя - ударите по руски рафинерии и цивилни цели са само за ПР. Не оказват влияние на хода на войната, и особено на фронта. Там укрите всеки ден отстъпват, десетки войници се предават, а десетки стотици просто си умират.

    12:54 01.07.2026

  • 22 прозореца

    21 7 Отговор
    Пари на заем за закупуване на евроатлантическо оръжие благоприятства развитието на евроатлантическата оръжейна промишленост.

    12:54 01.07.2026

  • 23 нннн

    29 6 Отговор
    Още по- добре ще улови момента с 660 милиарда.
    Който иска да лови момента на Киев, да дава. Аз не давам. Демокрация.
    Абе, какви са тия ,,извънбюджетни средства" на ЕС? От заплатите на Европейската комисия ли? Или пак мои и твои, наши пари?

    12:54 01.07.2026

  • 24 ШЕКСПИР

    32 3 Отговор
    Докато има глупаци /ЕС/ ще има и тарикати /киевската мафия / !!!

    12:54 01.07.2026

  • 25 хихи

    6 20 Отговор
    путинофилите пак ще плащат за оръжия на ВСУ😂😂😂

    Коментиран от #39

    12:55 01.07.2026

  • 26 Моряка

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Наблюдател":

    Брилянтен коментар.

    12:55 01.07.2026

  • 27 Ха-ха

    6 28 Отговор

    До коментар #5 от "Ще улови":

    Така е. Русийката винаги накрая хваща средния. Това е аксиома.!

    12:56 01.07.2026

  • 28 Окраинците ви лъжат

    22 5 Отговор
    а урси и розовите понита се правят че им вярват защото взимат процент за в джоба от всеки отпуснат военен транш. Толкова са се изцапали от корупцията че не смеят да откажат защото ги изнудват с компромати.
    А прозорецът на източния фронт гледа само на запад. На мен ми омръзна да им плащам златните тоалетни .....а на вас.

    12:56 01.07.2026

  • 29 Запознат

    14 4 Отговор
    Битката в Украйна е между два кръга олигарси. Олигархът Петро Порошенко има 1,2 млрд. долара, а други милиардери стават областни управители. Едните са се сетили да станат проамериканци сега, а другите гледат към Русия. Европа си чеша главата какво да прави, а същото прави и САЩ. Луганск и Донецк няма да станат част от Русия, защото на Путин не му е нужно това. Русия може да си позволи да вдигне заплатите в Крим четири пъти, но не ламти за нови територии. Факт е това, че парите движат света. ЕС дава 6 млрд. евро на Украйна, а половината от тях ще отидат при Путин, защото дългът за газ на Украйна към Русия е 3 млрд. евро

    12:59 01.07.2026

  • 30 Ха-ха

    9 9 Отговор
    Евреинът изтръска Европа като брашнян чувал. Е, да не си кривим душата, заради идиотската война на кремълското джудже е всичко това.

    13:00 01.07.2026

  • 31 Емил

    24 2 Отговор
    Откриите противореюията в долното изречение!!!
    "Европейският фонд за мир е извънбюджетен инструмент на ЕС, чрез който съюзът финансира военна помощ за партньорски държави, включително доставки на въоръжение и оборудване за Украйна"
    Смешно - Фонд за мир, който спонсорира война- брюкселските вакханки са изтрещяли сериозно!!!

    Коментиран от #55

    13:02 01.07.2026

  • 32 Моряка

    17 2 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Прав си.От Британия идват всичи злини в последните поне 500 години.Путин би я унищожил само с 2 Посейдона.Останалите шушумиги ще си подвият опашките.Очаквам скоро да го "пенсионират" и следващия да си свърши работата.

    13:04 01.07.2026

  • 33 Тома

    18 2 Отговор
    Така уловиха момента и неговите приятели Миндич и Ермак като откраднаха милиарди от войната

    13:04 01.07.2026

  • 34 Истината

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Божо":

    През 1954 г. един пияница даде Крим - една руска територия, заедно с руското ѝ население, на една измислена държава, на една "Македония". Руската Македония - това е Украйна. Хайде да си говорим истината...

    Коментиран от #61

    13:05 01.07.2026

  • 35 Напомням

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Божо":

    Припомняме, че през 1954 г. - когато на власт е съветският ръководител Никита Хрушчов - Кримският полуостров е предаден в състава на Украинската ССР.

    13:06 01.07.2026

  • 36 Чекист

    7 4 Отговор
    Ше улови на Вовата средния!

    Коментиран от #43

    13:11 01.07.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    9 3 Отговор
    Накратко:

    1. Краят наближава, режимът в Киев се стреми да открадне колкото може ппвече....

    2. Италия блокира дългосрочната помощ за Украйна, докато Германия съкращава европейския бюджет.

    Страните от НАТО обсъждат дългосрочната военна помощ за Украйна преди срещата на върха. Съюзниците вече са се споразумели за 70 милиарда евро чрез заем от ЕС и доброволни вноски за 2026 г., но подобна подкрепа за 2027 г. остава неуредена поради позицията на Италия, съобщава Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Ситуацията ескалира след спирането на американската помощ от администрацията на Тръмп - сега Европа и Канада са принудени да поемат 98% от финансовите разходи, според германския външен министър Йохан Вадефул. Германия, заедно с балтийските и скандинавските страни, настоява за фиксирани двугодишни ангажименти, за да направи разпределението на финансирането прозрачно и да демонстрира ангажимента на Москва за дългосрочна подкрепа за Киев. Предложението на Естония да се отделят 0,25% от БВП за военни нужди обаче срещна съпротива от Франция, Италия и Испания.

    Същевременно Берлин настоява за намаляване на предложения бюджет на ЕС за 2028–2034 г. от 2 трилиона евро на 1,55 трилиона евро, съобщава Ройтерс. Германия смята това за непосилно – годишният ѝ принос като най-голям донор на съюза може да нарасне до над 50 милиарда евро.

    13:12 01.07.2026

  • 38 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    11 3 Отговор
    Е тотален крах, а окраина е несъстоятелна фалирала държава. Обаче англосаксите ще продължават да ни принуждават да даваме пари и оръжие на Зеленски.

    Коментиран от #48

    13:13 01.07.2026

  • 39 хехе

    9 3 Отговор

    До коментар #25 от "хихи":

    Зелко не пита русофил ли си,или русофоб ли си...,важното е да смуче,като кърлеж...!
    Така,че ,,Драги ми Смехурко" и ти си в кюпа...!
    Честито...🤣😂😆👍!

    13:13 01.07.2026

  • 40 газьььь

    3 4 Отговор
    Чижкайте газ копейки.

    13:15 01.07.2026

  • 41 Българин

    8 4 Отговор
    Хем не е членка нс ЕС,хем непрекъснато иска финансиране.В Украйна цари огромна корупция,а просяците молят ЕС,който едвам изнемогва.Спрете финансирането,достатъчно дадохте.

    13:15 01.07.2026

  • 42 ЕЛьОНА ЗЕЛьОНА

    9 4 Отговор
    Да ви кажа, съпругът ми Зеленски улавя само но Ермак инструмента.

    13:15 01.07.2026

  • 43 хаха🤣

    7 4 Отговор

    До коментар #36 от "Чекист":

    какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за хващане 🤣

    13:15 01.07.2026

  • 44 Моряка

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Чудесна тактика.Даже ако има повече пари,може да прерастне и операция.А пари ще има.Радев уж е против помощите,а пък случайно забравя да извади България от групата на желаещите.Мисли,че съвсем сме хамсалаци.

    13:16 01.07.2026

  • 45 Артилерист

    12 5 Отговор
    Какъв парадокс на изказа само: фонда за мир който финансирал военна помощ, вкл и доставки на оръжия и боеприпаси!?!? Също като НАТОто-най-миролюбивия военен блок, който води войни по целия свят в различни конфигурации под формата на коалиции на желаещите...

    13:16 01.07.2026

  • 46 Не Путин

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "И аз искам 6 милиарда":

    а руския народ ще плаща сметката :)

    Коментиран от #54

    13:16 01.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Моряка

    7 5 Отговор

    До коментар #38 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Ще даваме,разбира се.Нали сме дупедавци.

    13:18 01.07.2026

  • 49 Чудя се...?!

    12 5 Отговор
    Дали има нормално- мислещ човек,който да вярва,че всички тия непрестанни птоци от пари,наливани в бездънната каца-,,Украйна" от ЕС,отиват по предназначение...?!

    13:19 01.07.2026

  • 50 Гаврош

    10 5 Отговор
    Тея укри само значт да смучат кат гниди!

    13:19 01.07.2026

  • 51 Перо

    8 5 Отговор
    Защо Украйна има привилегията да се финансира хиляда пъти повече от Сомалия или Палестина, когато всички страни са от третия свят и имат еднакъв статут! Или може би, заради ционисткия режим!

    13:19 01.07.2026

  • 52 Ха ХаХа

    8 5 Отговор
    Фонд за мир финансира война.
    Западни двуличници

    Коментиран от #60

    13:21 01.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ще плаща руският народ сметката

    5 3 Отговор

    До коментар #46 от "Не Путин":

    На Най......

    13:23 01.07.2026

  • 55 Няма друг вариант за постигане на

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Емил":

    дълготраен мир в региона, освен подпомагане на военното производство на Украйна. Ако имаше друга възможност за мир, щеше да се използва, но просто няма такава.

    Коментиран от #56

    13:23 01.07.2026

  • 56 Няма друга възможност

    9 5 Отговор

    До коментар #55 от "Няма друг вариант за постигане на":

    Освен пълна капитулация на фашистка Крайна

    Коментиран от #66

    13:25 01.07.2026

  • 57 Крадлива хунта

    10 5 Отговор
    Само пари просят..
    Е, колко златни тоалетни искат да имат? Ненаситни фашисти.

    13:25 01.07.2026

  • 58 Българи!

    9 5 Отговор
    Хванали сме се гуша за гуша, за неща, които с взаимни усилия можем да решим, без нападки, без обиди и да излезем от тази тиня, в която пак ние самите затънахме.
    В същото време, в което сами се натикахме, един фашизиран наркоман, и подобните му от ЕС, всяча ки се стамят да задоволят ненаситния глад на нациста Зеленски, осоебрявайки му всяко желание, за да продължава да излага смърт момчетата на Украйна.
    А ние не реагираме!
    Всички досега управници, ни предаваха по един иди друг начин: изнесохме си оръжието; нямаме нито флота, нито армия, нито държавна и правосъдна защита! От пищни къщи и богатства, до мизерията на част от сънародниците ни. Хоантутим « бежанци», които методично ни превземат територията, и всички слепи къртици!
    Сега, най активните гробокопачи на България, съскат и плюят срещу новото правителство!
    Ами от кал, никой не е построил златен дворец.
    Станахме квартал/ гето на Украйна и зеленото нагло човече, чрез военолюбците от Запада ни се катери по главите!
    От там идват бедите и от нас самите!
    Да се събудим!

    Коментиран от #73

    13:26 01.07.2026

  • 59 Нов

    7 5 Отговор
    Еми тия помияри
    Не спряха да просят нищо де тои дяда Путин ви разказва играта

    13:26 01.07.2026

  • 60 Реалист

    7 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ХаХа":

    Ми той още Джордж Оруел ти го е казал: "Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила."

    13:26 01.07.2026

  • 61 наблюдател

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    до 34 говорете си я тая истина ама между путинофилите - ние останалите говорим че руска нация няма и руска република няма а са московци

    Коментиран от #63, #69

    13:27 01.07.2026

  • 62 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 6 Отговор
    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    13:28 01.07.2026

  • 63 Казал

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "наблюдател":

    Укропомакът

    13:29 01.07.2026

  • 64 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    5 4 Отговор
    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
    ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!:))

    Коментиран от #65

    13:29 01.07.2026

  • 65 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    5 4 Отговор

    До коментар #64 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    13:30 01.07.2026

  • 66 Много е късно вече за капитулация.

    4 9 Отговор

    До коментар #56 от "Няма друга възможност":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    Коментиран от #70, #75, #78

    13:31 01.07.2026

  • 67 АБВ

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Втора армия в Света":

    "Тоя пари са жълти стотинки за Европа, а са в състояние да поставя държавата от третия свят, с лидер В.В.П. , на колене!!!"

    Жълти стотинки/центове, ама ЕС сложи на вноса от Китай по 3 евро на всеки вид артикул, в т.ч. и на тези струващи едва няколко цента, за да финансира войната в Украйна.
    Жалка и смешна работа !

    13:34 01.07.2026

  • 68 Иван

    4 2 Отговор
    За 24 часа или за 48 часа?

    13:35 01.07.2026

  • 69 Малоумник

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "наблюдател":

    И тримата ли така говорите?

    13:35 01.07.2026

  • 70 ей мухльо

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Много е късно вече за капитулация.":

    👃👃👃👃👃🌽🌽🌽🌽🌽💀💀💀💀💀

    13:36 01.07.2026

  • 71 Дзак

    4 2 Отговор
    Каква е посоката на "момента"?

    13:39 01.07.2026

  • 72 още, още трябва

    6 2 Отговор
    Сега е момента да им се дават милиарди и то по много! Колкото повече и по-бързо откраднат, толкова по-бързо ще свършат парите за даване! А с тях ще свърши и войната, и мъките на покрайнината да се прави на държава пред Русия.

    13:40 01.07.2026

  • 73 Забележете!

    8 2 Отговор

    До коментар #58 от "Българи!":

    След като от ЕС отпуснаха от нашите пари “ заем”, който никой няма да върне в размер на 90 млрд €, СЕГА изискат още 6,6 млрд, за да УЛОВЯТ момента на фронта?
    Да уловят, шарани като мас, защото акулите ме си бъркат в джоба!
    А мен ще ме уловят за къделята!

    13:40 01.07.2026

  • 74 Защото

    5 0 Отговор
    НА ЗЕЛЯ Е ГОТОВА НОВАТА БАНЯ С ДИАМАНТЕНОТО жАКУЗИ И ТРЕБЕ ДА СЕ ПЛАЩА

    13:44 01.07.2026

  • 75 Така

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Много е късно вече за капитулация.":

    си мислиш от страх !

    13:44 01.07.2026

  • 76 ХиХи

    3 0 Отговор
    Момента на фронта Краматорск 4 км, Славянск 8 км, дай пари на зеле за голден веце

    13:45 01.07.2026

  • 77 Иван

    2 0 Отговор
    Да се удвоят входните такси за цирковете и зоопарковете! .......а през горещото лято и на плувните басейни.

    13:49 01.07.2026

  • 78 ВЪЙ, ВЪЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Много е късно вече за капитулация.":

    АМА ВЕРНО ЛИ Е КЪСНО...........А НА БАС ЧЕ НЕ Е....???!!!

    13:49 01.07.2026

  • 79 Евробалъците

    3 0 Отговор
    Са ненормални.пари има мръвка няма.чао окраинци

    13:54 01.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Матрьошка

    0 0 Отговор
    Наглите и безпардонни украинци ще изцедят Европа до посленото евро. Въпреки оказваната безвъзмездна помощ Украйна ще капитулира скоро , а страната ще потъне в пълна разруха ! Слава на Русия !

    14:40 01.07.2026

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