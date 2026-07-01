Украинската армия се готви за нова руска офанзива от север

Украйна се готви за евентуална нова руска атака от север. Опит за настъпление към Киев обаче е малко вероятен. Това заяви командирът на украинските въоръжени сили Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс.
Той определи вероятността за атака от съседен Беларус за малка. В предходните седмици Украйна твърдеше, че Москва се опитва да въвлече Минск по-дълбоко в конфликта.
Сирски посочи, че най-вероятният сценарий, който се потвърждава от няколко източника, е евентуално настъпление на север от територията на Русия, от Брянска област. Това е реалистичен вариант, разбира се, и ние се подготвяме за него, добави той.
По думите му целта на подобна операция не е да се опита да се настъпи към Киев. Според него руските сили се опитват да разтегнат фронтовата линия.
Беларус, която позволи на руския президент Владимир Путин да използва територията ѝ при първоначалното си настъпление в Украйна, е малко вероятно да се съгласи на по-нататъшно участие, смята Сирски.
"С оглед на последните събития, не мисля, че беларуското ръководство би избрало да използва собствената си територия и да я даде на агресора, за да я използва като плацдарм за офанзивна операция. В същото време, разбира се, ние вземаме предвид и тази възможност", поясни той.
По думите му има индикации, че руските войски са изтощени и интензивността на сраженията по фронта намалява. Сиркси допълни, че руската активност на фронтовата линия е намаляла с 30%, докато украинските сили продължават да нанасят удари на далечни разстояния срещу руски цели, свързани главно с петролната индустрия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да, готви се
Коментиран от #5, #14
13:43 01.07.2026
2 Пич
Коментиран от #30
13:44 01.07.2026
3 Презвитер Козма
Коментиран от #48
13:44 01.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мдаа
До коментар #1 от "Да, готви се":Пак ще има съотношение
1/30 в ущърб на укрите
13:46 01.07.2026
6 Това не е Сирски
13:46 01.07.2026
7 Онбашията
Коментиран от #17
13:47 01.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11
13:47 01.07.2026
9 Владимир Педофилович
Истината - За 2026 Украйна е освободила 680 кв2 километра, повече територия от колкото Русия е окупирала ✅
Коментиран от #20
13:49 01.07.2026
10 Факт
Коментиран от #12
13:49 01.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Затова ли
До коментар #10 от "Факт":Западът квичи, че Путин ще ги напада?
Коментиран от #16, #33
13:51 01.07.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Ха ХаХа":юнак ли ми каза? а наздраве! и да вземете Киев ,ей!
13:52 01.07.2026
14 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #1 от "Да, готви се":Подготвен съм, бункерът е зареден догоре с памперси. Вече има и дефицит на памперси в Русия🦄👯♂️😂
13:52 01.07.2026
15 Какво е казал сиркски
13:52 01.07.2026
16 За онова
До коментар #12 от "Затова ли":Запада пращи от пари и икономически възход, докато Мацква гори, а орките се бият по бензиностанциите за туба бензин
13:53 01.07.2026
17 И Преди и сега
До коментар #7 от "Онбашията":Това е един от любимите ми минуси на диктаторските режими
13:53 01.07.2026
18 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
13:54 01.07.2026
19 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #22, #24
13:54 01.07.2026
20 Лъжеца
До коментар #9 от "Владимир Педофилович":Това че лъжеш,успокоява ли те?!
Коментиран от #28
13:55 01.07.2026
21 Механик
Да се внушава:
нямат ракети
няма кокоши яйца
яздят магарета
не могат да произведат пирон
външни тоалетни
путин умре
няма руснаци
укрите пИчелят
13:55 01.07.2026
22 🫣 Тотален крах
До коментар #19 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":За Путин!
13:56 01.07.2026
23 Иван
13:57 01.07.2026
24 хаха
До коментар #19 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Зеленски започна войната, а Матушката фалира и стана за смях. гениален план
13:57 01.07.2026
25 БРИТАНЦИТЕ ЖЕРТВАТ ОКРАИНА
13:57 01.07.2026
26 ХАРИ
Коментиран от #35
14:01 01.07.2026
27 ДА ПИТАМ
14:03 01.07.2026
28 Кольо Истината
До коментар #20 от "Лъжеца":Русофилията е нещо средно между култ и психично заболяване - дори да му покажеш черно на бяло с факти и сателитни снимки на русофила, той пак ще отрече очевидното и ще вярва на имагинерните си представи за Великата нерушима Матушка и Бог Путин
Коментиран от #34
14:05 01.07.2026
29 Гориил
14:06 01.07.2026
30 Механик
До коментар #2 от "Пич":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
14:07 01.07.2026
31 Мишел
Коментиран от #32
14:07 01.07.2026
32 Краден НИК
До коментар #31 от "Мишел":Украинците- 6 дни. Статия от СНН от една седмица.
14:09 01.07.2026
33 Смях в залата
До коментар #12 от "Затова ли":"Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, рафинерии, кораби и пристанища през последните два месеца, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки"."
😂
14:09 01.07.2026
34 Град Козлодуй
До коментар #28 от "Кольо Истината":Така е приятел. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
14:11 01.07.2026
35 Много е късно вече за капетулация.
До коментар #26 от "ХАРИ":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
14:12 01.07.2026
36 стоян георгиев
14:12 01.07.2026
37 Гориил
14:15 01.07.2026
38 Ненормалните урки пак лъжат
14:15 01.07.2026
39 лоши времена идват за руснаците
Коментиран от #44
14:17 01.07.2026
40 руската мечка
Коментиран от #45
14:18 01.07.2026
41 Хахаха!🎺🥳😀
14:20 01.07.2026
42 Жестоката истина
14:23 01.07.2026
43 Гориил
14:24 01.07.2026
44 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #39 от "лоши времена идват за руснаците":Това е единствения шанс на Украйна. Да воюва без войници, защото нямат вече. Всеки гледа да избяга. Защо да се бие за бандеровците, като може да си почине на Слънчака и наесен да получи български паспорт?
Операторите на дронове ги издирват и убиват най-напред.
Коментиран от #49, #51
14:25 01.07.2026
45 Съвет
До коментар #40 от "руската мечка":Гризни лук и хлебец и се фантазирай колкото ти душа желае , ммм те мечтите са безплатни и роднините на фашагите от Абвера пак мечтаят ли мечтаят … да видим кои и как ще им станат ортаци и какво мислят по въпроса ония с мангизите и новите технологии ..
14:30 01.07.2026
46 БАНДЕРИТЕ СА АБСОЛЮНТО ОШАШАВЕНИ
14:31 01.07.2026
47 От днес
14:31 01.07.2026
48 Нека поредното...
До коментар #3 от "Презвитер Козма":...,,копи-пействане",на клишето - ,,чувализиране на орките и груз200",започне сега...!
Старт!
14:33 01.07.2026
49 Гориил
До коментар #44 от "Хахаха!🎺🥳😀":Най-малко четиридесет хиляди войници и пет хиляди украински тела са в руски плен. Да, много от оцелелите късметлии не искат да се върнат в Украйна. Някои украински затворници са изразили желание да се присъединят към руската армия.
14:34 01.07.2026
50 грУЙО
14:35 01.07.2026
51 Да,де,ама именно и затова...
До коментар #44 от "Хахаха!🎺🥳😀":...Урсула фон - Пфайзер,обеща на отрочето си Зелко,че ще му връща излежаващите се на ,,Слънчака" негови сънародници,избягали в БГ от мобилизация за фронта...!
14:37 01.07.2026