Украинската армия се готви за нова руска офанзива от север

Украйна се готви за евентуална нова руска атака от север. Опит за настъпление към Киев обаче е малко вероятен. Това заяви командирът на украинските въоръжени сили Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс.

Той определи вероятността за атака от съседен Беларус за малка. В предходните седмици Украйна твърдеше, че Москва се опитва да въвлече Минск по-дълбоко в конфликта.

Сирски посочи, че най-вероятният сценарий, който се потвърждава от няколко източника, е евентуално настъпление на север от територията на Русия, от Брянска област. Това е реалистичен вариант, разбира се, и ние се подготвяме за него, добави той.

По думите му целта на подобна операция не е да се опита да се настъпи към Киев. Според него руските сили се опитват да разтегнат фронтовата линия.

Беларус, която позволи на руския президент Владимир Путин да използва територията ѝ при първоначалното си настъпление в Украйна, е малко вероятно да се съгласи на по-нататъшно участие, смята Сирски.

"С оглед на последните събития, не мисля, че беларуското ръководство би избрало да използва собствената си територия и да я даде на агресора, за да я използва като плацдарм за офанзивна операция. В същото време, разбира се, ние вземаме предвид и тази възможност", поясни той.

По думите му има индикации, че руските войски са изтощени и интензивността на сраженията по фронта намалява. Сиркси допълни, че руската активност на фронтовата линия е намаляла с 30%, докато украинските сили продължават да нанасят удари на далечни разстояния срещу руски цели, свързани главно с петролната индустрия.