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Украинската армия се готви за нова руска офанзива от север
  Тема: Украйна

Украинската армия се готви за нова руска офанзива от север

1 Юли, 2026 13:42 1 353 51

  • русия-
  • украйна-
  • олександър сирски-
  • беларус-
  • володимир зеленски-
  • александър лукашенко-
  • ракети-
  • дронове

Беларус, която позволи на руския президент Владимир Путин да използва територията ѝ при първоначалното си настъпление в Украйна, е малко вероятно да се съгласи на по-нататъшно участие

Украинската армия се готви за нова руска офанзива от север - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украйна се готви за евентуална нова руска атака от север. Опит за настъпление към Киев обаче е малко вероятен. Това заяви командирът на украинските въоръжени сили Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс.

Той определи вероятността за атака от съседен Беларус за малка. В предходните седмици Украйна твърдеше, че Москва се опитва да въвлече Минск по-дълбоко в конфликта.

Сирски посочи, че най-вероятният сценарий, който се потвърждава от няколко източника, е евентуално настъпление на север от територията на Русия, от Брянска област. Това е реалистичен вариант, разбира се, и ние се подготвяме за него, добави той.

По думите му целта на подобна операция не е да се опита да се настъпи към Киев. Според него руските сили се опитват да разтегнат фронтовата линия.

Беларус, която позволи на руския президент Владимир Путин да използва територията ѝ при първоначалното си настъпление в Украйна, е малко вероятно да се съгласи на по-нататъшно участие, смята Сирски.

"С оглед на последните събития, не мисля, че беларуското ръководство би избрало да използва собствената си територия и да я даде на агресора, за да я използва като плацдарм за офанзивна операция. В същото време, разбира се, ние вземаме предвид и тази възможност", поясни той.

По думите му има индикации, че руските войски са изтощени и интензивността на сраженията по фронта намалява. Сиркси допълни, че руската активност на фронтовата линия е намаляла с 30%, докато украинските сили продължават да нанасят удари на далечни разстояния срещу руски цели, свързани главно с петролната индустрия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, готви се

    33 5 Отговор
    Приготвя памперсите.

    Коментиран от #5, #14

    13:43 01.07.2026

  • 2 Пич

    37 6 Отговор
    Все се готвят, и все неподготвени!!! Всеки контранаступ започва срещу Русия, и завършва с изсулване през Полша!!!

    Коментиран от #30

    13:44 01.07.2026

  • 3 Презвитер Козма

    5 35 Отговор
    И нека чувализирането на орки да започне сега! Да живее ГРУЗ 200 за кефа на многоходовия педофил

    Коментиран от #48

    13:44 01.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдаа

    35 6 Отговор

    До коментар #1 от "Да, готви се":

    Пак ще има съотношение
    1/30 в ущърб на укрите

    13:46 01.07.2026

  • 6 Това не е Сирски

    28 6 Отговор
    На оригинала бандерите още търсят главата

    13:46 01.07.2026

  • 7 Онбашията

    6 34 Отговор
    Последни отчаяни напъни на умиращия Кремълски режим да обърне хода на войната. Трагедията на Пухлep е, че понеже генералите му го лъжат, той няма реална оценка на руската катастрифа

    Коментиран от #17

    13:47 01.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 25 Отговор
    абе вземете и Полша и Румъния бе . копейзаж-нападнете Украина от всички страни-може и да успеете

    Коментиран от #11

    13:47 01.07.2026

  • 9 Владимир Педофилович

    7 32 Отговор
    - Русия настъпва по целия фронт! ❌

    Истината - За 2026 Украйна е освободила 680 кв2 километра, повече територия от колкото Русия е окупирала ✅

    Коментиран от #20

    13:49 01.07.2026

  • 10 Факт

    6 29 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят🤣

    Коментиран от #12

    13:49 01.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Затова ли

    25 4 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Западът квичи, че Путин ще ги напада?

    Коментиран от #16, #33

    13:51 01.07.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 14 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ХаХа":

    юнак ли ми каза? а наздраве! и да вземете Киев ,ей!

    13:52 01.07.2026

  • 14 Розовото пони Путин 🦄

    6 21 Отговор

    До коментар #1 от "Да, готви се":

    Подготвен съм, бункерът е зареден догоре с памперси. Вече има и дефицит на памперси в Русия🦄👯‍♂️😂

    13:52 01.07.2026

  • 15 Какво е казал сиркски

    21 5 Отговор
    не знам,но знам че фронта се движи на запад,и че укра няма войници!Капитулацията е сигурна,скоро!!!

    13:52 01.07.2026

  • 16 За онова

    4 23 Отговор

    До коментар #12 от "Затова ли":

    Запада пращи от пари и икономически възход, докато Мацква гори, а орките се бият по бензиностанциите за туба бензин

    13:53 01.07.2026

  • 17 И Преди и сега

    2 15 Отговор

    До коментар #7 от "Онбашията":

    Това е един от любимите ми минуси на диктаторските режими

    13:53 01.07.2026

  • 18 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    20 5 Отговор
    Най-добре се подготвят за рустата атака - бягат в западна посока умрели от страх.

    13:54 01.07.2026

  • 19 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    18 4 Отговор
    Е тотален крах.

    Коментиран от #22, #24

    13:54 01.07.2026

  • 20 Лъжеца

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Педофилович":

    Това че лъжеш,успокоява ли те?!

    Коментиран от #28

    13:55 01.07.2026

  • 21 Механик

    15 5 Отговор
    Никакви такива!
    Да се внушава:
    нямат ракети
    няма кокоши яйца
    яздят магарета
    не могат да произведат пирон
    външни тоалетни
    путин умре
    няма руснаци
    укрите пИчелят

    13:55 01.07.2026

  • 22 🫣 Тотален крах

    5 13 Отговор

    До коментар #19 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    За Путин!

    13:56 01.07.2026

  • 23 Иван

    1 5 Отговор
    80++ са въвлечени във войната.

    13:57 01.07.2026

  • 24 хаха

    5 12 Отговор

    До коментар #19 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Зеленски започна войната, а Матушката фалира и стана за смях. гениален план

    13:57 01.07.2026

  • 25 БРИТАНЦИТЕ ЖЕРТВАТ ОКРАИНА

    15 6 Отговор
    До последния окраинец.

    13:57 01.07.2026

  • 26 ХАРИ

    13 6 Отговор
    Украйна скоро ще капитулира.След 40дни ще капитулира.

    Коментиран от #35

    14:01 01.07.2026

  • 27 ДА ПИТАМ

    17 6 Отговор
    Останаха ли още укри на фронта.Чувам,че провършват.

    14:03 01.07.2026

  • 28 Кольо Истината

    6 14 Отговор

    До коментар #20 от "Лъжеца":

    Русофилията е нещо средно между култ и психично заболяване - дори да му покажеш черно на бяло с факти и сателитни снимки на русофила, той пак ще отрече очевидното и ще вярва на имагинерните си представи за Великата нерушима Матушка и Бог Путин

    Коментиран от #34

    14:05 01.07.2026

  • 29 Гориил

    12 4 Отговор
    Беларус се е споразумяла с Кремъл и ОДКС за закупуване на китайско оръжие на стойност 20 милиарда евро. Доставките на съвременни системи за противовъздушна отбрана ще започнат през август 2026 г.Москва ще осигури транспортни и логистични коридори.През юли ще бъде сформирана група от китайски инструктори и съветници.

    14:06 01.07.2026

  • 30 Механик

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    14:07 01.07.2026

  • 31 Мишел

    5 12 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #32

    14:07 01.07.2026

  • 32 Краден НИК

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Украинците- 6 дни. Статия от СНН от една седмица.

    14:09 01.07.2026

  • 33 Смях в залата

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "Затова ли":

    "Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, рафинерии, кораби и пристанища през последните два месеца, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки"."

    😂

    14:09 01.07.2026

  • 34 Град Козлодуй

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Кольо Истината":

    Така е приятел. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    14:11 01.07.2026

  • 35 Много е късно вече за капетулация.

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "ХАРИ":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    14:12 01.07.2026

  • 36 стоян георгиев

    4 7 Отговор
    Путин иска да мобилизира 1,2 милиона роби.явно има на къде да се дълбае в русия.

    14:12 01.07.2026

  • 37 Гориил

    5 4 Отговор
    Европа е постигнала най-лошата си съдба. Китайски оръжия ще бъдат използвани срещу НАТО и това е тревожен сценарий, тъй като китайски войски ще започнат да пристигат в Беларус, за да получат тези оръжия.

    14:15 01.07.2026

  • 38 Ненормалните урки пак лъжат

    6 4 Отговор
    Урки чакайте заря

    14:15 01.07.2026

  • 39 лоши времена идват за руснаците

    3 6 Отговор
    Украйна проведе тест, при който напълно автономни дронове унищожиха руски войници, каза Александър Кохановски, който е главен изпълнителен директор на украинския производител на дронове Aero Center. Това ще бъде още един крайъгълен камък във войната, което стимулира безпрецедентното развитие на военни дронове, роботи и оръжия с изкуствен интелект. Автономните дронове са програмирани да летят до фронтовата линия, след което активират режима на Терминатор с изкуствен интелект, който е за откриване и атакуване на всяка цел в дадена област. Украинският военен командир заяви, че пилотите му на дронове до момента използват само полуавтономни системи, при които ключови управленски решения винаги се вземат от хората. Той също така описа ангажимента на Украйна към „международното хуманитарно право“, като подчерта, че военните винаги са показвали „голяма предпазливост, когато вземат решения за предотвратяване на цивилни жертви“. Важно е, че според Службата на ООН по въпросите на разоръжаването понастоящем няма общоприето определение за това какво представлява смъртоносна автономна оръжейна система.

    Коментиран от #44

    14:17 01.07.2026

  • 40 руската мечка

    3 6 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #45

    14:18 01.07.2026

  • 41 Хахаха!🎺🥳😀

    7 3 Отговор
    Слушах днес един експерт от Беларус. Каза, че в северно направление урките имат само два непълни батальона от фолксщурма. Старци и юноши. Не могат да наловят месо за фронта.

    14:20 01.07.2026

  • 42 Жестоката истина

    6 2 Отговор
    Смъркача не си е върнал нито един метър от началото на войната , над два млн урки са дали фира , КиIв горо от два дни като Газа и от шейсет млн бандери са останали двайсетина .. иначе кой бил в бункер , кой бил русофил или байрактар никого не интересува !

    14:23 01.07.2026

  • 43 Гориил

    5 4 Отговор
    Като въвлича Китай във война с Европа и НАТО, руската военна стратегия ще създаде атмосфера на хаос и ще отвори десетки нови пътища за удари с дронове и ракети.

    14:24 01.07.2026

  • 44 Хахаха!🎺🥳😀

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "лоши времена идват за руснаците":

    Това е единствения шанс на Украйна. Да воюва без войници, защото нямат вече. Всеки гледа да избяга. Защо да се бие за бандеровците, като може да си почине на Слънчака и наесен да получи български паспорт?
    Операторите на дронове ги издирват и убиват най-напред.

    Коментиран от #49, #51

    14:25 01.07.2026

  • 45 Съвет

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "руската мечка":

    Гризни лук и хлебец и се фантазирай колкото ти душа желае , ммм те мечтите са безплатни и роднините на фашагите от Абвера пак мечтаят ли мечтаят … да видим кои и как ще им станат ортаци и какво мислят по въпроса ония с мангизите и новите технологии ..

    14:30 01.07.2026

  • 46 БАНДЕРИТЕ СА АБСОЛЮНТО ОШАШАВЕНИ

    3 1 Отговор
    Всеки ден ядат здрав бой по фошистките кратуни.

    14:31 01.07.2026

  • 47 От днес

    3 1 Отговор
    Пред очите ми днес вкараха двама украинеца в един бус с ритници , не искаха , а довечера ще спа пак метрото , наредени сме като копърка в консерва .Утре ще копая външни тоалетни .

    14:31 01.07.2026

  • 48 Нека поредното...

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Презвитер Козма":

    ...,,копи-пействане",на клишето - ,,чувализиране на орките и груз200",започне сега...!
    Старт!

    14:33 01.07.2026

  • 49 Гориил

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Най-малко четиридесет хиляди войници и пет хиляди украински тела са в руски плен. Да, много от оцелелите късметлии не искат да се върнат в Украйна. Някои украински затворници са изразили желание да се присъединят към руската армия.

    14:34 01.07.2026

  • 50 грУЙО

    1 0 Отговор
    Нека се готви , щото така или иначе ще бъде сготввена.

    14:35 01.07.2026

  • 51 Да,де,ама именно и затова...

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    ...Урсула фон - Пфайзер,обеща на отрочето си Зелко,че ще му връща излежаващите се на ,,Слънчака" негови сънародници,избягали в БГ от мобилизация за фронта...!

    14:37 01.07.2026

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