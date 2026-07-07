Русия: как кризата с бензина променя живота на хората

В Русия шофьорите чакат дни наред на опашки пред бензиностанциите, нощуват в колите си или ги заменят с обществен транспорт или велосипед. Има и информация за места в опашките, които се търгуват по 400 евро.

Кризата в Русия, предизвикана от недостига на бензин вследствие на украинските удари с дронове по руски нефтопреработвателни заводи в отговор на атаките на руската армия срещу Украйна, обхвана много части на Русия. Шофьорите прекарват часове наред пред бензиностанциите, а в някои региони – дори по цял ден. В търсене на работещи бензиностанции хората обикалят из градовете и прекарват нощта в колите си, докато чакат реда си. Често се стига до конфликти и сбивания.

Федералните и регионалните власти наричат дефицита изкуствен, обяснявайки го с паническото търсене и със спекулантите. В Държавната дума на Русия обвиниха правителството, че се опитва да скрие реалните мащаби на кризата с горивата.

По данни на агенция Ройтерс още в края на юни производството на бензин в Русия е спаднало с 25% - до 85 хиляди тона на ден. Депутатката от Държавната дума Нина Останина заяви, че 30% от нефтопреработвателните заводи са изведени от експлоатация. А според изчисленията на изданието The Bell към средата на юни ограничения за продажбата на гориво на частни автомобилисти е имало в поне 50 региона на Русия. В тази връзка руски медии съобщават, че само в два региона на страната - Чукотка и Калмикия - няма недостиг или ограничения на продажбите.

Има информации за чакащи на опашка за бензин по 36 часа и повече, както и че място в опашката струва 35 хиляди рубли (близо 400 евро), както пишат потребители в социалните мрежи.

Обществен транспорт вместо лични автомобили

Жителите на руските региони съобщават за затворени бензиностанции и многокилометрови опашки пред онези, на които все още има бензин. "Това е някаква борба за оцеляване в буквалния смисъл на думата", казва една жителка на Геленджик казва. Жената се ядосва не само заради недостига, но и заради действията на спекулантите - тя смята, че те изкупуват бензина и го препродават на завишени цени.

Поради недостига на гориво много руснаци променят ежедневните си навици. Едни се комбинират с други да пътуват с една кола, за да отидат до магазина или да закарат децата на училище, а други зарязват колите си и се прехвърлят на обществен транспорт.

Кризата обаче засегна и пазара на пътническите превози. Както написа "Коммерсант", заради проблема с бензина таксиметровите шофьори са започнали по-рядко да излизат на работа и по-често да отказват далечни пътувания и поръчки в центровете на големите градове. А спадът в броя на такситата води до поскъпване на пътуванията.

Недоволството сред населението се засилва

На много места бензин се продава само на "специален транспорт", т.е. служебни автомобили. Това става срещу специални удостоверения. Във Волгоград служителите на спешните служби и местните администрации зареждат само с горивни карти, съобщават местните медии.

Това поражда остри дискусии в социалните мрежи: едни обвиняват спекулантите, а други са гневни на властите, че не казват истината. В тази връзка Останина пита защо в навечерието на жътвата мълчат министърът на земеделието и вицепремиерът, отговарящ за този ресор. "В края на краищата страната може да остане без хляб, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт", написа руската депутатка в своя канал в Телеграм.

Как руските власти обясняват недостига на бензин?

В същото време федералните власти продължават да отричат наличието на системен недостиг на бензин, като обясняват ситуацията с паническото търсене и действията на спекулантите. Според вицепремиера Александър Новак "само на отделни бензиностанции" има временно проблеми. На фона на повишеното с 20 до 30 процента търсене в страната той твърди, че горивото е достатъчно, а проблемът щял да бъде решен чрез преструктуриране на логистиката.

Подобно обяснение дават и регионалните власти – редица губернатори обвиняват за проблема прекупвачите.

Рейтингът на Путин и кризата с горивата

На този фон доверието към президента на Русия Владимир Путин продължава да спада. Според проучване на Фонда за обществено мнение (ФОМ), проведено на 19 - 21 юни, за една седмица то е спаднало от 74% на 69%. Това е най-ниската му стойност за целия период на пълномащабната война на Русия срещу Украйна. Същевременно нараства загрижеността на руснаците относно икономическата ситуация – преди всичко поради ръста на цените и поскъпването на живота.

Въпреки това подобни настроения, както изглежда, не допринасят за приключването на войната. Според проучване на "Левада-Център" делът на поддръжниците на войната през юни е бил с 6 процентни пункта повече, отколкото през март 2026, а този на руснаците, обявяващи се за мирни преговори, е спаднал със 7 процента спрямо февруари 2026.