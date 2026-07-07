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Русия: как кризата с бензина променя живота на хората

Русия: как кризата с бензина променя живота на хората

7 Юли, 2026 06:01 1 133 34

  • русия-
  • украйна-
  • бензин-
  • дизел-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове

На този фон доверието към президента на Русия Владимир Путин продължава да спада

Русия: как кризата с бензина променя живота на хората - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Русия шофьорите чакат дни наред на опашки пред бензиностанциите, нощуват в колите си или ги заменят с обществен транспорт или велосипед. Има и информация за места в опашките, които се търгуват по 400 евро.

Кризата в Русия, предизвикана от недостига на бензин вследствие на украинските удари с дронове по руски нефтопреработвателни заводи в отговор на атаките на руската армия срещу Украйна, обхвана много части на Русия. Шофьорите прекарват часове наред пред бензиностанциите, а в някои региони – дори по цял ден. В търсене на работещи бензиностанции хората обикалят из градовете и прекарват нощта в колите си, докато чакат реда си. Често се стига до конфликти и сбивания.

Федералните и регионалните власти наричат дефицита изкуствен, обяснявайки го с паническото търсене и със спекулантите. В Държавната дума на Русия обвиниха правителството, че се опитва да скрие реалните мащаби на кризата с горивата.

По данни на агенция Ройтерс още в края на юни производството на бензин в Русия е спаднало с 25% - до 85 хиляди тона на ден. Депутатката от Държавната дума Нина Останина заяви, че 30% от нефтопреработвателните заводи са изведени от експлоатация. А според изчисленията на изданието The Bell към средата на юни ограничения за продажбата на гориво на частни автомобилисти е имало в поне 50 региона на Русия. В тази връзка руски медии съобщават, че само в два региона на страната - Чукотка и Калмикия - няма недостиг или ограничения на продажбите.

Има информации за чакащи на опашка за бензин по 36 часа и повече, както и че място в опашката струва 35 хиляди рубли (близо 400 евро), както пишат потребители в социалните мрежи.

Обществен транспорт вместо лични автомобили

Жителите на руските региони съобщават за затворени бензиностанции и многокилометрови опашки пред онези, на които все още има бензин. "Това е някаква борба за оцеляване в буквалния смисъл на думата", казва една жителка на Геленджик казва. Жената се ядосва не само заради недостига, но и заради действията на спекулантите - тя смята, че те изкупуват бензина и го препродават на завишени цени.

Поради недостига на гориво много руснаци променят ежедневните си навици. Едни се комбинират с други да пътуват с една кола, за да отидат до магазина или да закарат децата на училище, а други зарязват колите си и се прехвърлят на обществен транспорт.

Кризата обаче засегна и пазара на пътническите превози. Както написа "Коммерсант", заради проблема с бензина таксиметровите шофьори са започнали по-рядко да излизат на работа и по-често да отказват далечни пътувания и поръчки в центровете на големите градове. А спадът в броя на такситата води до поскъпване на пътуванията.

Недоволството сред населението се засилва

На много места бензин се продава само на "специален транспорт", т.е. служебни автомобили. Това става срещу специални удостоверения. Във Волгоград служителите на спешните служби и местните администрации зареждат само с горивни карти, съобщават местните медии.

Това поражда остри дискусии в социалните мрежи: едни обвиняват спекулантите, а други са гневни на властите, че не казват истината. В тази връзка Останина пита защо в навечерието на жътвата мълчат министърът на земеделието и вицепремиерът, отговарящ за този ресор. "В края на краищата страната може да остане без хляб, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт", написа руската депутатка в своя канал в Телеграм.

Как руските власти обясняват недостига на бензин?

В същото време федералните власти продължават да отричат наличието на системен недостиг на бензин, като обясняват ситуацията с паническото търсене и действията на спекулантите. Според вицепремиера Александър Новак "само на отделни бензиностанции" има временно проблеми. На фона на повишеното с 20 до 30 процента търсене в страната той твърди, че горивото е достатъчно, а проблемът щял да бъде решен чрез преструктуриране на логистиката.

Подобно обяснение дават и регионалните власти – редица губернатори обвиняват за проблема прекупвачите.

Рейтингът на Путин и кризата с горивата

На този фон доверието към президента на Русия Владимир Путин продължава да спада. Според проучване на Фонда за обществено мнение (ФОМ), проведено на 19 - 21 юни, за една седмица то е спаднало от 74% на 69%. Това е най-ниската му стойност за целия период на пълномащабната война на Русия срещу Украйна. Същевременно нараства загрижеността на руснаците относно икономическата ситуация – преди всичко поради ръста на цените и поскъпването на живота.

Въпреки това подобни настроения, както изглежда, не допринасят за приключването на войната. Според проучване на "Левада-Център" делът на поддръжниците на войната през юни е бил с 6 процентни пункта повече, отколкото през март 2026, а този на руснаците, обявяващи се за мирни преговори, е спаднал със 7 процента спрямо февруари 2026.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Като

    13 5 Отговор
    видях DW и спрях да чета !

    06:04 07.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кирпича

    11 6 Отговор
    Ама спрете да показвате тази педофилска физиономия.

    06:08 07.07.2026

  • 5 Соломон

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гуня":

    То вярно че е простотия. Голяма простотия. В страната вали нефтен дъжд от небето а народа и стои по три дни на опашки за бензин

    06:08 07.07.2026

  • 6 Мдааа

    10 8 Отговор
    От Киев за три дни до бензин за три дни...мдам.

    06:10 07.07.2026

  • 7 Свободен

    7 6 Отговор
    То кой ги пита руснаците какво поддържат и какво не?!
    Все едно овчаря да пита овцете какво мислят?

    06:11 07.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Следващият след

    5 10 Отговор
    Путин няма да е толко милостив.

    Коментиран от #11

    06:23 07.07.2026

  • 11 Соломон

    10 8 Отговор

    До коментар #10 от "Следващият след":

    Следващ като Путин няма да има. Защото и Русия няма да я има. Една част ще премине към историческото си място към Китай и Казахстан. А за другите предстоят референдуми за независимост

    Коментиран от #13

    06:28 07.07.2026

  • 12 Гориил

    12 16 Отговор
    Руските горивни резерви са колосални и наистина достатъчни за няколко седмици ремонти и модернизация на рафинерии, необходими на петролните гиганти. Логистиката е предизвикателство, тъй като транспортните договори на стойност милиарди рубли и астрономическите обеми гориво трябва да бъдат пренасрочени. Анкетите извън Москва не показват спад в подкрепата за Путин. А Москва, превърнала се в най-скъпия и богат център на глобалния империализъм, не е решаващ фактор в анкетите, а по-скоро отразява възгледите на международни консорциуми и глобални корпорации. Няма да намерите нито един руснак в бордовете на директорите или в списъците с акционери на тези гиганти. Не се заблуждавайте, не изпадайте в еуфория и не си правете никакви илюзии.

    06:29 07.07.2026

  • 13 На Сулейманчо татко му

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Сулейманчо, и теб не трябваше да те има, диване, но се напих и влязох с взлом в кошарата на съседа.

    Коментиран от #16

    06:36 07.07.2026

  • 14 Вишис

    5 4 Отговор
    Само бензина ли? А дизелчето? Кризата трябва да се обедини в една обща папка "Кризата с петрола" и да има едно по цялостно разбиране и насоки в руския възход! Караха я пет за четер, сеги я карат три за пять!

    06:36 07.07.2026

  • 15 А генералният щаб на Украйна

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "Движуха":

    съобщи ли нещо за статута на Константиновка?
    Стратегически ли е, не е ли?
    Ще ще преподавам на генералите и да знам какво да им кажа?

    Коментиран от #18

    06:37 07.07.2026

  • 16 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "На Сулейманчо татко му":

    Личи си че си объркал кошарата и си влязал в тази на пръча. За това и сега се разкарваш и одираш на всякъде

    06:39 07.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 39 000 кобзончици

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "А генералният щаб на Украйна":

    за юни месец, а ти питай за руините на град в който са живеели предимно рускоезични украинци.

    06:44 07.07.2026

  • 19 Цецко дюзата

    4 3 Отговор
    Само аз ли забелязвам на лъжеца от портрета колко му е пораснал носът👃, кат на 🦏 носорог!

    06:45 07.07.2026

  • 20 Жълтопаветник

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Пропаганда..":

    За всичко си прав, само с една малка поправка! Това за бебетата не е вероятно! Всички знаем че обича малки момченца, петгодишни агънца!

    06:49 07.07.2026

  • 21 Вишис

    6 2 Отговор
    400 евро за место от опашката, една добра руска заплата! Това означава че се чака месец! Седиш си без да бачкаш, и вземаш една заплата башкъ! Кой знай как ли споменават путин докато чекат!

    06:55 07.07.2026

  • 22 .....

    2 2 Отговор
    Омск. Най-голямата руска рафинерия днес пуши наргиле.Бензинът вече ще го миришат като парфюм. И ще започнат да отглеждат коне (като предците си от златната орда) защото ще забравят за автомобилите. А колкото до тока - на зима, да замръзнем. 😉

    06:58 07.07.2026

  • 23 Евро ТЕЦ

    2 0 Отговор
    Това може да ускори процеса за преминаване към изцяло електрически превозни средства, докато в ЕСсср се ориентират към въглища, мазут, втечнен газ и дърва за горене (въпреки че от 20 години слагат перки и солари).

    06:59 07.07.2026

  • 24 Тити

    3 2 Отговор
    Рашистите са мазохисти щом са се остави на2дин диктатор да се гаври с тях. Да чакаш за 20 литра бензин 4 дни

    06:59 07.07.2026

  • 25 t-ролетариатът се е развихрил

    0 3 Отговор
    А можехте да ударите едно рамо в Константиновка.

    07:00 07.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    3 2 Отговор
    ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА на пиздоглазия... уйде!
    АааааааХахахаха
    пе деРоссия... ТОЖЕ
    АааааааХахахаха

    07:27 07.07.2026

  • 30 Киселова Герб- Победа!

    2 5 Отговор
    С една дума. Руснаците нямат храна бензин. Кръвожадни са! путин обича за закуска мариновани. Пане.2месечни бебета на скара. Ракетите и пералните свършили! Яйца и домати с купони само в берьозка! Тоалетните са външни! Руснаците живеят 5 километра под земята. В землянки!.ДА УМРЕШ ОТ СМЯХ! Така работи пропагандата!

    07:31 07.07.2026

  • 31 Социолог

    8 2 Отговор
    Реално Путлера има рейтинг около 30%... Всеки двама от 3 руснаци го псуват наум или явно.

    07:32 07.07.2026

  • 32 Крепостен руZнак

    4 2 Отговор
    Ние сме свикнали опашки, купони, дефицит и да чакаме помощи от Запада във вид на ножки Буша....сега ще бъдат ножки Тръмпа.
    В добавка да не забравите и спирт да ни пращате, че с този Бояращник не се издържа.

    07:33 07.07.2026

  • 33 Ксаниба

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Тея пЕЕрААСИ":

    Глупаво е да възхваляваш кръвожаден диктатор.

    07:40 07.07.2026

  • 34 Педя Човек Лакът Ракета

    0 0 Отговор
    Още рафинерии трябва да горят. Няма да могат и реколтата да съберат и ще започне пословичния руски глад. Тогава вече Путинчо малък ще се чуди къде да се скрие.

    07:47 07.07.2026

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