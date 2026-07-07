Русия: как кризата с бензина променя живота на хората

В Русия шофьорите чакат дни наред на опашки пред бензиностанциите, нощуват в колите си или ги заменят с обществен транспорт или велосипед. Има и информация за места в опашките, които се търгуват по 400 евро.
Кризата в Русия, предизвикана от недостига на бензин вследствие на украинските удари с дронове по руски нефтопреработвателни заводи в отговор на атаките на руската армия срещу Украйна, обхвана много части на Русия. Шофьорите прекарват часове наред пред бензиностанциите, а в някои региони – дори по цял ден. В търсене на работещи бензиностанции хората обикалят из градовете и прекарват нощта в колите си, докато чакат реда си. Често се стига до конфликти и сбивания.
Федералните и регионалните власти наричат дефицита изкуствен, обяснявайки го с паническото търсене и със спекулантите. В Държавната дума на Русия обвиниха правителството, че се опитва да скрие реалните мащаби на кризата с горивата.
По данни на агенция Ройтерс още в края на юни производството на бензин в Русия е спаднало с 25% - до 85 хиляди тона на ден. Депутатката от Държавната дума Нина Останина заяви, че 30% от нефтопреработвателните заводи са изведени от експлоатация. А според изчисленията на изданието The Bell към средата на юни ограничения за продажбата на гориво на частни автомобилисти е имало в поне 50 региона на Русия. В тази връзка руски медии съобщават, че само в два региона на страната - Чукотка и Калмикия - няма недостиг или ограничения на продажбите.
Има информации за чакащи на опашка за бензин по 36 часа и повече, както и че място в опашката струва 35 хиляди рубли (близо 400 евро), както пишат потребители в социалните мрежи.
Обществен транспорт вместо лични автомобили
Жителите на руските региони съобщават за затворени бензиностанции и многокилометрови опашки пред онези, на които все още има бензин. "Това е някаква борба за оцеляване в буквалния смисъл на думата", казва една жителка на Геленджик казва. Жената се ядосва не само заради недостига, но и заради действията на спекулантите - тя смята, че те изкупуват бензина и го препродават на завишени цени.
Поради недостига на гориво много руснаци променят ежедневните си навици. Едни се комбинират с други да пътуват с една кола, за да отидат до магазина или да закарат децата на училище, а други зарязват колите си и се прехвърлят на обществен транспорт.
Кризата обаче засегна и пазара на пътническите превози. Както написа "Коммерсант", заради проблема с бензина таксиметровите шофьори са започнали по-рядко да излизат на работа и по-често да отказват далечни пътувания и поръчки в центровете на големите градове. А спадът в броя на такситата води до поскъпване на пътуванията.
Недоволството сред населението се засилва
На много места бензин се продава само на "специален транспорт", т.е. служебни автомобили. Това става срещу специални удостоверения. Във Волгоград служителите на спешните служби и местните администрации зареждат само с горивни карти, съобщават местните медии.
Това поражда остри дискусии в социалните мрежи: едни обвиняват спекулантите, а други са гневни на властите, че не казват истината. В тази връзка Останина пита защо в навечерието на жътвата мълчат министърът на земеделието и вицепремиерът, отговарящ за този ресор. "В края на краищата страната може да остане без хляб, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт", написа руската депутатка в своя канал в Телеграм.
Как руските власти обясняват недостига на бензин?
В същото време федералните власти продължават да отричат наличието на системен недостиг на бензин, като обясняват ситуацията с паническото търсене и действията на спекулантите. Според вицепремиера Александър Новак "само на отделни бензиностанции" има временно проблеми. На фона на повишеното с 20 до 30 процента търсене в страната той твърди, че горивото е достатъчно, а проблемът щял да бъде решен чрез преструктуриране на логистиката.
Подобно обяснение дават и регионалните власти – редица губернатори обвиняват за проблема прекупвачите.
Рейтингът на Путин и кризата с горивата
На този фон доверието към президента на Русия Владимир Путин продължава да спада. Според проучване на Фонда за обществено мнение (ФОМ), проведено на 19 - 21 юни, за една седмица то е спаднало от 74% на 69%. Това е най-ниската му стойност за целия период на пълномащабната война на Русия срещу Украйна. Същевременно нараства загрижеността на руснаците относно икономическата ситуация – преди всичко поради ръста на цените и поскъпването на живота.
Въпреки това подобни настроения, както изглежда, не допринасят за приключването на войната. Според проучване на "Левада-Център" делът на поддръжниците на войната през юни е бил с 6 процентни пункта повече, отколкото през март 2026, а този на руснаците, обявяващи се за мирни преговори, е спаднал със 7 процента спрямо февруари 2026.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Като
06:04 07.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кирпича
06:08 07.07.2026
5 Соломон
До коментар #1 от "Гуня":То вярно че е простотия. Голяма простотия. В страната вали нефтен дъжд от небето а народа и стои по три дни на опашки за бензин
06:08 07.07.2026
6 Мдааа
06:10 07.07.2026
7 Свободен
Все едно овчаря да пита овцете какво мислят?
06:11 07.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Следващият след
Коментиран от #11
06:23 07.07.2026
11 Соломон
До коментар #10 от "Следващият след":Следващ като Путин няма да има. Защото и Русия няма да я има. Една част ще премине към историческото си място към Китай и Казахстан. А за другите предстоят референдуми за независимост
Коментиран от #13
06:28 07.07.2026
12 Гориил
06:29 07.07.2026
13 На Сулейманчо татко му
До коментар #11 от "Соломон":Сулейманчо, и теб не трябваше да те има, диване, но се напих и влязох с взлом в кошарата на съседа.
Коментиран от #16
06:36 07.07.2026
14 Вишис
06:36 07.07.2026
15 А генералният щаб на Украйна
До коментар #9 от "Движуха":съобщи ли нещо за статута на Константиновка?
Стратегически ли е, не е ли?
Ще ще преподавам на генералите и да знам какво да им кажа?
Коментиран от #18
06:37 07.07.2026
16 Соломон
До коментар #13 от "На Сулейманчо татко му":Личи си че си объркал кошарата и си влязал в тази на пръча. За това и сега се разкарваш и одираш на всякъде
06:39 07.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 39 000 кобзончици
До коментар #15 от "А генералният щаб на Украйна":за юни месец, а ти питай за руините на град в който са живеели предимно рускоезични украинци.
06:44 07.07.2026
19 Цецко дюзата
06:45 07.07.2026
20 Жълтопаветник
До коментар #17 от "Пропаганда..":За всичко си прав, само с една малка поправка! Това за бебетата не е вероятно! Всички знаем че обича малки момченца, петгодишни агънца!
06:49 07.07.2026
21 Вишис
06:55 07.07.2026
22 .....
06:58 07.07.2026
23 Евро ТЕЦ
06:59 07.07.2026
24 Тити
06:59 07.07.2026
25 t-ролетариатът се е развихрил
07:00 07.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ
АааааааХахахаха
пе деРоссия... ТОЖЕ
АааааааХахахаха
07:27 07.07.2026
30 Киселова Герб- Победа!
07:31 07.07.2026
31 Социолог
07:32 07.07.2026
32 Крепостен руZнак
В добавка да не забравите и спирт да ни пращате, че с този Бояращник не се издържа.
07:33 07.07.2026
33 Ксаниба
До коментар #27 от "Тея пЕЕрААСИ":Глупаво е да възхваляваш кръвожаден диктатор.
07:40 07.07.2026
34 Педя Човек Лакът Ракета
07:47 07.07.2026