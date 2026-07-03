Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Абсурдно е да запазим настоящата си подкрепа за НАТО

Доналд Тръмп: Абсурдно е да запазим настоящата си подкрепа за НАТО

3 Юли, 2026 10:39 635 10

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • нато-
  • русия-
  • украйна

Под натиска на Тръмп лидерите на НАТО се споразумяха да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.

Доналд Тръмп: Абсурдно е да запазим настоящата си подкрепа за НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Абсурдно е да продължим по този едностанчив път в НАТО, където отношенията не са реципрочни. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Коментарът му идва броени дни преди срещата на върха на Алианса в Анкара.

Той критикува съюзниците си, най-вече заради разходите за отбрана и поддръжката на Алианса, които те правят. "Те не бяха до нас", пише още Тръмп.

Американският президент многократно е отправял остри критики към европейските съюзници заради реакцията им спрямо войната в Иран, след като няколко държави ограничиха използването на свои бази от американските сили. Тръмп настоява Европа да поеме водеща роля в собствената си отбрана, а Вашингтон вече предприе стъпки за намаляване на ангажиментите си.

Той публикува графика, показваща размера на разходите за НАТО, показваща, че САЩ инвестират значително повече средства в сравнение с някои от другите страни членки, като Обединеното кралство, Франция, Полша и Италия.

Под натиска на Тръмп лидерите на НАТО се споразумяха да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    1 1 Отговор
    Само България и Румъния помагат срещу Иран.

    10:41 03.07.2026

  • 2 едностанчив път в НАТО

    7 2 Отговор
    кво кво каза

    ес мишоците не могат да вденат че бай дончо ще разори повече държавите им отколкото
    урк кърлежи и пиявици дето ги харантутят 5г

    10:43 03.07.2026

  • 3 БУХАХАХА

    3 7 Отговор
    разпад на НАТО няма да има, за ужас на рашибозука.

    10:46 03.07.2026

  • 4 Тоа па

    4 2 Отговор
    освен пари, нищо друго не вижда... Ама вече не му и трябват. На тая възраст трябва да търси в Гугъл вече евтини памперси. Ама само некакви склерита са на власт....

    10:51 03.07.2026

  • 5 Тръмп подготвя евро-нато

    6 3 Отговор
    като оръдие за война срещу Русия, за да не бъдат засегнати САЩ от подготвяната война.

    Послужните натовски отрепки се въоръжават усилено, за да убият собствените си народи.

    Коментиран от #8

    10:53 03.07.2026

  • 6 Трол

    2 4 Отговор
    Страните от Източна Европа трябва да поемат основната финансова тежест на НАТО, понеже са най-застрашени от руската заплаха.

    10:55 03.07.2026

  • 7 хихи

    4 0 Отговор
    добре де ама НАТО от кого ще се отбранява? За какво и е на Русия да го напада? За територия или за природни богатсва? Русия си има! За ръботна ръка? от тези меки китки работна ръка!? хи хи!! Роби ли ще взема? Най-малкото ще трябва да ги храни.
    А НАТО ще напади ли Русия? и колко мисли да воюва и от къде войници?

    10:59 03.07.2026

  • 8 Урсолианците са глупави

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп подготвя евро-нато":

    При този развой на събитията при ядрен конфликт Европа ще изчезне включително и тези които в момента искат да разположат ядрено оръжие на собствена територия като балтийските републики а съединените щати ще оцелеят защото няма да участват в тъпотията.
    Тръмп не е глупав. Разбрал се е с Путин и само смуче парички за оръжие от Европейския съюз.

    11:00 03.07.2026

  • 9 име

    1 0 Отговор
    За кво да подкрепя НАТО, като нито един евроатлантик не се натовари на двете надуваеми НАТОвски лодки да ходи да отваря или затваря Ормузкия проток. Тръмп гледа, че само църкат като мишки и чакат на готово.

    11:01 03.07.2026

  • 10 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    1 0 Отговор
    Англосаксонския упадък

    11:02 03.07.2026