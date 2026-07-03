Доналд Тръмп: Абсурдно е да запазим настоящата си подкрепа за НАТО

Абсурдно е да продължим по този едностанчив път в НАТО, където отношенията не са реципрочни. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Коментарът му идва броени дни преди срещата на върха на Алианса в Анкара.

Той критикува съюзниците си, най-вече заради разходите за отбрана и поддръжката на Алианса, които те правят. "Те не бяха до нас", пише още Тръмп.

Американският президент многократно е отправял остри критики към европейските съюзници заради реакцията им спрямо войната в Иран, след като няколко държави ограничиха използването на свои бази от американските сили. Тръмп настоява Европа да поеме водеща роля в собствената си отбрана, а Вашингтон вече предприе стъпки за намаляване на ангажиментите си.

Той публикува графика, показваща размера на разходите за НАТО, показваща, че САЩ инвестират значително повече средства в сравнение с някои от другите страни членки, като Обединеното кралство, Франция, Полша и Италия.

Под натиска на Тръмп лидерите на НАТО се споразумяха да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.