Доналд Тръмп: Абсурдно е да запазим настоящата си подкрепа за НАТО

Абсурдно е да продължим по този едностанчив път в НАТО, където отношенията не са реципрочни. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Коментарът му идва броени дни преди срещата на върха на Алианса в Анкара.
Той критикува съюзниците си, най-вече заради разходите за отбрана и поддръжката на Алианса, които те правят. "Те не бяха до нас", пише още Тръмп.
Американският президент многократно е отправял остри критики към европейските съюзници заради реакцията им спрямо войната в Иран, след като няколко държави ограничиха използването на свои бази от американските сили. Тръмп настоява Европа да поеме водеща роля в собствената си отбрана, а Вашингтон вече предприе стъпки за намаляване на ангажиментите си.
Той публикува графика, показваща размера на разходите за НАТО, показваща, че САЩ инвестират значително повече средства в сравнение с някои от другите страни членки, като Обединеното кралство, Франция, Полша и Италия.
Под натиска на Тръмп лидерите на НАТО се споразумяха да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
10:41 03.07.2026
2 едностанчив път в НАТО
ес мишоците не могат да вденат че бай дончо ще разори повече държавите им отколкото
урк кърлежи и пиявици дето ги харантутят 5г
10:43 03.07.2026
3 БУХАХАХА
10:46 03.07.2026
4 Тоа па
10:51 03.07.2026
5 Тръмп подготвя евро-нато
Послужните натовски отрепки се въоръжават усилено, за да убият собствените си народи.
Коментиран от #8
10:53 03.07.2026
6 Трол
10:55 03.07.2026
7 хихи
А НАТО ще напади ли Русия? и колко мисли да воюва и от къде войници?
10:59 03.07.2026
8 Урсолианците са глупави
До коментар #5 от "Тръмп подготвя евро-нато":При този развой на събитията при ядрен конфликт Европа ще изчезне включително и тези които в момента искат да разположат ядрено оръжие на собствена територия като балтийските републики а съединените щати ще оцелеят защото няма да участват в тъпотията.
Тръмп не е глупав. Разбрал се е с Путин и само смуче парички за оръжие от Европейския съюз.
11:00 03.07.2026
9 име
11:01 03.07.2026
10 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
11:02 03.07.2026