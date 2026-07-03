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Бойци превзеха град в ЦАР, има десетки жертви

Бойци превзеха град в ЦАР, има десетки жертви

3 Юли, 2026 03:47, обновена 3 Юли, 2026 03:51 893 1

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Бунтовници от Судан и бившата групировка „Селека“ атакуваха пограничната база „Ам Дафок“, ранявайки миротворци на ООН

Бойци превзеха град в ЦАР, има десетки жертви - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 22 души загинаха, а трима сини каски бяха ранени, след като бойци от суданските Сили за бърза подкрепа (RSF) и бивши бунтовници от централноафриканската коалиция „Селека“ щурмуваха стратегическия граничен град Ам Дафок в Централноафриканската република (ЦАР). Първоначалните данни от терен сочат за ожесточени боеве и ескалация, като местни източници съобщават, че общият брой на жертвите в региона вече достига 28 души.

Хронология и детайли на нападението:

  • Изненадваща атака: Нападението е започнало на разсъмване в пограничния град Ам Дафок (префектура Вакага), разположен на самата граница между ЦАР и Судан.
  • Мишена на бунтовниците: Нападателите са атакували директно база на Многоизмерната интегрирана мисия на ООН за стабилизиране в ЦАР (MINUSCA).
  • Пострадали миротворци: Трима военни от замбийския контингент на ООН са ранени при тежкия обстрел, като единият от тях е в критично състояние.
  • Руски въздушни удари: В опит за отблъскване на офанзивата, руски наемнически сили (съюзници на местното правителство в Банги) са нанесли въздушни удари срещу бунтовническите позиции.

Геополитически контекст:
Ам Дафок е ключова и силно уязвима точка заради продължаващата гражданска война в съседен Судан. Конфликтът редовно прелива през границата, като суданските паравоенни формирования RSF си сътрудничат с местни централноафрикански фракции за контрол над региона и ресурсите му.

Специалният представител на ООН Валентин Ругвабиза осъди нападението и предупреди, че атаките срещу сините каски представляват военни престъпления по международното право. Към момента ранените цивилни и военни се евакуират с полети на ООН, а армията на ЦАР се опитва да възстанови сигурността.

Източник: AFP и Xinhua


Централна Африканска Република
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жител на Евротериторията “България”

    3 0 Отговор
    Доколкото знам, RSF са финансирани предимно от терористичната и геноцидна еврейска държава, както и от марионетки на Израел.

    04:55 03.07.2026