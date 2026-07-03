Бойци превзеха град в ЦАР, има десетки жертви

Най-малко 22 души загинаха, а трима сини каски бяха ранени, след като бойци от суданските Сили за бърза подкрепа (RSF) и бивши бунтовници от централноафриканската коалиция „Селека“ щурмуваха стратегическия граничен град Ам Дафок в Централноафриканската република (ЦАР). Първоначалните данни от терен сочат за ожесточени боеве и ескалация, като местни източници съобщават, че общият брой на жертвите в региона вече достига 28 души.

Хронология и детайли на нападението:

Изненадваща атака : Нападението е започнало на разсъмване в пограничния град Ам Дафок (префектура Вакага), разположен на самата граница между ЦАР и Судан.

: Нападението е започнало на разсъмване в пограничния град Ам Дафок (префектура Вакага), разположен на самата граница между ЦАР и Судан. Мишена на бунтовниците : Нападателите са атакували директно база на Многоизмерната интегрирана мисия на ООН за стабилизиране в ЦАР (MINUSCA).

: Нападателите са атакували директно база на Многоизмерната интегрирана мисия на ООН за стабилизиране в ЦАР (MINUSCA). Пострадали миротворци : Трима военни от замбийския контингент на ООН са ранени при тежкия обстрел, като единият от тях е в критично състояние.

: Трима военни от замбийския контингент на ООН са ранени при тежкия обстрел, като единият от тях е в критично състояние. Руски въздушни удари: В опит за отблъскване на офанзивата, руски наемнически сили (съюзници на местното правителство в Банги) са нанесли въздушни удари срещу бунтовническите позиции.

Геополитически контекст:

Ам Дафок е ключова и силно уязвима точка заради продължаващата гражданска война в съседен Судан. Конфликтът редовно прелива през границата, като суданските паравоенни формирования RSF си сътрудничат с местни централноафрикански фракции за контрол над региона и ресурсите му.

Специалният представител на ООН Валентин Ругвабиза осъди нападението и предупреди, че атаките срещу сините каски представляват военни престъпления по международното право. Към момента ранените цивилни и военни се евакуират с полети на ООН, а армията на ЦАР се опитва да възстанови сигурността.

Източник: AFP и Xinhua