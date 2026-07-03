2 595 са загиналите при земетресението във Венецуела

Изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес съобщи официално, че броят на жертвите от катастрофалното двойно земетресение, което удари страната на 24 юни, е достигнал 2595 души. Към 5:00 часа българско време на 3 юли ситуацията в засегнатите региони остава критична, а броят на ранените вече надхвърля 12 000 души.

Мащаб на разрушенията и хуманитарна криза

Срутени сгради: Поне 189 жилищни и обществени постройки са напълно изравнени със земята. Стотици други са с частични или тежки конструктивни дефекти.

Поне 189 жилищни и обществени постройки са напълно изравнени със земята. Стотици други са с частични или тежки конструктивни дефекти. Изчезнали хора: Хиляди венецуелци все още се водят в неизвестност под отломките, което засилва опасенията, че броят на загиналите ще продължи да расте.

Хиляди венецуелци все още се водят в неизвестност под отломките, което засилва опасенията, че броят на загиналите ще продължи да расте. Региони в бедствие: Най-тежко пострадали остават щатът Ла Гуайра, столицата Каракас и околните северни крайбрежни райони.

Международна помощ и възстановяване

Временният държавен глава Делси Родригес обяви, че Венецуела създава съвместен фонд за възстановяване на стойност 200 милиона долара съвместно с Международния валутен фонд (МВФ). Средствата ще бъдат насочени директно към строителни компании за спешно изграждане на нови жилища за хилядите останали без дом семейства. Световната банка също предложи кредитни линии за справяне с последиците от бедствието.

Въпреки огромния брой жертви, Родригес категорично заяви пред медиите, че правителството няма планове за разкриване на масови гробове, като целта е всяко тяло да бъде идентифицирано и предадено на близките му. Междувременно спасителните операции на международните екипи продължават, макар и надеждите за откриване на оцелели седмица след трусовете от 7.2 и 7.5 по Рихтер да намаляват драматично.

Източник: Reuters / Xinhua