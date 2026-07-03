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Провал на службите: Посочиха серия грешки при стрелбата срещу Тръмп в Бътлър

Провал на службите: Посочиха серия грешки при стрелбата срещу Тръмп в Бътлър

3 Юли, 2026 04:47, обновена 3 Юли, 2026 04:55 735 2

  • сащ-
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  • президент

Доклад на DHS разкрива критични пропуски в сигурността на американския президент

Провал на службите: Посочиха серия грешки при стрелбата срещу Тръмп в Бътлър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов доклад на Генералния инспектор към DHS разкрива, че серия от грешки в комуникацията, неопитен персонал и технически провали са довели до неуспешното предотвратяване на покушението срещу Доналд Тръмп в Бътлър, Пенсилвания.

Разследването посочва липса на координация, изгубени радиосъобщения от полицията и необезопасен периметър като основни фактори, довели до пряката видимост на нападателя към сцената.

Докладът определя събитието като предотвратимо. Сред допуснатите грешки и пропуски са посочени 102 пропуснати радиопредупреждения, неизправна антидрон система и незащитен пряк коридор за стрелба към подиума, на фона на 21.4% недостиг на персонал.

На 13 юли 2024 г. по време на митинг в Бътлър, Пенсилвания, Доналд Тръмп беше леко ранен в дясното ухо при опит за покушение, извършен от 20-годишния Томас Матю Крукс. Стрелецът, който уби един участник и рани други двама, беше ликвидиран на място от Тайните служби, а последвалите разследвания разкриха сериозни пропуски в охранителния периметър.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грешката е само една

    1 1 Отговор
    Че не го уцелиха в перчема!

    Коментиран от #2

    05:09 03.07.2026

  • 2 Рок

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Грешката е само една":

    1, внимавай какво пожелаваш да не ти де върне на твоята глава , приматт нещщастен !

    06:00 03.07.2026