Провал на службите: Посочиха серия грешки при стрелбата срещу Тръмп в Бътлър

Нов доклад на Генералния инспектор към DHS разкрива, че серия от грешки в комуникацията, неопитен персонал и технически провали са довели до неуспешното предотвратяване на покушението срещу Доналд Тръмп в Бътлър, Пенсилвания.

Разследването посочва липса на координация, изгубени радиосъобщения от полицията и необезопасен периметър като основни фактори, довели до пряката видимост на нападателя към сцената.

Докладът определя събитието като предотвратимо. Сред допуснатите грешки и пропуски са посочени 102 пропуснати радиопредупреждения, неизправна антидрон система и незащитен пряк коридор за стрелба към подиума, на фона на 21.4% недостиг на персонал.

На 13 юли 2024 г. по време на митинг в Бътлър, Пенсилвания, Доналд Тръмп беше леко ранен в дясното ухо при опит за покушение, извършен от 20-годишния Томас Матю Крукс. Стрелецът, който уби един участник и рани други двама, беше ликвидиран на място от Тайните служби, а последвалите разследвания разкриха сериозни пропуски в охранителния периметър.