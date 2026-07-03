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СС на ООН заседава спешно за Персийския залив

СС на ООН заседава спешно за Персийския залив

3 Юли, 2026 06:34, обновена 3 Юли, 2026 06:38 805 7

  • оон-
  • съвет за сигурност-
  • заседание-
  • иран

Световните сили с взаимни обвинения в Ню Йорк, докато крехкото примирие в Близкия изток е пред колапс.

СС на ООН заседава спешно за Персийския залив - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съветът за сигурност на ООН проведе извънредно заседание в Ню Йорк, за да обсъди критичната ескалация на напрежението и заплахите за корабоплаването в Персийския залив, предаде UN News​.

Срещата бе свикана по изрично настояване на Бахрейн след поредица от ирански въздушни удари срещу инфраструктурни обекти на кралството и съседен Кувейт.

Помощник-генералният секретар на ООН Елизабет Спехар докладва пред 15-членния съвет, че ситуацията в региона се влошава бързо. По думите ѝ „всеки нов удар, всяко прихващане и всеки морски инцидент засилват риска от грешни изчисления“, което може да доведе до катастрофални последици за световния мир.

Напрежението избухна отново след кратко затишие, договорено с посредничеството на САЩ и Иран на 17 юни.

Външният министър на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид ал Заяни разкри пред дипломатите, че страната му е претърпяла общо 808 въздушни атаки (203 балистични ракети и 605 дрона) от края на февруари насам. Той категорично отхвърли твърденията на Иран, че се атакуват само военни цели, посочвайки удари срещу жилищни райони. Представителят на Кувейт подкрепи позицията и осъди иранския модел на агресия.

Постоянният представител на САЩ в ООН Майкъл Уолц отправи остро предупреждение към Техеран:

„Търпението на президента Доналд Тръмп не е неограничено. Иран не може — и ние няма да допуснем това — да държи световната икономика като заложник чрез блокиране на корабоплаването в Ормузкия проток“.

От своя страна, постоянният представител на Иран Амир Саид Иравани обвини западните държави в лицемерие и прилагане на „двойни стандарти“. Той подчерта, че приоритет за Техеран остава изпълнението на временното споразумение със САЩ, но призова Съвета за сигурност да се въздържа от провокативни мерки, които биха провалили продължаващите индиректни дипломатически преговори в Доха.


САЩ
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