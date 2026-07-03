Канада намалява зависимостта си от американския пазар с нов нефтопровод до Тихия океан

Канада представи проект за нов нефтопровод до тихоокеанското крайбрежие, който цели да увеличи износа на суров петрол към азиатските пазари, да намали зависимостта на страната от Съединените щати и едновременно с това да запази действащите екологични ограничения, предаде БТА.

Премиерът Марк Карни и премиерът на провинция Албърта Даниел Смит представиха предложения маршрут на бъдещия нефтопровод, който ще преминава през южната част на провинция Британска Колумбия и ще следва в голяма степен съществуващия коридор на нефтопровода „Транс Маунтин“ (Trans Mountain).

„Най-добрият маршрут за нов нефтопровод е този, който минава през вече съществуващия коридор „Транс Маунтин“ към нашето тихоокеанско крайбрежие - вратата към най-бързо растящите пазари в света“, заяви Карни в Калгари.

По думите му проектът е част от стратегията Канада да удвои износа си към пазари извън САЩ през следващото десетилетие. Очаква се новият нефтопровод да транспортира над 1 милион барела суров петрол дневно до тихоокеанските пристанища, откъдето суровината ще бъде изнасяна за Азия.

Карни посочи, че пакетът от обявени инициативи ще привлече преки инвестиции за над 200 млрд. канадски долара (около 141 млрд. щатски долара) и е част от стратегията за разширяване на търговските връзки с азиатските пазари.

Трасето ще започва от района на Брудерхайм, североизточно от Едмънтън в провинция Албърта, и ще достига южното крайбрежие на Британска Колумбия.

Даниъл Смит съобщи, че правителството на Албърта работи по проекта съвместно с държавната компания „Транс Маунтин Корпорейшън“ (Trans Mountain Corporation) и базираната в Калгари „Пембина Пайплайн“ (Pembina Pipeline). По думите ѝ все още не е определено какво ще бъде участието на частния сектор във финансирането.

„Това не е просто поредният енергиен проект. Това е проект за изграждане на нацията, който ще отключи богатство и възможности“, заяви Смит.

Правителството на Албърта си поставя за цел добивът на петрол в провинцията да бъде увеличен до около 8 милиона барела дневно през следващите 10 до 15 години.

Предложеният проект е и част от усилията за ограничаване на икономическата зависимост на Канада от американския пазар. Канада реализира около три четвърти от износа си на стоки и услуги на американския пазар. Почти цялото канадско производство на петрол, приблизително 4 милиона барела дневно, се изнася за САЩ, което представлява около 60 процента от американския внос на суров петрол. Въпреки това след въвеждането в експлоатация на разширението на „Транс Маунтин“ през 2024 г. между две трети и три четвърти от петрола, изнасян през тихоокеанското крайбрежие, вече се насочват към азиатските пазари.

Плановете се вписват в цялостните усилия на правителството за диверсифициране на външната търговия на фона на нарастващото напрежение със САЩ. Американският президент Доналд Тръмп неколкократно заплаши с налагането на 100-процентни мита върху канадския внос и постави под въпрос бъдещето на търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада, договорено през първия му президентски мандат. Вчера стана известно, че правителството на САЩ отказва да удължи в сегашния му вид Споразумението между САЩ, Мексико и Канада (USMCA), с което започва десетгодишният период до изтичането му през 2036 година.

Карни подчерта, че правителството няма да премахва действащата забрана за движение на петролни танкери по северното крайбрежие на Британска Колумбия.

„Ще защитим северното крайбрежие на Британска Колумбия“, заяви премиерът.

Той допълни, че федералното правителство ще компенсира провинцията за екологичните рискове, свързани с изграждането на нефтопровода в южната ѝ част.

Премиерът на Британска Колумбия Дейвид Еби потвърди, че е получил уверения от федералното правителство, че забраната за танкери в северната част на крайбрежието ще остане в сила.

Предишният министър-председател Джъстин Трюдо подкрепи разширяването на нефтопровода „Транс Маунтин“, но се противопостави на проекта „Нортърн Гейтуей“ (Northern Gateway), който трябваше да премине през северната част на Британска Колумбия и района на тропическата гора „Грейт Беър“ (Great Bear Rainforest) след силна съпротива от страна на природозащитни организации и представители на местните общности.

Политическото значение на проекта е допълнително засилено от нарастващото сепаратистко движение в Албърта. През есента в провинцията ще се проведе обществено допитване дали да бъде организиран референдум за отделяне от Канада.

Албърта разполага с едни от най-големите доказани петролни запаси в света и правителството ѝ настоява за по-широк достъп до международните пазари извън Северна Америка.