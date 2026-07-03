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Володимир Зеленски: Десет души са в неизвестност след руския удар срещу Киев, жертвите вече са 30
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Десет души са в неизвестност след руския удар срещу Киев, жертвите вече са 30

3 Юли, 2026 13:09 1 331 50

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

От своя страна руското министерство на отбраната по-рано съобщи, че е нанесло масиран удар по военни заводи и обекти на украинския военно-промишлен комплекс

Володимир Зеленски: Десет души са в неизвестност след руския удар срещу Киев, жертвите вече са 30 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че аварийно-спасителните операции на три места в Киев, ударени при руските атаки през изминалата нощ, продължават, като 10 души все още са в неизвестност. Думите му са цитирани от Би Би Си.

По думите на Зеленски спасителните екипи са разчистили значителна част от отломките, но издирването на затрупани хора продължава. По последни данни при удара срещу украинската столица са загинали 30 души, а 99 са били ранени.

Украинският президент съобщи още, че в сряда вечерта руски сили са атакували Кривой Рог, като са нанесли удар по територията на обикновен гаражен кооператив. При нападението са били ранени седем души, а жилищни сгради и две училища са получили повреди.

През нощта е бил атакуван и частен дом в Харковска област, където са пострадали шестима души, сред които три деца. По-рано през деня руски ракети са поразили и областната болница в Херсон.

Властите в Сумска област междувременно съобщиха, че при атака с дрон са загинали четирима души, включително едногодишно момиченце и неговата майка.

"Надеждната защита на украинското небе е необходима предпоставка за дипломацията. Разчитаме на подкрепата на нашите партньори", заяви Зеленски в публикация в Telegram.

От своя страна руското министерство на отбраната по-рано съобщи, че е нанесло масиран удар по военни заводи и обекти на украинския военно-промишлен комплекс. Двете страни представят различни версии за целите и последиците от атаките, които не могат да бъдат независимо потвърдени в условията на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комундел Комунделов

    45 3 Отговор
    Преди да преписвате сензационни заглавия, проверете военната хроника! Вчерашната атака (2 юли 2026 г.) НЕ Е най-мащабната от началото на войната срещу Украйна. Тя е локален рекорд единствено за град Киев, където бяха концентрирани 496 дрона и 74 ракети.Абсолютният и най-черен антирекорд за най-голяма въздушна атака по отношение на цялата държава остава ударът от 7 септември 2025 г., когато Русия изстреля едновременно над 810 средства за въздушно нападение срещу десетки региони на Украйна наведнъж!Журналистическата неграмотност и стремежът за кликбейти изкривяват реалността. Провинцията и останалите големи градове в Украйна понасят сходен или по-голям ужас с години, а не от "вчера". Спрете да централизирате цялата война само около Киев и съобщавайте фактите точно!

    13:13 03.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    64 3 Отговор
    Ми малко са, можеше да са милион и 30 щото ти тва търсиш!
    Напомням, че точно този ТЕРРОРИСТ, за какъвто го обяви германската прокуратура (а вярвам, че скоро същото ще направи и Монегаската) обяви някакви безумни 40 дена на болка или някаква подобна глупост за Русия... е кво някой е очаквал Русия да не му заличи наглата усмивка от мутрата ли?! Русия продължава да е прекалено умерена. Една от сградите е луксозен хотел... със западни "гости" които ще имат леки затруднения с прибирането... въпреки, че технически погледнато то вече не е тяхна грижа ;)

    13:14 03.07.2026

  • 3 Истината

    73 2 Отговор
    Когато се радваше за ударите в Москва, сега идва възмездието, ще боли още повярвай ми

    13:15 03.07.2026

  • 4 Европеец

    73 2 Отговор
    Стига рева бе зелен просяк..... А колко са ч загиналите деца от Старобелск..... Ама е виновен либералният Путин че обеща на оня евреин Бенет да те остави жив.....

    13:16 03.07.2026

  • 5 123

    52 2 Отговор
    Къде са телевизиите да отразяват пораженията по киев като тези в Москва

    13:16 03.07.2026

  • 6 Механик

    69 2 Отговор
    Над 50 ракети и само 30 жертви?!?!
    Зеле, кажи майка, какво удариха руснаците? По какво пуснаха тия толкова много и толкова скъпи ракети? М ?
    Нещо много ви боли и за това квичите 3-ти ден. Кажи, мама, какво удариха руснаците?

    13:18 03.07.2026

  • 7 Виждащ

    57 2 Отговор
    Тези 150 изпарени наемници в Киев ги пишете:
    -удавен в басейн
    -ритнат от кон
    -ял отровни гъби
    -нещастен случай на сафари е Африка
    -решил да пръъдне но се на€рал
    -подхлъзнал се на банан
    ...... И така нататък....

    Коментиран от #49

    13:18 03.07.2026

  • 8 АБВ

    64 2 Отговор
    Кво стАна с 40-дневния натиск над Русия ? Май спихна, а ? НПЗ ще бомбиш, а ? Да няма гориво ?
    За руснаците може и да няма, но за ракетите и дроновете, дето ще сриват Украйна винаги ще има. Това не може да разбере този смъркащ клоун.

    13:19 03.07.2026

  • 9 Зелю

    44 3 Отговор
    Путин ми изпрати подарък! Отварям - вибратор!
    Какво ли иска да ми каже...?!

    Коментиран от #11, #20

    13:20 03.07.2026

  • 10 Стенли

    49 2 Отговор
    Айде , айде , дори и панетата, разбраха що за фашистка хунта управлява в Киев ,междудругото Бандера и съратниците му са извършвали такива жестокости , че дори и Хитлер е бил впечатлен от тяхната жестокост

    Коментиран от #40

    13:22 03.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шопо

    52 3 Отговор
    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.
    Не злоупотребявайте с добрината на Путин.

    Коментиран от #15, #25

    13:25 03.07.2026

  • 13 Боруна Лом

    17 1 Отговор
    ТЕ ТИЯ ДЕСЕТ СА БЪЛГАРИЯ НА БАБАТИ У АЛЕНА

    13:27 03.07.2026

  • 14 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ТЕ ТИЯ ДЕСЕТ СА В БЪЛГАРИЯ НА БАБАТИ У АЛЕНА

    13:29 03.07.2026

  • 15 Стенли

    43 1 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Много точно казано,ако както през средновековието са слагали прякори на владетелите,то прякора на Путин щеше да бъде ,Путин милостивия

    13:30 03.07.2026

  • 16 Дано

    39 1 Отговор
    Са от тези, които се радваха, че ще убиват по 50 хиляди руснаци на месец.

    Коментиран от #18

    13:34 03.07.2026

  • 17 Раша на бунището при ссср

    2 34 Отговор
    Забайкалец получил 5 години колонии за коментари в Teлеграм

    13:35 03.07.2026

  • 18 АБВ

    35 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дано":

    Май са от другите. Дето през 2013 г. скачаха и крещяха по "Хрешчатик": "Москаляку на гиляку !"

    13:37 03.07.2026

  • 19 Хаха

    32 0 Отговор
    А два милиона в известност ли са наркомане?

    13:38 03.07.2026

  • 20 Не бееее

    18 0 Отговор

    До коментар #9 от "Зелю":

    Не е вибратор ........
    пейджър е ......
    и не ти го е пратил Путин ..........

    13:39 03.07.2026

  • 21 Край

    27 0 Отговор
    В неизвестност друг път - при Бандера са. Слава търсят.

    13:43 03.07.2026

  • 22 Тиква

    24 0 Отговор
    Малко, всички окрахиените при бандера, нацисти.

    13:43 03.07.2026

  • 23 Топчията

    24 0 Отговор
    Уудри бандерите с Бандерола !

    13:46 03.07.2026

  • 24 Володiмiр, фараон/гробар

    28 0 Отговор
    Хи хи хи
    А как ентусиазирано , безобидно и непредизвикващо всичко започна с подскачане и крясъци:
    "Москаляку на Гиляку"

    13:46 03.07.2026

  • 25 Путин не може

    0 31 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    да действа по-твърдо отколкото сега. Произвеждат за 10 дни ракети, дронове и ги хвърлят по Киев за една нощ създавайки илюзията за голяма мощ. Какво ще стане ако ползва ЯО? За какво ти е да използваш ЯО, всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?

    13:48 03.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 КОТ.ар.АК 😼

    29 0 Отговор
    Хохохолите маскирали фабрика за сглобяване на дронове като агрохипермаркет но Искандер го е посетил .

    13:49 03.07.2026

  • 28 оня с коня

    26 0 Отговор
    В Куев има ударени 2броя 5звездни хотели със видни натовски "гости "и в Жешов пак са кацнали спешно самолети линейки ,явно има доста ВИП карантия пак за извозване .

    13:54 03.07.2026

  • 29 Точно така

    21 0 Отговор
    ЗелЕнски- влез във златното си vc и пусни водата!!!
    Махай се!
    Вземи си и цялото есес ,което те крепи

    13:55 03.07.2026

  • 30 Моряка

    12 0 Отговор
    Успяха ли най сетне да открият стоян георгиев сред отломките ?

    13:56 03.07.2026

  • 31 Интерпол

    18 1 Отговор
    Березовская, която е на 39 години, е Изпратена лично от Владимир Зеленски
    за да убие украински олигарх Вадим Ермолаев защото е спрял вече да му плаща рушвет.
    Тя има тъмна коса и татуировка на змия на дясната си ръка.
    Говори немски.

    13:57 03.07.2026

  • 32 Тома

    21 0 Отговор
    Най много са жертвите от пристигналите туристи от нато.Навремето имаше един генерал Съби Събев който го похарчиха в украински бункер

    14:04 03.07.2026

  • 33 Зеления ацист

    13 0 Отговор
    Да продйължава с тероризма си и след това да квичи че яде бой по каската!

    14:04 03.07.2026

  • 34 Тодор Колев

    1 11 Отговор
    Хвърлят се огромни усилия да се слагат жертвите от двете страни на кантар. Истината е, че повреме на война винаги има цивилни жертви. Умишлено или не цивилни неизбежно стават жертви. Факт е, че всички жертви във войната и цивилни и военни тегнат на съвестта на агресора. И той без спорно е диктаторът Путин и великоруският екстремизъм. Няма невинни руснаци.

    Коментиран от #42

    14:11 03.07.2026

  • 35 Янис

    11 0 Отговор
    Скоро и Зеленски и бандата му ще са в неизвестност ...филмчето тепърва започва

    14:16 03.07.2026

  • 36 Иван 1

    11 0 Отговор
    Каквото повикало това и получил зеленото.

    14:18 03.07.2026

  • 37 Смърфиета

    6 0 Отговор
    Украйна печели, небето се озарява от фойерверки, Киев и другите градове ликуват със сълзи на учи.

    14:23 03.07.2026

  • 38 Мими Кучева🐕

    4 0 Отговор
    Володя от Ленинград е много палав,мдаа!
    🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    14:26 03.07.2026

  • 39 Коста

    2 0 Отговор
    Шмъркай и продължавай!

    14:26 03.07.2026

  • 40 Смърфиета

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Шухевич е изтрепал без да хаби много муниции 150000 поляци. Уважавам католицизма и католиците, но Папата трябва винаги да е етнически италианец. Поляците са дребни душици с престъпно мислене и грандомания, т.нар. полска амбиция. Драли са по девет кожи от евреите, за да ги укриват от немците и са им ги предавали като свършат парите.

    Коментиран от #41

    14:28 03.07.2026

  • 41 Боа

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Смърфиета":

    А кой разпъна Христос?
    Не Беше ли Рим?

    14:30 03.07.2026

  • 42 АБВ

    9 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тодор Колев":

    КОЛКО ПЪТИ ТРЯБВА ДА ВИ ГО НАПИША, ЗА ДА ЗАПОМНИТЕ ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ:

    АГРЕСОР НЕ Е ОНЗИ, КОЙТО НАПАДА.
    АГРЕСОР Е ОНЗИ, КОЙТО ПРАВИ ЕДНА ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА !

    И това не е Путин, не са и руснаците. Това е НАТО, в частност англосаксонците с присъщите им арогантност, наглост, безпардонност, надменност, чувство за превъзходство и прилаганите двойни стардарти, така характерни за евроатлантическата им политическа практика.

    Коментиран от #43

    14:31 03.07.2026

  • 43 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "АБВ":

    Как украйна накара русия да я нападне?

    14:33 03.07.2026

  • 44 стоян георгиев

    0 6 Отговор
    Путин че е терорист и убиец е ясно,но че у нас има хора дето го оправдават е гнусно!

    Коментиран от #48

    14:35 03.07.2026

  • 45 САЩ е агресорът, ЕС е потърпевш васал

    3 0 Отговор
    Кръвта е по ръцете на тези, които продължават да бълват оръжие. САЩ са главният виновник за световната война

    14:44 03.07.2026

  • 46 Радост

    3 0 Отговор
    С какъв чин са изчезналите?

    14:46 03.07.2026

  • 47 Рублевка

    2 0 Отговор
    Нов успех на Зеленски! С ударите по руски рафинерии предизвика най-големия ответен удар на Москва.

    14:48 03.07.2026

  • 48 Тече ли мисъл?

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Кой гори живи жени и дечица на 02.05.2014 г. в Одеса? Защо полицията в Одеса получи указания да се оттегли и да остави неонацистите да извършат клането? Кой нагласи марионетното правителство в Киев, което нареди на полицията да се изтегли? Истината ще чуеш в телефонния разговор на Виктория Нюланд с американския посланик в Киев, проведен през февруари 2014 г. Опитай да осъзнаеш защо ЕС обедня от войната, а Нюланд каза тогава "F. the EU"

    14:50 03.07.2026

  • 49 Ма наф

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Виждащ":

    ... Подхлъзнал се на чеченски банан!
    Там е заровено кучетооооо.

    14:52 03.07.2026

  • 50 Геро

    0 0 Отговор
    Трябва ми бензин за Астрата.

    14:56 03.07.2026

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