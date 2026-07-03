Володимир Зеленски: Десет души са в неизвестност след руския удар срещу Киев, жертвите вече са 30

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че аварийно-спасителните операции на три места в Киев, ударени при руските атаки през изминалата нощ, продължават, като 10 души все още са в неизвестност. Думите му са цитирани от Би Би Си.
По думите на Зеленски спасителните екипи са разчистили значителна част от отломките, но издирването на затрупани хора продължава. По последни данни при удара срещу украинската столица са загинали 30 души, а 99 са били ранени.
Украинският президент съобщи още, че в сряда вечерта руски сили са атакували Кривой Рог, като са нанесли удар по територията на обикновен гаражен кооператив. При нападението са били ранени седем души, а жилищни сгради и две училища са получили повреди.
През нощта е бил атакуван и частен дом в Харковска област, където са пострадали шестима души, сред които три деца. По-рано през деня руски ракети са поразили и областната болница в Херсон.
Властите в Сумска област междувременно съобщиха, че при атака с дрон са загинали четирима души, включително едногодишно момиченце и неговата майка.
"Надеждната защита на украинското небе е необходима предпоставка за дипломацията. Разчитаме на подкрепата на нашите партньори", заяви Зеленски в публикация в Telegram.
От своя страна руското министерство на отбраната по-рано съобщи, че е нанесло масиран удар по военни заводи и обекти на украинския военно-промишлен комплекс. Двете страни представят различни версии за целите и последиците от атаките, които не могат да бъдат независимо потвърдени в условията на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Комундел Комунделов
13:13 03.07.2026
2 ДрайвингПлежър
Напомням, че точно този ТЕРРОРИСТ, за какъвто го обяви германската прокуратура (а вярвам, че скоро същото ще направи и Монегаската) обяви някакви безумни 40 дена на болка или някаква подобна глупост за Русия... е кво някой е очаквал Русия да не му заличи наглата усмивка от мутрата ли?! Русия продължава да е прекалено умерена. Една от сградите е луксозен хотел... със западни "гости" които ще имат леки затруднения с прибирането... въпреки, че технически погледнато то вече не е тяхна грижа ;)
13:14 03.07.2026
3 Истината
13:15 03.07.2026
4 Европеец
13:16 03.07.2026
5 123
13:16 03.07.2026
6 Механик
Зеле, кажи майка, какво удариха руснаците? По какво пуснаха тия толкова много и толкова скъпи ракети? М ?
Нещо много ви боли и за това квичите 3-ти ден. Кажи, мама, какво удариха руснаците?
13:18 03.07.2026
7 Виждащ
-удавен в басейн
-ритнат от кон
-ял отровни гъби
-нещастен случай на сафари е Африка
-решил да пръъдне но се на€рал
-подхлъзнал се на банан
...... И така нататък....
Коментиран от #49
13:18 03.07.2026
8 АБВ
За руснаците може и да няма, но за ракетите и дроновете, дето ще сриват Украйна винаги ще има. Това не може да разбере този смъркащ клоун.
13:19 03.07.2026
9 Зелю
Какво ли иска да ми каже...?!
Коментиран от #11, #20
13:20 03.07.2026
10 Стенли
Коментиран от #40
13:22 03.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Шопо
Не злоупотребявайте с добрината на Путин.
Коментиран от #15, #25
13:25 03.07.2026
13 Боруна Лом
13:27 03.07.2026
14 Боруна Лом
13:29 03.07.2026
15 Стенли
До коментар #12 от "Шопо":Много точно казано,ако както през средновековието са слагали прякори на владетелите,то прякора на Путин щеше да бъде ,Путин милостивия
13:30 03.07.2026
16 Дано
Коментиран от #18
13:34 03.07.2026
17 Раша на бунището при ссср
13:35 03.07.2026
18 АБВ
До коментар #16 от "Дано":Май са от другите. Дето през 2013 г. скачаха и крещяха по "Хрешчатик": "Москаляку на гиляку !"
13:37 03.07.2026
19 Хаха
13:38 03.07.2026
20 Не бееее
До коментар #9 от "Зелю":Не е вибратор ........
пейджър е ......
и не ти го е пратил Путин ..........
13:39 03.07.2026
21 Край
13:43 03.07.2026
22 Тиква
13:43 03.07.2026
23 Топчията
13:46 03.07.2026
24 Володiмiр, фараон/гробар
А как ентусиазирано , безобидно и непредизвикващо всичко започна с подскачане и крясъци:
"Москаляку на Гиляку"
13:46 03.07.2026
25 Путин не може
До коментар #12 от "Шопо":да действа по-твърдо отколкото сега. Произвеждат за 10 дни ракети, дронове и ги хвърлят по Киев за една нощ създавайки илюзията за голяма мощ. Какво ще стане ако ползва ЯО? За какво ти е да използваш ЯО, всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?
13:48 03.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 КОТ.ар.АК 😼
13:49 03.07.2026
28 оня с коня
13:54 03.07.2026
29 Точно така
Махай се!
Вземи си и цялото есес ,което те крепи
13:55 03.07.2026
30 Моряка
13:56 03.07.2026
31 Интерпол
за да убие украински олигарх Вадим Ермолаев защото е спрял вече да му плаща рушвет.
Тя има тъмна коса и татуировка на змия на дясната си ръка.
Говори немски.
13:57 03.07.2026
32 Тома
14:04 03.07.2026
33 Зеления ацист
14:04 03.07.2026
34 Тодор Колев
Коментиран от #42
14:11 03.07.2026
35 Янис
14:16 03.07.2026
36 Иван 1
14:18 03.07.2026
37 Смърфиета
14:23 03.07.2026
38 Мими Кучева🐕
🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍
14:26 03.07.2026
39 Коста
14:26 03.07.2026
40 Смърфиета
До коментар #10 от "Стенли":Шухевич е изтрепал без да хаби много муниции 150000 поляци. Уважавам католицизма и католиците, но Папата трябва винаги да е етнически италианец. Поляците са дребни душици с престъпно мислене и грандомания, т.нар. полска амбиция. Драли са по девет кожи от евреите, за да ги укриват от немците и са им ги предавали като свършат парите.
Коментиран от #41
14:28 03.07.2026
41 Боа
До коментар #40 от "Смърфиета":А кой разпъна Христос?
Не Беше ли Рим?
14:30 03.07.2026
42 АБВ
До коментар #34 от "Тодор Колев":КОЛКО ПЪТИ ТРЯБВА ДА ВИ ГО НАПИША, ЗА ДА ЗАПОМНИТЕ ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ:
АГРЕСОР НЕ Е ОНЗИ, КОЙТО НАПАДА.
АГРЕСОР Е ОНЗИ, КОЙТО ПРАВИ ЕДНА ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА !
И това не е Путин, не са и руснаците. Това е НАТО, в частност англосаксонците с присъщите им арогантност, наглост, безпардонност, надменност, чувство за превъзходство и прилаганите двойни стардарти, така характерни за евроатлантическата им политическа практика.
Коментиран от #43
14:31 03.07.2026
43 стоян георгиев
До коментар #42 от "АБВ":Как украйна накара русия да я нападне?
14:33 03.07.2026
44 стоян георгиев
Коментиран от #48
14:35 03.07.2026
45 САЩ е агресорът, ЕС е потърпевш васал
14:44 03.07.2026
46 Радост
14:46 03.07.2026
47 Рублевка
14:48 03.07.2026
48 Тече ли мисъл?
До коментар #44 от "стоян георгиев":Кой гори живи жени и дечица на 02.05.2014 г. в Одеса? Защо полицията в Одеса получи указания да се оттегли и да остави неонацистите да извършат клането? Кой нагласи марионетното правителство в Киев, което нареди на полицията да се изтегли? Истината ще чуеш в телефонния разговор на Виктория Нюланд с американския посланик в Киев, проведен през февруари 2014 г. Опитай да осъзнаеш защо ЕС обедня от войната, а Нюланд каза тогава "F. the EU"
14:50 03.07.2026
49 Ма наф
До коментар #7 от "Виждащ":... Подхлъзнал се на чеченски банан!
Там е заровено кучетооооо.
14:52 03.07.2026
50 Геро
14:56 03.07.2026