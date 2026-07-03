Володимир Зеленски: Десет души са в неизвестност след руския удар срещу Киев, жертвите вече са 30

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че аварийно-спасителните операции на три места в Киев, ударени при руските атаки през изминалата нощ, продължават, като 10 души все още са в неизвестност. Думите му са цитирани от Би Би Си.

По думите на Зеленски спасителните екипи са разчистили значителна част от отломките, но издирването на затрупани хора продължава. По последни данни при удара срещу украинската столица са загинали 30 души, а 99 са били ранени.

Украинският президент съобщи още, че в сряда вечерта руски сили са атакували Кривой Рог, като са нанесли удар по територията на обикновен гаражен кооператив. При нападението са били ранени седем души, а жилищни сгради и две училища са получили повреди.

През нощта е бил атакуван и частен дом в Харковска област, където са пострадали шестима души, сред които три деца. По-рано през деня руски ракети са поразили и областната болница в Херсон.

Властите в Сумска област междувременно съобщиха, че при атака с дрон са загинали четирима души, включително едногодишно момиченце и неговата майка.

"Надеждната защита на украинското небе е необходима предпоставка за дипломацията. Разчитаме на подкрепата на нашите партньори", заяви Зеленски в публикация в Telegram.

От своя страна руското министерство на отбраната по-рано съобщи, че е нанесло масиран удар по военни заводи и обекти на украинския военно-промишлен комплекс. Двете страни представят различни версии за целите и последиците от атаките, които не могат да бъдат независимо потвърдени в условията на войната.