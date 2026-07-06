Превземането на Константиновка - кампания на Кремъл за натиск върху Запада

Кремъл изглежда провежда целенасочена информационна кампания, която има за цел да убеди Запада в твърдението за завземане на Константиновка. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял по телефона на 4 юли както с руския, така и с украинския си колега Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви на 4 юли, че Съединените щати са инициирали телефонния разговор между Тръмп и Путин. Лидерите са обсъдили предстоящата среща на върха на НАТО, войната в Украйна, както и военно-политически и икономически въпроси.

Тръмп също така е разговарял със Зеленски за текущата ситуация на фронтовата линия и продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Путин е подчертал, че европейските партньори на Украйна имат погрешно възприятие за фронтовата линия.

Путин твърди, че руските сили са завзели Константиновка, което Ушаков подчерта като важна стъпка към руското завземане на останалата част от Донецка област. Ушаков твърди, че руските сили "със сигурност" ще превземат останалата част от крепостния пояс на Украйна. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви в своя англоезичен Telegram канал на 4 юли, че Константиновка е ясна победа за Русия на бойното поле и важна стъпка към превземането на Донбас и постигането на военните цели на Русия.

Руските сили обаче са проникнали в Константиновка, но не са я превзели, въпреки твърденията на Путин и Медведев. Кремълските служители редовно преувеличават тактическите руски настъпления и представят фалшиви и изфабрикувани доказателства като част от по-широки усилия за когнитивна война, опитващи се да представят украинските фронтови линии като разпадащи се - координирана информационна кампания, която има за цел да окаже натиск върху Украйна и нейните партньори да капитулират пред исканията на Русия в преговорите.

Кремъл вероятно е очаквал, че Путин ще говори с Тръмп, за да го поздрави за Деня на независимостта в Съединените щати и вероятно е целял да използва разговора, за да представи на Тръмп преувеличените си твърдения за напредък и да го убеди, че Русия печели на бойното поле.

Това се случва в момент, когато администрацията на Тръмп все по-често говори публично за украинските успехи на бойното поле, включително срещу руски военни активи и енергийна инфраструктура, както и за тактическото украинско настъпление в няколко фронтови сектора през зимата и пролетта на 2026 г.

Путин и други служители на Кремъл вероятно целенасочено налагат в западното информационно пространство фалшивите наративи, че руските сили неминуемо ще превземат останалата част от Донецка област, за да убедят Запада да капитулира пред исканията, които Русия не може да осигури военно.

Русия използва предложение за краткосрочно прекратяване на огъня, което знае, че Украйна логично ще отхвърли, като част от когнитивна война, за да представи Украйна като нежелаещ преговарящ. Руското Министерство на отбраната (МО) предложи на 4 юли прекратяване на огъня с обстрел в Константиновка от 12:00 до 18:00 часа московско време на 6 юли, за да позволи на руските сили да прехвърлят телата на загиналите в действие украински войници в Украйна.

Русия продължава да се сблъсква с нарастващи предизвикателства при разпределението на човешките ресурси, тъй като се бори да изгради стабилна противовъздушна отбрана, за да защити обширния тил на Русия. Базираният в Германия руски опозиционен медиен канал Echo съобщи на 5 юли, че руският държавен енергиен оператор "Газпром" е подписал договор с руското Министерство на отбраната (МО) за създаване на мобилни пожарни групи за защита на руската газова инфраструктура.

Echo съобщи, че войниците, служещи в мобилни пожарни групи, ще получават месечно възнаграждение от 200 000 рубли (2598 долара) от "Газпром" при двумесечно обучение, както и заплата и други плащания от руското МО.

В документите на "Газпром" се отбелязва, че договорът за мобилната пожарна група е различен от стандартния договор за военна служба и позволява на руснаците да запазят цивилната си заетост по време на военно обучение.

В документа се посочва, че членовете на мобилната пожарна група ще защитават инфраструктурата само в региона, в който са подписали договора, и че договорът за мобилната пожарна група сключва и споразумение за служба в мобилизационния резерв за три години. Руската доброволческа разузнавателно-щурмова бригада "Невски" (Руски доброволчески корпус) също съобщи на 4 юли, че набира мобилни групи за защита от украински удари с дронове на далечен обсег.