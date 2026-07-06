Превземането на Константиновка - кампания на Кремъл за натиск върху Запада

Кремъл изглежда провежда целенасочена информационна кампания, която има за цел да убеди Запада в твърдението за завземане на Константиновка. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял по телефона на 4 юли както с руския, така и с украинския си колега Владимир Путин и Володимир Зеленски.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви на 4 юли, че Съединените щати са инициирали телефонния разговор между Тръмп и Путин. Лидерите са обсъдили предстоящата среща на върха на НАТО, войната в Украйна, както и военно-политически и икономически въпроси.
Тръмп също така е разговарял със Зеленски за текущата ситуация на фронтовата линия и продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната.
Путин е подчертал, че европейските партньори на Украйна имат погрешно възприятие за фронтовата линия.
Путин твърди, че руските сили са завзели Константиновка, което Ушаков подчерта като важна стъпка към руското завземане на останалата част от Донецка област. Ушаков твърди, че руските сили "със сигурност" ще превземат останалата част от крепостния пояс на Украйна. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви в своя англоезичен Telegram канал на 4 юли, че Константиновка е ясна победа за Русия на бойното поле и важна стъпка към превземането на Донбас и постигането на военните цели на Русия.
Руските сили обаче са проникнали в Константиновка, но не са я превзели, въпреки твърденията на Путин и Медведев. Кремълските служители редовно преувеличават тактическите руски настъпления и представят фалшиви и изфабрикувани доказателства като част от по-широки усилия за когнитивна война, опитващи се да представят украинските фронтови линии като разпадащи се - координирана информационна кампания, която има за цел да окаже натиск върху Украйна и нейните партньори да капитулират пред исканията на Русия в преговорите.
Кремъл вероятно е очаквал, че Путин ще говори с Тръмп, за да го поздрави за Деня на независимостта в Съединените щати и вероятно е целял да използва разговора, за да представи на Тръмп преувеличените си твърдения за напредък и да го убеди, че Русия печели на бойното поле.
Това се случва в момент, когато администрацията на Тръмп все по-често говори публично за украинските успехи на бойното поле, включително срещу руски военни активи и енергийна инфраструктура, както и за тактическото украинско настъпление в няколко фронтови сектора през зимата и пролетта на 2026 г.
Путин и други служители на Кремъл вероятно целенасочено налагат в западното информационно пространство фалшивите наративи, че руските сили неминуемо ще превземат останалата част от Донецка област, за да убедят Запада да капитулира пред исканията, които Русия не може да осигури военно.
Русия използва предложение за краткосрочно прекратяване на огъня, което знае, че Украйна логично ще отхвърли, като част от когнитивна война, за да представи Украйна като нежелаещ преговарящ. Руското Министерство на отбраната (МО) предложи на 4 юли прекратяване на огъня с обстрел в Константиновка от 12:00 до 18:00 часа московско време на 6 юли, за да позволи на руските сили да прехвърлят телата на загиналите в действие украински войници в Украйна.
Русия продължава да се сблъсква с нарастващи предизвикателства при разпределението на човешките ресурси, тъй като се бори да изгради стабилна противовъздушна отбрана, за да защити обширния тил на Русия. Базираният в Германия руски опозиционен медиен канал Echo съобщи на 5 юли, че руският държавен енергиен оператор "Газпром" е подписал договор с руското Министерство на отбраната (МО) за създаване на мобилни пожарни групи за защита на руската газова инфраструктура.
Echo съобщи, че войниците, служещи в мобилни пожарни групи, ще получават месечно възнаграждение от 200 000 рубли (2598 долара) от "Газпром" при двумесечно обучение, както и заплата и други плащания от руското МО.
В документите на "Газпром" се отбелязва, че договорът за мобилната пожарна група е различен от стандартния договор за военна служба и позволява на руснаците да запазят цивилната си заетост по време на военно обучение.
В документа се посочва, че членовете на мобилната пожарна група ще защитават инфраструктурата само в региона, в който са подписали договора, и че договорът за мобилната пожарна група сключва и споразумение за служба в мобилизационния резерв за три години. Руската доброволческа разузнавателно-щурмова бригада "Невски" (Руски доброволчески корпус) също съобщи на 4 юли, че набира мобилни групи за защита от украински удари с дронове на далечен обсег.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Само питам
07:23 06.07.2026
4 РОТШИЛД
Коментиран от #25, #33, #51
07:23 06.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 жик так
07:24 06.07.2026
7 Пич
Талант.......
Шмр ъък.....
07:24 06.07.2026
8 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
07:25 06.07.2026
9 нема лабаво
07:25 06.07.2026
10 ЗЕЛЕНИЯ
Коментиран от #14
07:26 06.07.2026
11 az СВО Победа 81
Това обаче ни е познато до втръсване. Западът прилага този пропаганден трик още от освобождението на Мариупол. Няма кой обаче да им се върже...
Трябва да сменят репертоара!
07:27 06.07.2026
12 Гориил
Коментиран от #16, #55, #68
07:27 06.07.2026
13 ГОЛЕМИЯ ВЪПРО Е
Коментиран от #29, #52
07:27 06.07.2026
14 А Нали Видяхме
До коментар #10 от "ЗЕЛЕНИЯ":Путин с Камуфлажката
Герой в Подземията
На Бункера
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
07:29 06.07.2026
15 койдазнай
07:29 06.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ТРОЛСКА ТИШИНА
07:30 06.07.2026
18 Хе хе...
Найс, а?
07:30 06.07.2026
19 Не е истина,
07:30 06.07.2026
20 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:31 06.07.2026
21 ПУТИН ВИ КАЗА..........
Коментиран от #41
07:31 06.07.2026
22 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #39
07:31 06.07.2026
23 Герасимов
С Медал от Пучя Въшката?
За Купянск беше Генерал Сергей Кузовлев
Пак ли той ще вземе Медала?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
След Седмица
Кремъл пак ще реве
На 5 километра сме от центъра на Константиновка.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
07:33 06.07.2026
24 Аха ,
07:33 06.07.2026
25 Ротшилд
До коментар #4 от "РОТШИЛД":Защо да в лоша.Аз съм доволен....
07:33 06.07.2026
26 МАНИ МАНИ
07:33 06.07.2026
27 Сандо
Коментиран от #71, #81
07:34 06.07.2026
28 Тома
07:34 06.07.2026
29 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "ГОЛЕМИЯ ВЪПРО Е":"..Сега кой ще спре руската армия да отиде до границата с Полша?..."
Само вметна - Мы еще не начинали, няма и да почнем !!! Деньги нет, бензина нет ☝️
Коментиран от #35, #53
07:34 06.07.2026
30 Фори
Коментиран от #50
07:34 06.07.2026
31 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
07:35 06.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Константиновка
Коментиран от #44
07:37 06.07.2026
35 НАЙ-ВЕРОЯТНО
До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":НАТО ще те мобилизира заедно с твоите приятелчета нацистчета и ще ви изпрати да спирате руската армия да не стигне до границата с Полша.
07:38 06.07.2026
36 Дали е вярно?
Коментиран от #57
07:39 06.07.2026
37 САМО ДЕТО
До коментар #33 от "Феликс Дж":Не можаха да изкопаят редкоземите.
07:39 06.07.2026
38 Просроченият
07:40 06.07.2026
39 Хе хе...
До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":Кръвното, кръвното пази! Че лошите новини са все по лоши и все по на често.
За борба с когнитивния дисонанс пробвай избелване на ануса и лека синтетика. Няма да ти помогне, както не им помага и на другите розАви понита, ама поне ще си опитала.
07:40 06.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хаха
До коментар #21 от "ПУТИН ВИ КАЗА..........":При това им дава само три дни.
07:41 06.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Джамбаза
да се качи един клип с развято украинско знаме в Константиновка?
Трудно е!
Трябва руснаците да го развеят!
07:47 06.07.2026
44 Отец Дионисий
До коментар #34 от "Константиновка":"...Бог е с Русия..."
С Русия и 500 000 Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-А хванали влака за Руския Мир !!! Амин 😄
07:50 06.07.2026
45 Макробиолог
07:51 06.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 големи
08:00 06.07.2026
49 анонимен
Коментиран от #76
08:01 06.07.2026
50 Правиш се на интересен...!
До коментар #30 от "Фори":ОК-няма лошо...-тинейджърска болест...!
Но не си интересен,а...смешен!
08:03 06.07.2026
51 Антирашист 1102
До коментар #4 от "РОТШИЛД":Нацизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за нацистка държава . Не спори а чети за нацистката държава !
Коментиран от #75
08:03 06.07.2026
52 Моряка
До коментар #13 от "ГОЛЕМИЯ ВЪПРО Е":Днепър,Днепър е жестоко препятствие.
08:04 06.07.2026
53 НЕ Е ТАКА!
До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":Вчера,пак ни плашиха с поредна статия,да се стягаме и превъоръжаваме,че Русия ще ни напада...и то всеки момент!
08:07 06.07.2026
54 Макробиолог
Коментиран от #60
08:07 06.07.2026
55 Анти рашист 1103
До коментар #12 от "Гориил":Нагло е да започнеш война в европа ,и да обвиняваш европейците че се въоръжават . Виждам че и сценария е готов .
08:08 06.07.2026
56 Историк
08:09 06.07.2026
57 Ако е загинал...?!
До коментар #36 от "Дали е вярно?":Очаквайте масово погребение в Kiif,като на Хоменей...!
Даже и ,,нашите" украинци ще скочат от плажа на ,,Слънпака" и се върнат в Родината,за церемонията...(Ех...,временно де...)...!
08:11 06.07.2026
58 Гориил
Коментиран от #67
08:12 06.07.2026
59 Абе Институте, не те упрекваме
"Русия използва предложение за краткосрочно прекратяване на огъня, което знае, че Украйна логично ще отхвърли, като част от когнитивна война, за да представи Украйна като нежелаещ преговарящ."
А иначе предложението е за да се приберат труповете за да могат близките им да си ги погребат и да получат обещететенията, а не Зеленски да ги пише "изчезнали" освен това международни журналисти да отидат и проверят на място как са нещата. Само за това може и да е прав Института :
"Русия използва предложение за краткосрочно прекратяване на огъня, което знае, че Украйна логично ще отхвърли"--- защото това не се случва за пръв път. Последно бе същото с Покровск.
Коментиран от #70
08:15 06.07.2026
60 Микробиолог
До коментар #54 от "Макробиолог":Че те да не са...овце,че така лесно да се подвеждат по...,, кремълската пропаганда"...?!
Не подценявай Поляците!
Коментиран от #72
08:16 06.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Артилерист
За неблагоприятното състояние на Украйна говори и факта, че тя прави отчаяни опити да спре войната, за да се съвземе. САЩ се правят на неучастващи, но всъщност реално се опитват да замразят бойните действия. Съобщава се, че неофициални канали прегряват в опита да убедят руснаците да спрат на настоящата линия за съприкосновение...
08:18 06.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Разходка под Дронове
08:21 06.07.2026
65 Мъдрецът
08:21 06.07.2026
66 Шеф на Центаджиите
Центовете свършиха, за теб не остана, стига спа.
08:23 06.07.2026
67 екскурзия за 20 минути
До коментар #58 от "Гориил":Хайде иди на екскурзия в освободениата Константивка!?! Да се полюбуваш на украинските дрончета..Дано оцелееш 20минути ..
08:23 06.07.2026
68 Хм Хм
До коментар #12 от "Гориил":В бедна Латвия стандартът на живот е почти двоен на този в Русия.
Докога ще пропагандираш, че Русия е мирна държава, а не агресор? Тези хора са заплаха за целия континент. Докато не си променят имперското мислене никой няма да ги обича. Говоря и за обикновения руснак.
Коментиран от #73, #77, #79
08:24 06.07.2026
69 Архимандрисандрит Бибиян
08:25 06.07.2026
70 Иститута и медиите им трябва само
До коментар #59 от "Абе Институте, не те упрекваме":два-три дена да се понапъват, докато мине срещата на НАТО! И Зелко да прибере парсата и раздаде процентите! После ще клекнат и ще си признаят, че Константиновка няма стратегическо значение и са се изтеглили украинците на по-добри позиции оставяйки града с хиляди руски трупа, унижавайки така Путин.
08:27 06.07.2026
71 Не може
До коментар #27 от "Сандо":да се измие нещо, което го няма
08:31 06.07.2026
72 Макробиолог
До коментар #60 от "Микробиолог":Официални полски лица твърдят че няма как да е имало полска окупация на укр земи щот преди 1990та такава държава не е имало.Та правилно,да не подценяваме поляците,падне ли и им случай ,не пропускат да си вземат своето.
08:31 06.07.2026
73 Гориил
До коментар #68 от "Хм Хм":Латвия получава колосални субсидии от фондовете за развитие на Европейския съюз. Тези средства представляват повече от 15 процента от държавния бюджет на малката страна. Рига също така получава стотици милиони евро годишно, за да подпомогне бюджетния си дефицит (който има тенденция към нарастване).
Коментиран от #78
08:32 06.07.2026
74 Антимозъчният тръст ISW
Онези от вас, които са грамотни може сами да отидат в сайта в "института" и да се убедят.
Не знам как някаква примитивна русофобна организация свързана в Виктория Нюланд може да се цитира непрекъснато в този сайт.
Затова сте станали само за присмех.
Коментиран от #83
08:33 06.07.2026
75 Ти да не си същият,
До коментар #51 от "Антирашист 1102":дето всеки ден пита за Малая Токмачка?
Коментиран от #86
08:34 06.07.2026
76 Европа е в по-лошо икономическо
До коментар #49 от "анонимен":положение от тази война, защото се деиндустриализира и е в перманентна рецесия, а Русия е все още в икономически растеж. А горива и ресурси си има въпреки проблемите.
За Украйна да не говорим, такава фунционираща държава вече няма.
08:34 06.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Хм Хм
До коментар #73 от "Гориил":Финансовата помощ от ЕС за Латвия - включително кохезионните фондове и Механизма за възстановяване и устойчивост се отпуска изключително за специфични проекти. Европейските субсидии изискват държавата да участва със собствени средства за всеки проект. Това означава, че усвояването на фондовете всъщност стимулира националните разходи, а не запълва дупки в хазната.
Така че твърденията ти ОТНОВО са заблуждаващи.
08:38 06.07.2026
79 а бе..
До коментар #68 от "Хм Хм":В константиновка 18 хиляди бандерци чака да бъдат прибрани с ножками вперьод,най ухаят в жешкото над хиляда латвийци..
08:38 06.07.2026
80 Хахаха
08:39 06.07.2026
81 Но в замяна на това
До коментар #27 от "Сандо":много "посочват", "отбелязват", "припомнят", "анализират", "подчертават"
08:39 06.07.2026
82 Макробиолог
08:39 06.07.2026
83 Спрях да ги чета,след чутовният им бисер
До коментар #74 от "Антимозъчният тръст ISW":ISW :
,,Украинският Пролетен КонтраНаступ е в застой,поради високата и гъста тревна растителност на фронта!"...
08:43 06.07.2026
84 ВВП
08:44 06.07.2026
85 Хм Хм
До коментар #77 от "Ъъъ":Да ме наречеш малоумен трол е меко казано неразбиране на нещата. Мене не ме интересува САЩ, аз живея в Европа. За мене заплахата е Русия. Живял съм под руски ботуш и не съм никак доволен от подобна перспектива. И те съветвам да не обиждаш хората, които не познаваш и не знаеш нищо за образованието им.
08:46 06.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.