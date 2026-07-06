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Превземането на Константиновка - кампания на Кремъл за натиск върху Запада
  Тема: Украйна

Превземането на Константиновка - кампания на Кремъл за натиск върху Запада

6 Юли, 2026 07:20 2 039 87

  • русия-
  • украйна-
  • константиновка-
  • донбас-
  • крим-
  • владимир путин

Москва продължава да се сблъсква с нарастващи предизвикателства при разпределението на човешките ресурси, тъй като се бори да изгради стабилна противовъздушна отбрана, за да защити обширния тил на Русия

Превземането на Константиновка - кампания на Кремъл за натиск върху Запада - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл изглежда провежда целенасочена информационна кампания, която има за цел да убеди Запада в твърдението за завземане на Константиновка. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял по телефона на 4 юли както с руския, така и с украинския си колега Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви на 4 юли, че Съединените щати са инициирали телефонния разговор между Тръмп и Путин. Лидерите са обсъдили предстоящата среща на върха на НАТО, войната в Украйна, както и военно-политически и икономически въпроси.

Тръмп също така е разговарял със Зеленски за текущата ситуация на фронтовата линия и продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Путин е подчертал, че европейските партньори на Украйна имат погрешно възприятие за фронтовата линия.

Путин твърди, че руските сили са завзели Константиновка, което Ушаков подчерта като важна стъпка към руското завземане на останалата част от Донецка област. Ушаков твърди, че руските сили "със сигурност" ще превземат останалата част от крепостния пояс на Украйна. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви в своя англоезичен Telegram канал на 4 юли, че Константиновка е ясна победа за Русия на бойното поле и важна стъпка към превземането на Донбас и постигането на военните цели на Русия.

Руските сили обаче са проникнали в Константиновка, но не са я превзели, въпреки твърденията на Путин и Медведев. Кремълските служители редовно преувеличават тактическите руски настъпления и представят фалшиви и изфабрикувани доказателства като част от по-широки усилия за когнитивна война, опитващи се да представят украинските фронтови линии като разпадащи се - координирана информационна кампания, която има за цел да окаже натиск върху Украйна и нейните партньори да капитулират пред исканията на Русия в преговорите.

Кремъл вероятно е очаквал, че Путин ще говори с Тръмп, за да го поздрави за Деня на независимостта в Съединените щати и вероятно е целял да използва разговора, за да представи на Тръмп преувеличените си твърдения за напредък и да го убеди, че Русия печели на бойното поле.

Това се случва в момент, когато администрацията на Тръмп все по-често говори публично за украинските успехи на бойното поле, включително срещу руски военни активи и енергийна инфраструктура, както и за тактическото украинско настъпление в няколко фронтови сектора през зимата и пролетта на 2026 г.

Путин и други служители на Кремъл вероятно целенасочено налагат в западното информационно пространство фалшивите наративи, че руските сили неминуемо ще превземат останалата част от Донецка област, за да убедят Запада да капитулира пред исканията, които Русия не може да осигури военно.

Русия използва предложение за краткосрочно прекратяване на огъня, което знае, че Украйна логично ще отхвърли, като част от когнитивна война, за да представи Украйна като нежелаещ преговарящ. Руското Министерство на отбраната (МО) предложи на 4 юли прекратяване на огъня с обстрел в Константиновка от 12:00 до 18:00 часа московско време на 6 юли, за да позволи на руските сили да прехвърлят телата на загиналите в действие украински войници в Украйна.

Русия продължава да се сблъсква с нарастващи предизвикателства при разпределението на човешките ресурси, тъй като се бори да изгради стабилна противовъздушна отбрана, за да защити обширния тил на Русия. Базираният в Германия руски опозиционен медиен канал Echo съобщи на 5 юли, че руският държавен енергиен оператор "Газпром" е подписал договор с руското Министерство на отбраната (МО) за създаване на мобилни пожарни групи за защита на руската газова инфраструктура.

Echo съобщи, че войниците, служещи в мобилни пожарни групи, ще получават месечно възнаграждение от 200 000 рубли (2598 долара) от "Газпром" при двумесечно обучение, както и заплата и други плащания от руското МО.

В документите на "Газпром" се отбелязва, че договорът за мобилната пожарна група е различен от стандартния договор за военна служба и позволява на руснаците да запазят цивилната си заетост по време на военно обучение.

В документа се посочва, че членовете на мобилната пожарна група ще защитават инфраструктурата само в региона, в който са подписали договора, и че договорът за мобилната пожарна група сключва и споразумение за служба в мобилизационния резерв за три години. Руската доброволческа разузнавателно-щурмова бригада "Невски" (Руски доброволчески корпус) също съобщи на 4 юли, че набира мобилни групи за защита от украински удари с дронове на далечен обсег.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само питам

    86 11 Отговор
    Нали потника вчера предлагаше среща на Путин там ? Сега дали още е навит да ходи ?

    07:23 06.07.2026

  • 4 РОТШИЛД

    99 13 Отговор
    Инвестицията във окраинския нацизъм се оказа едно много лошо инвестиция.

    Коментиран от #25, #33, #51

    07:23 06.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 жик так

    93 11 Отговор
    И тоя град не е от стратегическо значение за укрите .

    07:24 06.07.2026

  • 7 Пич

    83 10 Отговор
    Само Зе лю може от Малая Ток мачка да хване Го лемия Ток мак!
    Талант.......
    Шмр ъък.....

    07:24 06.07.2026

  • 8 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    80 11 Отговор
    Е тотален крах.

    07:25 06.07.2026

  • 9 нема лабаво

    82 9 Отговор
    Украинците са заели по стратегически позиции...нейде из шубраците ...

    07:25 06.07.2026

  • 10 ЗЕЛЕНИЯ

    66 7 Отговор
    Дали има някое прясно селфи от Константиновка?

    Коментиран от #14

    07:26 06.07.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    83 7 Отговор
    Вече казах, че оттук нататък ще ни разказват за "продължаващи героични боеве" на ВСУ в Константиновка. Това и става, и така ще бъде няколко месеца, докато изобщо забравят за Константиновка и спрат да я споменават... 🤣

    Това обаче ни е познато до втръсване. Западът прилага този пропаганден трик още от освобождението на Мариупол. Няма кой обаче да им се върже...

    Трябва да сменят репертоара!

    07:27 06.07.2026

  • 12 Гориил

    52 8 Отговор
    Москва се опитва да забави избухването на Трета световна война. Както винаги, това може да се случи в бедна и изостанала европейска страна. Може би това ще бъде млад латвиец с пистолет в ръка.

    Коментиран от #16, #55, #68

    07:27 06.07.2026

  • 13 ГОЛЕМИЯ ВЪПРО Е

    63 9 Отговор
    Сега кой ще спре руската армия да отиде до границата с Полша?

    Коментиран от #29, #52

    07:27 06.07.2026

  • 14 А Нали Видяхме

    9 55 Отговор

    До коментар #10 от "ЗЕЛЕНИЯ":

    Путин с Камуфлажката
    Герой в Подземията
    На Бункера

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    07:29 06.07.2026

  • 15 койдазнай

    22 15 Отговор
    Каква "информационна кампания"?!? То ЦРУ знае по-добре от герасимов, какво се случва на фронта?!? С такива "завземания", само редакцията на Факти може да бъде заблудена...

    07:29 06.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТРОЛСКА ТИШИНА

    55 6 Отговор
    БГ Бандерите са се наврели по дупките. Приятно е, черги няма да цапат форума.

    07:30 06.07.2026

  • 18 Хе хе...

    47 5 Отговор
    Преди два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на 4о4. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, към днешна дата са под 22млн, включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, горе долу 5-6млн човека дето бандерчетата ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    07:30 06.07.2026

  • 19 Не е истина,

    57 5 Отговор
    За първи път в живота ми виждам ден след ден, противоречащи си факти. Взел,не дал,превзел,не превзел, стратегически , не стратегически! Само лъжи. Не можеш да видиш и чуеш двете страни,а слушаш вярната само! Димна завеса,корупция и смърт. Това ли са новите ЕС ценности? Къде са свободата на словото и изразяването?

    07:30 06.07.2026

  • 20 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    51 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:31 06.07.2026

  • 21 ПУТИН ВИ КАЗА..........

    48 6 Отговор
    ИЛИ БЕЛИЯ БАЙРАК , ИЛИ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПО ПЛАН......!

    Коментиран от #41

    07:31 06.07.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    13 51 Отговор
    Това превземане да не е като "превземането" на Купянск и "пълното асвабаждение" на Луганск три пъти годишно ? Много руски генерали станаха маршали покрай тия "пабеди", а 15-годишното синче на Кадиров има повече медали от Жуков, му ии6а матушката руска 😆

    Коментиран от #39

    07:31 06.07.2026

  • 23 Герасимов

    9 46 Отговор
    Кой Генерал ще посочи да бъде награден
    С Медал от Пучя Въшката?

    За Купянск беше Генерал Сергей Кузовлев
    Пак ли той ще вземе Медала?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    След Седмица
    Кремъл пак ще реве
    На 5 километра сме от центъра на Константиновка.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    07:33 06.07.2026

  • 24 Аха ,

    38 4 Отговор
    ами който не вярва да иде и да провери!

    07:33 06.07.2026

  • 25 Ротшилд

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "РОТШИЛД":

    Защо да в лоша.Аз съм доволен....

    07:33 06.07.2026

  • 26 МАНИ МАНИ

    39 6 Отговор
    Бандернацистите ядат здраво дървото. Яко ги лупат.

    07:33 06.07.2026

  • 27 Сандо

    41 4 Отговор
    Най-често срещаната дума в материала е "вероятно".Как да го четеш,а още повече да му вярваш при такава огромна доза неопределеност?Но за козячетата това е като утринна роса за измиване на остатъчната съвест.

    Коментиран от #71, #81

    07:34 06.07.2026

  • 28 Тома

    31 4 Отговор
    Най честните медии са DW и ISW но само в носа защото там е много тясно.

    07:34 06.07.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    7 38 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМИЯ ВЪПРО Е":

    "..Сега кой ще спре руската армия да отиде до границата с Полша?..."

    Само вметна - Мы еще не начинали, няма и да почнем !!! Деньги нет, бензина нет ☝️

    Коментиран от #35, #53

    07:34 06.07.2026

  • 30 Фори

    7 33 Отговор
    Превзели са само Костадиновка Копейкина.

    Коментиран от #50

    07:34 06.07.2026

  • 31 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    48 5 Отговор
    Ще приключи когато руската армия освободи Одеса. Тогава британците ще загубят интерес и ще спрат финансирането.

    07:35 06.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Константиновка

    41 8 Отговор
    Е превзета , има около 30 флага в целия град . В събота имаше мижава атака на наркоманите , бяха неутрализирани барабар с техниката ! Бог с Русия !

    Коментиран от #44

    07:37 06.07.2026

  • 35 НАЙ-ВЕРОЯТНО

    34 5 Отговор

    До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":

    НАТО ще те мобилизира заедно с твоите приятелчета нацистчета и ще ви изпрати да спирате руската армия да не стигне до границата с Полша.

    07:38 06.07.2026

  • 36 Дали е вярно?

    23 4 Отговор
    Непотвърдена засега информация, че Сирски е загинал. Може и да е фейк.

    Коментиран от #57

    07:39 06.07.2026

  • 37 САМО ДЕТО

    20 4 Отговор

    До коментар #33 от "Феликс Дж":

    Не можаха да изкопаят редкоземите.

    07:39 06.07.2026

  • 38 Просроченият

    17 4 Отговор
    Каза, че няма такова нещо като превземане на константиновка.

    07:40 06.07.2026

  • 39 Хе хе...

    26 5 Отговор

    До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Кръвното, кръвното пази! Че лошите новини са все по лоши и все по на често.
    За борба с когнитивния дисонанс пробвай избелване на ануса и лека синтетика. Няма да ти помогне, както не им помага и на другите розАви понита, ама поне ще си опитала.

    07:40 06.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хаха

    5 14 Отговор

    До коментар #21 от "ПУТИН ВИ КАЗА..........":

    При това им дава само три дни.

    07:41 06.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Джамбаза

    30 4 Отговор
    Толкова ли е трудно, за целите на пропагандата,
    да се качи един клип с развято украинско знаме в Константиновка?
    Трудно е!
    Трябва руснаците да го развеят!

    07:47 06.07.2026

  • 44 Отец Дионисий

    5 25 Отговор

    До коментар #34 от "Константиновка":

    "...Бог е с Русия..."

    С Русия и 500 000 Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-А хванали влака за Руския Мир !!! Амин 😄

    07:50 06.07.2026

  • 45 Макробиолог

    15 5 Отговор
    Много ми е важна константиновка,щот това е моята война.Между другото англя победи мехико и това е и ще остане единствения им успех за това десетилетие.

    07:51 06.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 големи

    9 3 Отговор
    аплици са модераторите

    08:00 06.07.2026

  • 49 анонимен

    23 4 Отговор
    Вярно е,че Русия има икономически проблеми, но тя реално воюва срещу целия запад. И не вярвам да отстъпи. Трудно се побеждават хора, издържали обсадата на Ленинград.

    Коментиран от #76

    08:01 06.07.2026

  • 50 Правиш се на интересен...!

    10 4 Отговор

    До коментар #30 от "Фори":

    ОК-няма лошо...-тинейджърска болест...!
    Но не си интересен,а...смешен!

    08:03 06.07.2026

  • 51 Антирашист 1102

    5 16 Отговор

    До коментар #4 от "РОТШИЛД":

    Нацизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за нацистка държава . Не спори а чети за нацистката държава !

    Коментиран от #75

    08:03 06.07.2026

  • 52 Моряка

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМИЯ ВЪПРО Е":

    Днепър,Днепър е жестоко препятствие.

    08:04 06.07.2026

  • 53 НЕ Е ТАКА!

    18 5 Отговор

    До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":

    Вчера,пак ни плашиха с поредна статия,да се стягаме и превъоръжаваме,че Русия ще ни напада...и то всеки момент!

    08:07 06.07.2026

  • 54 Макробиолог

    7 11 Отговор
    Тревожни тенденции в Полша, които са се подвели по кремълсщата пропаганда. Твърдят че бандера и ко не е тебаш толкова борец за независимост колкото наци нихилирал 100+хл поляци,и не може да бъде включен в пантеона на героите на укр.,за което настоява човеко с зелените спортни дрехи ,под диктовката на утрасвръх правиот сектор.Путин пък твърди че провежда денацификация.Сега що и е нужно на Полша вместо да плюне на паметта на 100хл поляци,да подкрепя кремълсщата пропаганда?

    Коментиран от #60

    08:07 06.07.2026

  • 55 Анти рашист 1103

    6 12 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Нагло е да започнеш война в европа ,и да обвиняваш европейците че се въоръжават . Виждам че и сценария е готов .

    08:08 06.07.2026

  • 56 Историк

    6 15 Отговор
    Агент Краснов продължава с безумието си да пита Путин какво да прави преди всяка среща на НАТО. Такава позорно американска политика води единствено до увеличаване на руската агресия. Двамата злодеи няма как да решават въпроси,свързани с мира. Светът ще се успокои, когото това спре по един или друг начин.

    08:09 06.07.2026

  • 57 Ако е загинал...?!

    13 5 Отговор

    До коментар #36 от "Дали е вярно?":

    Очаквайте масово погребение в Kiif,като на Хоменей...!
    Даже и ,,нашите" украинци ще скочат от плажа на ,,Слънпака" и се върнат в Родината,за церемонията...(Ех...,временно де...)...!

    08:11 06.07.2026

  • 58 Гориил

    20 5 Отговор
    Никога няма да спечелите война с Русия, освен ако не я победите на бойното поле. Както виждаме, войната на земята носи само унижение и срам на Бандера. Днес големият индустриален град Константиновка беше напълно освободен (припомнете си, че особено здравото и термоустойчиво стъкло за звездите на кулите на Кремъл е произведено през 1936 г. в Константиновския специален стъкларски завод), а утре ще бъде освободен най-големият железопътен възел в Европа - Красни Лиман. Руската армия влезе в Красни Лиман със 130 ATV-та и 90 мотоциклета(отлични продукти на концерна "Руска механика" в Рибинск) ревностно разчиствайки улиците от украински войници и прогонвайки деморализираните бандеровци обратно към Киев.

    Коментиран от #67

    08:12 06.07.2026

  • 59 Абе Институте, не те упрекваме

    17 3 Отговор
    че пишеш отчаяните си тъпотии, разбираме ти болката,- а упрекваме тези дето ти ги преписват!

    "Русия използва предложение за краткосрочно прекратяване на огъня, което знае, че Украйна логично ще отхвърли, като част от когнитивна война, за да представи Украйна като нежелаещ преговарящ."

    А иначе предложението е за да се приберат труповете за да могат близките им да си ги погребат и да получат обещететенията, а не Зеленски да ги пише "изчезнали" освен това международни журналисти да отидат и проверят на място как са нещата. Само за това може и да е прав Института :

    "Русия използва предложение за краткосрочно прекратяване на огъня, което знае, че Украйна логично ще отхвърли"--- защото това не се случва за пръв път. Последно бе същото с Покровск.

    Коментиран от #70

    08:15 06.07.2026

  • 60 Микробиолог

    8 8 Отговор

    До коментар #54 от "Макробиолог":

    Че те да не са...овце,че така лесно да се подвеждат по...,, кремълската пропаганда"...?!
    Не подценявай Поляците!

    Коментиран от #72

    08:16 06.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Артилерист

    20 4 Отговор
    Тук не е разрешено да се пише за неволите на Украйна и западните й господари, но Русия покани 20 от най-популярните западни медии на място в Константиновка да видят и да се убедят, че града е безвъзвратно превзет. Това сериозен удар по западната пропаганда, че Украйна успешно противодейства на "агресора", което е основание да се продължава подкрепата й с пари и оръжия. На следващо място западняците не могат вече да игнорират драстичния недостиг на жива сила в укроармията. Мобилизацията зацикли, а резервите на фронта се топят ускорено от превъзхождащите руски средства за далечно поразяване. Тези факти не могат да се компенсират с наемници, нито със западни съветници и инструктори.
    За неблагоприятното състояние на Украйна говори и факта, че тя прави отчаяни опити да спре войната, за да се съвземе. САЩ се правят на неучастващи, но всъщност реално се опитват да замразят бойните действия. Съобщава се, че неофициални канали прегряват в опита да убедят руснаците да спрат на настоящата линия за съприкосновение...

    08:18 06.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Разходка под Дронове

    4 10 Отговор
    Как се превзема и владее град, над който кръжат Украински дронове?

    08:21 06.07.2026

  • 65 Мъдрецът

    3 11 Отговор
    Какъв натиск, бе! Джей ди Ванс който е приятел на Москва каза че офанзивните възможности на Русия клонят към нула, zero, 00! Натискът е върху путинците! А руският народ е безгласна уфcъ, жъ изтърпи всё!

    08:21 06.07.2026

  • 66 Шеф на Центаджиите

    6 2 Отговор
    - Стоянееееее, ставай бе Стоянеее.
    Центовете свършиха, за теб не остана, стига спа.

    08:23 06.07.2026

  • 67 екскурзия за 20 минути

    2 9 Отговор

    До коментар #58 от "Гориил":

    Хайде иди на екскурзия в освободениата Константивка!?! Да се полюбуваш на украинските дрончета..Дано оцелееш 20минути ..

    08:23 06.07.2026

  • 68 Хм Хм

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    В бедна Латвия стандартът на живот е почти двоен на този в Русия.
    Докога ще пропагандираш, че Русия е мирна държава, а не агресор? Тези хора са заплаха за целия континент. Докато не си променят имперското мислене никой няма да ги обича. Говоря и за обикновения руснак.

    Коментиран от #73, #77, #79

    08:24 06.07.2026

  • 69 Архимандрисандрит Бибиян

    2 9 Отговор
    Нали превзел Константиновка Путйо,шо не оди да срешне Зеленски таме? Шо нема бункер таме,или нема бензин за ауруса?

    08:25 06.07.2026

  • 70 Иститута и медиите им трябва само

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "Абе Институте, не те упрекваме":

    два-три дена да се понапъват, докато мине срещата на НАТО! И Зелко да прибере парсата и раздаде процентите! После ще клекнат и ще си признаят, че Константиновка няма стратегическо значение и са се изтеглили украинците на по-добри позиции оставяйки града с хиляди руски трупа, унижавайки така Путин.

    08:27 06.07.2026

  • 71 Не може

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сандо":

    да се измие нещо, което го няма

    08:31 06.07.2026

  • 72 Макробиолог

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Микробиолог":

    Официални полски лица твърдят че няма как да е имало полска окупация на укр земи щот преди 1990та такава държава не е имало.Та правилно,да не подценяваме поляците,падне ли и им случай ,не пропускат да си вземат своето.

    08:31 06.07.2026

  • 73 Гориил

    7 2 Отговор

    До коментар #68 от "Хм Хм":

    Латвия получава колосални субсидии от фондовете за развитие на Европейския съюз. Тези средства представляват повече от 15 процента от държавния бюджет на малката страна. Рига също така получава стотици милиони евро годишно, за да подпомогне бюджетния си дефицит (който има тенденция към нарастване).

    Коментиран от #78

    08:32 06.07.2026

  • 74 Антимозъчният тръст ISW

    5 1 Отговор
    Този "институт" е пълен с украински лапетии, които току що са завършили университета, хал-хабер си нямат от военна тактика и война. Тия лапета ще напишат всичко, което им поръчат.
    Онези от вас, които са грамотни може сами да отидат в сайта в "института" и да се убедят.
    Не знам как някаква примитивна русофобна организация свързана в Виктория Нюланд може да се цитира непрекъснато в този сайт.
    Затова сте станали само за присмех.

    Коментиран от #83

    08:33 06.07.2026

  • 75 Ти да не си същият,

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Антирашист 1102":

    дето всеки ден пита за Малая Токмачка?

    Коментиран от #86

    08:34 06.07.2026

  • 76 Европа е в по-лошо икономическо

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "анонимен":

    положение от тази война, защото се деиндустриализира и е в перманентна рецесия, а Русия е все още в икономически растеж. А горива и ресурси си има въпреки проблемите.
    За Украйна да не говорим, такава фунционираща държава вече няма.

    08:34 06.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хм Хм

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Гориил":

    Финансовата помощ от ЕС за Латвия - включително кохезионните фондове и Механизма за възстановяване и устойчивост се отпуска изключително за специфични проекти. Европейските субсидии изискват държавата да участва със собствени средства за всеки проект. Това означава, че усвояването на фондовете всъщност стимулира националните разходи, а не запълва дупки в хазната.
    Така че твърденията ти ОТНОВО са заблуждаващи.

    08:38 06.07.2026

  • 79 а бе..

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Хм Хм":

    В константиновка 18 хиляди бандерци чака да бъдат прибрани с ножками вперьод,най ухаят в жешкото над хиляда латвийци..

    08:38 06.07.2026

  • 80 Хахаха

    0 2 Отговор
    Превзели Константиновка ама друг път! Ще гинат като въшки за кефа на съдиста от кремъл

    08:39 06.07.2026

  • 81 Но в замяна на това

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сандо":

    много "посочват", "отбелязват", "припомнят", "анализират", "подчертават"

    08:39 06.07.2026

  • 82 Макробиолог

    2 0 Отговор
    В укр се разработва спешно технология за зареждане с бензин на коли по време на движение от дронове цистерни. Има сериозни причини за тая иновация.

    08:39 06.07.2026

  • 83 Спрях да ги чета,след чутовният им бисер

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Антимозъчният тръст ISW":

    ISW :
    ,,Украинският Пролетен КонтраНаступ е в застой,поради високата и гъста тревна растителност на фронта!"...

    08:43 06.07.2026

  • 84 ВВП

    0 0 Отговор
    В окроина ,болшая жопа..Константиновка е заличена от лицето на земята ..Със сигурност има окро мишоци скрити по мазета и тавани..Тепърва ще изпълзят .

    08:44 06.07.2026

  • 85 Хм Хм

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ъъъ":

    Да ме наречеш малоумен трол е меко казано неразбиране на нещата. Мене не ме интересува САЩ, аз живея в Европа. За мене заплахата е Русия. Живял съм под руски ботуш и не съм никак доволен от подобна перспектива. И те съветвам да не обиждаш хората, които не познаваш и не знаеш нищо за образованието им.

    08:46 06.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

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