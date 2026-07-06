Дмитрий Медведев: Американците да решат първо своите проблеми

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Съединените щати нямат право да налагат волята си на другите, предлагайки Вашингтон първо да реши собствените си проблеми у дома.
"Съединените щати и Белият дом нямат право да налагат волята си на другите. Нека първо оправят бъркотията у дома", написа Медведев в своя Telegram канал, цитиран от "Интерфакс".
"Съединените щати навършиха 250 години. Дали са пример за подражание или "империя на злото"? Според мен, нито едното, нито другото, отбеляза той. Но ето за какво са съгласни повечето държави на планетата: Америка няма право да взема решения вместо другите. Всяка държава - малка или голяма - може сама да реши собствените си проблеми", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исус е казал че евреите са слуги на Д.
Коментиран от #3
10:53 06.07.2026
2 реалистъ
Коментиран от #5, #53
10:54 06.07.2026
3 Е па тоя
До коментар #1 от "Исус е казал че евреите са слуги на Д.":Е евреин.
Коментиран от #41
10:54 06.07.2026
4 ФАКТ
Коментиран от #10, #20, #21, #54
10:55 06.07.2026
5 Сила
До коментар #2 от "реалистъ":Каквото винаги , пие и затъва в грязта !!!
10:56 06.07.2026
6 иван костов
10:56 06.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:56 06.07.2026
8 НАГЛИЯ
10:56 06.07.2026
9 Хаха
10:57 06.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 русия империя на Злото
10:59 06.07.2026
12 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ
АааааааХахахаха
У йло пе НДЕЛО знае... Уай
АааааааХахахаха
Коментиран от #15
11:00 06.07.2026
13 американците са от празник на
11:00 06.07.2026
14 хихи
Коментиран от #58
11:00 06.07.2026
15 Атина Палада
До коментар #12 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ":За съжаление е факт. Вторая в Сирия и Украйна го разбира
11:01 06.07.2026
16 Шафьоро
11:01 06.07.2026
17 Ехеее
Коментиран от #37
11:02 06.07.2026
18 Димата
Коментиран от #36
11:03 06.07.2026
19 ха ха
Коментиран от #23
11:03 06.07.2026
20 САЩ
До коментар #4 от "ФАКТ":са последната надежда на Русия, ако не им помогнат, Федерацията ще се разпадне.
Коментиран от #28
11:03 06.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Матрьошка
Коментиран от #32
11:05 06.07.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "ха ха":Фотографи, сър!
Урсусзлийката що винаги е с ореол от петолъчки, сякаш е светица- девица комуняга🤔❗
11:06 06.07.2026
24 Мишел
11:06 06.07.2026
25 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ
Сбогом на престижното назначаване за Председател на Думата, сбогом заемането на някаква легитимна "изборна" длъжност след "избора" (назначаването) за президент. Така отново остава единственият член на Съвет за сигурност на РФ, който е там единствено по волята президента с неясен статут и без регламентирани права и задължения.
Димата обаче е борец. Освен алкохола ще продължава неуморно да бори и громи всички врагове на "руския мир" за да отчита дейност и хората да не го забравят.
11:07 06.07.2026
26 СРО ЧНО
Нема Ток, вода,бензин, солярка,няма Газ, Интернет, транспорт, влакове, автобуси, самолети,..нема хранителни продукти,магазините затворени! Нема нито един монголски кораб, баржа или подводница! Висшите военни избягаха със своите семейства,.. крепостняци бутат автомобили в 16 км колона бягаща от Крим!
Ситуацията е извън контрол
Коментиран от #33
11:07 06.07.2026
27 Кравар
11:07 06.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "САЩ":Пак си БЕЗ ник,
пак си БЕЗ домашно❗
Лично ген. М. Мили какво каза какво ще се случи с К.еф , ако ШАШт не се намесят❗
Коментиран от #35, #42
11:08 06.07.2026
29 Алко
11:09 06.07.2026
30 Запознат
11:09 06.07.2026
31 Лошото момче на Кремъл...
11:10 06.07.2026
32 Ти пък, нищо не каза :)
До коментар #22 от "Матрьошка":Русия не може да се справи със собствената си катастрофа и фалит, камо ли да решава други проблеми. Безпомощността и отчаянието са пълни :)
11:11 06.07.2026
33 Механик
До коментар #26 от "СРО ЧНО":Напълно вярно.Така е.
11:12 06.07.2026
34 Тоз ка.пут
Коментиран от #46, #57
11:13 06.07.2026
35 Нищо в мрежата не изчезва:
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството! 24.02. 22
2 ДНЯ и ВСЕ!
ПОЛТАРА ДНЯ!
В КИЕВ за 2 ДНЯ, та това е една Украйна Господи..
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Париж!
ТоварНе е война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг!
Границите на СССР!
АааааааХахахаха
Къде тук видиш..Мили Ванили ?
АааааааХахахаха
Коментиран от #38, #43, #45, #48
11:14 06.07.2026
36 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ
До коментар #18 от "Димата":Скоро се оказа, че има проблеми и с други. Например като:
11:14 06.07.2026
37 О,хооо
До коментар #17 от "Ехеее":Прав си е човека. Всеки да си гледа неговата градинка. 😁🤔
11:15 06.07.2026
38 Механик
До коментар #35 от "Нищо в мрежата не изчезва:":Вярно е.
11:16 06.07.2026
39 Медведката
11:16 06.07.2026
40 Да митя
11:16 06.07.2026
41 Стани
До коментар #3 от "Е па тоя":Кое му е еврейското?
Коментиран от #52
11:16 06.07.2026
42 Тихо πръдлякk!
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не си компетентен.
Коментиран от #49
11:17 06.07.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "Нищо в мрежата не изчезва:":в НЕзнанието ти е силата❗
11:17 06.07.2026
44 Васил
11:18 06.07.2026
45 Факт
До коментар #35 от "Нищо в мрежата не изчезва:":ЛУКА шенко:
" Пу ткин лично ми се обади и ме увери че всичко ще приключи за 3 -- 4 дни! Ние не участваме в Украйна"!!
11:18 06.07.2026
46 хихи
До коментар #34 от "Тоз ка.пут":и от там са го изритали, защото не помогнаха на Иран .😂.😂.😂
11:19 06.07.2026
47 Животът на този и шефа му зависият пряко
11:22 06.07.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "Нищо в мрежата не изчезва:":"Още преди началото на т.нар. специална военна операция, ген. Мали бе предупредил, че ако САЩ не помагат на властите в Киев, нашествениците ще превземат Украйна за три дни. "‼️
На какъв пост беше ген. Мили- можеш да провериш сам❗
Коментиран от #55
11:22 06.07.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Тихо πръдлякk!":Глу-.пак-ът винаги се мисли за най-знаещ❗
Но вместо да покаже знания- ръси обиди❗
Нищо ново ❗
11:24 06.07.2026
50 Истинското
11:25 06.07.2026
51 Санде Глухия
Убавци
Ееееедехееее
Ама... пе дерасини
11:25 06.07.2026
52 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ
До коментар #41 от "Стани":Кой да ти каже.
Според документи обаче се оказва, че има един Менахем /Давид/ Ааронович Мендель.
Майката пък се казвала Юлия /Циля/ Вениаминовна, която е 100% еврейка.
11:27 06.07.2026
53 Смотльо,
До коментар #2 от "реалистъ":Ти руснака не мисли ,мисли за собствената си държава и за себе си .
11:28 06.07.2026
54 Смотльо,
До коментар #4 от "ФАКТ":Путлер е създателя ти.
11:29 06.07.2026
55 Механик
До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Че САЩ им помогнаха, на 8 месец им изпратиха Джавелинки за бой със. Авиацията, подводниците, крилатите и балистични ракети, ..а ЕВРОПА им изпрати..бронежилетки, каски/шлемове, палатки и излишни униформи!
Коментиран от #60
11:30 06.07.2026
56 ...
11:31 06.07.2026
57 Силоз
До коментар #34 от "Тоз ка.пут":Там алкохола е забранен, какво да прави.
11:31 06.07.2026
58 Смотльо,
До коментар #14 от "хихи":И кой нормален би искал да се сравнява с обор?
11:32 06.07.2026
59 оня с коня
Коментиран от #62
11:35 06.07.2026
60 Обективен
До коментар #55 от "Механик":Всъщност, това е така. Украйна сама , макар и слабо въоръжена, разби 64 км Колона и унищожи напълно десанта на ВДВ/ 28 вертушки и 380 десантура/ пред КИЕВ! След това ОСВОБОДИ ЧЕРНИГОВ ,Харков, ХЕРСОН, СУМИ и едва тогава пристигнаха първите гаубици и БМПта от САЩ и Европа!
Коментиран от #61, #64, #65
11:39 06.07.2026
61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #60 от "Обективен":Всъщност това НЕ е така❗
Американосите имат план за У...йна още от преди повече от половин век❗
А след 2008-ма има официални документи за НАТОвизиране на У...йна❗
Дори да беше прочел думите на Меркел, щеше да знаеш, че пишеш ГЛЮ.ПОСТ.И❗
11:47 06.07.2026
62 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ
До коментар #59 от "оня с коня":Фактите обаче са приворечиви, защото дори Путин си противоречи:
04.06 - "Украйна не е готова за компромисите, договорени в Анкъридж."
28.06 - "В Анкъридж наистина нямаше никакви договорености."
11:48 06.07.2026
63 Смях в залата
😆
11:49 06.07.2026
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #60 от "Обективен":Обективно, това не са данни на МаЦква и ТАСС, а на самото СеРеУ❗
"Още през 1957 г. Централното разузнавателно управление (ЦРУ) изготвя секретен план за използването на Украйна като плацдарм срещу Съветския съюз. Документът, озаглавен „Фактори на съпротивата и райони за специални операции“ (Resistance Factors and Special Forces Areas), анализира в над 200 страници демографските, икономическите, географските и историческите особености на Украинската съветска социалистическа република. Целта е била да се определи къде може да се подпали въоръжено въстание, което да ускори разпада на СССР."
11:50 06.07.2026
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #60 от "Обективен":Обективно,
"на 3 декември 2008 НАТО решава да изработи Годишна национална програма за осигуряване на подкрепа на страната за изпълняване на реформите за присъединяване към Алианса. "
😉
11:53 06.07.2026
66 Ами то
11:54 06.07.2026