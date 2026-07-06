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Дмитрий Медведев: Американците да решат първо своите проблеми

Дмитрий Медведев: Американците да решат първо своите проблеми

6 Юли, 2026 10:50 1 340 66

  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • дмитрий медведев-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Съединените щати нямат право да налагат волята си на другите

Дмитрий Медведев: Американците да решат първо своите проблеми - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Съединените щати нямат право да налагат волята си на другите, предлагайки Вашингтон първо да реши собствените си проблеми у дома.

"Съединените щати и Белият дом нямат право да налагат волята си на другите. Нека първо оправят бъркотията у дома", написа Медведев в своя Telegram канал, цитиран от "Интерфакс".

"Съединените щати навършиха 250 години. Дали са пример за подражание или "империя на злото"? Според мен, нито едното, нито другото, отбеляза той. Но ето за какво са съгласни повечето държави на планетата: Америка няма право да взема решения вместо другите. Всяка държава - малка или голяма - може сама да реши собствените си проблеми", заяви той.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исус е казал че евреите са слуги на Д.

    25 19 Отговор
    САЩ са империята на Дявола

    Коментиран от #3

    10:53 06.07.2026

  • 2 реалистъ

    20 18 Отговор
    Те ще ги решат, а русийката какво ще прави...

    Коментиран от #5, #53

    10:54 06.07.2026

  • 3 Е па тоя

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "Исус е казал че евреите са слуги на Д.":

    Е евреин.

    Коментиран от #41

    10:54 06.07.2026

  • 4 ФАКТ

    9 20 Отговор
    Сащ управлвяат многохпдовия таксиджия Путлер. Казват му да не ескалира и да не върши военни престъпления като стрелби по важни цели АХАХАХ

    Коментиран от #10, #20, #21, #54

    10:55 06.07.2026

  • 5 Сила

    14 14 Отговор

    До коментар #2 от "реалистъ":

    Каквото винаги , пие и затъва в грязта !!!

    10:56 06.07.2026

  • 6 иван костов

    18 12 Отговор
    В САЩ 40% от населението са на продоволствени купони!

    10:56 06.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 6 Отговор
    Те така ги решават- като ги изнасят навън❗

    10:56 06.07.2026

  • 8 НАГЛИЯ

    13 10 Отговор
    По скоро империя на Дявола!

    10:56 06.07.2026

  • 9 Хаха

    19 18 Отговор
    А Русия има право да налага на другите. Голям смях и голяма наглост. Вярно е, че САЩ нямат право, но Русия също няма право. Виш идиотизтъм! Когато не можеш да мислиш, по добре си мълчи!

    10:57 06.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 русия империя на Злото

    19 16 Отговор
    русия гнездо на Тероризма!

    10:59 06.07.2026

  • 12 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    12 15 Отговор
    СИЛНИЯТ налага санкции и определя Правилата -- мякащите блатни ПРИМАти свиват ушите и изпълняват, иначе ше игра...кръпела!
    АааааааХахахаха
    У йло пе НДЕЛО знае... Уай
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #15

    11:00 06.07.2026

  • 13 американците са от празник на

    12 4 Отговор
    празник . 4 юли , преди това други . нормално . мондиала 2026 те го поискаха - да са домакини . има си и пълни стадиони . чакат да станат световни шампиони . разбира се е невъзможно . но са диктатура . и другите страни не искат да ги командват . мадуро от венецуела още не се е прибрал . няма и присъда за него и жена му . зор беше да го осъдят кат нарко картел и контрабандист . което разбира се е лъжа за един президент .

    11:00 06.07.2026

  • 14 хихи

    17 11 Отговор
    Медводков се сравнява с щатите смях .😂.😂.😂

    Коментиран от #58

    11:00 06.07.2026

  • 15 Атина Палада

    11 7 Отговор

    До коментар #12 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ":

    За съжаление е факт. Вторая в Сирия и Украйна го разбира

    11:01 06.07.2026

  • 16 Шафьоро

    11 8 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    11:01 06.07.2026

  • 17 Ехеее

    13 11 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от психо диспансера 🥃😂

    Коментиран от #37

    11:02 06.07.2026

  • 18 Димата

    9 9 Отговор
    Мен ме касаят единственно проблемите ми с Финландия

    Коментиран от #36

    11:03 06.07.2026

  • 19 ха ха

    14 8 Отговор
    абе тоя що винаги гледа така все едно са му взели водката

    Коментиран от #23

    11:03 06.07.2026

  • 20 САЩ

    16 11 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    са последната надежда на Русия, ако не им помогнат, Федерацията ще се разпадне.

    Коментиран от #28

    11:03 06.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Матрьошка

    9 6 Отговор
    Прав е другаря Медведев. Сега Русия ще реши проблемите на Украйна.

    Коментиран от #32

    11:05 06.07.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 7 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха":

    Фотографи, сър!
    Урсусзлийката що винаги е с ореол от петолъчки, сякаш е светица- девица комуняга🤔❗

    11:06 06.07.2026

  • 24 Мишел

    9 5 Отговор
    "Русия ще получи хуманитарна помощ от Казахстан 50 000 метрични тона бензин през юли."

    11:06 06.07.2026

  • 25 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ

    17 6 Отговор
    Само с алкохол и агресия нищо не се постига. Димата обаче го разбира по трудния начин след като и сега не е в ТОП 3 и дори в ТОП 5 сред кандидатите на "Единна Русия" за новата Държавна Дума.

    Сбогом на престижното назначаване за Председател на Думата, сбогом заемането на някаква легитимна "изборна" длъжност след "избора" (назначаването) за президент. Така отново остава единственият член на Съвет за сигурност на РФ, който е там единствено по волята президента с неясен статут и без регламентирани права и задължения.

    Димата обаче е борец. Освен алкохола ще продължава неуморно да бори и громи всички врагове на "руския мир" за да отчита дейност и хората да не го забравят.

    11:07 06.07.2026

  • 26 СРО ЧНО

    14 5 Отговор
    Апокалипсис у Крим;
    Нема Ток, вода,бензин, солярка,няма Газ, Интернет, транспорт, влакове, автобуси, самолети,..нема хранителни продукти,магазините затворени! Нема нито един монголски кораб, баржа или подводница! Висшите военни избягаха със своите семейства,.. крепостняци бутат автомобили в 16 км колона бягаща от Крим!
    Ситуацията е извън контрол

    Коментиран от #33

    11:07 06.07.2026

  • 27 Кравар

    9 13 Отговор
    САЩ е една пропадаща държава, която отива към пропастта. Там безработицата е огромна, стрелба има по улиците всеки ден, милиони хора гладуват, зле ще свърши тази държава !

    11:07 06.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "САЩ":

    Пак си БЕЗ ник,
    пак си БЕЗ домашно❗
    Лично ген. М. Мили какво каза какво ще се случи с К.еф , ако ШАШт не се намесят❗

    Коментиран от #35, #42

    11:08 06.07.2026

  • 29 Алко

    5 4 Отговор
    Наздраве!

    11:09 06.07.2026

  • 30 Запознат

    8 5 Отговор
    ВСУ поразиха база с личен състав на ватенките в окупирания Бердянск.

    11:09 06.07.2026

  • 31 Лошото момче на Кремъл...

    7 3 Отговор
    ...,нещо не иска да се впуска,във хвалебствия на нарциса- Тръмп,както го прави постоянно Зеленски...😉?!

    11:10 06.07.2026

  • 32 Ти пък, нищо не каза :)

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Матрьошка":

    Русия не може да се справи със собствената си катастрофа и фалит, камо ли да решава други проблеми. Безпомощността и отчаянието са пълни :)

    11:11 06.07.2026

  • 33 Механик

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "СРО ЧНО":

    Напълно вярно.Така е.

    11:12 06.07.2026

  • 34 Тоз ка.пут

    7 3 Отговор
    Не е ли на поклонението на аятолаха?

    Коментиран от #46, #57

    11:13 06.07.2026

  • 35 Нищо в мрежата не изчезва:

    8 4 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството! 24.02. 22
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    ПОЛТАРА ДНЯ!
    В КИЕВ за 2 ДНЯ, та това е една Украйна Господи..
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Париж!
    ТоварНе е война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг!
    Границите на СССР!
    АааааааХахахаха
    Къде тук видиш..Мили Ванили ?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #38, #43, #45, #48

    11:14 06.07.2026

  • 36 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Димата":

    Скоро се оказа, че има проблеми и с други. Например като:

    11:14 06.07.2026

  • 37 О,хооо

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ехеее":

    Прав си е човека. Всеки да си гледа неговата градинка. 😁🤔

    11:15 06.07.2026

  • 38 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Нищо в мрежата не изчезва:":

    Вярно е.

    11:16 06.07.2026

  • 39 Медведката

    5 1 Отговор
    да им даде пример и да покаже как първо в собствената. Не думи, а дела.

    11:16 06.07.2026

  • 40 Да митя

    5 4 Отговор
    Прав е Митя .И американците и руснаците имат големи проблеми. Природни бедствия са лидерите им Тръмп и Путин!

    11:16 06.07.2026

  • 41 Стани

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Е па тоя":

    Кое му е еврейското?

    Коментиран от #52

    11:16 06.07.2026

  • 42 Тихо πръдлякk!

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #49

    11:17 06.07.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "Нищо в мрежата не изчезва:":

    в НЕзнанието ти е силата❗

    11:17 06.07.2026

  • 44 Васил

    7 3 Отговор
    Медвефев излезе ли от алкохолният делириум???

    11:18 06.07.2026

  • 45 Факт

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Нищо в мрежата не изчезва:":

    ЛУКА шенко:
    " Пу ткин лично ми се обади и ме увери че всичко ще приключи за 3 -- 4 дни! Ние не участваме в Украйна"!!

    11:18 06.07.2026

  • 46 хихи

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Тоз ка.пут":

    и от там са го изритали, защото не помогнаха на Иран .😂.😂.😂

    11:19 06.07.2026

  • 47 Животът на този и шефа му зависият пряко

    5 3 Отговор
    От САЩ.Ако решат ще живеят,ако не...

    11:22 06.07.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "Нищо в мрежата не изчезва:":

    "Още преди началото на т.нар. специална военна операция, ген. Мали бе предупредил, че ако САЩ не помагат на властите в Киев, нашествениците ще превземат Украйна за три дни. "‼️
    На какъв пост беше ген. Мили- можеш да провериш сам❗

    Коментиран от #55

    11:22 06.07.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Тихо πръдлякk!":

    Глу-.пак-ът винаги се мисли за най-знаещ❗
    Но вместо да покаже знания- ръси обиди❗
    Нищо ново ❗

    11:24 06.07.2026

  • 50 Истинското

    5 3 Отговор
    Лицемерие на раша, уж приятели с Тръмп, ма водеха, че Иран им се опъня и забравиха подмалването. Така се мазниха едно време на монголите, докато бяха силни.

    11:25 06.07.2026

  • 51 Санде Глухия

    4 3 Отговор
    Те тва... нЯщо и онаа фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ от Фашистката кремля ТВ , най ми аресват! До обед фъргат АТОМО по цела ЕВРОПА, а подир..по целиот Свет!
    Убавци
    Ееееедехееее
    Ама... пе дерасини

    11:25 06.07.2026

  • 52 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Стани":

    Кой да ти каже.

    Според документи обаче се оказва, че има един Менахем /Давид/ Ааронович Мендель.

    Майката пък се казвала Юлия /Циля/ Вениаминовна, която е 100% еврейка.

    11:27 06.07.2026

  • 53 Смотльо,

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "реалистъ":

    Ти руснака не мисли ,мисли за собствената си държава и за себе си .

    11:28 06.07.2026

  • 54 Смотльо,

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Путлер е създателя ти.

    11:29 06.07.2026

  • 55 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Че САЩ им помогнаха, на 8 месец им изпратиха Джавелинки за бой със. Авиацията, подводниците, крилатите и балистични ракети, ..а ЕВРОПА им изпрати..бронежилетки, каски/шлемове, палатки и излишни униформи!

    Коментиран от #60

    11:30 06.07.2026

  • 56 ...

    4 3 Отговор
    Дима пак се напряга, свършил е водката.

    11:31 06.07.2026

  • 57 Силоз

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Тоз ка.пут":

    Там алкохола е забранен, какво да прави.

    11:31 06.07.2026

  • 58 Смотльо,

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "хихи":

    И кой нормален би искал да се сравнява с обор?

    11:32 06.07.2026

  • 59 оня с коня

    3 2 Отговор
    Докато в началото на Американо-Руската "Дружба"/особено в Аляска/ Тръмп съветваше путин за едно,а Путин с усмивка си правеше съвсем друго и Янкито изглеждаше като Унизително прецакан,сега Русия осъзна че е имало "Пъклен план" да се УСПИ Руското внимание,докато Тръмп ОКАСТРЯ методично и безжалостно всички Основни Руски Сфери на влияние.Е осъзнаха го Руснаците че Тръмп никога не им е бил Приятел а само бегъл "Познат" ама КЪСНО,затова и в Кремъл всеки ден е "Алкохолен ден" за да се удави мъката.

    Коментиран от #62

    11:35 06.07.2026

  • 60 Обективен

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Всъщност, това е така. Украйна сама , макар и слабо въоръжена, разби 64 км Колона и унищожи напълно десанта на ВДВ/ 28 вертушки и 380 десантура/ пред КИЕВ! След това ОСВОБОДИ ЧЕРНИГОВ ,Харков, ХЕРСОН, СУМИ и едва тогава пристигнаха първите гаубици и БМПта от САЩ и Европа!

    Коментиран от #61, #64, #65

    11:39 06.07.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Обективен":

    Всъщност това НЕ е така❗
    Американосите имат план за У...йна още от преди повече от половин век❗
    А след 2008-ма има официални документи за НАТОвизиране на У...йна❗
    Дори да беше прочел думите на Меркел, щеше да знаеш, че пишеш ГЛЮ.ПОСТ.И❗

    11:47 06.07.2026

  • 62 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "оня с коня":

    Фактите обаче са приворечиви, защото дори Путин си противоречи:
    04.06 - "Украйна не е готова за компромисите, договорени в Анкъридж."
    28.06 - "В Анкъридж наистина нямаше никакви договорености."

    11:48 06.07.2026

  • 63 Смях в залата

    2 1 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    11:49 06.07.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Обективен":

    Обективно, това не са данни на МаЦква и ТАСС, а на самото СеРеУ❗
    "Още през 1957 г. Централното разузнавателно управление (ЦРУ) изготвя секретен план за използването на Украйна като плацдарм срещу Съветския съюз. Документът, озаглавен „Фактори на съпротивата и райони за специални операции“ (Resistance Factors and Special Forces Areas), анализира в над 200 страници демографските, икономическите, географските и историческите особености на Украинската съветска социалистическа република. Целта е била да се определи къде може да се подпали въоръжено въстание, което да ускори разпада на СССР."

    11:50 06.07.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Обективен":

    Обективно,
    "на 3 декември 2008 НАТО решава да изработи Годишна национална програма за осигуряване на подкрепа на страната за изпълняване на реформите за присъединяване към Алианса. "
    😉

    11:53 06.07.2026

  • 66 Ами то

    0 0 Отговор
    Един от най-големите им проблеми сте вие бе Митя, ти не знаеш ли !

    11:54 06.07.2026

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