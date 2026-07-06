Дмитрий Медведев: Американците да решат първо своите проблеми

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Съединените щати нямат право да налагат волята си на другите, предлагайки Вашингтон първо да реши собствените си проблеми у дома.

"Съединените щати и Белият дом нямат право да налагат волята си на другите. Нека първо оправят бъркотията у дома", написа Медведев в своя Telegram канал, цитиран от "Интерфакс".

"Съединените щати навършиха 250 години. Дали са пример за подражание или "империя на злото"? Според мен, нито едното, нито другото, отбеляза той. Но ето за какво са съгласни повечето държави на планетата: Америка няма право да взема решения вместо другите. Всяка държава - малка или голяма - може сама да реши собствените си проблеми", заяви той.