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Мария Захарова: Решението на Европейския съд по отношение на RT е въвеждане на тоталитарна цензура

Мария Захарова: Решението на Европейския съд по отношение на RT е въвеждане на тоталитарна цензура

3 Юли, 2026 13:39 908 26

  • русия-
  • мария захарова-
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  • сергей лавров-
  • владимир путин

Според нейните оценки това е поредната стъпка от страна на ЕС към тоталитарна цензура, насърчаваща антагонизма и разрушаваща демократичните основи на обществото

Мария Захарова: Решението на Европейския съд по отношение на RT е въвеждане на тоталитарна цензура - 1
Снимка: Shutterstock
Фокус Фокус

Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че решението на Европейския съд, което е позволило наказателно преследване за публикуване на съдържанието на медиите Russia Today (RT), е ''пример за имитация на съдебната система, въвеждане на тоталитарна цензура и грубо нарушение на правата на човека'', предава Tanjung.

''Тази присъда представлява пореден очевиден пример за това как Европейският съюз имитира съдебната система, за да прикрие превръщането ѝ в пространство на най-сурова политическа цензура, правен произвол и лицемерие'', твърди Захарова в изявление, публикувано на уебсайта на руското министерство.

Според нейните оценки това е поредната стъпка от страна на ЕС към тоталитарна цензура, насърчаваща антагонизма и разрушаваща демократичните основи на обществото.

По-рано днес ЕС обяви, че налага ограничения върху разпространението на санкционирани руски медии на своя територия чрез ключово решение на съда в Люксембург.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 абе смешници

    20 20 Отговор
    Вие забранихте вдички радия, телевизии и интернети... Ма РТ ви е проблема. Оуснахте ли нета на московчани

    Коментиран от #3, #18

    13:41 03.07.2026

  • 2 Володя Пичкарьов

    11 17 Отговор
    За което аз лично на Машенка ще и пусна интернета щото да не си помислите, че съм пример за имитация на съдебната система, въвеждане на тоталитарна цензура и грубо нарушение на правата на човека,

    13:44 03.07.2026

  • 3 ФАКТ

    30 18 Отговор

    До коментар #1 от "абе смешници":

    На запад няма и помен от свобода на словото. Само разни сороси с 1 мозъчна клетка не го виждат.

    Коментиран от #4

    13:45 03.07.2026

  • 4 И у нас

    13 20 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Е пълно с едноклетъчни, като се почне от зелен чорап.

    13:47 03.07.2026

  • 5 Да бе ,да ! 🤔

    23 13 Отговор
    Бе , Мария ! Те натовците от Маша и Мечока се страхуват да гледат , ти искаш да им разрешат да гледат медии , които им говорят истини като за големи .? ! Голяма си оптимистка .

    Коментиран от #8

    13:48 03.07.2026

  • 6 Маша

    15 8 Отговор
    Е Велика !!!

    13:50 03.07.2026

  • 7 ЕСССР

    23 11 Отговор
    В ЕСССР се слушат и четат само "правилните" медии, като DW внедрени, като чужди агенти в различните територии на съюза!
    Слушането и четенето на неодобрейни медии от Коминтерна на ЕСССР и лично от Другарката Урсула, ще бъдат наказвани сурово!

    13:51 03.07.2026

  • 8 Демократ

    10 9 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе ,да ! 🤔":

    За всеки евроатлантически подрастваш е по-поучително е да гледат как , срещу определена сума , младите жени трябва да отъркват пластмасовите си части в реалити ерген . Останалите да се учат на китчън гърнета , които западните господа обичат ! В ЕС и алианса сме , все пак !

    13:59 03.07.2026

  • 9 Тук

    12 12 Отговор
    е пълно с путинизирани азиатски роби! Само турското ще ги вузпита.

    14:06 03.07.2026

  • 10 Тук

    9 12 Отговор
    е пълно с путинизирани азиатски роби! Само турското ще ги възпита.

    14:08 03.07.2026

  • 11 Иван 1

    15 11 Отговор
    То цензурата в ЕС е по голяма от тази в Русия и България преди 10.10.89г.

    Коментиран от #12

    14:12 03.07.2026

  • 12 С 2 думи

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Иван 1":

    Видял си ти цензура... Смешки.

    14:37 03.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нормално

    3 7 Отговор
    Москаль - Фашистките медии и пропаганда Трябва да бъдат ЗАБРАНЕНИ И ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ ЗАКОНА!

    14:45 03.07.2026

  • 15 гост

    1 7 Отговор
    И това ако не е виц , точно грозната скочиба на бункерния пожизнен диктатор да дава акъл за демокрация и свобода на словото , хахаххах !! Обаче изобщо не и пречи , че в родното и блато за такива неща не могат и да мечтаят !!

    14:46 03.07.2026

  • 16 Отнасят се с ватенките

    1 6 Отговор
    Като с чумави 😅😅😅

    14:47 03.07.2026

  • 17 оня с коня

    1 6 Отговор
    Русия според русофилите е "Огромна страна"/има и песен:"Ставаййй,Страна огромная"/ и възниква въпроса:НЕ Й ЛИ СТИГА тази територия на RT,та е допряла до Европ. Държави?А е казал мъдрият Народ:"Лакомо Дуупе- кръв пикай"!

    14:49 03.07.2026

  • 18 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "абе смешници":

    Кое радио или телевизия е забранено в Русия? Дай пример. Щото и BBC си имат.
    Но не това е проблема, а че вече е углавно престъпление, ако споделиш във Facebook или You Tube клипче от тази телевизия.

    Коментиран от #19, #20, #23

    14:49 03.07.2026

  • 19 ето бе момко

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Ето бе момко
    «Медуза»
    Телеканал «Дождь»
    «Эхо Москвы»
    «Би-би-си»
    «Радио Свобода» и его региональные проекты («Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Маршо Радио» и «Азатлык»)
    Deutsche Welle
    «Голос Америки»
    «Настоящее время»
    ТВ-2
    «Тайга.Инфо»
    The New Times
    Doxa
    The Village
    «Засекин»
    «Протокол»
    «Голос Кубани»

    14:53 03.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 а тези спряха

    1 0 Отговор
    сами заради закона за ЧУЖДЕСТРАННИ АГЕНТИ
    Кой спря да работи в Русия
    «Би-би-си»
    The Village
    Bloomberg
    CNN
    CBS
    ABC
    СВС
    ARD
    ZDF

    14:55 03.07.2026

  • 22 А тези останаха

    0 0 Отговор
    ама им забраниха да отразяват войната

    Кой обяви, че спира да отразява войната или сваля такива материали от сайта си


    «Новая газета»
    The Bell
    Itʼs My City
    Republic
    «Сноб»
    «Борус»
    «Адвокатская улица»
    VPost
    «Тайга.Инфо»
    The Blueprint
    «Осторожно, новости» (телеграм-канал)
    «Сеть городских порталов» («НГС.Новости» и еще 43 региональных сайта)

    Сега доволен ли си?

    14:56 03.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ка Путин БОКЛУК

    0 2 Отговор
    Когато една медия излъчва пропагандата на държавата, то това не е медия, а агенция на държавата (ТАСС - ТЕЛЕГРФНА АГЕНЦИЯ НА СС). Правете разлика между свобода на словотони свобода на пропагандата.

    15:01 03.07.2026

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