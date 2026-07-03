Мария Захарова: Решението на Европейския съд по отношение на RT е въвеждане на тоталитарна цензура

Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че решението на Европейския съд, което е позволило наказателно преследване за публикуване на съдържанието на медиите Russia Today (RT), е ''пример за имитация на съдебната система, въвеждане на тоталитарна цензура и грубо нарушение на правата на човека'', предава Tanjung.

''Тази присъда представлява пореден очевиден пример за това как Европейският съюз имитира съдебната система, за да прикрие превръщането ѝ в пространство на най-сурова политическа цензура, правен произвол и лицемерие'', твърди Захарова в изявление, публикувано на уебсайта на руското министерство.

Според нейните оценки това е поредната стъпка от страна на ЕС към тоталитарна цензура, насърчаваща антагонизма и разрушаваща демократичните основи на обществото.

По-рано днес ЕС обяви, че налага ограничения върху разпространението на санкционирани руски медии на своя територия чрез ключово решение на съда в Люксембург.