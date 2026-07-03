Мария Захарова: Решението на Европейския съд по отношение на RT е въвеждане на тоталитарна цензура

Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че решението на Европейския съд, което е позволило наказателно преследване за публикуване на съдържанието на медиите Russia Today (RT), е ''пример за имитация на съдебната система, въвеждане на тоталитарна цензура и грубо нарушение на правата на човека'', предава Tanjung.
''Тази присъда представлява пореден очевиден пример за това как Европейският съюз имитира съдебната система, за да прикрие превръщането ѝ в пространство на най-сурова политическа цензура, правен произвол и лицемерие'', твърди Захарова в изявление, публикувано на уебсайта на руското министерство.
Според нейните оценки това е поредната стъпка от страна на ЕС към тоталитарна цензура, насърчаваща антагонизма и разрушаваща демократичните основи на обществото.
По-рано днес ЕС обяви, че налага ограничения върху разпространението на санкционирани руски медии на своя територия чрез ключово решение на съда в Люксембург.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 абе смешници
Коментиран от #3, #18
13:41 03.07.2026
2 Володя Пичкарьов
13:44 03.07.2026
3 ФАКТ
До коментар #1 от "абе смешници":На запад няма и помен от свобода на словото. Само разни сороси с 1 мозъчна клетка не го виждат.
Коментиран от #4
13:45 03.07.2026
4 И у нас
До коментар #3 от "ФАКТ":Е пълно с едноклетъчни, като се почне от зелен чорап.
13:47 03.07.2026
5 Да бе ,да ! 🤔
Коментиран от #8
13:48 03.07.2026
6 Маша
13:50 03.07.2026
7 ЕСССР
Слушането и четенето на неодобрейни медии от Коминтерна на ЕСССР и лично от Другарката Урсула, ще бъдат наказвани сурово!
13:51 03.07.2026
8 Демократ
До коментар #5 от "Да бе ,да ! 🤔":За всеки евроатлантически подрастваш е по-поучително е да гледат как , срещу определена сума , младите жени трябва да отъркват пластмасовите си части в реалити ерген . Останалите да се учат на китчън гърнета , които западните господа обичат ! В ЕС и алианса сме , все пак !
13:59 03.07.2026
9 Тук
14:06 03.07.2026
10 Тук
14:08 03.07.2026
11 Иван 1
Коментиран от #12
14:12 03.07.2026
12 С 2 думи
До коментар #11 от "Иван 1":Видял си ти цензура... Смешки.
14:37 03.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нормално
14:45 03.07.2026
15 гост
14:46 03.07.2026
16 Отнасят се с ватенките
14:47 03.07.2026
17 оня с коня
14:49 03.07.2026
18 Някой
До коментар #1 от "абе смешници":Кое радио или телевизия е забранено в Русия? Дай пример. Щото и BBC си имат.
Но не това е проблема, а че вече е углавно престъпление, ако споделиш във Facebook или You Tube клипче от тази телевизия.
Коментиран от #19, #20, #23
14:49 03.07.2026
19 ето бе момко
До коментар #18 от "Някой":Ето бе момко
«Медуза»
Телеканал «Дождь»
«Эхо Москвы»
«Би-би-си»
«Радио Свобода» и его региональные проекты («Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Маршо Радио» и «Азатлык»)
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«Настоящее время»
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«Тайга.Инфо»
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The Village
«Засекин»
«Протокол»
«Голос Кубани»
14:53 03.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 а тези спряха
Кой спря да работи в Русия
«Би-би-си»
The Village
Bloomberg
CNN
CBS
ABC
СВС
ARD
ZDF
14:55 03.07.2026
22 А тези останаха
Кой обяви, че спира да отразява войната или сваля такива материали от сайта си
«Новая газета»
The Bell
Itʼs My City
Republic
«Сноб»
«Борус»
«Адвокатская улица»
VPost
«Тайга.Инфо»
The Blueprint
«Осторожно, новости» (телеграм-канал)
«Сеть городских порталов» («НГС.Новости» и еще 43 региональных сайта)
Сега доволен ли си?
14:56 03.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ка Путин БОКЛУК
15:01 03.07.2026