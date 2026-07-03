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ЕС санкционира шестима учени, разработили токсина, убил Алексей Навални

ЕС санкционира шестима учени, разработили токсина, убил Алексей Навални

3 Юли, 2026 17:12 1 148 29

  • алексей навални-
  • русия-
  • кремъл-
  • владимир путин-
  • новичок

Русия настоя европейските държави, които обвиняват Москва в отравянето на Навални, да представят конкретни доказателства в подкрепа на твърденията си

ЕС санкционира шестима учени, разработили токсина, убил Алексей Навални - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Съветът на Европейския съюз наложи санкции на шестима души - повечето от които учени и изследователи - заради участието им в разработването на токсина, причинил смъртта на критика на Кремъл Алексей Навални, съобщава "Ройтерс".

От ЕС посочиха, че санкционираните лица са участвали в разработването на химически оръжия, по-специално на веществото епибатидин, чиито следи са открити в проби, взети от тялото на Навални след смъртта му. Токсинът се съдържа в отровните жаби от семейство "дървесни жаби" в Южна Америка и не се среща естествено в Русия.

Русия настоя европейските държави, които обвиняват Москва в отравянето на Навални, да представят конкретни доказателства в подкрепа на твърденията си.

Лицата, включени в санкционния списък на ЕС, подлежат на замразяване на активите и забрана за влизане на територията на Европейския съюз.

Навални - най-популярният опозиционен лидер в Русия, почина внезапно в затвор в Северния полярен кръг на 16 февруари 2024 г. на 47-годишна възраст. Две години по-късно стана ясно, че той е бил убит с отрова, разработена от токсина епибатидин.

През 2020 г. Навални преживя отравяне с с нервнопаралитичния агент Новичок, като бе подложен на лечение в Германия и беше арестуван на летището след завръщането си в Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ....

    6 42 Отговор
    На Радев приятелите...

    Коментиран от #11

    17:14 03.07.2026

  • 2 Оня

    26 2 Отговор
    Малиии направо се притесниха сериозно !

    17:15 03.07.2026

  • 3 честен ционист

    15 4 Отговор
    Не е токсин, а химичен елемент Таллий. Няма цвят, вкус, мирис.

    17:16 03.07.2026

  • 4 Демократи

    48 3 Отговор
    Доказателства няма, няма съдебен процес, но има присъди и наказания... "Демокрация" от нов тип...

    Коментиран от #9, #29

    17:17 03.07.2026

  • 5 Ристю Грозниййй

    34 2 Отговор
    и той горкия се плаши от дървесни жаби, които ги няма в Русия, а са само в Ю. Америка. Хахаха. Санкции, санкции Навалная вдовичката му яде паричките.

    17:18 03.07.2026

  • 6 Овчар

    34 2 Отговор
    Навалчо е като зеленчо иска да подари ресурсите на държавата си на вампирите .!

    17:19 03.07.2026

  • 7 хехе

    26 1 Отговор
    Абе нали нахални го лекуваха в Германия защо после го върнаха в Русия ще обясни ли някой.

    Коментиран от #20, #22

    17:21 03.07.2026

  • 8 Лицемери

    37 2 Отговор
    Санкционирани са учени, разработили токсин, не употребили го!?! Не съм чул "принципният" ЕС да е наказал някой от учените работили в 40 - те Био Лаборатории в Украйна

    17:21 03.07.2026

  • 9 Пълни глупости

    5 17 Отговор

    До коментар #4 от "Демократи":

    Няма присъди, просто не ги пускат в разпадащият се според копейките ЕС.Ти пускаш ли във вас хора на които нямаш доверие?

    Коментиран от #16, #24

    17:22 03.07.2026

  • 10 Смотаняху

    24 1 Отговор
    "Демокрацията " на новото време.И по каква се различава от нещата в недемократичното ни минало ?
    Същата простотия ама за по- големи наивници.Или тъпуци.Амии вервaйте си...

    17:23 03.07.2026

  • 11 нпо агент

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "....":

    Блажени са вярващите. Вярваха и в корона вирус..някои слагаха по 5-6..не от страх че ще умрат, а било аванта..нпо агенти на сорос и Шамар да е, аванта да е!

    17:24 03.07.2026

  • 12 Жожи

    14 2 Отговор
    Айде сега доказателства. По голямо доказателство от това, че ние сме казали няма. Каквото ние кажем това е абсолютната истина и Господ е длъжен да я приеме.

    17:26 03.07.2026

  • 13 Атина Палада

    1 12 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    17:26 03.07.2026

  • 14 да да

    14 0 Отговор
    ако има доказателства..но НЯМА..затова веднага присъда..така правиха нацисти в Германия..и в др. европейски градове..

    17:27 03.07.2026

  • 15 Само санкции

    16 1 Отговор
    Нови регулации, ограничения, глоби, сасекретяване на сделки, замразяване на активи. Има ли нещо позитивно и градивно, което да прави ЕС?

    17:28 03.07.2026

  • 16 Аоо

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пълни глупости":

    Ние имаме доверие само на сомалийци и пакистанци

    17:28 03.07.2026

  • 17 Ъъъъъ

    1 12 Отговор
    Кво ни занимавате с ватнишки истории?

    17:28 03.07.2026

  • 18 Аууу

    6 8 Отговор
    Край с Русия! До тук беше.....

    17:29 03.07.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    18 1 Отговор
    Шайката в Брюксел ще се задави от злоба и ще изпука от безсилие!
    Пълни ненормалници ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ТОВА СВЪРТАЛИЩЕ НА ПРЕСТЪПНИЦИ!

    17:31 03.07.2026

  • 20 Най -вероятно

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    Самият, той е искал да стане "герой". Руснаците едвам го спасиха веднъж. Болен човек, къде е тръгбал да се вре по затворите. Бог да го прости!

    17:36 03.07.2026

  • 21 Урсуза

    3 3 Отговор
    Ваксите са здраве и дълголетие!

    17:41 03.07.2026

  • 22 факуса

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    вече не им е трябвал жив,не че и мъртъв свърши нещо

    17:41 03.07.2026

  • 23 Виждащ

    8 0 Отговор
    За един нищожен политик-марионетка толкова шум и закани, а когато тея същите убиваха законни държавни глави, бяха герои.
    Хората по цял свят не са будали и роби вече. Времето на колониализма отмина.

    17:55 03.07.2026

  • 24 Така

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пълни глупости":

    Добре е преди да се опитваш да изказваш мнение по сложни за теб теми, като за начало да се образоваш и понаучиш граматическите правила, че иначе се получава смешно и несериозно... А това, което ти наричаш "просто", е репресивно действие без съд и присъда. Едва ли е повлияло толкова на наказаните, но показва безпринципността на ЕС, където демокрация и човешки права явно вече са избледнели понятия...

    17:57 03.07.2026

  • 25 0407

    1 1 Отговор
    До т.има нема им н. ЕС..........завчера един шоп у Подгумер разпрааше .как една мънинкаа епрувека изтепала има нема има нема(има такава народна тесен) къде осем стотен хиляди,моело да са и още.....

    18:08 03.07.2026

  • 26 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Така не бива да се постъпва с татаромангал! Напротив требаше да ги поканат и почерпат с туй кое са изобретили.

    18:11 03.07.2026

  • 27 венсеремос

    6 1 Отговор
    Защо пак ни занимавате с този алкохолик и наркоман Навални.Откачалка,наркоман, алкохолик.Такива са фашистите бандери окраинци-мързи ги да работят.В Сибир ,Навални трябваше да работи! Но липсата на наркотик и алкохол,го докара оа смъртта.А, Навалная беше с цял вагон любовнци ,дори нашия некадърник Христо Грозев.Та, този прошляк си отиде от алкохола,наркотика и от мързела

    18:12 03.07.2026

  • 28 Родина

    1 1 Отговор
    ЕС нещо ще каже ли за лабораториите в
    бившите съветски републики ?

    18:14 03.07.2026

  • 29 Чебурашкаленд

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Демократи":

    А за ботоксовото джудже гоняча на плъхове доказателста има бол. Съд няма. Скоро ще плати най голямата цена.

    18:16 03.07.2026

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