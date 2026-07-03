ЕС санкционира шестима учени, разработили токсина, убил Алексей Навални

Съветът на Европейския съюз наложи санкции на шестима души - повечето от които учени и изследователи - заради участието им в разработването на токсина, причинил смъртта на критика на Кремъл Алексей Навални, съобщава "Ройтерс".
От ЕС посочиха, че санкционираните лица са участвали в разработването на химически оръжия, по-специално на веществото епибатидин, чиито следи са открити в проби, взети от тялото на Навални след смъртта му. Токсинът се съдържа в отровните жаби от семейство "дървесни жаби" в Южна Америка и не се среща естествено в Русия.
Русия настоя европейските държави, които обвиняват Москва в отравянето на Навални, да представят конкретни доказателства в подкрепа на твърденията си.
Лицата, включени в санкционния списък на ЕС, подлежат на замразяване на активите и забрана за влизане на територията на Европейския съюз.
Навални - най-популярният опозиционен лидер в Русия, почина внезапно в затвор в Северния полярен кръг на 16 февруари 2024 г. на 47-годишна възраст. Две години по-късно стана ясно, че той е бил убит с отрова, разработена от токсина епибатидин.
През 2020 г. Навални преживя отравяне с с нервнопаралитичния агент Новичок, като бе подложен на лечение в Германия и беше арестуван на летището след завръщането си в Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ....
Коментиран от #11
17:14 03.07.2026
2 Оня
17:15 03.07.2026
3 честен ционист
17:16 03.07.2026
4 Демократи
Коментиран от #9, #29
17:17 03.07.2026
5 Ристю Грозниййй
17:18 03.07.2026
6 Овчар
17:19 03.07.2026
7 хехе
Коментиран от #20, #22
17:21 03.07.2026
8 Лицемери
17:21 03.07.2026
9 Пълни глупости
До коментар #4 от "Демократи":Няма присъди, просто не ги пускат в разпадащият се според копейките ЕС.Ти пускаш ли във вас хора на които нямаш доверие?
Коментиран от #16, #24
17:22 03.07.2026
10 Смотаняху
Същата простотия ама за по- големи наивници.Или тъпуци.Амии вервaйте си...
17:23 03.07.2026
11 нпо агент
До коментар #1 от "....":Блажени са вярващите. Вярваха и в корона вирус..някои слагаха по 5-6..не от страх че ще умрат, а било аванта..нпо агенти на сорос и Шамар да е, аванта да е!
17:24 03.07.2026
12 Жожи
17:26 03.07.2026
13 Атина Палада
17:26 03.07.2026
14 да да
17:27 03.07.2026
15 Само санкции
17:28 03.07.2026
16 Аоо
До коментар #9 от "Пълни глупости":Ние имаме доверие само на сомалийци и пакистанци
17:28 03.07.2026
17 Ъъъъъ
17:28 03.07.2026
18 Аууу
17:29 03.07.2026
19 ДрайвингПлежър
Пълни ненормалници ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ТОВА СВЪРТАЛИЩЕ НА ПРЕСТЪПНИЦИ!
17:31 03.07.2026
20 Най -вероятно
До коментар #7 от "хехе":Самият, той е искал да стане "герой". Руснаците едвам го спасиха веднъж. Болен човек, къде е тръгбал да се вре по затворите. Бог да го прости!
17:36 03.07.2026
21 Урсуза
17:41 03.07.2026
22 факуса
До коментар #7 от "хехе":вече не им е трябвал жив,не че и мъртъв свърши нещо
17:41 03.07.2026
23 Виждащ
Хората по цял свят не са будали и роби вече. Времето на колониализма отмина.
17:55 03.07.2026
24 Така
До коментар #9 от "Пълни глупости":Добре е преди да се опитваш да изказваш мнение по сложни за теб теми, като за начало да се образоваш и понаучиш граматическите правила, че иначе се получава смешно и несериозно... А това, което ти наричаш "просто", е репресивно действие без съд и присъда. Едва ли е повлияло толкова на наказаните, но показва безпринципността на ЕС, където демокрация и човешки права явно вече са избледнели понятия...
17:57 03.07.2026
25 0407
18:08 03.07.2026
26 Архимандрисандрит Бибиян
18:11 03.07.2026
27 венсеремос
18:12 03.07.2026
28 Родина
бившите съветски републики ?
18:14 03.07.2026
29 Чебурашкаленд
До коментар #4 от "Демократи":А за ботоксовото джудже гоняча на плъхове доказателста има бол. Съд няма. Скоро ще плати най голямата цена.
18:16 03.07.2026