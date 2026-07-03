ЕС санкционира шестима учени, разработили токсина, убил Алексей Навални

Съветът на Европейския съюз наложи санкции на шестима души - повечето от които учени и изследователи - заради участието им в разработването на токсина, причинил смъртта на критика на Кремъл Алексей Навални, съобщава "Ройтерс".

От ЕС посочиха, че санкционираните лица са участвали в разработването на химически оръжия, по-специално на веществото епибатидин, чиито следи са открити в проби, взети от тялото на Навални след смъртта му. Токсинът се съдържа в отровните жаби от семейство "дървесни жаби" в Южна Америка и не се среща естествено в Русия.

Русия настоя европейските държави, които обвиняват Москва в отравянето на Навални, да представят конкретни доказателства в подкрепа на твърденията си.

Лицата, включени в санкционния списък на ЕС, подлежат на замразяване на активите и забрана за влизане на територията на Европейския съюз.

Навални - най-популярният опозиционен лидер в Русия, почина внезапно в затвор в Северния полярен кръг на 16 февруари 2024 г. на 47-годишна възраст. Две години по-късно стана ясно, че той е бил убит с отрова, разработена от токсина епибатидин.

През 2020 г. Навални преживя отравяне с с нервнопаралитичния агент Новичок, като бе подложен на лечение в Германия и беше арестуван на летището след завръщането си в Русия.