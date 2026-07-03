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С до 500 км/ч! Новите реактивни руски дронове се превръщат в сериозен проблем за украинската ПВО
  Тема: Украйна

С до 500 км/ч! Новите реактивни руски дронове се превръщат в сериозен проблем за украинската ПВО

3 Юли, 2026 14:39 1 116 35

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
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  • киев

Русия се стреми значително да засили атаките, като намали продължителността им от 10-14 часа на приблизително 4-6 часа, като същевременно поддържа висока плътност на ударите

С до 500 км/ч! Новите реактивни руски дронове се превръщат в сериозен проблем за украинската ПВО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Все по-често Киев става обект на атака от новите руски реактивни дронове, които развиват скорост до 500 км/ч и принуждават украинската противовъздушна отбрана да използва скъпо струващи ракети, пише The Telegraph.

Авторът на статията пише, че с годините жителите на столицата са свикнали с бръмченето на "Шахедите“ с обикновен бензинов мотор. Сега все по-често то се съпровожда от свистенето на реактивните безпилотни апарати, които летят два пъти по-бързо от предшествениците си и да носят бойна глава от 50 до 90 килограма. По време на атаката в нощта на 2-ри юли Русия е използвала рекордно количество реактивни дронове, последвани от различни видове ракети.

Изданието припомня, че в продължение на повече от четири години пълномащабна война Украйна е разработила многопластова система за противовъздушна отбрана, включваща дронове-прехващачи, зенитно-ракетни системи, мобилни огневи групи, системи за електронна война и хеликоптери. Новите руски дронове обаче се превърнаха в сериозно предизвикателство за тази система.

Това признава и говорителят на военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат: "Тези дронове вече не са в обсега на дроновете-прехващачи, които могат да достигнат скорост до 300 км/ч. Това означава, че мобилните огневи екипи и противодроновите прехващачи вече не могат да служат като основно средство за отбрана. Трябва да се използват ракети.“

Авиационният експерт Богдан Долинце също отбелязва промяна в руската военна тактика. Според него Русия се стреми значително да засили атаките, като намали продължителността им от 10-14 часа на приблизително 4-6 часа, като същевременно поддържа висока плътност на ударите, допълва изданието.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна

    10 37 Отговор
    Слаба ракия е руската армия..
    хем слаба, хем тръгна неподготвена за такава война и затова я загуби.

    Коментиран от #6, #11

    14:41 03.07.2026

  • 2 Пич

    23 6 Отговор
    Вече - девет дни!
    Бай бай , Киiв , бай бай...

    14:41 03.07.2026

  • 3 Хм...

    31 6 Отговор
    Все повече руснаци питат защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо продължават да влизат и излизат кораби в пристанището на Одеса?
    Някакво възможно обяснение е, че руснаците яко са заклещили "обединените" в стойка Г и ги клатят мощно по всички направления. И по тая причина Путин протака максимално.
    Абе ще поживеем, ще видим...

    14:41 03.07.2026

  • 4 Мишел

    9 21 Отговор
    Опашките за гориво в Русия са толкова големи, че се виждат от сателит. Двойно по-скъп е вече бензина в Крим спрямо цените в България. Официалната цена е 260 рубли или около 2,86 евро за литър бензин, близо два пъти по-скъпо от България – в Севастопол, но но места достига до 4,40 евро за литър.

    Коментиран от #14, #17, #28

    14:42 03.07.2026

  • 5 Изненадан

    19 6 Отговор
    Да утоцним Украинско пво или натовско?

    14:43 03.07.2026

  • 6 Хе хе...

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Варна":

    Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    Коментиран от #16, #21, #25

    14:43 03.07.2026

  • 7 Мишел

    4 13 Отговор
    В Думата скочиха на ръководството на Кремъл: Нина Останина, председател на Комисията за защита на семейството към Държавната дума, обвини без заобикалки руското правителство, че прикрива истинския мащаб на кризата с горивата в Русия, а вицепремиерите и министрите мълчат. Тя специално обърна внимание, че кризата удари Русия точно преди жътвата.

    "Защо министърът на земеделието и вицепремиерът, който трябва да го контролира, мълчат преди жътвата? В края на краищата страната може да остане без зърно, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт."

    14:44 03.07.2026

  • 8 че какво им пука колко струват?

    17 4 Отговор
    "и принуждават украинската противовъздушна отбрана да използва скъпо струващи ракети, пише The Telegraph"

    е па нали ние европейсците им ги плащаме тия ракети? защо се кахарят укрите че били скъпи като те пари не дават?
    ще ни наложат по висок данък и пак ще плаща ни европейците

    14:44 03.07.2026

  • 9 оня с коня

    19 4 Отговор
    ама те руснаците нали нямат чипове и бензин ?

    даже и яйца нямали сега пък тия дронове от къде дойдоха?

    14:45 03.07.2026

  • 10 Бойко пожарникар

    17 3 Отговор
    Бойко го прави с 200.
    Пеевски с Деса Канститутката.

    Само Делян Добрев вече не го прави. Както и Кирчо, Кокорчо, Никито Денков го прави със сапун.

    14:45 03.07.2026

  • 11 оня с коня

    19 8 Отговор

    До коментар #1 от "Варна":

    коя война е загубила руската армия?

    нашата освободителка РУСИЯ не е губила нито една война до сега

    14:46 03.07.2026

  • 12 вчера в Киев

    21 6 Отговор
    бяха сринати два петзвездни хотела в които са настанени наемници, надявам се натуфски фрицове.....

    14:46 03.07.2026

  • 13 стоян георгиев

    5 15 Отговор
    Толкова са затруднени в украйна че ги свалят над 90%.

    Коментиран от #18

    14:46 03.07.2026

  • 14 Мишлен,

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    В404 нямат такъв проблем, защото вече нямат бензиностанции и рафинерии. Те си го пожелаха,:)) Желанията има се сбъдват :))

    Коментиран от #26

    14:46 03.07.2026

  • 15 Нямат край

    4 15 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    14:47 03.07.2026

  • 16 Соломон

    4 14 Отговор

    До коментар #6 от "Хе хе...":

    През 2014г в Русия са се раждали над 2 милиона де1 милион деца.През 2025г ражданията са паднали до 1 милион новородени.При това без някой да е нападал Русия

    Коментиран от #20, #22, #27

    14:48 03.07.2026

  • 17 Хе хе...

    16 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Да, да, знаем...
    Русия фалира и се разпадна веднага след като рублата стана триста за долар и Путин умpя пак за девети път.
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!
    А, да, и свършиха ракетите, кокошите яйца и маслото.
    Ха ха ха ха!

    14:48 03.07.2026

  • 18 Ма наф

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Ти си знаеш стояне. Кой те фане, кой те фане.

    14:50 03.07.2026

  • 19 До Ком 12

    9 4 Отговор
    В единия хотел е имало двама натовски генерали , вече ги няма заедно с хотела .

    Коментиран от #24

    14:51 03.07.2026

  • 20 Преди 10 г. в България се раждаха

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    130 х. През 2025 се родиха 48 х. и починаха 120 х, според статистиката. Най- бързо изчезващата страна в СВЕТА

    14:51 03.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 зеле нapkoмана

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Уф, олекна ми! Ура, победа, сало Уганде, хероинам сало!

    14:51 03.07.2026

  • 23 шамар

    9 4 Отговор
    РФ да удари силно и без жалостно укро фашадяците директно в лицето и сърцето.

    14:52 03.07.2026

  • 24 стоян георгиев

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "До Ком 12":

    Тях ги е нямало и преди това както и двата хотела...хах...само луди хора са феновете на Путин .напълно изплакаха легена.

    14:52 03.07.2026

  • 25 не варна

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хе хе...":

    Интересно кой тогава де биес рузката армия като вече доказахме че несъществуващата държава няма и хора

    14:53 03.07.2026

  • 26 Соломон

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "Мишлен,":

    Щеше да е много смешно това което си написал ако не беше толкова тъпо.Да украйна няма НПЗ та и бензиностанции но автомобилите се движат.Реколтата в селското стопанство се пребира.А в Русия в която нефта вали от небето като дъжд няма гориво и ще трябва да търси от къде да закупи.Русия комбайните стоят на полето и чакат гориво за да жънат и тази зима няма да има гречка.

    Коментиран от #30

    14:53 03.07.2026

  • 27 Руската нация се топи като

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    сняг през май. Русия е с най-висока смъртност и най-ниска продължителност на живота, в света.

    Коментиран от #29

    14:54 03.07.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    От сателит се вижда, че не си българка!

    14:55 03.07.2026

  • 29 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Руската нация се топи като":

    И в същото време в далечния изток тече китайска експанзия.Скоро врене Китай спокойно ще може да си проведе референдум зада защити китайско говорящите

    14:57 03.07.2026

  • 30 Хигихию

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    Комбайните , руските не стоят. Влез и виж. Русия си изнася зърното и хич не и дреме са днешните санкции на Урсула. А Зелю пак реве, че не може да прибере продукцията.Щи така, бе наркос.

    Коментиран от #33

    14:57 03.07.2026

  • 31 Дефолт

    6 1 Отговор
    Срещу руснака,събуди ли се и тръгне ли,няма противодействие!
    100% националисти са,обожават родината си и с радост дават живота си за нея! Точно обратното на западните мекотели.

    Коментиран от #34

    15:00 03.07.2026

  • 32 Сайкъл дад

    3 0 Отговор
    Не, немога вече! Вчера с облегчение четох, че руснаците намат ресурси и губят войната и Зеленски ще контраатакува, чак до Масква, а днес това! Не мога ще полудеяяяяяя, ааааааа!!!!

    15:03 03.07.2026

  • 33 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хигихию":

    Тя е изнасяла зърно и при гладомора.знаеш ли колко му е пукало на сталин че шест милиона съветски граждани ше умрат от глад?нищо не се е променило от тогава там.

    15:04 03.07.2026

  • 34 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дефолт":

    кой ги е нападнал, че да се освобождават 😅 😅 😅

    15:04 03.07.2026

  • 35 Иван С

    1 0 Отговор
    Ама нали преди два дена "Войната свърши!, Украйна обърна хода! Самазаха руснаците" А сега проблеми.... недейте така , тъкмо отворих ракията да празнувам парада в киев и сега ново двайсе..

    15:04 03.07.2026

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