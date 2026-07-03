С до 500 км/ч! Новите реактивни руски дронове се превръщат в сериозен проблем за украинската ПВО

Все по-често Киев става обект на атака от новите руски реактивни дронове, които развиват скорост до 500 км/ч и принуждават украинската противовъздушна отбрана да използва скъпо струващи ракети, пише The Telegraph.

Авторът на статията пише, че с годините жителите на столицата са свикнали с бръмченето на "Шахедите“ с обикновен бензинов мотор. Сега все по-често то се съпровожда от свистенето на реактивните безпилотни апарати, които летят два пъти по-бързо от предшествениците си и да носят бойна глава от 50 до 90 килограма. По време на атаката в нощта на 2-ри юли Русия е използвала рекордно количество реактивни дронове, последвани от различни видове ракети.

Изданието припомня, че в продължение на повече от четири години пълномащабна война Украйна е разработила многопластова система за противовъздушна отбрана, включваща дронове-прехващачи, зенитно-ракетни системи, мобилни огневи групи, системи за електронна война и хеликоптери. Новите руски дронове обаче се превърнаха в сериозно предизвикателство за тази система.

Това признава и говорителят на военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат: "Тези дронове вече не са в обсега на дроновете-прехващачи, които могат да достигнат скорост до 300 км/ч. Това означава, че мобилните огневи екипи и противодроновите прехващачи вече не могат да служат като основно средство за отбрана. Трябва да се използват ракети.“

Авиационният експерт Богдан Долинце също отбелязва промяна в руската военна тактика. Според него Русия се стреми значително да засили атаките, като намали продължителността им от 10-14 часа на приблизително 4-6 часа, като същевременно поддържа висока плътност на ударите, допълва изданието.