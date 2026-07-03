С до 500 км/ч! Новите реактивни руски дронове се превръщат в сериозен проблем за украинската ПВО

Все по-често Киев става обект на атака от новите руски реактивни дронове, които развиват скорост до 500 км/ч и принуждават украинската противовъздушна отбрана да използва скъпо струващи ракети, пише The Telegraph.
Авторът на статията пише, че с годините жителите на столицата са свикнали с бръмченето на "Шахедите“ с обикновен бензинов мотор. Сега все по-често то се съпровожда от свистенето на реактивните безпилотни апарати, които летят два пъти по-бързо от предшествениците си и да носят бойна глава от 50 до 90 килограма. По време на атаката в нощта на 2-ри юли Русия е използвала рекордно количество реактивни дронове, последвани от различни видове ракети.
Изданието припомня, че в продължение на повече от четири години пълномащабна война Украйна е разработила многопластова система за противовъздушна отбрана, включваща дронове-прехващачи, зенитно-ракетни системи, мобилни огневи групи, системи за електронна война и хеликоптери. Новите руски дронове обаче се превърнаха в сериозно предизвикателство за тази система.
Това признава и говорителят на военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат: "Тези дронове вече не са в обсега на дроновете-прехващачи, които могат да достигнат скорост до 300 км/ч. Това означава, че мобилните огневи екипи и противодроновите прехващачи вече не могат да служат като основно средство за отбрана. Трябва да се използват ракети.“
Авиационният експерт Богдан Долинце също отбелязва промяна в руската военна тактика. Според него Русия се стреми значително да засили атаките, като намали продължителността им от 10-14 часа на приблизително 4-6 часа, като същевременно поддържа висока плътност на ударите, допълва изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна
хем слаба, хем тръгна неподготвена за такава война и затова я загуби.
Коментиран от #6, #11
14:41 03.07.2026
2 Пич
Бай бай , Киiв , бай бай...
14:41 03.07.2026
3 Хм...
Някакво възможно обяснение е, че руснаците яко са заклещили "обединените" в стойка Г и ги клатят мощно по всички направления. И по тая причина Путин протака максимално.
Абе ще поживеем, ще видим...
14:41 03.07.2026
4 Мишел
Коментиран от #14, #17, #28
14:42 03.07.2026
5 Изненадан
14:43 03.07.2026
6 Хе хе...
До коментар #1 от "Варна":Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
Найс, а?
Коментиран от #16, #21, #25
14:43 03.07.2026
7 Мишел
"Защо министърът на земеделието и вицепремиерът, който трябва да го контролира, мълчат преди жътвата? В края на краищата страната може да остане без зърно, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт."
14:44 03.07.2026
8 че какво им пука колко струват?
е па нали ние европейсците им ги плащаме тия ракети? защо се кахарят укрите че били скъпи като те пари не дават?
ще ни наложат по висок данък и пак ще плаща ни европейците
14:44 03.07.2026
9 оня с коня
даже и яйца нямали сега пък тия дронове от къде дойдоха?
14:45 03.07.2026
10 Бойко пожарникар
Пеевски с Деса Канститутката.
Само Делян Добрев вече не го прави. Както и Кирчо, Кокорчо, Никито Денков го прави със сапун.
14:45 03.07.2026
11 оня с коня
До коментар #1 от "Варна":коя война е загубила руската армия?
нашата освободителка РУСИЯ не е губила нито една война до сега
14:46 03.07.2026
12 вчера в Киев
14:46 03.07.2026
13 стоян георгиев
Коментиран от #18
14:46 03.07.2026
14 Мишлен,
До коментар #4 от "Мишел":В404 нямат такъв проблем, защото вече нямат бензиностанции и рафинерии. Те си го пожелаха,:)) Желанията има се сбъдват :))
Коментиран от #26
14:46 03.07.2026
15 Нямат край
14:47 03.07.2026
16 Соломон
До коментар #6 от "Хе хе...":През 2014г в Русия са се раждали над 2 милиона де1 милион деца.През 2025г ражданията са паднали до 1 милион новородени.При това без някой да е нападал Русия
Коментиран от #20, #22, #27
14:48 03.07.2026
17 Хе хе...
До коментар #4 от "Мишел":Да, да, знаем...
Русия фалира и се разпадна веднага след като рублата стана триста за долар и Путин умpя пак за девети път.
Ха ха ха ха ха ха ха ха!
А, да, и свършиха ракетите, кокошите яйца и маслото.
Ха ха ха ха!
14:48 03.07.2026
18 Ма наф
До коментар #13 от "стоян георгиев":Ти си знаеш стояне. Кой те фане, кой те фане.
14:50 03.07.2026
19 До Ком 12
Коментиран от #24
14:51 03.07.2026
20 Преди 10 г. в България се раждаха
До коментар #16 от "Соломон":130 х. През 2025 се родиха 48 х. и починаха 120 х, според статистиката. Най- бързо изчезващата страна в СВЕТА
14:51 03.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 зеле нapkoмана
До коментар #16 от "Соломон":Уф, олекна ми! Ура, победа, сало Уганде, хероинам сало!
14:51 03.07.2026
23 шамар
14:52 03.07.2026
24 стоян георгиев
До коментар #19 от "До Ком 12":Тях ги е нямало и преди това както и двата хотела...хах...само луди хора са феновете на Путин .напълно изплакаха легена.
14:52 03.07.2026
25 не варна
До коментар #6 от "Хе хе...":Интересно кой тогава де биес рузката армия като вече доказахме че несъществуващата държава няма и хора
14:53 03.07.2026
26 Соломон
До коментар #14 от "Мишлен,":Щеше да е много смешно това което си написал ако не беше толкова тъпо.Да украйна няма НПЗ та и бензиностанции но автомобилите се движат.Реколтата в селското стопанство се пребира.А в Русия в която нефта вали от небето като дъжд няма гориво и ще трябва да търси от къде да закупи.Русия комбайните стоят на полето и чакат гориво за да жънат и тази зима няма да има гречка.
Коментиран от #30
14:53 03.07.2026
27 Руската нация се топи като
До коментар #16 от "Соломон":сняг през май. Русия е с най-висока смъртност и най-ниска продължителност на живота, в света.
Коментиран от #29
14:54 03.07.2026
28 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #4 от "Мишел":От сателит се вижда, че не си българка!
14:55 03.07.2026
29 Соломон
До коментар #27 от "Руската нация се топи като":И в същото време в далечния изток тече китайска експанзия.Скоро врене Китай спокойно ще може да си проведе референдум зада защити китайско говорящите
14:57 03.07.2026
30 Хигихию
До коментар #26 от "Соломон":Комбайните , руските не стоят. Влез и виж. Русия си изнася зърното и хич не и дреме са днешните санкции на Урсула. А Зелю пак реве, че не може да прибере продукцията.Щи така, бе наркос.
Коментиран от #33
14:57 03.07.2026
31 Дефолт
100% националисти са,обожават родината си и с радост дават живота си за нея! Точно обратното на западните мекотели.
Коментиран от #34
15:00 03.07.2026
32 Сайкъл дад
15:03 03.07.2026
33 стоян георгиев
До коментар #30 от "Хигихию":Тя е изнасяла зърно и при гладомора.знаеш ли колко му е пукало на сталин че шест милиона съветски граждани ше умрат от глад?нищо не се е променило от тогава там.
15:04 03.07.2026
34 хихи
До коментар #31 от "Дефолт":кой ги е нападнал, че да се освобождават 😅 😅 😅
15:04 03.07.2026
35 Иван С
15:04 03.07.2026