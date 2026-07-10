С евтини оптични дронове! Руската армия успешно заобикаля защитата на украинската енергийна мрежа

Русия използва малки FPV дронове, управлявани чрез оптични кабели, за да преодолява украинската противодронова защита и да поразява високоволтови електрически подстанции в Сумска област, показва анализ на отворени източници. Кадри от атаките, публикувани в руски социални мрежи, са проверени от базирания в Лондон Център за информационна устойчивост (CIR) и потвърдени от "Ройтерс".
От началото на войната Русия системно атакува украинската енергийна инфраструктура, а Киев защити ключови трансформатори с бетонни саркофази и противодронови мрежи. Въпреки това оптичните FPV дронове не могат да бъдат заглушавани чрез системите за радиоелектронна борба, освен ако кабелът им не бъде прекъснат.
Според следователя от CIR Джошуа Скривен руските сили първо разрушават защитната мрежа с един дрон, а след това изпращат втори през образувалия се отвор. От май насам те използват тази тактика, за да достигат през вентилационни отвори до автотрансформаторите - най-важния елемент на подстанциите.
По данни на CIR са потвърдени четири удара по добре защитени подстанции с напрежение 330 kV и поне още четири по по-малки подстанции от 110 kV. Засегнатите обекти се намират на 16-26 километра от фронтовата линия, което според картографския проект DeepState показва увеличения обсег на тези дронове.
Ръководителят на Центъра за енергийни изследвания в Киев Александър Харченко посочва, че унищожаването на автотрансформатор, чиято стойност в подстанция от 330 kV достига около 3,5 млн. долара, поврежда целия трансформаторен блок. Същевременно един оптичен FPV дрон може да струва едва около 2000 долара.
"Мисля, че причината, поради която са започнали да ги използват, е заради тези защитни саркофази. Те предпазват от ракети и шахеди (тежкотоварни дронове)", каза Скривен.
"Анализът на разходите и ползите там е потресаващ."
Според Скривен атаките са част от по-широка руска стратегия за изолиране на украинските региони от националната електропреносна мрежа, последвано от прекъсване на електроснабдяването чрез удари по местни електроцентрали.
Сумска област е под засилен руски обстрел от лятото на 2024 г., след украинската офанзива към руска територия и последвалото руско настъпление. В сряда министърът на цифровата трансформация Михайло Федоров заяви, че ситуацията със сигурността в региона се е влошила през юни.
"Целта на Русия е да тероризира хората и да направи живота в граничните райони непоносим", пише той.
Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на висши руски военни командири за удари по украинската електропреносна мрежа през 2022-2023 г. Москва отрича да атакува цивилни цели и твърди, че всички нейни удари са насочени срещу военни обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
14:07 10.07.2026
2 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #34
14:07 10.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #20
14:08 10.07.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #5
14:09 10.07.2026
5 Програмист
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Без фащ киев ще падне за 3 дена
14:09 10.07.2026
6 Възраждане
14:10 10.07.2026
7 Руската мания за величие
Коментиран от #13, #29, #35
14:10 10.07.2026
8 оня с коня
14:10 10.07.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15, #18
14:11 10.07.2026
10 Абе кой написа това
14:11 10.07.2026
11 ГОЛЯМ КЕФ
14:12 10.07.2026
12 Как пък един бг клепар
14:12 10.07.2026
13 Възраждане
До коментар #7 от "Руската мания за величие":В момента говориш славянски език, благодарение на Русия! Бъди благодарен, иначе щеше да пишеш на немски и да се разплащаш в марки
Коментиран от #16, #19
14:13 10.07.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #17
14:14 10.07.2026
15 Жега е навън
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не се напиняй толкова, че ще спукаш некоя вена.
14:14 10.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Възраждане
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Защото геостратега милиционер няма представа, че блатото гори от всички страни, поданат му шнфо, че всичко е по пран, Хитлер 2, такава ще и съдбата му, полят с нафта и запален жин!
14:16 10.07.2026
18 оня с коня
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ще гниете вие рашподлогите, на бунището при мочата!
14:18 10.07.2026
19 Още един клепар
До коментар #13 от "Възраждане":И какво му е на немския?
Гледам всички бг клепари карат немски коли!
Не щат руски!
Коментиран от #23
14:19 10.07.2026
20 Атина Палада
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Супер, ще падне млатене на вата и чалми, копейките за това от заран реват на умрело!
Коментиран от #27
14:21 10.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ама как така?
Коментиран от #24
14:22 10.07.2026
23 Възраждане
До коментар #19 от "Още един клепар":Рома от Максуда костя кара Форд, а ваксините му са пак от САЩ!
Коментиран от #30
14:23 10.07.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #22 от "Ама как така?":А бензин в блатата къде е, и това ли е пропаганда, копейка промушена!
Коментиран от #28
14:25 10.07.2026
25 Путин сгреши през март 2022 г.,
Предателят ще си плати. Русия ще победи като си върне всичките древни руски земи и земите на НовоРусия.
ЕС се превръща в съюз със затихващи функции.
Коментиран от #31
14:26 10.07.2026
26 Гробар
14:29 10.07.2026
27 Мухахаха
До коментар #20 от "Атина Палада":И кой ще се бие срещу Русия и Иран ти ли
Коментиран от #32
14:29 10.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 И винаги
До коментар #7 от "Руската мания за величие":Фашистите пребити
14:31 10.07.2026
30 тИ СИ ГЛЕДАЙ
До коментар #23 от "Възраждане":ВЕНЕРНИЧЕСКИЯ ПАРК на влашкия сиган Схемалин мустафа емин и не разсъждавай, не ти се отдава! :)))
14:38 10.07.2026
31 Гробар
До коментар #25 от "Путин сгреши през март 2022 г.,":Така ги изтегли, че още гние узката скрап по канавките , а крематорките в блатата пушат 24/7, от 60 км колона дъс зор обратно се довлачи половината! Он тогава копам ватя и не смогвам, по над 1000 дневно!
14:39 10.07.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #27 от "Мухахаха":Украина се справя чудесно, над 1.5 милиона са при кабзон, все па план!
Коментиран от #33
14:40 10.07.2026
33 Оправя ги, ама
До коментар #32 от "Последния Софиянец":все украинци праща при кабзон. Толко се оправя окраина.
14:45 10.07.2026
34 Антифашист 1203
До коментар #2 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Фашизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #37
15:02 10.07.2026
35 Май
До коментар #7 от "Руската мания за величие":Нещо си в грешка, именно от такива войни руската империя е достигнала до такива размери.
Коментиран от #36
15:06 10.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Русия ще стане фашистка
До коментар #34 от "Антифашист 1203":Когато направи пещи за горене на хора и изгори всички укропомаци като теб
15:18 10.07.2026