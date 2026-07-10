С евтини оптични дронове! Руската армия успешно заобикаля защитата на украинската енергийна мрежа

Русия използва малки FPV дронове, управлявани чрез оптични кабели, за да преодолява украинската противодронова защита и да поразява високоволтови електрически подстанции в Сумска област, показва анализ на отворени източници. Кадри от атаките, публикувани в руски социални мрежи, са проверени от базирания в Лондон Център за информационна устойчивост (CIR) и потвърдени от "Ройтерс".

От началото на войната Русия системно атакува украинската енергийна инфраструктура, а Киев защити ключови трансформатори с бетонни саркофази и противодронови мрежи. Въпреки това оптичните FPV дронове не могат да бъдат заглушавани чрез системите за радиоелектронна борба, освен ако кабелът им не бъде прекъснат.

Според следователя от CIR Джошуа Скривен руските сили първо разрушават защитната мрежа с един дрон, а след това изпращат втори през образувалия се отвор. От май насам те използват тази тактика, за да достигат през вентилационни отвори до автотрансформаторите - най-важния елемент на подстанциите.

По данни на CIR са потвърдени четири удара по добре защитени подстанции с напрежение 330 kV и поне още четири по по-малки подстанции от 110 kV. Засегнатите обекти се намират на 16-26 километра от фронтовата линия, което според картографския проект DeepState показва увеличения обсег на тези дронове.

Ръководителят на Центъра за енергийни изследвания в Киев Александър Харченко посочва, че унищожаването на автотрансформатор, чиято стойност в подстанция от 330 kV достига около 3,5 млн. долара, поврежда целия трансформаторен блок. Същевременно един оптичен FPV дрон може да струва едва около 2000 долара.

"Мисля, че причината, поради която са започнали да ги използват, е заради тези защитни саркофази. Те предпазват от ракети и шахеди (тежкотоварни дронове)", каза Скривен.

"Анализът на разходите и ползите там е потресаващ."

Според Скривен атаките са част от по-широка руска стратегия за изолиране на украинските региони от националната електропреносна мрежа, последвано от прекъсване на електроснабдяването чрез удари по местни електроцентрали.

Сумска област е под засилен руски обстрел от лятото на 2024 г., след украинската офанзива към руска територия и последвалото руско настъпление. В сряда министърът на цифровата трансформация Михайло Федоров заяви, че ситуацията със сигурността в региона се е влошила през юни.

"Целта на Русия е да тероризира хората и да направи живота в граничните райони непоносим", пише той.

Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на висши руски военни командири за удари по украинската електропреносна мрежа през 2022-2023 г. Москва отрича да атакува цивилни цели и твърди, че всички нейни удари са насочени срещу военни обекти.