Новини
Свят »
Украйна »
С евтини оптични дронове! Руската армия успешно заобикаля защитата на украинската енергийна мрежа
  Тема: Украйна

С евтини оптични дронове! Руската армия успешно заобикаля защитата на украинската енергийна мрежа

10 Юли, 2026 14:03 1 270 37

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски-
  • владимир путин

От началото на войната Русия системно атакува украинската енергийна инфраструктура, а Киев защити ключови трансформатори с бетонни саркофази и противодронови мрежи

С евтини оптични дронове! Руската армия успешно заобикаля защитата на украинската енергийна мрежа - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия използва малки FPV дронове, управлявани чрез оптични кабели, за да преодолява украинската противодронова защита и да поразява високоволтови електрически подстанции в Сумска област, показва анализ на отворени източници. Кадри от атаките, публикувани в руски социални мрежи, са проверени от базирания в Лондон Център за информационна устойчивост (CIR) и потвърдени от "Ройтерс".

От началото на войната Русия системно атакува украинската енергийна инфраструктура, а Киев защити ключови трансформатори с бетонни саркофази и противодронови мрежи. Въпреки това оптичните FPV дронове не могат да бъдат заглушавани чрез системите за радиоелектронна борба, освен ако кабелът им не бъде прекъснат.

Според следователя от CIR Джошуа Скривен руските сили първо разрушават защитната мрежа с един дрон, а след това изпращат втори през образувалия се отвор. От май насам те използват тази тактика, за да достигат през вентилационни отвори до автотрансформаторите - най-важния елемент на подстанциите.

По данни на CIR са потвърдени четири удара по добре защитени подстанции с напрежение 330 kV и поне още четири по по-малки подстанции от 110 kV. Засегнатите обекти се намират на 16-26 километра от фронтовата линия, което според картографския проект DeepState показва увеличения обсег на тези дронове.

Ръководителят на Центъра за енергийни изследвания в Киев Александър Харченко посочва, че унищожаването на автотрансформатор, чиято стойност в подстанция от 330 kV достига около 3,5 млн. долара, поврежда целия трансформаторен блок. Същевременно един оптичен FPV дрон може да струва едва около 2000 долара.

"Мисля, че причината, поради която са започнали да ги използват, е заради тези защитни саркофази. Те предпазват от ракети и шахеди (тежкотоварни дронове)", каза Скривен.

"Анализът на разходите и ползите там е потресаващ."

Според Скривен атаките са част от по-широка руска стратегия за изолиране на украинските региони от националната електропреносна мрежа, последвано от прекъсване на електроснабдяването чрез удари по местни електроцентрали.

Сумска област е под засилен руски обстрел от лятото на 2024 г., след украинската офанзива към руска територия и последвалото руско настъпление. В сряда министърът на цифровата трансформация Михайло Федоров заяви, че ситуацията със сигурността в региона се е влошила през юни.

"Целта на Русия е да тероризира хората и да направи живота в граничните райони непоносим", пише той.

Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на висши руски военни командири за удари по украинската електропреносна мрежа през 2022-2023 г. Москва отрича да атакува цивилни цели и твърди, че всички нейни удари са насочени срещу военни обекти.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    18 3 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Русия ще спечели и тая война

    14:07 10.07.2026

  • 2 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    23 3 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #34

    14:07 10.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    Радев ще строи на летище Враждебна най голямото военно летище на НАТО за война с Русия и Иран.

    Коментиран от #20

    14:08 10.07.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    6 21 Отговор
    Без Китай, Маскалия е умрела!

    Коментиран от #5

    14:09 10.07.2026

  • 5 Програмист

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Без фащ киев ще падне за 3 дена

    14:09 10.07.2026

  • 6 Възраждане

    19 8 Отговор
    Русия винаги е била технологично превъзхождаща, всяка армия. И сега намира хитри инженерни подходи за да доминира и поставя на колене целия колективен нацистки Запад

    14:10 10.07.2026

  • 7 Руската мания за величие

    6 18 Отговор
    винаги в историята е завършвала с мизерия и дървени кен ефи!

    Коментиран от #13, #29, #35

    14:10 10.07.2026

  • 8 оня с коня

    14 3 Отговор
    количество мозък в главите на европейките гьонове и окранскиБАНДЕРИ е едва 5 грама, колкото на едно пиле.

    14:10 10.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 4 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #15, #18

    14:11 10.07.2026

  • 10 Абе кой написа това

    5 12 Отговор
    Бе да му го сложа в русофилската чофффка.

    14:11 10.07.2026

  • 11 ГОЛЯМ КЕФ

    14 2 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    14:12 10.07.2026

  • 12 Как пък един бг клепар

    4 10 Отговор
    не замина за великата матушка?

    14:12 10.07.2026

  • 13 Възраждане

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "Руската мания за величие":

    В момента говориш славянски език, благодарение на Русия! Бъди благодарен, иначе щеше да пишеш на немски и да се разплащаш в марки

    Коментиран от #16, #19

    14:13 10.07.2026

  • 14 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    Защо няма бензин и ток в блатната феодализация тогава, а бункерното се крие по калните мазета зад Урал!

    Коментиран от #17

    14:14 10.07.2026

  • 15 Жега е навън

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не се напиняй толкова, че ще спукаш некоя вена.

    14:14 10.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Възраждане

    5 12 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Защото геостратега милиционер няма представа, че блатото гори от всички страни, поданат му шнфо, че всичко е по пран, Хитлер 2, такава ще и съдбата му, полят с нафта и запален жин!

    14:16 10.07.2026

  • 18 оня с коня

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще гниете вие рашподлогите, на бунището при мочата!

    14:18 10.07.2026

  • 19 Още един клепар

    4 13 Отговор

    До коментар #13 от "Възраждане":

    И какво му е на немския?
    Гледам всички бг клепари карат немски коли!
    Не щат руски!

    Коментиран от #23

    14:19 10.07.2026

  • 20 Атина Палада

    3 14 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Супер, ще падне млатене на вата и чалми, копейките за това от заран реват на умрело!

    Коментиран от #27

    14:21 10.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ама как така?

    11 2 Отговор
    Нали украйна печели? Нали Външнотоалетная се бие с лопати и камъни? Как така изведнъж "успешно заобикаля защитата на украинската енергийна мрежа"? Да не би украйна всъщност да губи, а нас да ни храните с пропаганда?

    Коментиран от #24

    14:22 10.07.2026

  • 23 Възраждане

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Още един клепар":

    Рома от Максуда костя кара Форд, а ваксините му са пак от САЩ!

    Коментиран от #30

    14:23 10.07.2026

  • 24 Последния Софиянец

    3 10 Отговор

    До коментар #22 от "Ама как така?":

    А бензин в блатата къде е, и това ли е пропаганда, копейка промушена!

    Коментиран от #28

    14:25 10.07.2026

  • 25 Путин сгреши през март 2022 г.,

    8 2 Отговор
    когато изтегли руските войски от Киевска, Черниговска и Сумска области.

    Предателят ще си плати. Русия ще победи като си върне всичките древни руски земи и земите на НовоРусия.

    ЕС се превръща в съюз със затихващи функции.

    Коментиран от #31

    14:26 10.07.2026

  • 26 Гробар

    4 1 Отговор
    Ако украинците искат да имат какво да ядат, ще воюват с Русия. Трябва да са щастливи. 30 години им набиваха в главите, че Господ ги е изпратил на Земята, за да унищожат Русия. Същото ги чака и германците.

    14:29 10.07.2026

  • 27 Мухахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    И кой ще се бие срещу Русия и Иран ти ли

    Коментиран от #32

    14:29 10.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И винаги

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Руската мания за величие":

    Фашистите пребити

    14:31 10.07.2026

  • 30 тИ СИ ГЛЕДАЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Възраждане":

    ВЕНЕРНИЧЕСКИЯ ПАРК на влашкия сиган Схемалин мустафа емин и не разсъждавай, не ти се отдава! :)))

    14:38 10.07.2026

  • 31 Гробар

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Путин сгреши през март 2022 г.,":

    Така ги изтегли, че още гние узката скрап по канавките , а крематорките в блатата пушат 24/7, от 60 км колона дъс зор обратно се довлачи половината! Он тогава копам ватя и не смогвам, по над 1000 дневно!

    14:39 10.07.2026

  • 32 Последния Софиянец

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "Мухахаха":

    Украина се справя чудесно, над 1.5 милиона са при кабзон, все па план!

    Коментиран от #33

    14:40 10.07.2026

  • 33 Оправя ги, ама

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    все украинци праща при кабзон. Толко се оправя окраина.

    14:45 10.07.2026

  • 34 Антифашист 1203

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Фашизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #37

    15:02 10.07.2026

  • 35 Май

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Руската мания за величие":

    Нещо си в грешка, именно от такива войни руската империя е достигнала до такива размери.

    Коментиран от #36

    15:06 10.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Русия ще стане фашистка

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Антифашист 1203":

    Когато направи пещи за горене на хора и изгори всички укропомаци като теб

    15:18 10.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания